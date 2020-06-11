Представитель РФ Грызлов об участии переселенцев в ТКГ: Фактически это означает выход Украины из Минского процесса

Представитель России в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что Киев отказался обсуждать политическую часть Минского комплекса мер с представителями террористических "Л/ДНР" и тем самым, по его словам, фактически вышел из "Минского процесса".

"Киев отказывается обсуждать политические вопросы в соответствии с пунктами 11, 12 Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, с "представителями Донецка, Луганска" и собирается обсуждать их с бывшими жителями Донбасса, которые сейчас проживают на территории Украины", - сказал Грызлов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

По мнению Грызлова, "Киев решил вести переговоры с людьми, которых сам и назначил". "Такая позиция фактически означает выход Украины из Минского процесса", - сказал он.

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Грызлов также обвинил власти Украины в саботаже процесса обмена пленными на Донбассе. "Мы видим, что киевская власть продолжает курс на обострение ситуации на Донбассе. Украина преднамеренно срывает процесс обмена удерживаемых лиц, отказывается от своих обязательств не преследовать лиц, прошедших процедуру обмена, данных ранее", - сказал он.

Полпред РФ также расценил как провокацию открытие Киевом пунктов пропуска на Донбассе.

"Представители Киева сегодня в одностороннем порядке открыли пропускные пункты на линии соприкосновения. Ранее в очередях, причем устроенных именно Киевом, уже были смертельные случаи. В условиях жары и эпидемии ситуация на пропускных пунктах может быть намного хуже. Одностороннее решение Украины по пропуску через линию соприкосновения - это провокация", - заявил Грызлов.

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При этом, по его словам, "решение о прекращении огня Киевом не принято". "По новым участкам разведения киевская сторона делает только декларации, при этом отказывается обсуждать конкретные координаты - это лишь имитация работы, а не выполнение решений. Украина по-прежнему не дает гарантий безопасности, на весь период работ, необходимых для подготовки инфраструктуры для открытия новых пропускных пунктов в Счастье и Золотом", - сказал он.

Отметим, с 9 июня к работе Контактной группы привлечены известные журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский, врач Константин Либстер и глава общественной организации "Луганское землячество" Вадим Горан. 9 июня прошли первые переговоры в Контактной группе с участием переселенцев, которые выступают как представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей.