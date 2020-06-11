В ВОЗ опровергли свое заявление о редких случаях передачи коронавируса носителями без симптомов

Глава подразделения ВОЗ по новым болезням и зоонозам Мария Ван Керхове опровергла свое заявление о том, что бессимптомные больные редко заражают коронавирусом других людей. По ее словам, сейчас информации по этому вопросу недостаточно, чтобы делать выводы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН со ссылкой на CNBC.

Заявление чиновницы на брифинге ранее вызвало скептицизм специалистов и шок пользователей соцсетей, ведь люди без симптомов были вынуждены находиться в изоляции месяцами из-за страха перед пандемией. Ван Керхове в связи с этим отметила, что распространение вируса бессимптомными больными – "действительно сложный вопрос", и ответа на него сейчас нет.

"Я отвечала на вопрос на пресс-конференции. Я не выражала позицию ВОЗ, ничего подобного. Я просто пыталась сформулировать то, что нам известно", - заявила она на стриме в соцсетях.

"Я использовала фразу "очень редко", и я думаю, что это недопонимание – утверждать, что бессимптомная передача в глобальном масштабе очень редка. Я имела в виду небольшую группу исследований", - подчеркнула Ван Керхове.

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По ее словам, на сегодня исследования показывают, что 16% населения могут переносить инфекцию без симптомов. В то же время, некоторые теоретические модели ученых предполагают, что до 40% глобальной передачи коронавируса может происходить за счет бессимптомных носителей. Чиновница отмечает, что большинство случаев передачи связано с больными, у которых есть симптомы. При этом, есть категория людей, у которых симптомы не развиваются, и ученые еще точно не знают, сколько их.

Напомним, Ван Керхове заявила, что передача коронавируса от бессимптомных носителей является очень редким явлением, и правительствам следует сосредоточиться на выявлении и изоляции больных с симптомами, а также отслеживании их контактов.