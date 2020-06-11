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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки на Львовщине выявили 125 новых случаев COVID-19, всего 2414 инфицированных и 90 умерших, - горсовет

За сутки на Львовщине выявили 125 новых случаев COVID-19, всего 2414 инфицированных и 90 умерших, - горсовет

По состоянию на утро 11 июня во Львове и Львовской области подтверждены 2414 случаев инфицирования коронавирусом, из них 90 - летальных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.

По данным ведомства, в общем коронавирусная инфекция обнаружена у 2414 человек, 90 человек умерли. 589 пациентов выздоровели.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 640 ПЦР-тестов, из которых 125 (а это 19,5%) - положительные (из них - 72 это жители Львова).

"За эти сутки наши лаборатории провели рекордно много ПЦР-тестов - это 640 анализов. Из них 125 - положительные, а это составляет 19,5% от общего количества протестированных. Такая динамика у нас в среднем есть за последние дни. На утро с начала карантина у нас уже 90 подтвержденных смертей по области", - сообщила руководитель городского штаба по борьбе с коронавирусом Галина Сличная.

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Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 5289 человек, госпитализированы - 820, на амбулаторном лечении - 4469 человек, выписаны - 623 человека.

Сейчас в больнице находится 189 человек, из них в реанимации - 8 человек, на аппаратные ИВЛ - 1 человек.

За сутки на Львовщине выявили 125 новых случаев COVID-19, всего 2414 инфицированных и 90 умерших, - горсовет 01

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Львовская область (2903)


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Много, если так дальше пойдет придется обновлять карантин, болен каждый пятый из тестированных.
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11.06.2020 09:01 Ответить
Меньше тестов - меньше зараженных.
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11.06.2020 09:22 Ответить
А Ви помітили, що легким порухом руки ПАНДЕМІЯ у ВООЗ перетворилась на "спалах"?
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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11.06.2020 10:17 Ответить
КНР, провинция Гуанчжоу.
***************** по 455 контактам бессимптомного инфицированного nCoV.
Проверены члены семьи, врачи, другие пациенты. Длительность контактов - несколько дней.
Количество инфицированных в эпидокружении (по результатам ПЦР) - ноль.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpubmed.ncbi.nlm.nih.gov%2F32405162%2F https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32405162/

еще б тесты, на основании которых получена эта впечатляющая статистика, не были фальшивыми
еще бы не было преступной мотивации врачей деньгами, чтобы любое ОРВИ списывать на коронавирус
еще бы кто-то привел хотя бы одно научное доказательство того, что Сарс-Ков-2 является возбудителем хоть какой-то болезни человека
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11.06.2020 10:24 Ответить
Три дні тому у ВСІХ церквах Львова було море народу. Далі буде...
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11.06.2020 12:05 Ответить
 
 