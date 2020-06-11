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Новости Коронавирус и карантин
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COVID-19: в мире заболели 7,45 млн человек, больше всего в США, России и Бразилии. Число жертв достигло 419 тыс.

COVID-19: в мире заболели 7,45 млн человек, больше всего в США, России и Бразилии. Число жертв достигло 419 тыс.

По состоянию на утро 11 июня в мире зарегистрировали 7,4 млн случаев инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 7 458 921 случай инфицирования и 419 020 смертей из-за коронавируса.

COVID-19: в мире заболели 7,45 млн человек, больше всего в США, России и Бразилии. Число жертв достигло 419 тыс. 01

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 115 130 (+ 982 за сутки), заболевших - 2 066 401 (+ 20 852 за сутки).

На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 775 184 инфицированных (+ 33 100 за сутки) и 39 797 (+ 1 300 за сутки) летальных случаев.

Россия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 493 657 человек (+ 8 404 за сутки), количество смертей - 6 358 (+ 216 за сутки).

В Великобритании – 290 143 заболевших (+ 1 003 за сутки), умерли 41 128 пациентов (+ 245).

В Испании зарегистрировали 289 360 (+ 314 за сутки) пациентов, умерли 27 136. За последние сутки летальных случаев в стране не зафиксировано.

Индия опередила Италию по числу заболевших: 287 155 (+ 12 375 за сутки), 8 107 летальных случаев (+ 388 за сутки)

В Италии зафиксировали COVID-19 у 235 763 (+ 202) человек. Умерли 34 114 (+ 71) человек.

COVID-19: в мире заболели 7,45 млн человек, больше всего в США, России и Бразилии. Число жертв достигло 419 тыс. 02

Напомним, по состоянию на утро 10 июня в Украине зафиксировано 525 новых случаев COVID-19, умерли 23 человека, всего зафиксирован 28 381 случай

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Если число скончавшихся в рфии умножить на три (как минимум!),то число скончавшихся в мире будет на много больше!
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11.06.2020 08:16 Ответить
+12 тыс, это не намного и больше.))
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11.06.2020 08:49 Ответить
12 000 -это мало? Там у них все намного тяжелее,потому что они пишут,например,-от диабета,хотя без ковида человек мог прожить много лет. Например ,сестра жены,с четвертой стадией рака прожила еще 6 лет,а сейчас знакомый намного моложе практически ушел за пару месяцев... А холопы,все эти случаи,не относят к коронавирусу.
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11.06.2020 10:42 Ответить
еще б тесты, на основании которых получена эта впечатляющая статистика, не были фальшивыми
еще бы не было преступной мотивации врачей деньгами, чтобы любое ОРВИ списывать на коронавирус
еще бы кто-то привел хотя бы одно научное доказательство того, что Сарс-Ков-2 является возбудителем хоть какой-то болезни человека
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11.06.2020 10:21 Ответить
КНР, провинция Гуанчжоу.

***************** по 455 контактам бессимптомного инфицированного nCoV.

Проверены члены семьи, врачи, другие пациенты. Длительность контактов - несколько дней.

Количество инфицированных в эпидокружении (по результатам ПЦР) - ноль.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpubmed.ncbi.nlm.nih.gov%2F32405162%2F https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32405162/
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11.06.2020 10:23 Ответить
 
 