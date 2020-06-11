COVID-19: в мире заболели 7,45 млн человек, больше всего в США, России и Бразилии. Число жертв достигло 419 тыс.

По состоянию на утро 11 июня в мире зарегистрировали 7,4 млн случаев инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 7 458 921 случай инфицирования и 419 020 смертей из-за коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 115 130 (+ 982 за сутки), заболевших - 2 066 401 (+ 20 852 за сутки).

На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 775 184 инфицированных (+ 33 100 за сутки) и 39 797 (+ 1 300 за сутки) летальных случаев.

Россия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 493 657 человек (+ 8 404 за сутки), количество смертей - 6 358 (+ 216 за сутки).

В Великобритании – 290 143 заболевших (+ 1 003 за сутки), умерли 41 128 пациентов (+ 245).

В Испании зарегистрировали 289 360 (+ 314 за сутки) пациентов, умерли 27 136. За последние сутки летальных случаев в стране не зафиксировано.

Индия опередила Италию по числу заболевших: 287 155 (+ 12 375 за сутки), 8 107 летальных случаев (+ 388 за сутки)

В Италии зафиксировали COVID-19 у 235 763 (+ 202) человек. Умерли 34 114 (+ 71) человек.

Напомним, по состоянию на утро 10 июня в Украине зафиксировано 525 новых случаев COVID-19, умерли 23 человека, всего зафиксирован 28 381 случай