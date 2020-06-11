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Новости Агрессия России против Украины
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Трое украинских воинов получили ранения на Донбассе. За сутки - 14 вражеских обстрелов, ликвидированы двое террористов, - штаб

Трое украинских воинов получили ранения на Донбассе. За сутки - 14 вражеских обстрелов, ликвидированы двое террористов, - штаб

За прошедшие сутки вооруженные формирования РФ 14 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120- и 82-мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" по украинским защитникам неподалеку от Павлополя враг дважды вел огонь, выпустив в сторону оборонительных укреплений Объединенных сил 27 минометных боеприпасов 120-мм и 82-мм калибров. Кроме этого противник использовал станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Вблизи населенного пункта Тарамчук агрессор применял БПЛА для сброса выстрела ВОГ-17, а защитников Авдеевки два раза обстрелял из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Марьинки оккупанты вели огонь из подствольных гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле Луганского зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Здесь захватчики задействовали 120- и 82-мм минометы, вооружение боевых машин пехоты, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

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Рядом с Хутором Вильным российские наемники четыре раза обстреляли позиции ВСУ из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а неподалеку от Троицкого и Попасной - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Сообщается, что вследствие вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

"Агрессивная и преступное поведение российских наемников вызвало немедленную реакцию со стороны Объединенных сил - огнем из штатного вооружения по позициям оккупантов украинские подразделения решительно подавили вражескую активность. Украинские воины всегда готовы предоставить врагу адекватный ответ.

По данным разведки, 10 июня, наши воины уничтожили двух российских оккупантов", - сказано в сообщении.

Как сообщили в штабе, с начала текущих суток вооруженные формирования РФ в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" обстреляли из снайперского оружия опорные пункты ВСУ неподалеку от Чермалыка. Минометы калибра 82 мм и гранатометы различных систем противник дважды применил возле Марьинки, а ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие - вблизи Новотроицкого.

"За текущие сутки один украинский защитник получил ранения.

В ответ на обстрелы наши подразделения обороняющихся открывали огонь для прекращения агрессивных действий противника.

Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами", - сказано в сообщении.

Трое украинских воинов получили ранения на Донбассе. За сутки - 14 вражеских обстрелов, ликвидированы двое террористов, - штаб 01
Трое украинских воинов получили ранения на Донбассе. За сутки - 14 вражеских обстрелов, ликвидированы двое террористов, - штаб 02

ликвидация (3534) обстрел (27114) ранение (3382) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+18
Найшвидшого одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
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11.06.2020 07:23
+13
Слабо віриться у =немедленную реакцию= і =адекватньій ответ= ...

Хай загоюються ваші рани, воїни-захисники.
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11.06.2020 07:45
+10
Поранені бійці це погано. Ліквідовані "трактористи" це добре.
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11.06.2020 07:23
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Найшвидшого одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
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11.06.2020 07:23 Ответить
Поранені бійці це погано. Ліквідовані "трактористи" це добре.
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11.06.2020 07:23 Ответить
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11.06.2020 07:33 Ответить
Одужання пораненним воїнам України!!! палай у пеклі клята масковія!!!!
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11.06.2020 07:44 Ответить
Слабо віриться у =немедленную реакцию= і =адекватньій ответ= ...

Хай загоюються ваші рани, воїни-захисники.
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11.06.2020 07:45 Ответить
Та то для лохів. Стріляти у відповідь заборонили.
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11.06.2020 07:55 Ответить
Леди, боюсь обрадовать.
Тут под Мариком, уже полторы недели громко так, как с 2017 не было вообще...
Честно - я сам в шоке. Но наши реально отвешивают настоящих люлей оркам, причем речь об оч разных калибрах и системах ствольной арты...
Разве что реаторов не включали в процесс, обидно(((
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11.06.2020 15:03 Ответить
Слава Богу !
Хай гатять по них з усього !
Дякую за повідомлення, пане Олександре.
Ви рідко з*являєтеся.
Сподіваюся, у Вас все гаразд.
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12.06.2020 04:25 Ответить
А могли б жити мирно, як заявляйє кіщача мать, якби не напали на дамбас. В новоросійской губєрнії.
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11.06.2020 07:52 Ответить
нє, ну хіба не ясно шо обороняцца не помагає, так само і "огонь у відовідь зі штатного озброєння"??? Тільки упрєждающий вогонь - розвідка показує пересування забороненої техніки - бити по ним на випередження, шоп навіть розчохлити не встигали. А то ведуть обстріл по дві години, аж поки їм не набридне, бо ніхто їх не зупиняє, тільки як стволи перегріюця чи набої закінчацця
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11.06.2020 08:00 Ответить
Трьох українських воїнів поранено на Донбасі. За добу - 14 ворожих обстрілів, ліквідовано двох терористів, - штаб - Цензор.НЕТ 3964
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11.06.2020 08:01 Ответить
На вопрос, что он будете делать, если в итоге ничего не выйдет из переговоров, президент Украины ответил: "В любом случае я не начну войну на Донбассе".

Трьох українських воїнів поранено на Донбасі. За добу - 14 ворожих обстрілів, ліквідовано двох терористів, - штаб - Цензор.НЕТ 8546
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11.06.2020 08:32 Ответить
Быстрого выздоровления нашим славным защитникам, смерть и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!
Трьох українських воїнів поранено на Донбасі. За добу - 14 ворожих обстрілів, ліквідовано двох терористів, - штаб - Цензор.НЕТ 9183
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11.06.2020 08:35 Ответить
Поц!
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12.06.2020 02:36 Ответить
пораненим одужання
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11.06.2020 10:34 Ответить
Украинские воины ранены,а террористы ликвидированы...И так чуть ли не каждый день
Наверно террористы целятся в руку или в ногу ,а бойцы ВСУ в противника .Так не бывает.
Мы конечно поднимаем политику этого сайта ,но зачем людей держать за дураков!
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12.06.2020 02:35 Ответить
 
 