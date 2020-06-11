Канада возобновляет тренировки бойцов ВСУ в рамках программы UNIFIER, ранее приостановленной из-за коронавируса
Военные инструкторы Вооруженных сил Канады возвращаются в Украину тренировать бойцов после того, как вынуждены были свернуть свою миссию через ограничительные меры в связи с пандемией COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в сообщении Вооруженных сил Канады (CAF) в Украине в Twitter.
"Солдаты CAF прибудут в Украину в середине июня, чтобы восстановить обучение в поддержку сил безопасности Украины.
Инструкторы пробудут на карантине в течение 14 дней с целью защиты от COVID-19, прежде чем присоединиться к миссии", - отмечается в сообщении.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада из-за коронавируса уменьшит с 200 до 60 свой контингент инструкторов в Украине: вся учебная деятельность сейчас приостановлена
В конце марта правительство Канады через коронавирус заявило, что уменьшит с 200 до 60 свой контингент инструкторов в Украине в рамках операции UNIFIER. Вся учебная деятельность канадских сил в Украине была приостановлена в связи с распространением COVID-19.
Как сообщалось, в рамках операции UNIFIER около 200 канадских военнослужащих из 2015 года проводят занятия с украинскими военными и представителями силовых ведомств. За это время через канадское обучение прошли более 17 000 украинских воинов.
В рамках учебной операции UNIFIER Вооруженные силы Канады оказывают помощь в наращивании потенциала личного состава украинских войск в поддержку усилий Украины по сохранению суверенитета, безопасности и стабильности. Срок ее работы - до конца марта 2022
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их там было 30000 - будет 20000 кацапне на радость....
надзор за ими и надзор принудительныи - склонные к печам бо....
примерно как сегодняшние кацапы...
не Украина на кацапию наступила - вы на нее...
иди вас бесов двухкуряче-головых распознай с первого разу....
Правда?!
А что ж ты сердечный не переживал, когда Петя Семочко, с расейским пачпортом зам. нач. СБУ по внешней разведке ставил?
(от тільки гівнокомандувач у нас зараз того... sans oeufs...)