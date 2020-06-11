Зеленский: Хотел, чтобы Богдан стал генпрокурором, но, кажется, я спас его от власти

Президент Украина Владимир Зеленский рассказал, что став главой государства, рассматривал экс-главу Офиса Президента Андрея Богдана на пост генерального прокурора.

Об этом он заявил в интервью "УП", передает Цензор.НЕТ.

Увольнение Богдана с поста главы Офиса Президента Зеленский объяснил тем, что внутри команды был раскол и они не смогли работать с ним в конфигурации.

"Мне кажется, что власть для него не полезна, для его личности. ... Она его сильно меняет. У него есть нормальные черты, профессиональные качества. И то, что я увидел, к сожалению, он этого не видел. С властью нужно справиться, надо не меняться как человек. Надо остаться человеком и уважать других, как изнутри команды, так и снаружи. Не надо показывать свою власть там, где это неправильно. Надо иногда включать дипломатию, потому что он был в государстве почти второй человек, ну я так считаю. Но не надо всем показывать, что ты второй человек", - объяснил президент.

По словам Зеленского, ему не нравятся конфликты внутри команды и демонстрация власти.

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"Когда я увидел, что Андрюха не видит, как власть его съедает, точно съест, и закончится все очень плохо, я принял решение о том, что нам надо ... Я считаю, что с самого начала у меня было неправильное решение с ним из-за главы Офиса. Потому что с самого начала я считал, что он сильный юрист, он хочет сажать, то, что он говорил, и он должен идти на генпрокурора. Я так считал", - рассказал глава государства.

Зеленский рассказал, что с самого начала хотел, чтобы Богдан был генпрокурором и считал, что он будет "мощным генеральным прокурором Украины".

"Затем увидели, что людей с таким опытом, как у него, для того, чтобы занимать руководящую должность главы администрации, а затем уже председателя Офиса, у нас нет. Поэтому, мне кажется, что я спас его от власти. Я не уверен, что он сейчас также так думает, но это уже его дело", - добавил президент.

Также глава государства заявил, что назначение Богдана не было ошибкой, ведь в то время он был "мощнейшим человеком, лучшим человеком", добавив, что сейчас они не общаются.

Напомним, 11 февраля 2020 Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя Офиса Президента.

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