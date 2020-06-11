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Новости Оборона
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Канада возобновляет тренировки бойцов ВСУ в рамках программы UNIFIER, ранее приостановленной из-за коронавируса

Канада возобновляет тренировки бойцов ВСУ в рамках программы UNIFIER, ранее приостановленной из-за коронавируса

Военные инструкторы Вооруженных сил Канады возвращаются в Украину тренировать бойцов после того, как вынуждены были свернуть свою миссию через ограничительные меры в связи с пандемией COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в сообщении Вооруженных сил Канады (CAF) в Украине в Twitter.

"Солдаты CAF прибудут в Украину в середине июня, чтобы восстановить обучение в поддержку сил безопасности Украины.

Инструкторы пробудут на карантине в течение 14 дней с целью защиты от COVID-19, прежде чем присоединиться к миссии", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада из-за коронавируса уменьшит с 200 до 60 свой контингент инструкторов в Украине: вся учебная деятельность сейчас приостановлена

В конце марта правительство Канады через коронавирус заявило, что уменьшит с 200 до 60 свой контингент инструкторов в Украине в рамках операции UNIFIER. Вся учебная деятельность канадских сил в Украине была приостановлена ​​в связи с распространением COVID-19.

Как сообщалось, в рамках операции UNIFIER около 200 канадских военнослужащих из 2015 года проводят занятия с украинскими военными и представителями силовых ведомств. За это время через канадское обучение прошли более 17 000 украинских воинов.

В рамках учебной операции UNIFIER Вооруженные силы Канады оказывают помощь в наращивании потенциала личного состава украинских войск в поддержку усилий Украины по сохранению суверенитета, безопасности и стабильности. Срок ее работы - до конца марта 2022

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иностранные инструкторы уже подготовили более 350 военнослужащих Службы правопорядка, - подполковник Потапов

Автор: 

Канада (2078) оборона (5204) подготовка (229) ВСУ (6584)


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Топ комментарии
+6
C'est bon en tabarnak. Merci, monsieur Trudeau! Канада возобновляет тренировки бойцов ВСУ в рамках программы UNIFIER, ранее приостановленной из-за коронавируса - Цензор.НЕТ 9155
(от тільки гівнокомандувач у нас зараз того... sans oeufs...)
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11.06.2020 04:16
+3
А тренированных канадцами Украинских бойцов клоунокомандующий не сократит по приказу *****?
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11.06.2020 02:11
+2
Чем лучше будет ВСУ подготовлено, тем лучше будут солдаты выживать и меньше потерь будет и в тоже время враг будет нести больше потери! Чем больше инструкторов, тем лучше!!! Нужно больше опыта ВСУ передавать!!! И еще было бы хорошо Украине создать аналог французского легиона, чтобы наемники воевали за Украину!
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11.06.2020 02:10
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Правила форума Совет форумчан
а доня контингент американский в Германии сокращает до сентября, на 10000
их там было 30000 - будет 20000 кацапне на радость....
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11.06.2020 01:59 Ответить
Ты не поверишь, простые жители Германии за вывод всех войск.
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11.06.2020 02:20 Ответить
простые жители Германии и в 41м были за....
надзор за ими и надзор принудительныи - склонные к печам бо....
примерно как сегодняшние кацапы...
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11.06.2020 03:04 Ответить
настаиваю на капапах....
не Украина на кацапию наступила - вы на нее...
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11.06.2020 03:19 Ответить
так ты, падлюка кацапюра в маскхалате?

иди вас бесов двухкуряче-головых распознай с первого разу....
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11.06.2020 03:22 Ответить
конечно лучше бы, но у нас сегодня клован, как и у вас....)))
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11.06.2020 03:16 Ответить
Это плохо((
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11.06.2020 12:19 Ответить
Это порядочно!
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11.06.2020 02:06 Ответить
Премьеру Трюдо иначе никак-украинская диаспора. Канадцы украинского происхождения-276 тыс. Еще более 975 тыс.-частично украинское происхождение. Воленс-неволенс... Или проблема на выборах. Жгите,украинцы!
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11.06.2020 02:08 Ответить
Чем лучше будет ВСУ подготовлено, тем лучше будут солдаты выживать и меньше потерь будет и в тоже время враг будет нести больше потери! Чем больше инструкторов, тем лучше!!! Нужно больше опыта ВСУ передавать!!! И еще было бы хорошо Украине создать аналог французского легиона, чтобы наемники воевали за Украину!
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11.06.2020 02:10 Ответить
Легион? Неплохо.. Только не с нашим игроком х.. на рояле.
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11.06.2020 02:13 Ответить
Да не переживай ты, он же УЖЕ сдал всех.
Правда?!
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11.06.2020 02:36 Ответить
А тренированных канадцами Украинских бойцов клоунокомандующий не сократит по приказу *****?
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11.06.2020 02:11 Ответить
Доиграется "главнокомандующий" Янек не даст соврать.
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11.06.2020 02:18 Ответить
Что попу жжет, вашу свиноматку посадить хотят.
А что ж ты сердечный не переживал, когда Петя Семочко, с расейским пачпортом зам. нач. СБУ по внешней разведке ставил?
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11.06.2020 02:39 Ответить
Опохмелись.
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11.06.2020 02:50 Ответить
Ожидаемо, не оригинально, добавь еще про аХента кремля и вывсеврете.
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11.06.2020 03:14 Ответить
Ты само добавило..
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11.06.2020 03:26 Ответить
А ты обленилося, пайку отрабатывать не хочешь, смотри вылетишь с работы.
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11.06.2020 03:33 Ответить
Из какого Задрыщенска крапаешь? Небось где-то там из-за Урала? Давай,светик побалтаем..Я-с ДВ
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11.06.2020 03:40 Ответить
черырежды головному до них и дела нет, не думаю шо он даже знает... - не пианистское ето дело о стране думать....
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11.06.2020 13:22 Ответить
Так отож бо. Хохли державу захопили. Вперше в iсторii.
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11.06.2020 13:39 Ответить
я б тех бойцов тренированых сюда забрал - при деле хлопцы были бы...
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11.06.2020 13:53 Ответить
Та я тебя умоляю. Тут все очень скоро закончится и никто не будет помнить за несчастного мистера флойда. Ты помнишь как звали того, из-за которого произошли бунты в Лос-Анжелосе в начале 90-х?
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11.06.2020 14:10 Ответить
местами так помню
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11.06.2020 15:08 Ответить
C'est bon en tabarnak. Merci, monsieur Trudeau! Канада возобновляет тренировки бойцов ВСУ в рамках программы UNIFIER, ранее приостановленной из-за коронавируса - Цензор.НЕТ 9155
(от тільки гівнокомандувач у нас зараз того... sans oeufs...)
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11.06.2020 04:16 Ответить
Останнє слово - не таке ...
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11.06.2020 07:16 Ответить
Дійсно... Sans couilles, звичайно
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11.06.2020 22:15 Ответить
Это хорошо что возвращаются))) Ждем)) Пусть обучают хорошим армейским приемам ведения войны в городе.
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11.06.2020 12:14 Ответить
Дякую
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11.06.2020 14:09 Ответить
 
 