Зеленский: Хотел, чтобы Богдан стал генпрокурором, но, кажется, я спас его от власти
Президент Украина Владимир Зеленский рассказал, что став главой государства, рассматривал экс-главу Офиса Президента Андрея Богдана на пост генерального прокурора.
Об этом он заявил в интервью "УП", передает Цензор.НЕТ.
Увольнение Богдана с поста главы Офиса Президента Зеленский объяснил тем, что внутри команды был раскол и они не смогли работать с ним в конфигурации.
"Мне кажется, что власть для него не полезна, для его личности. ... Она его сильно меняет. У него есть нормальные черты, профессиональные качества. И то, что я увидел, к сожалению, он этого не видел. С властью нужно справиться, надо не меняться как человек. Надо остаться человеком и уважать других, как изнутри команды, так и снаружи. Не надо показывать свою власть там, где это неправильно. Надо иногда включать дипломатию, потому что он был в государстве почти второй человек, ну я так считаю. Но не надо всем показывать, что ты второй человек", - объяснил президент.
По словам Зеленского, ему не нравятся конфликты внутри команды и демонстрация власти.
"Когда я увидел, что Андрюха не видит, как власть его съедает, точно съест, и закончится все очень плохо, я принял решение о том, что нам надо ... Я считаю, что с самого начала у меня было неправильное решение с ним из-за главы Офиса. Потому что с самого начала я считал, что он сильный юрист, он хочет сажать, то, что он говорил, и он должен идти на генпрокурора. Я так считал", - рассказал глава государства.
Зеленский рассказал, что с самого начала хотел, чтобы Богдан был генпрокурором и считал, что он будет "мощным генеральным прокурором Украины".
"Затем увидели, что людей с таким опытом, как у него, для того, чтобы занимать руководящую должность главы администрации, а затем уже председателя Офиса, у нас нет. Поэтому, мне кажется, что я спас его от власти. Я не уверен, что он сейчас также так думает, но это уже его дело", - добавил президент.
Также глава государства заявил, что назначение Богдана не было ошибкой, ведь в то время он был "мощнейшим человеком, лучшим человеком", добавив, что сейчас они не общаются.
Напомним, 11 февраля 2020 Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя Офиса Президента.
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А вот что можно сказать про народ который такое выбрал президентом?
просто Богдану нужна власть и большие деньги, что бы компенсировать свое внешнее
бурятствоуродство, свой маленький рост, свою мужскую неполноценность, свою глубокую аморальность и склонность к психологическому садизму, потому что в детстве в школе и во дворе, маленького, толстого и нелепого Богдана унижали и били девочки и мальчики.. и детские комплексы сформировали современного ущербного Андрей Богдана "Козлина ты, тупая", которую Зеленский ошибочно принял за самобытность и индивидуальность..
Боже, какое же ОНО ограниченное...….., клоун.....
Ушел Богдан- ушли все, и кто пришел? Премьер - шестерка гудка, прокурор - шестерка черта. Наезды на Сытника. Вова если ты слился, то зачем ты там сидишь? Просто слазь с бочки, ты уже все равно ничего не сможеж
я так понимаю, мозг из за его отсутствия, не принимает участия в смысловом формировании этого поноса))))
короче, я в шоке)))