В столице рекорд суточной заболеваемости COVID-19: зафиксирован 91 новый случай, среди них пять медиков, четыре человека умерли. КАРТА
Количество жителей столицы, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось на 91 человека. Умерли 4 больных.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram.
Сегодня в Киеве уже 3671 подтвержденный случай заболевания COVID-19.
Заболели:
- 55 женщин в возрасте от 18 до 83 лет
- 28 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет
- 4 девочки в возрасте от 4 до 13 лет и четыре мальчика в возрасте от 3 до 7 лет.
Заболели в том числе и 5 медиков.
В больницы столицы госпитализировали 10 человек. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели в столице за сутки 68 человек. Всего коронавирус преодолели 1053 жителя Киева.
Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки зафиксировали в Шевченковском районе - 24. Соломенском и Святошинском - по 12. В Днепровском районе - 10 случаев.
"Вирус не отступил. Будьте осторожны, не пренебрегайте правилами безопасности! Берегите себя!", - добавил Кличко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Навіщо столичні "керувальники" постійно змушують їздити до себе людей з інших областей?!
Ограничено движение по северному и южному мосту, не ходит городская электричка.
Люди проводят по несколько часов в день в транспорте.
Отсюда и результат.
Но, для Клячко главное побольше наворовать, закатывая бюджет в асфальт.
Поцелуй в задницу идиота, уничтожающего Киев!
А что, млять, вы хотите?
Вчера вечером, полдесятого, проходил через сквер Шевченко...
Набережная Адлера 1985 год!
Вечереет, на всех скамейках мест нет, шляются толпы, гремит оркестр, у фонтана выплясывают самбу, за столиками не осталось мест не только шахматистам, но и картёжникам - токо мОлодёж с бутылочками разных форматов...
И как вы догадываетесь - до единого в масках!
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
***************** по 455 контактам бессимптомного инфицированного nCoV.
Проверены члены семьи, врачи, другие пациенты. Длительность контактов - несколько дней.
Количество инфицированных в эпидокружении (по результатам ПЦР) - ноль.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpubmed.ncbi.nlm.nih.gov%2F32405162%2F https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32405162/
еще б тесты, на основании которых получена эта впечатляющая статистика, не были фальшивыми
еще бы не было преступной мотивации врачей деньгами, чтобы любое ОРВИ списывать на коронавирус
еще бы кто-то привел хотя бы одно научное доказательство того, что Сарс-Ков-2 является возбудителем хоть какой-то болезни человека