Я не предлагал Авакову уйти в отставку. Он хотел со мной встретиться. Поэтому я с ним встречусь, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что не предлагал министру внутренних дел Украины Арсену Авакову уйти в отставку, но собирался с ним встретиться.
"Нет, я не предлагал. Он хотел со мной встретиться. Поэтому я с ним встречусь, мы это проговорим (разговор записывался 3 июня. - Ред.)", - сказал он в интервью "Украинской правде", отвечая на соответствующий вопрос, передает Цензор.НЕТ.
"У меня не было никаких договоренностей ни с кем. Я никому ничего не должен был делать и никого нигде не должен был оставлять. У нас действительно были выборы честные. И действительно тогда полиция сделала все, чтобы и наши, и международные наблюдатели сказали: "Правда, выборы прошли нормально". Далее было важно посмотреть на состав правительства. Я считал, и все вокруг говорили, что действительно, на сегодня нет министра МВД такого же мощного, как Арсен Аваков", - добавил президент.
Зеленский указал, что не может дать однозначный ответ, на своем ли месте Аваков, после резонансных событий в Кагарлыке и Броварах, при этом упомянул, что в культуре других странах, если есть такие случаи, то за такие вещи должен нести ответственность сам министр.
Президент вновь напомнил, что с Аваковым есть договоренность о необходимости доведения до конца и получения результата в делах Екатерины Гандзюк и Павла Шеремета.
"Мы с ним договорились... Есть громкое дело, он зашел в это дело. И много там сделано правильно, неправильно - увидим со временем. И это правда. Я действительно хотел бы увидеть результат от дел Гандзюк и Шеремета. Шеремет – его личная ответственность. И я ему говорил, что хочу увидеть, как это закончится. То, что я вижу, и общество это видит – там все очень неоднозначно. Я хочу, чтобы он доказал это, потому что это очень громкое дело. Я бы не хотел, чтобы история с Шереметом была такой, как история с Гонгадзе: все знают, что журналиста убили, все понимают, что кто-то за этим был и как это сделано. И даже кто-то сидит, кто-то куда-то исчез. Но ответа, вот такого чистого, откровенного ответа – вот его убили, вот убийца, он сидит, ему дали 30 лет - такого нет. Чистоты ответа нет", - пояснил президент.
Пожалуйста, подождите...
Как там было:"сделаем это вместе!"
вислюк - реально дебил.. какая "КУЛЬТУРА"))
- Как я обещал, мы с ним поговорили. Арсен сказал, что я могу оставаться на посту президента. Видите - у нас все под контролем!
А кукла это кукла.
Зеленський у червні 2020: «Я йому сказав: «Валерій Іванович, дивіться, ідіть на митницю, я можу це сказати уряду, запропонувати»
Пока она сомневается в чистоте ответа люди сидят в тюрьме!!!
Театр абсурда!!! Вы же кричали, что уверены на 1 млн. % и видосы показывали!!!
Хотя, где преЗедент, а где гарант Конституции!?
і через те, що це недолуге малороське падло, "хоче додивитись" кіношку, люди вже півроку перебувають в СІЗО?
гівнюк через те, що погодився бути ширмочкою у акаківа і ко
І друга фраза: "Мы с ним договорились..."
Источник: https://censor.net/n3201299
Воно дійсно вважає себе найвеличнішим, а решту ідіотами?
так еще зеленая шмаркля сказала что собаков выдающийся министр реформатор)))))
кто то реально думает, что зеленая шмаркля в здравом уме и на своем месте?)))))
вангую: у собакова есть такая волшебная папочка, где все залеты бубочки задокументированы и называется эта папочка - компромат.
как только зеленая шмаркля не по делу откроет рот , так эта папочка вспывет))))