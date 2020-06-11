Политическая вендетта против Порошенко будет иметь очень плохие последствия, - экс-посол Канады Ващук

Влиятельный канадский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине в 2014-2019 годах Роман Ващук предостерег власть Украины от планов "бросить Порошенко за решетку", назвав это "тоном, который задают эмиссары Портнова и Коломойского".

Об этом он сообщил в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Планы бросить Порошенко за решетку были уже в середине 2019 года, тон которым задавали эмиссары Портнова/Коломойского в стремлении мести за экономические и репутационные потери и политические выгоды на фоне негативного общественного восприятия Порошенко, которое помогли создать их медиа. Я говорил об этом раньше, и продолжаю верить в то, что очищение от коррупции в окружении предшественников - это хорошо и необходимо. Но открытая вендетта против важного, известного партнера для западных достижений последних пяти лет будет стратегической ошибкой и будет иметь очень плохие последствия", - подчеркнул дипломат.

Напомним, ранее, 10 июня 2020 года, сотрудники Офиса генпрокурора пытались вручить подозрение пятому президенту Украины, народному депутату Петру Порошенко в помещении Государственного бюро расследований.

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