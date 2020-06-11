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назначение (2144) ГБР (2824) Ермак Андрей (1240) Лерос Гео (378)

Ермак хочет поставить на должность замглавы ГБР военного прокурора Козлова, - "слуга народа" Лерос

Ермак хочет поставить на должность замглавы ГБР военного прокурора Козлова, -

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Гео Лерос заявил о том, что глава ОП Андрей Ермак хочет поставить заместителем главы ГБР военного прокурора Игоря Козлова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Лерос написал в Фейсбуке. 

Он отметил: "Ермак хочет завести на зама ГБР одиозного Игоря Козлова, первого зама военного прокурора западного региона.

Про него говорят, что он холуй и взяточник. Вообщем, то что надо Ермаку.

К тому же, Козлов не имеет практики в криминально-процессуальном законодательстве, но разве профессионализм вообще имеет значение? И не таких рагулей назначают.

Когда Венедиктова шла на директора ГБР, она ставила условие, что идет не на несколько месяцев, а надолго, поэтому когда пошла на позицию и.о. директора, была уверена, что выиграет конкурс. В её случае, это возможно только, если конкурс был бы сфальсифицирован.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ открыло уголовные производства в отношении Ермака, - "слуга народа" Лерос. ДОКУМЕНТ

Мы помним, как она проваливает тесты, когда всё по-настоящему. Сейчас проявляется её некомпетентность и порой неадекватность.

На директора ГБР обсуждался Ионушас, но сейчас он скорее будет пробовать на САП.

Вообще, удивительная практика, когда директора ГБР выбирают в Офисе Президента, а не на конкурсе. Это касается абсолютно всех высоких государственных постов.

Ермак пытается поменять всех силовиков, тогда его коррупционное ОПГ будет полностью укомплектовано.

Сейчас очень важно следить за предстоящим конкурсом на руководителя САП, куда офис точно будет ставить ручного и послушного. Этот человек станет цербером для Сытника, которого после транша МВФ будут осенью пытаться уволить. Западные партнёры ещё не поняли, с кем имеют дело.

Вопрос только в том, что врать внутри страны и западным кредиторам, это "две большие разницы"".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Брат Ермака точно не взял денег, он просто болтун и сделал ошибку, а Лерос - аферист, - Зеленский

Ермак хочет поставить на должность замглавы ГБР военного прокурора Козлова, - слуга народа Лерос 01

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Топ комментарии
+13
Там Украинцы встречаются вообще, или только кацапы да евреи?
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11.06.2020 13:47
+9
для вівців тілько козел і підходить
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11.06.2020 13:45
+9
КОломойский + ЗЕЛенский = КОЗЕЛ.
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11.06.2020 13:56
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для вівців тілько козел і підходить
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11.06.2020 13:45 Ответить
КОломойский + ЗЕЛенский = КОЗЕЛ.
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11.06.2020 13:56 Ответить
Там Украинцы встречаются вообще, или только кацапы да евреи?
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11.06.2020 13:47 Ответить
и ещё ********* откуда-то нарисовался...
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11.06.2020 15:40 Ответить
... и никакой он не ясновидящий - он просто обкуреный и срёт за обеденным столом
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11.06.2020 15:45 Ответить
Инородцу сладко в Украине живется, хозяева поставили себя в роль прислуги, и так лет 350 тому...
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11.06.2020 16:35 Ответить
Один коЗел пропихає іншого козла 😕
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11.06.2020 13:48 Ответить
как в анекдоте, будет начальник над прокурорами козлов
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11.06.2020 13:48 Ответить
Не Ермак хочет, а брат Ермака!!!
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11.06.2020 13:52 Ответить
совсем не разбирается кто должностями...аукцинирует)))))
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11.06.2020 14:01 Ответить
від попундополо бобік, від хєрмака козел! паритет!
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11.06.2020 13:59 Ответить
Он не колдун часом, даже желания других знает.))
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11.06.2020 14:00 Ответить
Єрмаку потрібен смотрящій.
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11.06.2020 14:03 Ответить
Завхоз продолжает распределять государственные должности ?
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11.06.2020 14:04 Ответить
Пани Венедиктова, уточните пожалуйста: на основании какого закона действует Ермак ? Его должность - это завхоз: туалетную бумагу принести, помещение проветрить и т.д.
Нет ли тут узурпации власти ? Статья 109-я УК Украины, если вы не в курсе.
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11.06.2020 14:06 Ответить
а чомуб і ні якщо при ньому неуч теля безхребетне - еРмак розуміе, вони не вічні - а шикарно жити за кордоном потрібно мати лярд зЄ-лені, але вже ІНШОЇ, ніж ото роЯльне ...
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11.06.2020 14:24 Ответить
Та отож.
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11.06.2020 14:25 Ответить
Если обобщить, то при Зеленском кадровая политика свелась к продвижению худших из худших.
Если ты антиукраинская, пророссийская, малоразвитая, непрофессиональная, беспринципная, коррумпированная скотина - у тебя есть все шансы занять высокую должность в зе-команде.
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11.06.2020 14:13 Ответить
Там що,не вистачає козлов ?
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11.06.2020 14:24 Ответить
що за головна зірка країни цей Лерос? ні дня без лероса, та ще й по декілька разів на день - як же були без нього??? , нарешті хоч хтось виведе всіх на чисту воду
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11.06.2020 14:24 Ответить
Не кажіть, вдягав сорочку а там Lerros.
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11.06.2020 14:43 Ответить
интересно, сколько этот Козлов денег за должность отлистал?
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11.06.2020 14:41 Ответить
Якщо Козлов то тоді капусти
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11.06.2020 14:45 Ответить
в ГБР будет ещё больше козлов?..
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11.06.2020 15:14 Ответить
 
 