Трое украинских воинов получили ранения на Донбассе. За сутки - 14 вражеских обстрелов, ликвидированы двое террористов, - штаб

За прошедшие сутки вооруженные формирования РФ 14 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120- и 82-мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" по украинским защитникам неподалеку от Павлополя враг дважды вел огонь, выпустив в сторону оборонительных укреплений Объединенных сил 27 минометных боеприпасов 120-мм и 82-мм калибров. Кроме этого противник использовал станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Вблизи населенного пункта Тарамчук агрессор применял БПЛА для сброса выстрела ВОГ-17, а защитников Авдеевки два раза обстрелял из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Марьинки оккупанты вели огонь из подствольных гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле Луганского зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Здесь захватчики задействовали 120- и 82-мм минометы, вооружение боевых машин пехоты, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

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Рядом с Хутором Вильным российские наемники четыре раза обстреляли позиции ВСУ из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а неподалеку от Троицкого и Попасной - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Сообщается, что вследствие вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

"Агрессивная и преступное поведение российских наемников вызвало немедленную реакцию со стороны Объединенных сил - огнем из штатного вооружения по позициям оккупантов украинские подразделения решительно подавили вражескую активность. Украинские воины всегда готовы предоставить врагу адекватный ответ.

По данным разведки, 10 июня, наши воины уничтожили двух российских оккупантов", - сказано в сообщении.

Как сообщили в штабе, с начала текущих суток вооруженные формирования РФ в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" обстреляли из снайперского оружия опорные пункты ВСУ неподалеку от Чермалыка. Минометы калибра 82 мм и гранатометы различных систем противник дважды применил возле Марьинки, а ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие - вблизи Новотроицкого.

"За текущие сутки один украинский защитник получил ранения.

В ответ на обстрелы наши подразделения обороняющихся открывали огонь для прекращения агрессивных действий противника.

Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами", - сказано в сообщении.



