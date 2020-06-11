Казанский о заседании ТКГ: Часть представителей ОРДЛО от РФ хамят и перебивают, Грызлов на 30-40 минут опаздывает. Детский сад
Донецкий блогер Денис Казанский, который был включен в Трехстороннюю контактную группу по Донбассу, рассказал о встрече в рамках гуманитарной подгруппы, где помимо украинской делегации принимали участие модераторы из ОБСЕ Хайди Грау и Пьер Морель, представитель России Грызлов и представители ОРДЛО с российской стороны.
Об этом он сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Как уже стало понятно, российская сторона всегда ведет себя одинаково. Представитель РФ обязательно опаздывает минут на 30-40, а когда включается, то старается максимально избегать диалога и почти не принимает в нем участие. Таким поведением россияне демонстрируют, что якобы не являются стороной конфликта, но выглядит откровенно смешно. Какой-то детский сад", - написал Казанский.
Он также отметил, что вчера "вели себя по-разному и российские прокси".
"Представители ОРДО с российской стороны - Наталья Никонорова и Наталья Михайлова вели себя достаточно корректно. А вот луганчане Мирошник и Дейнего снова вопили, хамили, перебивали модераторов и пытались доказать, что переселенцы не имеют права представлять Донецк и Луганск.
Ответ с нашей стороны был симметричным, только в более корректной форме. Суть ситуации в том, что любая претензия российской стороны к переселенцам применима и к ней самой. В наш адрес звучали претензии, что мы выбраны непрозрачно и не представляем жителей Донбасса. При этом говорили это люди, которые захватили власть силой, репрессиями изгнали из Донецка и Луганска всех неугодных, и также не представляют жителей Донбасса", - рассказал Казанский.
Блогер указал, что представитель РФ Грызлов "очень возмущается, что Киев решил обсуждать комплекс мер по выполнению Минских соглашений с "бывшими жителями Донбасса".
Он также сообщил, что украинской стороной были подняты вопросы о похищенной в Донецке жительнице Евросоюза Евгении Йепес-Веньесы, бастующих в Антраците шахтерах и открытии КПВВ на Донбассе представителями ОРДЛО. Ответ ни на один из них, по словам Казанского, получен не был.
Напомним, с 9 июня к работе Контактной группы привлечены известные журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский, врач Константин Либстер и глава общественной организации "Луганское землячество" Вадим Горан. 9 июня прошли первые переговоры в Контактной группе с участием переселенцев, которые выступают как представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Пожалуйста, подождите...
За свою жизнь ,я с подобным не однажды сталкивался , и всегда меня это забавляло . Особенно смешно наблюдать за реакцией быдлана ,когда делаешь вид что такое наглое его поведение , тебя вовсе не заботит ,, что это как бы - в порядке вещей . Он тогда начинает просто из шкуры лезть , шоб его таки заметили ,, и выглядит совсем по дурацки . .
Да, кормильцы, это вам не касками в Киеве стучать...
Як ми і попереджали, Рєзніков та Єрмак продовжують тягнути тему «консультаційної ради».
Від сьогодні в роботі політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи з врегулювання російсько-українського конфлікту на Донбасі беруть участь так звані «представники спільноти переселенців».
Мова йде про блогерів Дениса Казанського, Сергія Гармаша, а також лідера «луганського земляцтва» Вадима Горана та відомого луганського лікаря Константина Лібстера.
Українська сторона заперечує, що це «прямий діалог» з ОРДЛО і створення «консультаційної ради», у той же час російські окупаційні адміністраціі говорять про початок «прямих консультацій».
Як би Єрмак з Рєзніковим, а тепер і ці «представники переселенців», не виправдовували їх присутність в політичній підгрупі ТКГ, Київ фактично сам увійшов у пастку «діалогової платформи», яка легітимізовує окупаційні адміністрації та виводить Росію з категорії «сторони конфлікту - сторони учасника ТКГ» в статус «особливого посередника».
Вже кілька міжнародних організацій, які займаються миротворчою тематикою, анонсували на кінець літа івенти «дипломатії другого плану», в яких візьмуть участь «експерти з двох сторін (від Києва та ОРДЛО), залучені до переговорного процесу у Мінську».
У цьому контексті важливо зазначити, що прізвища учасників-переселенців не грають жодної ролі, як і їхні «політичні переконання».
Історія з «діалоговою платформою», як би її не називав Рєзніков чи Казанський, є «пасткою 22», де будь-який крок української сторони є втратами та поступками ворогу. Це питання системне, а не персоналій.
Я розумію, що деяким колегам стало затісно в ніші блогерів і захотілося спробувати себе у великій політиці, але участь у такій сумнівній справі як «прямий діалог» з окупаційними адміністраціями не додасть до карми, скоріше навпаки.
Источник: https://censor.net/b3201094
"В ходе заседания украинская делегация подчеркнула, что эти представители временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, которых пригласила российская сторона для участия в ТКГ, не представляют местных жителей. Последние могут быть представлены только местными органами власти, избранными на законных местных выборах, организованных в соответствии с Конституцией Украины и законодательством Украины. Россия же пригласила на переговоры в Минск людей с российскими паспортами, которые были приведены к власти не путем демократических и честных выборов, а с помощью российского оружия и наемников", - подчеркнул Цимбалюк.
Также на Цензор.НЕТ: https://censor.net/news/3196844/maas_lavrovu_rf_doljna_vypolnyat_minskie_dogovorennosti
Он указал на то, что Минский пакет мероприятий предусматривает проведение консультаций с представителями ОРДЛО в рамках ТКГ, и Украина работает в этом направлении. В то же время участие в таких консультациях должны принимать те местные жители ОРДЛО, которые не являются представителями российской оккупационной власти и не владеют российскими паспортами.Источник: https://censor.net/p3197117
И Дейнего в ТКГ и Никанорова прошло 20 дней с новости
Загоняем постепенно врага (мокшей) в угол и ставим на колени. Кацапы это понимают и бьется в истерике.
А сєпари просто звикли.