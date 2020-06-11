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Зеленский: Хотел, чтобы Богдан стал генпрокурором, но, кажется, я спас его от власти

Зеленский: Хотел, чтобы Богдан стал генпрокурором, но, кажется, я спас его от власти

Президент Украина Владимир Зеленский рассказал, что став главой государства, рассматривал экс-главу Офиса Президента Андрея Богдана на пост генерального прокурора.

Об этом он заявил в интервью "УП", передает Цензор.НЕТ.

Увольнение Богдана с поста главы Офиса Президента Зеленский объяснил тем, что внутри команды был раскол и они не смогли работать с ним в конфигурации.

"Мне кажется, что власть для него не полезна, для его личности. ... Она его сильно меняет. У него есть нормальные черты, профессиональные качества. И то, что я увидел, к сожалению, он этого не видел. С властью нужно справиться, надо не меняться как человек. Надо остаться человеком и уважать других, как изнутри команды, так и снаружи. Не надо показывать свою власть там, где это неправильно. Надо иногда включать дипломатию, потому что он был в государстве почти второй человек, ну я так считаю. Но не надо всем показывать, что ты второй человек", - объяснил президент.

По словам Зеленского, ему не нравятся конфликты внутри команды и демонстрация власти.

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"Когда я увидел, что Андрюха не видит, как власть его съедает, точно съест, и закончится все очень плохо, я принял решение о том, что нам надо ... Я считаю, что с самого начала у меня было неправильное решение с ним из-за главы Офиса. Потому что с самого начала я считал, что он сильный юрист, он хочет сажать, то, что он говорил, и он должен идти на генпрокурора. Я так считал", - рассказал глава государства.

Зеленский рассказал, что с самого начала хотел, чтобы Богдан был генпрокурором и считал, что он будет "мощным генеральным прокурором Украины".

"Затем увидели, что людей с таким опытом, как у него, для того, чтобы занимать руководящую должность главы администрации, а затем уже председателя Офиса, у нас нет. Поэтому, мне кажется, что я спас его от власти. Я не уверен, что он сейчас также так думает, но это уже его дело", - добавил президент.

Также глава государства заявил, что назначение Богдана не было ошибкой, ведь в то время он был "мощнейшим человеком, лучшим человеком", добавив, что сейчас они не общаются.

Напомним, 11 февраля 2020 Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя Офиса Президента.

Также смотрите: "Козлина ты дурная!" - экс-глава ОП Богдан надавал по ушам козлу в киевском зоопарке. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20343) Богдан Андрей (384) Офис Генпрокурора (2466)


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Топ комментарии
+30
Так давайте же все вместе спасем от власти Володю!!!!!!!!!!!!!
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11.06.2020 09:31
+15
Маленька, ображена, закомплексована, психічно неврівноважена людина.
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11.06.2020 09:38
+14
Зеленский: Хотел, чтобы Богдан стал генпрокурором, но, кажется, я спас его от власти - Цензор.НЕТ 3288
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11.06.2020 09:31
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Правила форума Совет форумчан
Так давайте же все вместе спасем от власти Володю!!!!!!!!!!!!!
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11.06.2020 09:31 Ответить
давайте. Відставка! Відставка! Відставка!
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11.06.2020 09:33 Ответить
импичмент ЗЕ!
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11.06.2020 09:45 Ответить
Зеленский: Хотел, чтобы Богдан стал генпрокурором, но, кажется, я спас его от власти - Цензор.НЕТ 3288
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11.06.2020 09:31 Ответить
брат ермака - не брат ермака, и вообще он и я сделали ашипку, тот не, и я тоже ту не - прасти ленка!
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11.06.2020 09:31 Ответить
А оно еще смешнее , чем можно было наблюдать в 95 Квартале.Оказывается он не играл роли, это его стиль жизни.
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11.06.2020 09:32 Ответить
Iнтервью Укр правди подавалось як у Мордорi вилизування дупи,пiддакування журналистом к Зе,дуже слабке інтерв'ю. Таке враження, що ставив питання актор "Кварталу", а не професійний журналіст. Жодного гострого питання, ніякої дискусії, підлаштування під співозмовника. Українська правда - це ганьба
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11.06.2020 09:33 Ответить
Бодю спас, а сам вляпався.
Зеленский: Хотел, чтобы Богдан стал генпрокурором, но, кажется, я спас его от власти - Цензор.НЕТ 6497
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11.06.2020 09:34 Ответить
Маленька, ображена, закомплексована, психічно неврівноважена людина.
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11.06.2020 09:38 Ответить
Терпеть не мог зефигляра еще с его КВНвских кривляний, впрочем и сам КВН считал юмором для жлобов. Ну это его право быть мразью.
А вот что можно сказать про народ который такое выбрал президентом?
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11.06.2020 10:56 Ответить
кинул бубочка подельника...
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11.06.2020 09:39 Ответить
ЗеленскАму нужно поставить жирный кол по психологии и умению разбираться в людях..
просто Богдану нужна власть и большие деньги, что бы компенсировать свое внешнее бурятствоуродство, свой маленький рост, свою мужскую неполноценность, свою глубокую аморальность и склонность к психологическому садизму, потому что в детстве в школе и во дворе, маленького, толстого и нелепого Богдана унижали и били девочки и мальчики.. и детские комплексы сформировали современного ущербного Андрей Богдана "Козлина ты, тупая", которую Зеленский ошибочно принял за самобытность и индивидуальность..
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11.06.2020 09:40 Ответить
Дебил в спортивной обуви и джинсах встал в ряд официальных лиц, встречающих Эрдогана.
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11.06.2020 09:45 Ответить
Надо спасать Украину от ЗЕ!

Боже, какое же ОНО ограниченное...….., клоун.....
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11.06.2020 09:43 Ответить
Зеленський: Хотів, щоб Богдан став генпрокурором, але, здається, я врятував його від влади - Цензор.НЕТ 5051
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11.06.2020 09:44 Ответить
дякую, дуже дотепно, давно так не сміявся. Це ж сюжет для 95 квартала, жаль президента нема кому зіграти.
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11.06.2020 10:06 Ответить
Был бы еще один вор-генпрокурор. Ни чего нового.
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11.06.2020 09:50 Ответить
Спасатель ты наш,спаси еще ахметку от влияния на тебя,не забудь про ермака и гетьманцева,эти тебя топят с садистским удовольствием.
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11.06.2020 09:51 Ответить
Лошара, скільки в тебе ще гавна в голові.
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11.06.2020 09:54 Ответить
Был Богдан- был Рябошапко и Гончарук с Нефедовым. И Сытника никто не трогал.
Ушел Богдан- ушли все, и кто пришел? Премьер - шестерка гудка, прокурор - шестерка черта. Наезды на Сытника. Вова если ты слился, то зачем ты там сидишь? Просто слазь с бочки, ты уже все равно ничего не сможеж
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11.06.2020 09:57 Ответить
В кожній фразі купа ідей для квартала 95. Але нема виконавця головної ролі - він сам зараз герой. Єто абсурд какой-то.
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11.06.2020 10:00 Ответить
Таке враження , що актор Зе тролить президента Зе.
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11.06.2020 10:02 Ответить
Да там похоже Бородино - смешались в кучу кони, люди.
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11.06.2020 10:24 Ответить
Из всего сказанного, делаю вывод, что 3,14 ...ц в стране будет продолжаться. Как был с компетенциями клоуна - так и остался.
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11.06.2020 10:20 Ответить
Кто то помнит, кто был при Порошенко главой офиса президента?
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11.06.2020 10:32 Ответить
Сначала был Ложкин, потом Райнин.
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11.06.2020 11:53 Ответить
А я думал Шимкив.
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11.06.2020 12:29 Ответить
Шимкив замом был
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11.06.2020 13:52 Ответить
Доки Україною ще керуватимуть ці покидьки? Просто не має слів...
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11.06.2020 10:38 Ответить
Спаси себя, убейся об стену!
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11.06.2020 11:59 Ответить
прикольно, как только зеленая шмаркля открывает рот , от туда льется словесный понос )))
я так понимаю, мозг из за его отсутствия, не принимает участия в смысловом формировании этого поноса))))
короче, я в шоке)))
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11.06.2020 13:32 Ответить
Боже!! За, что нам даден такой некомпетентный,Безграмотный, безликий пророссийский президент Украины!! Ведь за оставшиеся четыре года, Украине под его руководством, прийдёт полный пипец!!
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11.06.2020 13:58 Ответить
 
 