Ермак хочет поставить на должность замглавы ГБР военного прокурора Козлова, - "слуга народа" Лерос

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Гео Лерос заявил о том, что глава ОП Андрей Ермак хочет поставить заместителем главы ГБР военного прокурора Игоря Козлова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Лерос написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Ермак хочет завести на зама ГБР одиозного Игоря Козлова, первого зама военного прокурора западного региона.

Про него говорят, что он холуй и взяточник. Вообщем, то что надо Ермаку.

К тому же, Козлов не имеет практики в криминально-процессуальном законодательстве, но разве профессионализм вообще имеет значение? И не таких рагулей назначают.

Когда Венедиктова шла на директора ГБР, она ставила условие, что идет не на несколько месяцев, а надолго, поэтому когда пошла на позицию и.о. директора, была уверена, что выиграет конкурс. В её случае, это возможно только, если конкурс был бы сфальсифицирован.

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Мы помним, как она проваливает тесты, когда всё по-настоящему. Сейчас проявляется её некомпетентность и порой неадекватность.

На директора ГБР обсуждался Ионушас, но сейчас он скорее будет пробовать на САП.

Вообще, удивительная практика, когда директора ГБР выбирают в Офисе Президента, а не на конкурсе. Это касается абсолютно всех высоких государственных постов.

Ермак пытается поменять всех силовиков, тогда его коррупционное ОПГ будет полностью укомплектовано.

Сейчас очень важно следить за предстоящим конкурсом на руководителя САП, куда офис точно будет ставить ручного и послушного. Этот человек станет цербером для Сытника, которого после транша МВФ будут осенью пытаться уволить. Западные партнёры ещё не поняли, с кем имеют дело.

Вопрос только в том, что врать внутри страны и западным кредиторам, это "две большие разницы"".

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