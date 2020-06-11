В столице рекорд суточной заболеваемости COVID-19: зафиксирован 91 новый случай, среди них пять медиков, четыре человека умерли. КАРТА

Количество жителей столицы, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось на 91 человека. Умерли 4 больных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram.

Сегодня в Киеве уже 3671 подтвержденный случай заболевания COVID-19.

Заболели:

- 55 женщин в возрасте от 18 до 83 лет

- 28 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет

- 4 девочки в возрасте от 4 до 13 лет и четыре мальчика в возрасте от 3 до 7 лет.

Заболели в том числе и 5 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 10 человек. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

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Выздоровели в столице за сутки 68 человек. Всего коронавирус преодолели 1053 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки зафиксировали в Шевченковском районе - 24. Соломенском и Святошинском - по 12. В Днепровском районе - 10 случаев.

"Вирус не отступил. Будьте осторожны, не пренебрегайте правилами безопасности! Берегите себя!", - добавил Кличко.