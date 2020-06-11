Представитель РФ Грызлов об участии переселенцев в ТКГ: Фактически это означает выход Украины из Минского процесса
Представитель России в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что Киев отказался обсуждать политическую часть Минского комплекса мер с представителями террористических "Л/ДНР" и тем самым, по его словам, фактически вышел из "Минского процесса".
"Киев отказывается обсуждать политические вопросы в соответствии с пунктами 11, 12 Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, с "представителями Донецка, Луганска" и собирается обсуждать их с бывшими жителями Донбасса, которые сейчас проживают на территории Украины", - сказал Грызлов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
По мнению Грызлова, "Киев решил вести переговоры с людьми, которых сам и назначил". "Такая позиция фактически означает выход Украины из Минского процесса", - сказал он.
Грызлов также обвинил власти Украины в саботаже процесса обмена пленными на Донбассе. "Мы видим, что киевская власть продолжает курс на обострение ситуации на Донбассе. Украина преднамеренно срывает процесс обмена удерживаемых лиц, отказывается от своих обязательств не преследовать лиц, прошедших процедуру обмена, данных ранее", - сказал он.
Полпред РФ также расценил как провокацию открытие Киевом пунктов пропуска на Донбассе.
"Представители Киева сегодня в одностороннем порядке открыли пропускные пункты на линии соприкосновения. Ранее в очередях, причем устроенных именно Киевом, уже были смертельные случаи. В условиях жары и эпидемии ситуация на пропускных пунктах может быть намного хуже. Одностороннее решение Украины по пропуску через линию соприкосновения - это провокация", - заявил Грызлов.
При этом, по его словам, "решение о прекращении огня Киевом не принято". "По новым участкам разведения киевская сторона делает только декларации, при этом отказывается обсуждать конкретные координаты - это лишь имитация работы, а не выполнение решений. Украина по-прежнему не дает гарантий безопасности, на весь период работ, необходимых для подготовки инфраструктуры для открытия новых пропускных пунктов в Счастье и Золотом", - сказал он.
Отметим, с 9 июня к работе Контактной группы привлечены известные журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский, врач Константин Либстер и глава общественной организации "Луганское землячество" Вадим Горан. 9 июня прошли первые переговоры в Контактной группе с участием переселенцев, которые выступают как представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
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Що, ще за формулювання "бывшими жителями Донбасса, которые сейчас проживают на территории Украины"
А що Донбасс не Україна? І чому "бывшие жители Донбасса"? Доречі окуповано 1/3 Донбаса. Так що Грізлов ПНХ.
Думка Віталія Портникова з цього приводу:
Для Росії Мінськ має значення тільки тому, що у Кремлі його розглядають як один з інструментів примусу Києва до прямих перемовин із маріонетковими адміністраціями Донецька і Луганська. А навіщо? А зовсім не для закінчення війни. Росія просто хоче довести, що її напад на Україну це "внутрішній конфлікт" і домогтися від Заходу зняття санкцій. Тобто досягти мети, яка є прямо протилежна цілям України. Саме тому Москва так вхопилася за формулу "консультативної ради", на засіданнях якої Росія була б посередником поряд з Німеччиною, Францією та ОБСЄ. Вважатися посередником, а не агресором і при цьому контролювати Донбас і домогтися зняття санкцій - ось чого на даному етапі хоче Кремль.
Що буде далі? Нічого непередбачуваного не буде. Якщо українське керівництво і надалі не буде погоджуватися на прямі перемовини з маріонетками, ситуація буде розвиватися за грузинським сценарієм. Рано чи пізно в Кремлі почнуть "операцію з примусу України до миру", спробують захопити ще частину Донбасу, а потім визнають "незалежність" "народних республік" за прикладом Абхазії та Південної Осетії. Якщо ж в Києві підуть на прямі переговори, незалежності "ДНР" та "ЛНР" не визнають, але Україна і "народні республіки" будуть співіснувати за молдавським сценарієм - як три самостійних суб'єкта, легітимний і самопроголошені. З можливістю генерування нових конфліктів, зрозуміло. І з можливістю голосування мешканців окупованих територій за проросійських кандидатів на виборах в Україні - їх спеціально будуть привозити автобусами кудись до Краматорську, як зараз на молдавських виборах підвозять виборців Придністров'я. На час виборів, до речі, будуть просто переставати стріляти.
https://espreso.tv/article/2020/06/09/vitaliy_portnykov_pereselenci_nichogo_ne_zminyat
Вернуть можно то, что тебе принадлежало. Что принадлежало "врагам Украиньі" и что они "возвращать" могут захотеть?
Отвечать не обязательно. Обязательно уяснить что твоя писанина очень смахивает на прощупьівание почвьі для абхазско-осетинского варианта.
Совок там в лютой уродливо-гротескной форме и разруха в головах.
Все будет так хотим мы -вяликий народ "дамбаса".
Самая первая уступка - чтоб не было Украины! Ну на худой конец в виде братского государства с РФ, где она все за нас будет решать - с кем дружить, на каком языке разговаривать и пр пр пр... А за это мы не будем в вас стрелять, во всяком случае не во всех. Да Да у нас договоров много было с Россией .... Только Крым непонятно где, оружие из России стреляет по территории Украины.
Кто ж такой "честной" поверит?
Тим більше вони дуже ******* методи Сталіна
"Весь этот минский процесс - вынужденный ход Пороха, чтобы влиянием Германия-Франция остановить наступление превосходящий сил Расии, выдавившей наши войска из Дебальцево.
Поскольку "выполнение" минска возмлжно только на условиях Расии, наша задача - тянуть резину до бесконечности, изображая гуманность, чтоб не дать повода Германия-Франция отменить санкции. В этом плане игры с "представителями ОРДЛО" весьма уместны."