За сутки на Львовщине выявили 125 новых случаев COVID-19, всего 2414 инфицированных и 90 умерших, - горсовет

По состоянию на утро 11 июня во Львове и Львовской области подтверждены 2414 случаев инфицирования коронавирусом, из них 90 - летальных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.

По данным ведомства, в общем коронавирусная инфекция обнаружена у 2414 человек, 90 человек умерли. 589 пациентов выздоровели.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 640 ПЦР-тестов, из которых 125 (а это 19,5%) - положительные (из них - 72 это жители Львова).

"За эти сутки наши лаборатории провели рекордно много ПЦР-тестов - это 640 анализов. Из них 125 - положительные, а это составляет 19,5% от общего количества протестированных. Такая динамика у нас в среднем есть за последние дни. На утро с начала карантина у нас уже 90 подтвержденных смертей по области", - сообщила руководитель городского штаба по борьбе с коронавирусом Галина Сличная.

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Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 5289 человек, госпитализированы - 820, на амбулаторном лечении - 4469 человек, выписаны - 623 человека.

Сейчас в больнице находится 189 человек, из них в реанимации - 8 человек, на аппаратные ИВЛ - 1 человек.