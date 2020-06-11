Казанский о заседании ТКГ: Часть представителей ОРДЛО от РФ хамят и перебивают, Грызлов на 30-40 минут опаздывает. Детский сад

Донецкий блогер Денис Казанский, который был включен в Трехстороннюю контактную группу по Донбассу, рассказал о встрече в рамках гуманитарной подгруппы, где помимо украинской делегации принимали участие модераторы из ОБСЕ Хайди Грау и Пьер Морель, представитель России Грызлов и представители ОРДЛО с российской стороны.

Об этом он сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Как уже стало понятно, российская сторона всегда ведет себя одинаково. Представитель РФ обязательно опаздывает минут на 30-40, а когда включается, то старается максимально избегать диалога и почти не принимает в нем участие. Таким поведением россияне демонстрируют, что якобы не являются стороной конфликта, но выглядит откровенно смешно. Какой-то детский сад", - написал Казанский.

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Он также отметил, что вчера "вели себя по-разному и российские прокси".

"Представители ОРДО с российской стороны - Наталья Никонорова и Наталья Михайлова вели себя достаточно корректно. А вот луганчане Мирошник и Дейнего снова вопили, хамили, перебивали модераторов и пытались доказать, что переселенцы не имеют права представлять Донецк и Луганск.

Ответ с нашей стороны был симметричным, только в более корректной форме. Суть ситуации в том, что любая претензия российской стороны к переселенцам применима и к ней самой. В наш адрес звучали претензии, что мы выбраны непрозрачно и не представляем жителей Донбасса. При этом говорили это люди, которые захватили власть силой, репрессиями изгнали из Донецка и Луганска всех неугодных, и также не представляют жителей Донбасса", - рассказал Казанский.

Блогер указал, что представитель РФ Грызлов "очень возмущается, что Киев решил обсуждать комплекс мер по выполнению Минских соглашений с "бывшими жителями Донбасса".

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Он также сообщил, что украинской стороной были подняты вопросы о похищенной в Донецке жительнице Евросоюза Евгении Йепес-Веньесы, бастующих в Антраците шахтерах и открытии КПВВ на Донбассе представителями ОРДЛО. Ответ ни на один из них, по словам Казанского, получен не был.

Напомним, с 9 июня к работе Контактной группы привлечены известные журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский, врач Константин Либстер и глава общественной организации "Луганское землячество" Вадим Горан. 9 июня прошли первые переговоры в Контактной группе с участием переселенцев, которые выступают как представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей.





