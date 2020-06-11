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Новости Убийство Шеремета
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Аваков (3444) Зеленский (19064) отставка (3146) Шеремет (564)

Я не предлагал Авакову уйти в отставку. Он хотел со мной встретиться. Поэтому я с ним встречусь, - Зеленский

Я не предлагал Авакову уйти в отставку. Он хотел со мной встретиться. Поэтому я с ним встречусь, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что не предлагал министру внутренних дел Украины Арсену Авакову уйти в отставку, но собирался с ним встретиться.

"Нет, я не предлагал. Он хотел со мной встретиться. Поэтому я с ним встречусь, мы это проговорим (разговор записывался 3 июня. - Ред.)", - сказал он в интервью "Украинской правде", отвечая на соответствующий вопрос, передает Цензор.НЕТ.

"У меня не было никаких договоренностей ни с кем. Я никому ничего не должен был делать и никого нигде не должен был оставлять. У нас действительно были выборы честные. И действительно тогда полиция сделала все, чтобы и наши, и международные наблюдатели сказали: "Правда, выборы прошли нормально". Далее было важно посмотреть на состав правительства. Я считал, и все вокруг говорили, что действительно, на сегодня нет министра МВД такого же мощного, как Арсен Аваков", - добавил президент.

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Зеленский указал, что не может дать однозначный ответ, на своем ли месте Аваков, после резонансных событий в Кагарлыке и Броварах, при этом упомянул, что в культуре других странах, если есть такие случаи, то за такие вещи должен нести ответственность сам министр.

Президент вновь напомнил, что с Аваковым есть договоренность о необходимости доведения до конца и получения результата в делах Екатерины Гандзюк и Павла Шеремета.

"Мы с ним договорились... Есть громкое дело, он зашел в это дело. И много там сделано правильно, неправильно - увидим со временем. И это правда. Я действительно хотел бы увидеть результат от дел Гандзюк и Шеремета. Шеремет – его личная ответственность. И я ему говорил, что хочу увидеть, как это закончится. То, что я вижу, и общество это видит – там все очень неоднозначно. Я хочу, чтобы он доказал это, потому что это очень громкое дело. Я бы не хотел, чтобы история с Шереметом была такой, как история с Гонгадзе: все знают, что журналиста убили, все понимают, что кто-то за этим был и как это сделано. И даже кто-то сидит, кто-то куда-то исчез. Но ответа, вот такого чистого, откровенного ответа – вот его убили, вот убийца, он сидит, ему дали 30 лет - такого нет. Чистоты ответа нет", - пояснил президент.

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Топ комментарии
+31
Зеленский после встречи с Аваковым:
- Как я обещал, мы с ним поговорили. Арсен сказал, что я могу оставаться на посту президента. Видите - у нас все под контролем!
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11.06.2020 09:48
+28
Лучше проделайте это напару, а?
Как там было:"сделаем это вместе!"
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11.06.2020 09:45
+12
В глаза не забудь посмотреть.
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11.06.2020 09:46
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Правила форума Совет форумчан
Лучше проделайте это напару, а?
Как там было:"сделаем это вместе!"
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11.06.2020 09:45 Ответить
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11.06.2020 09:46 Ответить
"Зеленский указал, что не может дать однозначный ответ, на своем ли месте Аваков, после резонансных событий в Кагарлыке и Броварах, при этом упомянул, что в культуре других странах, если есть такие случаи "

вислюк - реально дебил.. какая "КУЛЬТУРА"))
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11.06.2020 10:10 Ответить
Так дебил, мало кто сомневается
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11.06.2020 10:13 Ответить
Дебил не знает , что он дебил , по причине , что он дебил
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11.06.2020 10:16 Ответить
Юнаша песня хороша, начинай сначала
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11.06.2020 09:46 Ответить
В глаза не забудь посмотреть.
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11.06.2020 09:46 Ответить
Аваков его опять отчитает и этим все закончиться ...😄
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11.06.2020 09:47 Ответить
Зеленский после встречи с Аваковым:
- Как я обещал, мы с ним поговорили. Арсен сказал, что я могу оставаться на посту президента. Видите - у нас все под контролем!
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11.06.2020 09:48 Ответить
- Не "Арсен", а Арсен Борисович, на "вы" и шопотом. Соблаговоли запомнить, Бубочка!
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11.06.2020 10:08 Ответить
Він поговорить з Аваковим ... Ну, записуйся на прийом до Аваково, може він тебе і прийме
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11.06.2020 09:49 Ответить
С порохом тоже так было, сначала год впустую, потом ещё четыре.
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11.06.2020 09:49 Ответить
Порох управляемый был.
А кукла это кукла.
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11.06.2020 09:51 Ответить
сегодня три года безвиза. А еще есть Томос. Были освобождены от кацапской сволочи Славянск, Лисичанск, Северодонецк. Созданы новые бригады ВСУ. Чем твой клоун может похвастаться?
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11.06.2020 10:04 Ответить
тем, что оно само себя признало "потерпилым", когда резко "сдало анализы", услышав Федыну)
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11.06.2020 10:15 Ответить
Поговорим о дележке 2,5 лярда...
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11.06.2020 09:49 Ответить
Зеленский об отставке Авакова: "Я с ним встречусь, мы это проговорим" - Цензор.НЕТ 1928
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11.06.2020 09:50 Ответить
А, взагалі, якщо серьозно, то питання відставки голови МВС вирішує, виключно, Верховна Рада, а не нелох
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11.06.2020 09:50 Ответить
у нас монобольшинство. Что клоун решит, так квартальщики и проголосуют
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11.06.2020 10:05 Ответить
Та-ты-шо? Верховна Рада? Это та, в которую ты понавыбирал зеленых проституток, насильников, бандитов и просто сумасшедших (по словам богдана) ?
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11.06.2020 10:10 Ответить
Зеленський у жовтні 2019 відповідає на наше запитання про можливу посаду для Хорошковського: «Ніякої посади не може бути».
Зеленський у червні 2020: «Я йому сказав: «Валерій Іванович, дивіться, ідіть на митницю, я можу це сказати уряду, запропонувати»
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11.06.2020 09:52 Ответить
Но ответа, вот такого чистого, откровенного ответа - вот его убили, вот убийца, он сидит, ему дали 30 лет - такого нет. Чистоты ответа нет", - пояснил президент.Источник: https://censor.net/n3201299

Пока она сомневается в чистоте ответа люди сидят в тюрьме!!!
Театр абсурда!!! Вы же кричали, что уверены на 1 млн. % и видосы показывали!!!
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11.06.2020 09:52 Ответить
"там всё очень не однозначно" - это уже где-то было? ))
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11.06.2020 09:53 Ответить
Аваков - стабилизирующее звено, выдерни его и все посыплется, поэтому мокшане во главе с ****** так и бесятся.
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11.06.2020 09:57 Ответить
да, да, стабильно насилуют свидетелей в участке, и сажают атошников за то, чего они не совершали
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11.06.2020 11:58 Ответить
беритесь вместе за ручки и идите вдвоем!
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11.06.2020 10:02 Ответить
Зеленский об отставке Авакова: "Я с ним встречусь, мы это проговорим" - Цензор.НЕТ 8512
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11.06.2020 10:02 Ответить
ссанич, ти з ним тільки-но поговорити й зможеш, більше нічого, бо в нього реальна влада, а не кіношна..
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11.06.2020 10:07 Ответить
***, шо воно мелит? Опять начал нюхать? Очередной словестный понос
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11.06.2020 10:12 Ответить
ДА не, что И не где не посыплется - У Авакова среди жителей Украины и простых работников полиции НУЛЕВОЙ АВТОРИТЕТ, ТУТ есть два но! первое ЕСЛИ Аваков с расследованием Шеремета пролетает, А это уже очевидно! вслед ЗА этим должен вылететь со своего кресла и сам Аваков. А второе нужно возвращать Згуладзе ИЛИ найти среди своих честного и порядочного работника полиции, ЧТО ОНИ ВЫВЕРНУЛИ ВСЮ УКРАИНСКУЮ ПОЛИЦИЮ НА ИЗНАНКУ, ЧТО БЫ ПОЛИЦИЯ РАБОТАЛА НЕ НА СЕБЯ, А ЧЕСТНО ВЫПОЛНЯЛА СВОИ ОБЯЗАННОСТИ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ЖИТЕЛЕЙ УКРАИНЫ..
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11.06.2020 10:15 Ответить
не предлагал но собирался /Рабинович, сколько будет дважды два? А сколько вам надо?
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11.06.2020 10:17 Ответить
Тут ещё вопрос - соизволит ли рюкзаков с гидрантом встречаться ? )
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11.06.2020 10:19 Ответить
Коломойский требует Авакова оставить, Ахметов требует Авакова уволить. Ну куда Монике податься?
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11.06.2020 10:24 Ответить
Бубочка часто говорит "и это правда". Обычно, так говорят патологические брехуны.
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11.06.2020 10:25 Ответить
Ну это ещё если Аваков соизволит снизойти до встречи.
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11.06.2020 10:29 Ответить
Ти спитав у авакова дозволу на "пАгАвАрить"
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11.06.2020 10:30 Ответить
«План Зеленского по возврату в Россию: 12 тайных пунктов»: Кремлем установлен "блок" на любые назначения людей, связанных с Майданом и антироссийским противостоянием. Еще одно требование Кремля - нейтрализация представителей прозападного крыла и уголовные преследования бывшей постмайданной власти. Козак передавал Ермаку возмущение Кремля тем, что на должности министра МВД пребывает человек, который в 2014 году отдал команду штурмом освободить Харьковскую ОГА "от русской весны", а также создавал добробаты. Из этой же серии - награждение экс-регионала Юрия Вилкула медалью "За содействие Вооруженным силам Украины", а Татьяну Черновол, которая едва на погибла от рук бандитов во время Майдана и чей муж пал на войне, защищая от россиян Украину, сегодня пытаются выпроводить за решетку.
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11.06.2020 10:32 Ответить
и снова "Я никому ничего не должен".
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11.06.2020 10:34 Ответить
Пусть лучше преЗедент прокатится с Аваковым в любой провинциальный городок и посчитает количество нелегальных, например, пунктов приёмки металла!
Хотя, где преЗедент, а где гарант Конституции!?
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11.06.2020 10:34 Ответить
І я йому казав, що хочу побачити, як це закінчиться. Джерело: https://censor.net/ua/n3201299
і через те, що це недолуге малороське падло, "хоче додивитись" кіношку, люди вже півроку перебувають в СІЗО?
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11.06.2020 10:38 Ответить
100500
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11.06.2020 12:01 Ответить
гівнюк звичайний..

гівнюк через те, що погодився бути ширмочкою у акаківа і ко
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11.06.2020 11:02 Ответить
Перша фраза: "У меня не было никаких договоренностей ни с кем."
І друга фраза: "Мы с ним договорились..."
Источник: https://censor.net/n3201299

Воно дійсно вважає себе найвеличнішим, а решту ідіотами?
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11.06.2020 11:42 Ответить
бубочка встречается с аваковым? А как же євгЛєна зелена?
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11.06.2020 13:14 Ответить
в мвд провалено все что можно было провалить, а министр на своем месте )))))
так еще зеленая шмаркля сказала что собаков выдающийся министр реформатор)))))
кто то реально думает, что зеленая шмаркля в здравом уме и на своем месте?)))))
вангую: у собакова есть такая волшебная папочка, где все залеты бубочки задокументированы и называется эта папочка - компромат.

как только зеленая шмаркля не по делу откроет рот , так эта папочка вспывет))))
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11.06.2020 13:23 Ответить
Ворон ворону глаз не выклюет!!
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11.06.2020 13:46 Ответить
Ни ты .ни Петя не предлагали Авакову уйти , потому что вы ссыкуны и члены мафии .
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11.06.2020 13:54 Ответить
Потрібно, щоб хтось напомнив всесвітлішому і всемогутному, що він не у своїй квартирі керує кого запросити, а кого ні. Він найманий менеджер для управління державою. І має робити те, що закріплено у Конституції. Крапка.
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11.06.2020 15:36 Ответить
 
 