Суд отказал прокуратуре в избрании меры пресечения экс-председателю Львовской ОГА Мальскому, подозреваемому в халатности

Галицкий суд Львова Вечером 10 июня отказал прокуратуре в избрании меры пресечения в виде личного обязательства бывшему председателю Львовской областной государственной администрации Маркияну Мальскому, который с 6 июля 2019 до 24 декабря 2019 возглавлял Львовскую ОГА.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Радио Свобода сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

9 июня экс-руководителю администрации области было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Львовская областная прокуратура предъявила бывшему чиновнику подозрение в служебной халатности, которая повлекла тяжкие убытки для государства в сумме свыше 7 млн гривен, а именно, что своим распоряжением от 7 августа 2019 Маркиян Мальский обязал продать земельный участок с озером и прибрежной полосой.

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"Было обнаружено распоряжения и выяснено, что это не земля, как написано в распоряжении, а большой (9 га) проточный водоем, который просто, в принципе, не может никогда никем быть отчужден. Максимум может быть аренда, а не право собственности. А здесь почему-то это имущество еще и оценили, у нас будут вопросы, как его оценивали, потому что в принципе оно не подлежит оценке, его оценили в немного более 7 миллионов и продали, как просто земельный участок, как будто озера не существует", - подчеркнула Радио Свобода прокурор Львовской области Ирина Диденко.

Согласно версии следствия, в прошлом году Маркиян Мальский подписал распоряжение, которым передал в ООО "Узлісся", владельцем которого является львовский бизнесмен Игорь Кривецкий, земельный участок площадью более 15 га, расположенный на территории Бибрского городского совета Перемышлянского района Львовской области. Речь идет об участке за селом Стрелки для строительства и обслуживания объектов рекреационного назначения по цене 7 231 071 грн. В этом месте расположен гостинично-оздоровительный центр "Эдем резорт". А на этом участке есть проточное озеро более 9 га и прибрежная защитная полоса.

Однако в распоряжении экс-председатель ОГА обязывает продать земельный участок ООО "Узлісся", а не передать в собственность, а Перемышлянскую райадминистрацию обязывает заключить договор купли-продажи.

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Служба безопасности Украины 9 июня в сообщила, что задокументировала противоправную схему отчуждения экс-руководителем областной администрации земельного участка и водных объектов, расположенных в его пределах.

Маркиян Мальский заявил в комментарии Радио Свобода, что считает преждевременным и безосновательным подозрение областной прокуратуры. Он отметил, что, фактически, процедура оформления собственности этого конкретного участка арендатором началась еще в 2018 году.

"Я убежден, что Львовская областная государственная администрация не является виновной в этой ситуации. Предпосылкой для вынесения всех решений ЛОГА относительно земельных отношений является и, в том числе, предыдущие распоряжения по этому земельному участку. Есть информация из официальных источников о состоянии земельного участка, внесенной профильными органами, существуют государственные органы, осуществляющие надзор за охраной водных объектов, и их печати присутствуют на различных документах, в которых отсутствуют сведения о водных объектах. У должностных лиц ОГА отсутствуют специальные технические знания или даже полномочия и возможность переустанавливать данные о статусе земель, ограничений использования и правильно ли внесены данные в земельном кадастре или любые другие документы официальные. Думаю, что разберутся и увидят, что это ошибка по подозрению", - говорит Маркиян Мальский.

Как сообщила пресс служба Львовской областной прокуратуры Радио Свобода, 15 июня будет опубликован текст судебного решения.

Между тем, на официальной странице "Эдем резорт" в фейсбуке обнародовано заявление, в котором говорится, что предприятие после покупки земельного участка провело инвентаризацию и выявило "ошибку, которая была допущена служащими Государственного водного агентства. В результате, в целях соблюдения законодательно установленных норм и недопущения никаких нарушений со стороны предприятия, мы приняли решение исправить указанную ошибку. Земельный участок под водным зеркалом и водное зеркало вернется в собственность государства, а ООО ""Узлісся"" возвращается к договорным отношениям".