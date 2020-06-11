В Украине "рекордное" количество случаев COVID-19 за сутки - 689, умер 21 человек, всего зафиксировали 29 070 случаев

По состоянию на 11 июня в Украине лабораторно подтверждены 29 070 случаев COVID-19. За сутки - 689 новых случаев. Это самый высокий показатель выявленных случаев за сутки в Украине с начала пандемии. 21 человек умер от болезни.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные ЦОЗ.

В Украине зафиксировали 689 новых больных коронавирусной болезнью COVID-19 за прошедшие сутки. Это рекордный для страны показатель суточной заболеваемости за все время эпидемии. До этого самым высоким показателем было 588 заболевших 4 июня, а перед этим 578 заболевших 23 апреля. Днем ранее сообщалось о 525 новых случаях заболевания COVID-19, 9 июня - о 394 новых случаях.

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За сутки умерл 21 пациент (стуками ранее - 23), всего - 854.

За последние сутки выздоровели 372 человека (сутками ранее - 357), всего - 13 141.

Всего в Украине сейчас болеют 15075 человек, что на 296 больше, чем днем ранее. На протяжении двух недель, с 23 мая, этот показатель оставался в пределах между 13 и 14 тысячами.

Больше всего новых случаев выявили во Львовской (125) области, Киеве (91), Киевской (54), Ривненской (53) и Волынской (52) областях.

В Херсонской, Полтавской и Луганской областях новых случаев COVID-19 не выявили.