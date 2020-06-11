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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине "рекордное" количество случаев COVID-19 за сутки - 689, умер 21 человек, всего зафиксировали 29 070 случаев

В Украине

По состоянию на 11 июня в Украине лабораторно подтверждены 29 070 случаев COVID-19. За сутки - 689 новых случаев. Это самый высокий показатель выявленных случаев за сутки в Украине с начала пандемии. 21 человек умер от болезни.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные ЦОЗ.

В Украине зафиксировали 689 новых больных коронавирусной болезнью COVID-19 за прошедшие сутки. Это рекордный для страны показатель суточной заболеваемости за все время эпидемии. До этого самым высоким показателем было 588 заболевших 4 июня, а перед этим 578 заболевших 23 апреля. Днем ранее сообщалось о 525 новых случаях заболевания COVID-19, 9 июня - о 394 новых случаях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": COVID-19: в мире заболели свыше 7 млн человек, больше всего в США, России и Бразилии. Число жертв достигло 406,1 тыс. ИНФОГРАФИКА

За сутки умерл 21 пациент (стуками ранее - 23), всего - 854.

За последние сутки выздоровели 372 человека (сутками ранее - 357), всего - 13 141.

Всего в Украине сейчас болеют 15075 человек, что на 296 больше, чем днем ранее. На протяжении двух недель, с 23 мая, этот показатель оставался в пределах между 13 и 14 тысячами.

Больше всего новых случаев выявили во Львовской (125) области, Киеве (91), Киевской (54), Ривненской (53) и Волынской (52) областях.

В Херсонской, Полтавской и Луганской областях новых случаев COVID-19 не выявили.

В Украине рекордное количество случаев COVID-19 за сутки - 689, умер 21 человек, всего зафиксировали 29 070 случаев 01

Автор: 

карантин (16729) статистика (2310) ЦОЗ (269) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+30
Нужно еще больше ослабить карантин и шоб Радуцкий маски продал из резерва в эпищентр
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11.06.2020 08:32
+28
Низкий уровень социальной ответственности, наплевательское отношение к установленным правилам и законам. - поэтому это закономерно. Выдавить из себя жлоба намного труднее чем раба!
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11.06.2020 08:44
+23
Куди не кинь, усюди клин
В Україні "рекордна" кількість випадків COVID-19 за добу - 689, померла 21 особа, загалом зафіксували 29 070 випадків - Цензор.НЕТ 2149
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11.06.2020 09:02
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Расслабились, сняли маски, пошли в парки, помитинговали и теперь футбол давай. Ну-ну...
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11.06.2020 09:22 Ответить
Почему эти господа из странного образования ЦОЗ не говорят о том, что подавляющее большинство так называемых умерших от коронавирусной инфекции находились в терминальной стадии своей жизни по причине хронических соматических заболеваний и могли умереть от любой инфекции? ПЦР вынесла мозг всем.
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11.06.2020 09:22 Ответить
По понедельникам и по вторникам всегда наименьшее число заболевших. Чем это объяснить?

28.03 - 310 - новых 92
29.03 - 418 - новых 108
30.03 - 480 - новых 62 v - Пн
31.03 - 549 - новых 69
01.04 - 669 - новых 120
02.04 - 804 - новых 135
03.04 - 942 - новых 138
04.04 - 1096 - новых 154
05.04 - 1251 - новых 155
06.04 - 1319 - новых 68 v - Пн
07.04 - 1462 - новых 143
08.04 - 1668 - новых 206
09.04 - 1892 - новых 224
10.04 - 2203 - новых 311
11.04 - 2511 - новых 308
12.04 - 2777 - новых 266 v - Вс
13.04 - 3102 - новых 325
14.04 - 3372 - новых 270
15.04 - 3764 - новых 392
16.04 - 4161 - новых 397
17.04 - 4662 - новых 501
18.04 - 5106 - новых 444
19.04 - 5449 - новых 343
20.04 - 5710 - новых 261 v - Пн
21.04 - 6125 - новых 415
22.04 - 6592 - новых 467
23.04 - 7170 - новых 578
24.04 - 7647 - новых 477
25.04 - 8125 - новых 478
26.04 - 8617 - новых 492
27.04 - 9009 - новых 392 v - Пн
28.04 - 9410 - новых 401
29.04 - 9866 - новых 456
30.04 - 10406 - новых 540
01.05 - 10861 - новых 455
02.05 - 11411 - новых 550
03.05 - 11913 - новых 502
04.05 - 12331 - новых 418
05.05 - 12697 - новых 366 v - Вт
06.05 - 13184 - новых 487
07.05 - 13691 - новых 507
08.05 - 14195 - новых 504
09.05 - 14710 - новых 515
10.05 - 15232 - новых 525
11.05 - 15648 - новых 416
12.05 - 16023 - новых 375 v - Вт
13.05 - 16425 - новых 402
14.05 - 16847 - новых 422
15.05 - 17330 - новых 483
16.05 - 17858 - новых 528
17.05 - 18291 - новых 433
18.05 - 18616 - новых 325
19.05 - 18876 - новых 260 v - Вт
20.05 - 19230 - новых 354
21.05 - 19706 - новых 476
22.05 - 20148 - новых 442
23.05 - 20580 - новых 432
24.05 - 20986 - новых 406
25.05 - 21245 - новых 259 v - Пн
26.05 - 21584 - новых 339
27.05 - 21905 - новых 321
28.05 - 22382 - новых 477
29.05 - 22811 - новых 429
30.05 - 23204 - новых 393
31.05 - 23672 - новых 468
01.06 - 24012 - новых 340
02.06 - 24340 - новых 328 v - Вт
03.06 - 24823 - новых 483
04.06 - 25411 - новых 588
05.06 - 25964 - новых 553
06.06 - 26514 - новых 550
07.06 - 26999 - новых 485
08.06 - 27462 - новых 463
09.06 - 27856 - новых 394 v - Вт
10.06 - 28381 - новых 525
11.06 - 29070 - новых 689
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11.06.2020 09:23 Ответить
Може із-за того, що після неділі результати тестів стають відомими через 2 дня
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11.06.2020 09:26 Ответить
Легко - большинство заражений происходит в общественном транспорте. а на выходные нарид меньше ездит.
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11.06.2020 09:31 Ответить
Глупости говорите там инкубационный период пару недель...
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11.06.2020 10:25 Ответить
Эхо войны? Не, не слыхал..
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11.06.2020 11:48 Ответить
Вы о чем вообще? Если люди заразились даже в общественном транспорте пару недель назад, то когда проявятся симптомы сказать крайне сложно.
Я скорее поверю, что люди откладывают обращение к врачу до понедельника-вторника...
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11.06.2020 12:02 Ответить
сказать крайне сложно.

==
Какая разница, сложно или нет? Вам точный срок инкубации неизвестен, поэтому он вполне может быть 7 суток.
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11.06.2020 16:37 Ответить
И че? Заболевают те кто в прошлый понедельник в транспорте ездили?
Инкубационный период у ковида 2-14 дней, в среднем 5. Тогда скачок должен быть где-то патница-суббота....
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11.06.2020 17:11 Ответить
Те кому субботу-воскресенье подсел вирус на ослабленный алкоголем организм, в следующую пятницу вечером стало плохо(аккурат через 5 дней), а в понедельник приплёлся к врачу.Что неясно?
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11.06.2020 17:47 Ответить
возможно люди меньше ездят на работу в транспорте на выходных, а шарятся дома или на районе. А когда начинают в транспорте кататься, тогда и цепляют. Еще нужно учитывать, что инкубационный период и заразились они раньше на неделю или две. фиг его знает, но это интересная информация и ее должны изучать. Если выявить причину, то это может помочь снижать заражаемость.
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11.06.2020 09:49 Ответить
Тем что это аферопандемия
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11.06.2020 10:05 Ответить
На свята в Білорусі 3 дні "не було" жодного нового хворого, а потім кількість нових стрибнула в 3 рази і ... знову відкотилася до попереднього рівня...
Ваша статистика відбиває не режим поширення вірусу, а режим роботи тест-лабораторій.
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11.06.2020 18:11 Ответить
https://www.president.gov.ua/news/ninishni-pokazniki-dozvolyayut-rozglyadati-majbutni-etapi-po-61117 Нинішня епідемічна ситуація в Україні дозволяє розглядати подальші етапи пом'якшення карантину, заявив президент Володимир Зеленський під час щоденної наради щодо запобігання поширенню коронавірусу.
«Нинішні показники дозволяють розглядати майбутні етапи пом'якшення карантину і рухатися вперед з плануванням. Однак треба дивитися на ситуацію: відповідно до неї показники можуть змінюватися. Ми не можемо допустити великих спалахів коронавірусу», - сказав Зеленський. Міністерство охорони здоров'я відзначило, що зараз в Україні зменшується кількість хворих, які звертаються з пневмонією.
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11.06.2020 09:23 Ответить
Класична маніпуляція "зараз в Україні зменшується кількість хворих, які звертаються з пневмонією".
А кількість хворих на коронавірус зростає!
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11.06.2020 09:31 Ответить
Такого при Порше не было!
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11.06.2020 09:30 Ответить
А что, млять, вы хотите?
Вчера вечером, полдесятого, проходил через сквер Шевченко...
Набережная Адлера 1985 год!
Вечереет, на всех скамейках мест нет, шляются толпы, гремит оркестр, у фонтана выплясывают самбу, за столиками не осталось мест не только шахматистам, но и картёжникам - токо мОлодёж с бутылочками разных форматов...
И как вы догадываетесь - до единого в масках!
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11.06.2020 09:41 Ответить
А что млять ты хочел?
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11.06.2020 11:49 Ответить
Чтоб ты, млять, заткнулся.
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11.06.2020 14:55 Ответить
!
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11.06.2020 16:29 Ответить
Размечтался. Пуканъ свой затыкать будешь.
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11.06.2020 16:34 Ответить
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11.06.2020 17:15 Ответить
сквер то хрен с ним! а набитые битком маршрутки?? а люди без масок в метро, транспорте и магазинах?? убивал бы уродов
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12.06.2020 01:52 Ответить
Відмова влади Швеції від введення карантину для запобігання епідемії коронавірусу не є помилковим рішенням. Про це в середу, 3 червня, заявив директор Агентства громадської охорони здоров'я Швеції Андерс Тегнелл, повідомляє шведське видання Local.
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12.06.2020 02:52 Ответить
Цифра маніпулятивна для повернення страху. Це реакція МОЗ на шалену кількість гнівних коментарів на їхній сторінці в фейсбуці. Там більшість впевнено пишуть, що це барановірус і досить брехати людям цією аферою.
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11.06.2020 10:07 Ответить
сходіть у будь-яку українську інфекційну лікарню, розкажіть там лікарям і пацієнтам про "барановірус"
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11.06.2020 13:15 Ответить
02.06.20 Зе-зе: Першу хвилю пандемії Україні вдалося пройти порівняно непогано https://censor.net/ua/n3199472

В Україні "рекордна" кількість випадків COVID-19 за добу - 689, померла 21 особа, загалом зафіксували 29 070 випадків - Цензор.НЕТ 5987
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11.06.2020 14:22 Ответить
Ходять же люди. Не пускают. Не хотят правду показывать. А куда йти если на всю Полтавскую область по оф статистики десять больных)) а то и меньше)) уже пару дней 0 инфикованых. ****. Пандемия))
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11.06.2020 15:50 Ответить
А Львівська чи Чернівецька область? теж десять хворих?)
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11.06.2020 16:57 Ответить
Теж
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12.06.2020 02:20 Ответить
Если еще раз кто то захочет ужесточить карантин пусть это делает по закону. А не приступными приказами и наказами. Или мы быдло туда нам и дорога в стойло.
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11.06.2020 10:09 Ответить
имхо уже все... На карантин нет бабла...
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11.06.2020 10:27 Ответить
Люди должны организовать майдан против дурантина. Как нигеры в Америке такие протесты организовали и живут дальше. Никто не болеет. )) Это же не вирус это чистой воды лохотрон. Богатые стают ещё богаче а бедные ещё беднее. Это ужасная ферня, малята. Нас пугают страхом, это ужасная диктатура медецинская. Кто это придумал тот должен жить в аду.
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11.06.2020 15:58 Ответить
Ну идите кнопки в лифте оближите Кто вам запрещает...
А в Штатах после протестов рост ковида, курите стату
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11.06.2020 17:16 Ответить
Капець. Які ви коронапанікери тупі. Ви розумієте, що вас безмозгле стадо можна заганяти в стійло за допомогою циферок неіснуючої пандемії. Ви телепні. Просто немає слів(
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11.06.2020 10:14 Ответить
А Ви помітили, що легким порухом руки ПАНДЕМІЯ у ВООЗ перетворилась на "спалах"?
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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11.06.2020 10:19 Ответить
Фокусники ***. Вони кожен тиждень а то й частіше говорять різні речі. Інколи - діаметрально протилежні. Певно думають, що люди не мають памяті. Навіть Таня-Лайф стала обурюватись: чого вооз обманює?
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11.06.2020 16:36 Ответить
КНР, провинция Гуанчжоу.
***************** по 455 контактам бессимптомного инфицированного nCoV.
Проверены члены семьи, врачи, другие пациенты. Длительность контактов - несколько дней.
Количество инфицированных в эпидокружении (по результатам ПЦР) - ноль.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpubmed.ncbi.nlm.nih.gov%2F32405162%2F https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32405162/

еще б тесты, на основании которых получена эта впечатляющая статистика, не были фальшивыми
еще бы не было преступной мотивации врачей деньгами, чтобы любое ОРВИ списывать на коронавирус
еще бы кто-то привел хотя бы одно научное доказательство того, что Сарс-Ков-2 является возбудителем хоть какой-то болезни человека
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11.06.2020 10:25 Ответить
А ви самі, без допомоги посередників, зрозумієте про що йдеться в доказі, який вимагаєте?
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11.06.2020 11:05 Ответить
я то розумію
а Ви?
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11.06.2020 11:08 Ответить
Де вчились?
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11.06.2020 11:21 Ответить
КНУ ім. Т. Шевченка
це допит?
то є відповідь на питання: ким або чим доведено, що сарс-ков-2 є збудником якоїсь хвороби людини?
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11.06.2020 11:24 Ответить
Cov-2 проникає в клітину через поверхневий ACE2, Зокрема, при повітряно-крапельному шляху, легені стають одним перших бар'єрів і водночас місцем масової реплікації. Це викликає неспецифічну імунну відповідь, яка призводить до пригнічення функцій легеневих альвеол. Наслідком цього стає зниження насичення крові киснем, що призводить до загострення багатьох захворювань, зокрема сердцевих і ниркових, які поміж цим самі стають об'єктом ураження через експресію вірусу на ACE2 мембрані. Якщо у Шевченка вчать користуватись PabMed, ви все це там знайдете.
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11.06.2020 12:34 Ответить
А ще окремі експерти говорили про враження агентів крові і через те зниження насичення киснем. То кому вірити? Чи існують обидва механізми?
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11.06.2020 16:39 Ответить
Вірити результатам досліджень. Які теж можуть бути хибними. Тому остаточне розуміння механізмів потребує часу.
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11.06.2020 16:53 Ответить
Механізм один - афера.
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12.06.2020 02:22 Ответить
Результати досліджень можуть бути хибними? Тобто наука - брехлива? Ну хіба, якщо її роблять подібні ляшку і степанову.
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12.06.2020 22:11 Ответить
А ви мали справу з ********* дослідженнями з біології?
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12.06.2020 22:56 Ответить
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11.06.2020 11:45 Ответить
Населення бидляче! Не щадить ні себе, ні оточуючих! Попундополо з урядовцями повний нуль, їм на життя українців наплювати!
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11.06.2020 10:53 Ответить
а таки корона бьет по мозгам в первую очередь. )))
количество идиотов на цензоре в коментах растет день ото дня))))
хотелось бы посмотреть , как это идиоты будут дохнуть в ифекционнке))))
с улыбкой на лице или все в соплях и с воем, помогите)))))
ни один интернет дрочило не знает, как отреагирует его организм на попадание короны в его тело ))))) но главное высрать тупую мысль.
в доинтернетовские вреемена сиделми чмошники на кухнях и изрыгали свои тупые мыслишки. а сча дали возможность трындеть на весь мир. и пошло гулять дерьмо по компам)))
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11.06.2020 11:44 Ответить
судя по риториці боба вже вдарило в пєрвую очєрєдь
На судні Бриліантова Принцеса все було в наглядному вигляді "інтєнєтдрачілам" представлено: з більш як три тисячі пасажирів і команди померло 11 чоловік. Так шо навіть ті дуже старі люди не "дохлі в інфєкціонкє".
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11.06.2020 16:44 Ответить
Вы не знаете многих факторов, бывших на "Принцессе". Вот, хотя бы, "время экспозиции".
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11.06.2020 19:11 Ответить
Що вас не влаштовує у "врємєні експозиціі"?
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12.06.2020 22:12 Ответить
Только что ходил на ярмарку. Вся ярмарка забита старыми бабульками. Они повсюду. Они как мухи, которые летают повсюду. Никто никаких дистанций не придерживается. Все либо без масок, либо с масками на горле, либо над масками носы торчат. Одна старая дура говорит: "Эти маски - это такая глупость. Я маску носить не собираюсь. Я тут почитала: человек в маске отравляет себя углекислым газом". Пока эти старые дуры, неспособные к элементарной общественной самоорганизации, не желающие выполнять требования МОЗ, не повыздыхают, болезнь не остановится. Я рад, что эти дуры ходят без масок. Своей смертью они улучшать генофонд землян.

Кстати, то же самое в метро, в супермаркетах. У дебилов над масками торчат носы или, вообще, маски на горле. То что удивляться нечему. Будет еще и по 700, и по 800, и по 1000 заболевших в день. Пока дурни либо не поумнеют, либо не повыздыхают.
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11.06.2020 11:57 Ответить
А з інщого боку,читаю новину:маски у спеку стають джерелом смертельних інфекцій. Розкриваються пори і через них в 100 раз швидше проникають віруси....
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11.06.2020 12:44 Ответить
Не слухайте дурну брехню.
Де саме розкриваються пори, в масках? В носі? На шкірі?
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11.06.2020 19:13 Ответить
Вы правы. говорил со своим врачом - на улице ни в коем случае сейчас! Но транспорт и магазины - обязательно!! Сегодня специально проверил и там и там - отстой!!!Очень жаль, что статистика вяло набирает темп!
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12.06.2020 01:24 Ответить
полностью солидарен! лучше бы и не сказал! Менталитет нашего народа = 0. жаль, темпы слабые. уже этот идиотизм задолбал. то десятки дтп в день, то вылетающие из окон, то взрывающие банкоматы, то ежедневная поножовщина. А принцип ношения масок - это сказочно!!! Короче., народ - отстой!!!Банановая республика.
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12.06.2020 01:21 Ответить
мне наплевать что они повыздыхают. Но могут и не повыздыхать и позаражать нормальных людей, которые и умрут как раз. Как вам такое?
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12.06.2020 01:56 Ответить
Большинство тупо не соблюдает ни каких мер предосторожности, вот и имеем. И если на выборах в 2019 показатель был 73%, то сейчас 85-90% забили на свою жизнь и жизнь своих близких.
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11.06.2020 12:30 Ответить
Набираємо попкорну і вмощуємось зручненько. Зараз це тупе совкове бидло носить маски на яйцях, на дупі, на горлі, а скоро буде лежати під апаратими ШВЛ і волати про допомогу. Насолоджуйтесь, панове, цією виставою. Совок маст дай.
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11.06.2020 12:41 Ответить
Власть уже понимает, что лоханулась с коронавирусом, угробив экономику. Завели Украину в халепу, из которой можем и не выбраться. 30% годового бюджета уже тю-тю!
Вот и подсылают на Цензор проплаченных форум-активистов (т е троллей) которые пытаются замылить мозги нормальным людям. Не выйдет: COVID-19 информационная утка, фейк и крапка!! А вам многоуважаемая зелень придется отвечать по закону!
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11.06.2020 12:41 Ответить
Власть уже понимает, что лоханулась с коронавирусом, угробив экономику. Завели Украину в халепу, из которой можем и не выбраться. 30% годового бюджета уже тю-тю!
Вот и подсылают на Цензор проплаченных форум-активистов (т е троллей) которые пытаются замылить мозги нормальным людям. Не выйдет: COVID-19 информационная утка, фейк и крапка!! А вам многоуважаемая зелень придется отвечать по закону!
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11.06.2020 12:57 Ответить
Надеюсь ты это слово в слово повториш в СБУ....А пороховатке я бы рекомендовал жаловать не только админу что вашего божка пинают.
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11.06.2020 13:10 Ответить
Второй раз загнать народ в истерию будет сложнее, а скорее даже - невозможно.
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11.06.2020 13:12 Ответить
чем больше лож тем легче в нее верят дело гимлера живет и процветает
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11.06.2020 13:47 Ответить
вы хотели сказать Йозефа Геббельса, главного пропагандиста Рейха или Вы все таки о концлагерях и опытах?
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11.06.2020 14:46 Ответить
пока с вашего этажа гробы не понесут, вы не поверите.
То ждите.
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12.06.2020 01:58 Ответить
вся эта тема раздута неимеверно поверю только тонда когда путин нападет дела в иканомике ваше жопа вот они и хватаються за этот вирус все на него списывают
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11.06.2020 13:43 Ответить
никто из знакомых незаболел это первый политический- ментальный вирус
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11.06.2020 13:45 Ответить
Просто твои знакомые, даже если кто то заболел, не будут об этом трепаться.
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11.06.2020 14:18 Ответить
Вирус ( или как сейчас говорят БАКТЕРИЯ - а это совсем другое ) как враг - чем больше шапкозабросательств ( типа у нас ОН побеждён и эпид порог пройден ) тем легче понять что на самом деле всё очень наоборот и надо готовиться к очень худшему сценарию .Дай Бог чтобы это не случилось.Но всё упирается в бездарном руководстве передников попередников попередпередников ......ну вы поняли.Страх что страна развалится из-за длительного карантина и массы безработных - гораздо больше чем здоровье людей. Как всегда на горбах и костях смердов будут выживать и жить ОНИ.У которых по 58 квартир ......по 12 машин.....дома по всей планете.....Как то один монах сказал мне - ЕСЛИ У ТЕБЯ ЧЕТЫРЕ БУХАНКИ ХЛЕБА знай что три НЕ ТВОИ и кто-то остался голодным.................
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11.06.2020 14:32 Ответить
Несколько слов о "температурном скрининге", введённом МОЗом. Если коротко, "температурный скрининг" в том виде, как он введён МОЗом - абсолютный идиотизм. Того врача, который поставил под этим идиотизмом свою подпись, нужно лишить медицинского диплома.

Я прочитал несколько инструкций к разным бесконтактным термометрам. Ниже - цитаты из этих инструкций, абсолютно одинаковые для всех бесконтактных термометров, независимо от марки и модели.

1. Термометр подходит только для измерения температуры в домашних условиях.
То есть - измерять на улице или в общественном месте - бред.

2. Места на теле человека, на которых можно измерять температуру бесконтактным термометром: лоб, ухо, ротовая полость, прямая кишка.
То есть - измерять на руке - бред.

3. Если перед проведением измерения долго держать термометр в руке - прибор нагревается и выдаёт неверные результаты.
То есть - целый день стоять с термометром в руке - бред.

4. На правильность выдаваемого результата измерений существенно влияют: одежда, окружающая среда, ветер и сквозняки, физическая активность.
То есть - измерять в верхней одежде, на улице, не зная какую активность до измерения испытывал человек - бред.

5. Не используйте прибор на ярком солнечном свете, в пыльных местах, при высокой или низкой температуре (эталон - обычная комнатная), поскольку измерения будут неточны.
То есть - бред, бред, бред.
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11.06.2020 16:10 Ответить
Упыри... нет никакого вируса, вы просто тупо ******* наши деньги!
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11.06.2020 18:22 Ответить
Есть, к сожалению, и вирус. Но что воруют наши деньги, в том числе и на вирусе - єто несомненно.
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11.06.2020 19:15 Ответить
Говорят что есть, мол пцр тест показывает наличие тел в крови. Но так сообщают лишь официальные источники, нет ни трупов на улице ничего. Верить в этот вирус все равно что в бога, без доказательств звучит как то фанатически.
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11.06.2020 19:24 Ответить
Тест ПЦР показівает наличие кода вирса, то есть наличие самого вируса, а тест на антитела показівает, что состоялась реакция организма на этот вирус.
Если провели оба анализа, и результат будет: ПЦР минус, а антитела плюс - это самый лучший вариант - он означает, что человек переболел и выработал иммунитет, а вируса в его организме уже нет.
Таня, к сожалению, вирус в популяции сейчас есть, и меры предосторожности помогают,: в случае, если его подхватите - получите меньшую дозу, легче его перенесете, возможно, бессимптомно. Это как с радиацией - доза имеет значение.
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11.06.2020 19:39 Ответить
если его подхватите - получите меньшую дозу, легче его перенесете, возможно, бессимптомно Это как с радиацией - доза имеет значение

Это ж надо такой бред написать. Да не имеет значения сколько единиц вирусов зайдет в твой организм. Все определяется только тем каков иммунитет. Если организм сильный то он мгновенно приспособится к этим коронавирусам и человек может даже не заметить , что переболел. А если иммунитет на нуле, организм слабый, то коронавирус в короткий промежуток времени размножится поразит жизненно важные органы. Это происходит как правило с пожилыми людьми.
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11.06.2020 22:23 Ответить
Не всё так просто. Этот вирус может убить как пневмонией, так "цитакиновым штормом".
Что это такое? Первичный иммунный ответ организма (когда он ещё не определил что его атакует) - повышение уровня цитокинов. Они активируют клетки иммунной системы. Так вот коронавирус имеет способность вызывать на столько сильное повышение уровня цитокинов, что они заставляют буквально идти вразнос иммунную систему. Из за чего она начинает атаковать сам организм человека, и способна вызвать летальную поле органную недостаточность. Так что приходится лекарствами понижать иммунитет. (из за чего начинаются различные вторичные инфекции)
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11.06.2020 22:44 Ответить
Носите Маску в общественных местах, сколько повторять нужно
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11.06.2020 23:17 Ответить
а де відео з цього приводу: "Какая разница?"
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11.06.2020 23:28 Ответить
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..👆👆👆
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12.06.2020 00:01 Ответить
ненавижу уродов, которые ходят в маркете и транспорте без масок, или в масках на шее, или она только на рту !

В чем проблема запустить рейд ментов в магазины, метро, транспорт?? Увидели, отловили, штраф 17 тыс. - и все счастливы. Пару десятков даунов отловят - все будут ходить нормально.
Но это если бы в стране была милиция!!
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12.06.2020 02:01 Ответить
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