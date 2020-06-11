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В ВОЗ опровергли свое заявление о редких случаях передачи коронавируса носителями без симптомов

В ВОЗ опровергли свое заявление о редких случаях передачи коронавируса носителями без симптомов

Глава подразделения ВОЗ по новым болезням и зоонозам Мария Ван Керхове опровергла свое заявление о том, что бессимптомные больные редко заражают коронавирусом других людей. По ее словам, сейчас информации по этому вопросу недостаточно, чтобы делать выводы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН со ссылкой на CNBC.

Заявление чиновницы на брифинге ранее вызвало скептицизм специалистов и шок пользователей соцсетей, ведь люди без симптомов были вынуждены находиться в изоляции месяцами из-за страха перед пандемией. Ван Керхове в связи с этим отметила, что распространение вируса бессимптомными больными – "действительно сложный вопрос", и ответа на него сейчас нет.

"Я отвечала на вопрос на пресс-конференции. Я не выражала позицию ВОЗ, ничего подобного. Я просто пыталась сформулировать то, что нам известно", - заявила она на стриме в соцсетях.

"Я использовала фразу "очень редко", и я думаю, что это недопонимание – утверждать, что бессимптомная передача в глобальном масштабе очень редка. Я имела в виду небольшую группу исследований", - подчеркнула Ван Керхове.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВОЗ о возможности заразиться коронавирусом от человека без симптомов: "Это происходит очень редко"

По ее словам, на сегодня исследования показывают, что 16% населения могут переносить инфекцию без симптомов. В то же время, некоторые теоретические модели ученых предполагают, что до 40% глобальной передачи коронавируса может происходить за счет бессимптомных носителей. Чиновница отмечает, что большинство случаев передачи связано с больными, у которых есть симптомы. При этом, есть категория людей, у которых симптомы не развиваются, и ученые еще точно не знают, сколько их.

Напомним, Ван Керхове заявила, что передача коронавируса от бессимптомных носителей является очень редким явлением, и правительствам следует сосредоточиться на выявлении и изоляции больных с симптомами, а также отслеживании их контактов.
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Топ комментарии
+4
Брешуть, як дихають.
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11.06.2020 09:36
+3
Слово не воробей, вылетело не поймаешь.
Просто все делают выводы и эти выводы не в пользу ВОЗ.
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11.06.2020 09:33
+3
лучше б уже заглохли навеки
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11.06.2020 09:52
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Слово не воробей, вылетело не поймаешь.
Просто все делают выводы и эти выводы не в пользу ВОЗ.
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11.06.2020 09:33 Ответить
Да имел и я ввиду этот воз и моз-сплошной гипноз...
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11.06.2020 09:36 Ответить
Брешуть, як дихають.
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11.06.2020 09:36 Ответить
ВОЗ - не боги, можуть помилятись. Треба частіше проводити ротацію серед цих чинуш.
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11.06.2020 09:41 Ответить
Какие к чёрту модели или теоретика. Так есть с любым другим гриппом. Есть люди которые и не знают о своей болезни, и не только с гриппами так бывает. С туберкулёзом, сифилисом такое бывает, являясь переносчиками они сами не болеют.
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11.06.2020 09:42 Ответить
лучше б уже заглохли навеки
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11.06.2020 09:52 Ответить
А Ви помітили, що легким порухом руки ПАНДЕМІЯ у ВООЗ перетворилась на "спалах"?
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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11.06.2020 10:16 Ответить
КНР, провинция Гуанчжоу.

***************** по 455 контактам бессимптомного инфицированного nCoV.

Проверены члены семьи, врачи, другие пациенты. Длительность контактов - несколько дней.

Количество инфицированных в эпидокружении (по результатам ПЦР) - ноль.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpubmed.ncbi.nlm.nih.gov%2F32405162%2F https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32405162/
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11.06.2020 10:22 Ответить
КНР, провинция Гуанчжоу.
***************** по 455 контактам бессимптомного инфицированного nCoV.
Проверены члены семьи, врачи, другие пациенты. Длительность контактов - несколько дней.
Количество инфицированных в эпидокружении (по результатам ПЦР) - ноль.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpubmed.ncbi.nlm.nih.gov%2F32405162%2F https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32405162/

еще б тесты, на основании которых получена эта впечатляющая статистика, не были фальшивыми
еще бы не было преступной мотивации врачей деньгами, чтобы любое ОРВИ списывать на коронавирус
еще бы кто-то привел хотя бы одно научное доказательство того, что Сарс-Ков-2 является возбудителем хоть какой-то болезни человека
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11.06.2020 10:26 Ответить
ВОЗ - злодії.
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11.06.2020 10:45 Ответить
безполезная говноструктура, жирующая на деньги доноров.
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11.06.2020 13:44 Ответить
7 мільйонів заражених - більшість у багатих країнах, а вони досі нічого не можуть достовірного повідомити.
Це просто вирок існуючий системі
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11.06.2020 21:53 Ответить
 
 