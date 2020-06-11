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Новости Агрессия России против Украины
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Представитель РФ Грызлов об участии переселенцев в ТКГ: Фактически это означает выход Украины из Минского процесса

Представитель РФ Грызлов об участии переселенцев в ТКГ: Фактически это означает выход Украины из Минского процесса

Представитель России в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что Киев отказался обсуждать политическую часть Минского комплекса мер с представителями террористических "Л/ДНР" и тем самым, по его словам, фактически вышел из "Минского процесса".

"Киев отказывается обсуждать политические вопросы в соответствии с пунктами 11, 12 Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, с "представителями Донецка, Луганска" и собирается обсуждать их с бывшими жителями Донбасса, которые сейчас проживают на территории Украины", - сказал Грызлов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

По мнению Грызлова, "Киев решил вести переговоры с людьми, которых сам и назначил". "Такая позиция фактически означает выход Украины из Минского процесса", - сказал он.

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Грызлов также обвинил власти Украины в саботаже процесса обмена пленными на Донбассе. "Мы видим, что киевская власть продолжает курс на обострение ситуации на Донбассе. Украина преднамеренно срывает процесс обмена удерживаемых лиц, отказывается от своих обязательств не преследовать лиц, прошедших процедуру обмена, данных ранее", - сказал он.

Полпред РФ также расценил как провокацию открытие Киевом пунктов пропуска на Донбассе.

"Представители Киева сегодня в одностороннем порядке открыли пропускные пункты на линии соприкосновения. Ранее в очередях, причем устроенных именно Киевом, уже были смертельные случаи. В условиях жары и эпидемии ситуация на пропускных пунктах может быть намного хуже. Одностороннее решение Украины по пропуску через линию соприкосновения - это провокация", - заявил Грызлов.

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При этом, по его словам, "решение о прекращении огня Киевом не принято". "По новым участкам разведения киевская сторона делает только декларации, при этом отказывается обсуждать конкретные координаты - это лишь имитация работы, а не выполнение решений. Украина по-прежнему не дает гарантий безопасности, на весь период работ, необходимых для подготовки инфраструктуры для открытия новых пропускных пунктов в Счастье и Золотом", - сказал он.

Отметим, с 9 июня к работе Контактной группы привлечены известные журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский, врач Константин Либстер и глава общественной организации "Луганское землячество" Вадим Горан. 9 июня прошли первые переговоры в Контактной группе с участием переселенцев, которые выступают как представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Автор: 

Грызлов Борис (137) переговоры (4936) россия (95502) Донбасс (26956) минские соглашения (3229) Трехсторонняя контактная группа (842)


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Топ комментарии
+21
Еще раз убедились что переговоры с кацапней бесполезны. Русофашисты хотят вести переговоры только сами с собой.
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11.06.2020 09:37
+18
Крыса кацапская, ты же сама первая начала водить ордиловцев на переговоры в минск. А когда Украина привела на переговоры настоящих жителей дамбаса, которые вынуждены покинуть свои дома и убежать от росийских окупантов на подконтрольную Украине территорию, то завизжала что так не честно
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11.06.2020 09:36
+13
Брехливе кремлівська заява. Окупант діє своїми брудними методами.
Що, ще за формулювання "бывшими жителями Донбасса, которые сейчас проживают на территории Украины"
А що Донбасс не Україна? І чому "бывшие жители Донбасса"? Доречі окуповано 1/3 Донбаса. Так що Грізлов ПНХ.
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11.06.2020 09:43
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Яка нагла пика
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11.06.2020 09:33 Ответить
Цю пику у кацапів гризло називають
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11.06.2020 09:40 Ответить
ГРЫЗЛОВ НЕ СТРОЙ ИЗ СЕБЯ СТАРУЮ ПРОСТИТУТКУ.. ТЫ С ВРЕМЕН СССР ДАВНО РАССТАВИЛ НОГИ И ВСТАЛО РАКОМ ЭТО ОЗНАЧАЕТ...... ЧТО В МИНСКЕ СИДИТ УКРАИНА И РОССИЯ И = + БОНУСОМ ВАШИ БАНДЫ ОРЛДО.. И ТОЧКА... ВЫ УЙДИТЕ С ДОНБАССА И КРЫМА И МЫ ВАС ЛЕТ 5000 НЕ БУДЕМ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ....
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11.06.2020 10:21 Ответить
ой не верю
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11.06.2020 09:35 Ответить
Новости из паралельной реальности.
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11.06.2020 09:35 Ответить
зиц-председатель шо прогундел...
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11.06.2020 09:41 Ответить
С кем сведешься от того и наберёшься ... Их там нет..
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11.06.2020 09:35 Ответить
И ще не одне х-ло не сдохло от коронавірусу, зараза заразу не бере
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11.06.2020 09:35 Ответить
Крыса кацапская, ты же сама первая начала водить ордиловцев на переговоры в минск. А когда Украина привела на переговоры настоящих жителей дамбаса, которые вынуждены покинуть свои дома и убежать от росийских окупантов на подконтрольную Украине территорию, то завизжала что так не честно
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11.06.2020 09:36 Ответить
Ну и как тебе "настоящие жители домбаса"?
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11.06.2020 15:11 Ответить
Еще раз убедились что переговоры с кацапней бесполезны. Русофашисты хотят вести переговоры только сами с собой.
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11.06.2020 09:37 Ответить
Вам кацапи що до цього?ви же не сторона конфликта вастамнет ось i наблюдайте вас це не обходить входить чи не виходить з Мiнску
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11.06.2020 09:37 Ответить
давайте начнем с первого - грызло ето хто у нас для Украины?
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11.06.2020 09:39 Ответить
Браток
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11.06.2020 09:45 Ответить
Брехливе кремлівська заява. Окупант діє своїми брудними методами.
Що, ще за формулювання "бывшими жителями Донбасса, которые сейчас проживают на территории Украины"
А що Донбасс не Україна? І чому "бывшие жители Донбасса"? Доречі окуповано 1/3 Донбаса. Так що Грізлов ПНХ.
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11.06.2020 09:43 Ответить
У них взагалі ЮХА ВАСТОК УКРАІНИ . Так що йім прастітєльно .
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11.06.2020 09:47 Ответить
Кого интересует мнение грызлова?
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11.06.2020 09:48 Ответить
Це те, чого вони, касапи, і домагались: "выход Украины из Минского процесса". Їм ще залишилось це втовкмачити гейропейцям, а потім з вимогою "знімайте санкції"

Думка Віталія Портникова з цього приводу:

Для Росії Мінськ має значення тільки тому, що у Кремлі його розглядають як один з інструментів примусу Києва до прямих перемовин із маріонетковими адміністраціями Донецька і Луганська. А навіщо? А зовсім не для закінчення війни. Росія просто хоче довести, що її напад на Україну це "внутрішній конфлікт" і домогтися від Заходу зняття санкцій. Тобто досягти мети, яка є прямо протилежна цілям України. Саме тому Москва так вхопилася за формулу "консультативної ради", на засіданнях якої Росія була б посередником поряд з Німеччиною, Францією та ОБСЄ. Вважатися посередником, а не агресором і при цьому контролювати Донбас і домогтися зняття санкцій - ось чого на даному етапі хоче Кремль.
Що буде далі? Нічого непередбачуваного не буде. Якщо українське керівництво і надалі не буде погоджуватися на прямі перемовини з маріонетками, ситуація буде розвиватися за грузинським сценарієм. Рано чи пізно в Кремлі почнуть "операцію з примусу України до миру", спробують захопити ще частину Донбасу, а потім визнають "незалежність" "народних республік" за прикладом Абхазії та Південної Осетії. Якщо ж в Києві підуть на прямі переговори, незалежності "ДНР" та "ЛНР" не визнають, але Україна і "народні республіки" будуть співіснувати за молдавським сценарієм - як три самостійних суб'єкта, легітимний і самопроголошені. З можливістю генерування нових конфліктів, зрозуміло. І з можливістю голосування мешканців окупованих територій за проросійських кандидатів на виборах в Україні - їх спеціально будуть привозити автобусами кудись до Краматорську, як зараз на молдавських виборах підвозять виборців Придністров'я. На час виборів, до речі, будуть просто переставати стріляти.

https://espreso.tv/article/2020/06/09/vitaliy_portnykov_pereselenci_nichogo_ne_zminyat
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11.06.2020 09:49 Ответить
Віталій Портніков такий же порохобот, як і ти, тільки він на зарплаті, а ти корисний ідіот. Європейські символічні санкції були введені до Мінських угод Порошенка-Путіна, і ніяк з ними не пов'язані.
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11.06.2020 10:14 Ответить
А от якщо Донбас не буде реінтегровано в Україну, то може відбутися абхазсько-осетинський сценарій - це абсолютно точно! Але ж якраз пороховата проти реінтеграції.
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11.06.2020 10:16 Ответить
Ти, ватане, хоча б зрозумів, що Портніков пише. "Для Росії Мінськ має значення тільки тому, що у Кремлі його розглядають як один з інструментів примусу Києва до прямих перемовин із маріонетковими адміністраціями Донецька і Луганська.". Тобто, він стверджує, що Росії вигідний Мінський процес, а вихід з нього України суперечить інтересам Росії, а не так, як ти стверджуєш.
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11.06.2020 10:19 Ответить
Давно пора из этого "процесса" начатого предателем в 2014 году для сдачи Украины выходить. Креативненько придумали метод.
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11.06.2020 09:52 Ответить
Це той крок, який мав зробити зрадник Порошенко. А Зеленський виявився державником, на горе пороховаті.
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11.06.2020 09:57 Ответить
Ватный рашистский длбб,а не пошел бы ты ...работать на такси
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11.06.2020 11:04 Ответить
З чого це ти, узкоязична вважаєш мене "ватним" та "рашистським"?
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11.06.2020 11:07 Ответить
Как говорится ,если ты ходишь как утка , крякаешь как утка ,то ты точно не барс ,я вас ,глядей ,рентгеном вижу за 6 лет войны...
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11.06.2020 11:14 Ответить
Ну хорошо, я "ватный рашистский длбб", (напомнило - "пархатый большевистский казак" ). Но почему же ты, видя все рентгеном, за 6 лет так и не выучила украинский язык? Челюсть не той формы?
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11.06.2020 11:18 Ответить
Я добре знаю мову ,але рідною була російська
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11.06.2020 11:32 Ответить
Ну так і хто тоді з нас "ватный рашистский длбб", якщо для мене рідна мова українська, а для тебе російська? І чому ти, якщо добре знаєш мову, пишеш відповідь російською мовою під коментом, написаним українською?
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11.06.2020 11:50 Ответить
оцей смайл причипляють майже усі рашеботи. Тому вибач, з тебе українець, як з Путіна демократ.
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11.06.2020 17:18 Ответить
Вот кто-то искренне верит, что Донбас можно «интегрировать в Украину, по прошествии событий последних 6 лет? Эти люди сами позвали войну в свой и мой дом. Я, лично, себе не могу этого даже представить. Весь регион раздолбан, разграблен, промышленности пиз&да, уровень ненависти и промывка мозгов-вообще за гранью, инфраструктура убита от слова совсем.... продолжать можно до бесконечности. Лично я, можете вешать на меня ярлыки, не хочу видеть жителей Донбасса в своём городе. Даже на дороге, как видишь, что едет ушлепок, так обязательно номера АН, наглые, резкие, неадекватные, тупые. У меня у дочки в классе, пару «переселенцев», так это страх какой-то, все и все и вечно и бесконечно им должны.
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11.06.2020 10:03 Ответить
А если они захотят вернуть территории, которые они считают оккупированными Украиной? Так в Грузии происходило. Они тоже решили, что с Россией можно договориться о мирной сецессии Абхазии и Ю.Осетии.
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11.06.2020 10:09 Ответить
О каких территориях оккупированных Украиной ты тут чешешь?
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11.06.2020 10:13 Ответить
Дурик, читать научись! Я пишу, что террористы ОРДЛО считают территории оккупированными.
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11.06.2020 10:21 Ответить
Слушай , козел. Научись четко излагать свои мысли. Для начала. Откуда тебе, недоумку, знать что считают враги Украины? Какие такие террористы в ОРДЛО? Есть оккупационный режим кацапстана. Нет такой страны россия, есть раша -параша.. Слава Украине!
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11.06.2020 10:32 Ответить
1.Я абсолютно точно излагаю свои мысли. Я же не виноват, что ты читать не умеешь. Вот цитата из первого коммента: "А если они захотят вернуть территории, которые они считают оккупированными Украиной?" 2."Откуда тебе, недоумку, знать что считают враги Украины? - Так они этого и не скрывают, и открыто об этом заявляют, и только для дебилов-пороховатников это новость. 3. Да, на Донбассе есть и оккупационный режим, и террористы, и к сожалению, есть такая страна Россия. И от твоих детских обзывалок, опять таки, к сожалению, ничего не изменится.
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11.06.2020 10:56 Ответить
Так. На украинское приветствие ты не ответил. А путин кто?
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11.06.2020 11:05 Ответить
1.Я не отвечаю всяким идиотам на приветствие. Просто не хочу тебя приветствовать. 2.Также, я вышел из детского возраста, (и в котром ты, пороховатный инфантил до сих пор пребываешь), когда думал, что обзывалки могут что-то решить. 3.Я на этом ватном сайте уже тысячу раз отвечал на это приветствие, и отвечал, кто Путин, но вижу, что этого ума от этого, таким как ты, не прибавилось.
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11.06.2020 11:13 Ответить
Вопрос третий и последний. Чей Крым?
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11.06.2020 11:23 Ответить
Крым - это Украина! Или ты, ватан, считаешь иначе?
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11.06.2020 11:46 Ответить
Что в конторе разрешили писать очевидное? А кто оккупировал украинский Крым? Но это уже так довесок. Все равно, пригожинский крысеныш будешь схвачен и ...
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11.06.2020 12:13 Ответить
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11.06.2020 12:18 Ответить
Умник, что значит "захотят вернуть"?
Вернуть можно то, что тебе принадлежало. Что принадлежало "врагам Украиньі" и что они "возвращать" могут захотеть?

Отвечать не обязательно. Обязательно уяснить что твоя писанина очень смахивает на прощупьівание почвьі для абхазско-осетинского варианта.
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11.06.2020 19:20 Ответить
захотят ... они... Они ничего не могут хотеть. Уже они задолженностей по зарплатам захотели в Антраците.... Хотят.... Хотелки есть только у России. Не надо тут ненавязчиво втирать субъектность ОРДЛО. Будет интересно России эту часть территории обратно впихнуть будут впихивать, и никто их мнение спрашивать не будет. Они вон уже раз пять провели референдум о хотении и присоединении к России... И что присоединили? Они так матрешки на руках у кукловодов. Нет там ни субъектности ни государственности, просто мыльный пузырь. Вся их мечта чтоб забрали в Россию и дали зарплат и пенсий, ага и еще напиться водки поесть колбасы дешевой и гордится дедами и вяликой Россией.
Совок там в лютой уродливо-гротескной форме и разруха в головах.
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11.06.2020 17:30 Ответить
да забыла добавить
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11.06.2020 17:32 Ответить
Ну может тогда надо брать пример с Израильской армии? Палестинцы тоже много чего хотят. С таким соседом, как Раша, для любой страны, жить в состоянии войны-увы, но норма. И не стоит тешить себя влажными фантазиями о возможности договориться и жить мирно. Эта имперская ордловая скотострана, просто не способна развиваться, они могут только развязывать войны и качать рамсы. Без иллюзий
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11.06.2020 10:16 Ответить
Если брать пример с израильской армии, то надо начать 6-ти дневную войну, и освободить оккупированные территории. Россия, ощущая на себе груз ОРДЛО, чтобы выйти из конфликта, сохранив лицо, вполне может согласиться на какой-нибудь номинальный автономный статус для Донбасса, например, какой имел Крым до 2014 года. И для Украины это наилучший вариант.
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11.06.2020 10:24 Ответить
Согласна. Только одна проблема, чтобы начать 6 дневную войну, в трусах правительства должны хоть на 6 дней завестись яйца. И независимости, как Израиль, нужно на самом деле ещё захотеть. А то у нас, сегодня с Европой заигрывают, а завтра с Рашей. Не понимаю, зачем вообще куда-то лезть. Почему не сделать честный аудит страны и не определите сильные и слабые стороны, и развивать своё государство. Для примера, я в апреле 14 была в Израиле, меня поразило, что у них каждая гроздь бананов аккуратно обмотана пакетом, чтоб птицы не склевали, у них капельный полив к каждому кустику вдоль дороги на скалистой почве подведён, они на столько дорожат своей землей в прямом смысле слова.
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11.06.2020 10:56 Ответить
1.Значит, военный путь решения конфликта, как в Израиле, для нас не подходит. Значит, остается только второй вариант - согласиться на незначительные уступки России, и реинтегрировать ОРДЛО. 2.Ну вот Зеленский попробовал сделать честный аудит госзапасов, так пороховата его тут же обвинила, что это он зерно украл, хотя до него этот запас годами разворовывали.
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11.06.2020 11:01 Ответить
Ватный рашистский длбб,идешь на 3 веселых буквы - в сад или на буй ,покачаться на волнах,слишком тебя тут много стало с хитрожопыми ************* хотелками!
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11.06.2020 11:10 Ответить
Больше треша, ватка.
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11.06.2020 11:14 Ответить
незначительные уступки.... Ржака.
Все будет так хотим мы -вяликий народ "дамбаса".
Самая первая уступка - чтоб не было Украины! Ну на худой конец в виде братского государства с РФ, где она все за нас будет решать - с кем дружить, на каком языке разговаривать и пр пр пр... А за это мы не будем в вас стрелять, во всяком случае не во всех. Да Да у нас договоров много было с Россией .... Только Крым непонятно где, оружие из России стреляет по территории Украины.
Кто ж такой "честной" поверит?
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11.06.2020 17:42 Ответить
Ну УНР більшовістська росія якось інтегрувала - так само і даунбас інтегруємо.
Тим більше вони дуже ******* методи Сталіна
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11.06.2020 21:48 Ответить
А уроды с паспортами расеи являются переговорщиками?
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11.06.2020 10:11 Ответить
Не, таких членососов-предателей не любит никто и нигде))
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11.06.2020 10:58 Ответить
Истерика грызлова и вопли террористов из ордло означают, что мы - Украинцы умнее кацапов и снова обыграли вату, загнав кацапов в угол)
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11.06.2020 11:27 Ответить
Схоже на те, що ушльопок гризанутий там виключно для того щоб пускати бульки дупою. От тільки, думаю пройшли ті часи коли цинічна брехня від високопосадовців кремля сприймалася у цивілізованому світі серйозно. І це добре, значить ініціативу на Донбасі ху.йло втрачає.
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11.06.2020 11:48 Ответить
Грызлов иди на *** русская свинья вонючая
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11.06.2020 12:26 Ответить
этому мокшанскому питару нужно здорово настучать в его поганое грызло
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11.06.2020 12:32 Ответить
Возможно Грызлов сам бы хотел представлять ОРДЛО?
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11.06.2020 13:29 Ответить
"Тебя,мусор,никто не спрашивает"...(с)
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11.06.2020 14:38 Ответить
А я что говорил???

"Весь этот минский процесс - вынужденный ход Пороха, чтобы влиянием Германия-Франция остановить наступление превосходящий сил Расии, выдавившей наши войска из Дебальцево.
Поскольку "выполнение" минска возмлжно только на условиях Расии, наша задача - тянуть резину до бесконечности, изображая гуманность, чтоб не дать повода Германия-Франция отменить санкции. В этом плане игры с "представителями ОРДЛО" весьма уместны."
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11.06.2020 15:22 Ответить
 
 