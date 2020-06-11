Обвал жилого дома в Одессе: спасатели вывезли 13 машин строительного мусора

С места обрушения 4-этажного жилого дома в Одессе вывезено уже 13 машин строительного мусора.

Об этом сообщает ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"10 июня проводились работы по демонтажу аварийных конструкций здания и уборка строительного мусора. Всего вывезено 86 м3 мусора (13 машин)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на утро 11 июня, работы по разборке строительных конструкций продолжаются, к ним привлечено 65 человек и 16 единиц техники, из них от ГСЧС 35 человек личного состава и 5 единиц техники.

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