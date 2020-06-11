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Грызлов (137) Казанский Денис (311) антрацит (8) Трехсторонняя контактная группа (842) КПВВ (330)

Казанский о заседании ТКГ: Часть представителей ОРДЛО от РФ хамят и перебивают, Грызлов на 30-40 минут опаздывает. Детский сад

Казанский о заседании ТКГ: Часть представителей ОРДЛО от РФ хамят и перебивают, Грызлов на 30-40 минут опаздывает. Детский сад

Донецкий блогер Денис Казанский, который был включен в Трехстороннюю контактную группу по Донбассу, рассказал о встрече в рамках гуманитарной подгруппы, где помимо украинской делегации принимали участие модераторы из ОБСЕ Хайди Грау и Пьер Морель, представитель России Грызлов и представители ОРДЛО с российской стороны.

Об этом он сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Как уже стало понятно, российская сторона всегда ведет себя одинаково. Представитель РФ обязательно опаздывает минут на 30-40, а когда включается, то старается максимально избегать диалога и почти не принимает в нем участие. Таким поведением россияне демонстрируют, что якобы не являются стороной конфликта, но выглядит откровенно смешно. Какой-то детский сад", - написал Казанский.

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Он также отметил, что вчера "вели себя по-разному и российские прокси".

"Представители ОРДО с российской стороны - Наталья Никонорова и Наталья Михайлова вели себя достаточно корректно. А вот луганчане Мирошник и Дейнего снова вопили, хамили, перебивали модераторов и пытались доказать, что переселенцы не имеют права представлять Донецк и Луганск.

Ответ с нашей стороны был симметричным, только в более корректной форме. Суть ситуации в том, что любая претензия российской стороны к переселенцам применима и к ней самой. В наш адрес звучали претензии, что мы выбраны непрозрачно и не представляем жителей Донбасса. При этом говорили это люди, которые захватили власть силой, репрессиями изгнали из Донецка и Луганска всех неугодных, и также не представляют жителей Донбасса", - рассказал Казанский.

Блогер указал, что представитель РФ Грызлов "очень возмущается, что Киев решил обсуждать комплекс мер по выполнению Минских соглашений с "бывшими жителями Донбасса".

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Он также сообщил, что украинской стороной были подняты вопросы о похищенной в Донецке жительнице Евросоюза Евгении Йепес-Веньесы, бастующих в Антраците шахтерах и открытии КПВВ на Донбассе представителями ОРДЛО. Ответ ни на один из них, по словам Казанского, получен не был.

Напомним, с 9 июня к работе Контактной группы привлечены известные журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский, врач Константин Либстер и глава общественной организации "Луганское землячество" Вадим Горан. 9 июня прошли первые переговоры в Контактной группе с участием переселенцев, которые выступают как представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Казанский о заседании ТКГ: Часть представителей ОРДЛО от РФ хамят и перебивают, Грызлов на 30-40 минут опаздывает. Детский сад 01
Казанский о заседании ТКГ: Часть представителей ОРДЛО от РФ хамят и перебивают, Грызлов на 30-40 минут опаздывает. Детский сад 02
Казанский о заседании ТКГ: Часть представителей ОРДЛО от РФ хамят и перебивают, Грызлов на 30-40 минут опаздывает. Детский сад 03
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Топ комментарии
+30
Грызлов не опаздывает, а показывает свое неуважения и свою важность, точно так же ведет себя ху.йло на встречах. Когдато он, ху.йло, точно так же себя повел в Сингапуре, его подождали 1 минуту и ушли с встречи, показав, что он обыкновенное ху.йло невежественное.
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11.06.2020 09:52
+17
а что ты хотел от собак кремля??????????
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11.06.2020 09:43
+10
Правильный хід. Кацапи такого не чекали
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11.06.2020 09:54
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а что ты хотел от собак кремля??????????
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11.06.2020 09:43 Ответить
сначала он опаздывает, потом не прийдет, а потом рашка заявит что она вообще не сторона конфликта.
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11.06.2020 09:44 Ответить
Грызлов не опаздывает, а показывает свое неуважения и свою важность, точно так же ведет себя ху.йло на встречах. Когдато он, ху.йло, точно так же себя повел в Сингапуре, его подождали 1 минуту и ушли с встречи, показав, что он обыкновенное ху.йло невежественное.
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11.06.2020 09:52 Ответить
Я бы на месте Казанского сказал бы ему что нибудь вроде - о , вы сегодня вовремя пришли ,, или - попросил бы дать пять минут на подготовку к переговорам , в связи с тем что грызлов пришёл неожиданно быстро , и дескать - мы не успели даже разложить на столе бумаги . .
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11.06.2020 10:14 Ответить
Правильный хід. Кацапи такого не чекали
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11.06.2020 09:54 Ответить
Як люди дозволяють хамам, так вони й поводяться з ними.
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11.06.2020 09:59 Ответить
Типичное поведение уличного быдла , гопоты .. Оно думает что опаздывая на переговоры , показывает всем свою крутизну ,, на самом деле со стороны это действительно выглядит -смешно .

За свою жизнь ,я с подобным не однажды сталкивался , и всегда меня это забавляло . Особенно смешно наблюдать за реакцией быдлана ,когда делаешь вид что такое наглое его поведение , тебя вовсе не заботит ,, что это как бы - в порядке вещей . Он тогда начинает просто из шкуры лезть , шоб его таки заметили ,, и выглядит совсем по дурацки . .
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11.06.2020 10:06 Ответить
*******, сер!
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11.06.2020 10:08 Ответить
Це не дитячий садок. Це культура приматів. Московити іншого рівня ніколи не мали.
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11.06.2020 10:29 Ответить
"...бастующих шахтеров в Антраците сажают на подвал..."
Да, кормильцы, это вам не касками в Киеве стучать...
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11.06.2020 10:29 Ответить
Московитское быдло
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11.06.2020 10:49 Ответить
Давити кацапську заразу!
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11.06.2020 10:50 Ответить
https://censor.net/blogs/3201094/pro_pereselentsv_ta_pastku_22

Як ми і попереджали, Рєзніков та Єрмак продовжують тягнути тему «консультаційної ради».

Від сьогодні в роботі політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи з врегулювання російсько-українського конфлікту на Донбасі беруть участь так звані «представники спільноти переселенців».
Мова йде про блогерів Дениса Казанського, Сергія Гармаша, а також лідера «луганського земляцтва» Вадима Горана та відомого луганського лікаря Константина Лібстера.
Українська сторона заперечує, що це «прямий діалог» з ОРДЛО і створення «консультаційної ради», у той же час російські окупаційні адміністраціі говорять про початок «прямих консультацій».
Як би Єрмак з Рєзніковим, а тепер і ці «представники переселенців», не виправдовували їх присутність в політичній підгрупі ТКГ, Київ фактично сам увійшов у пастку «діалогової платформи», яка легітимізовує окупаційні адміністрації та виводить Росію з категорії «сторони конфлікту - сторони учасника ТКГ» в статус «особливого посередника».
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11.06.2020 11:09 Ответить
Попри те, що поки не зрозуміло в якому статусі в політичній підгрупі перебувають «переселенці», можна очікувати досить швидку їх інституалізацію.

Вже кілька міжнародних організацій, які займаються миротворчою тематикою, анонсували на кінець літа івенти «дипломатії другого плану», в яких візьмуть участь «експерти з двох сторін (від Києва та ОРДЛО), залучені до переговорного процесу у Мінську».

У цьому контексті важливо зазначити, що прізвища учасників-переселенців не грають жодної ролі, як і їхні «політичні переконання».
Історія з «діалоговою платформою», як би її не називав Рєзніков чи Казанський, є «пасткою 22», де будь-який крок української сторони є втратами та поступками ворогу. Це питання системне, а не персоналій.
Я розумію, що деяким колегам стало затісно в ніші блогерів і захотілося спробувати себе у великій політиці, але участь у такій сумнівній справі як «прямий діалог» з окупаційними адміністраціями не додасть до карми, скоріше навпаки.

Источник: https://censor.net/b3201094
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11.06.2020 11:10 Ответить
То есть зеленые переговорщики уже об этом забыли:

"В ходе заседания украинская делегация подчеркнула, что эти представители временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, которых пригласила российская сторона для участия в ТКГ, не представляют местных жителей. Последние могут быть представлены только местными органами власти, избранными на законных местных выборах, организованных в соответствии с Конституцией Украины и законодательством Украины. Россия же пригласила на переговоры в Минск людей с российскими паспортами, которые были приведены к власти не путем демократических и честных выборов, а с помощью российского оружия и наемников", - подчеркнул Цимбалюк.
Также на Цензор.НЕТ: https://censor.net/news/3196844/maas_lavrovu_rf_doljna_vypolnyat_minskie_dogovorennosti
Он указал на то, что Минский пакет мероприятий предусматривает проведение консультаций с представителями ОРДЛО в рамках ТКГ, и Украина работает в этом направлении. В то же время участие в таких консультациях должны принимать те местные жители ОРДЛО, которые не являются представителями российской оккупационной власти и не владеют российскими паспортами.Источник: https://censor.net/p3197117

И Дейнего в ТКГ и Никанорова прошло 20 дней с новости
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11.06.2020 11:13 Ответить
Привлекая про-украинских журналистов Казанского и Гармаша в ТКГ в качестве "преставителей Донбасса" Украина красиво натянула кацапов (россию, мокселей) по самые помидоры, потому, что мы умнее мокшан.

Загоняем постепенно врага (мокшей) в угол и ставим на колени. Кацапы это понимают и бьется в истерике.
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11.06.2020 11:23 Ответить
Просто опаздывают по жизни только дебилы. Они живут в паралельной реальности.
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11.06.2020 11:27 Ответить
всем понятно.что клованы служивые зеленые , по указанию ахента куйла Козака устроили ???-"Как уже стало понятно, российская сторона всегда ведет себя одинаково. Представитель РФ обязательно опаздывает минут на 30-40, а когда включается, то старается максимально избегать диалога и почти не принимает в нем участие. Таким поведением россияне демонстрируют, что якобы не являются стороной конфликта, но выглядит откровенно смешно. Какой-то детский сад", - написал Казанский.
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11.06.2020 11:30 Ответить
Хамсто, безпардонність, ругань, відсутність логіки, незнання і нерозуміння законів - основа виграшу справ у "судах" парашії та рехвормованих пєдрою "судах" України, де суддями засіли такі самі тупі хами.
А сєпари просто звикли.
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11.06.2020 14:21 Ответить
Дитячий садок? Ні, це виконання завдання путіна по виведенню рф зі статусу винуватця збройної агресії росії проти України до статусу стороннього спостерігача. Мета цих дій полягає у захисті рф від кримінальної відповідальності за ведення агресивної війни рф проти України та зняття санкцій Євросоюзу та США проти рф за анексію Криму та окупацію частини Донбасу. Це ж вже не російсько - українська війна виходить, а громадянська та внутрішній конфлікт України. Казанський та інші "переговірники-домовляльники" цього або не розуміють, або свідомо працюють на користь ворожої держави!
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11.06.2020 18:51 Ответить
 
 