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На Ривненщине за сутки выявили 44 новых случая COVID-19, всего - 2173, - ОГА. ИНФОГРАФИКА
В Ривненской области за минувшие сутки, 10 июня, подтвердили 44 новых случая коронавирусной инфекции.
Об этом сообщил председатель Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на утро 10 июня на Ривненщине зафиксированы 9 новых случаев заболевания COVID-19. По состоянию на вечер 10 июня на Ривненщине подтверждены 35 новый случаев заболевания COVID-19", - рассказал Коваль.
По его словам, новым больным от 2 до 72 лет.
Всего в области зарегистрированы 2173 случая заболевания COVID-19.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, 45 случаев летальных. Преодолели COVID-19 - 1182 человека.
В работе лабораторий области остаются 270 образцов.
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https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
***************** по 455 контактам бессимптомного инфицированного nCoV.
Проверены члены семьи, врачи, другие пациенты. Длительность контактов - несколько дней.
Количество инфицированных в эпидокружении (по результатам ПЦР) - ноль.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpubmed.ncbi.nlm.nih.gov%2F32405162%2F https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32405162/
еще б тесты, на основании которых получена эта впечатляющая статистика, не были фальшивыми
еще бы не было преступной мотивации врачей деньгами, чтобы любое ОРВИ списывать на коронавирус
еще бы кто-то привел хотя бы одно научное доказательство того, что Сарс-Ков-2 является возбудителем хоть какой-то болезни человека