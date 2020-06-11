РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5149 посетителей онлайн
Новости
1 920 6
Одесса (7740) ГСЧС (4850)

Обвал жилого дома в Одессе: спасатели вывезли 13 машин строительного мусора

Обвал жилого дома в Одессе: спасатели вывезли 13 машин строительного мусора

С места обрушения 4-этажного жилого дома в Одессе вывезено уже 13 машин строительного мусора.

Об этом сообщает ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"10 июня проводились работы по демонтажу аварийных конструкций здания и уборка строительного мусора. Всего вывезено 86 м3 мусора (13 машин)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на утро 11 июня, работы по разборке строительных конструкций продолжаются, к ним привлечено 65 человек и 16 единиц техники, из них от ГСЧС 35 человек личного состава и 5 единиц техники.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обвал жилого дома в Одессе мог произойти из-за самовольной реконструкции, - горсовет

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Теперь осталось выселить жильцов с аварийного дома, снести аварийный дом и построить там ТРЦ
показать весь комментарий
11.06.2020 09:49 Ответить
надеюсь, э-то при кацапах строили?
показать весь комментарий
11.06.2020 09:52 Ответить
при царятах-романятах
показать весь комментарий
11.06.2020 15:45 Ответить
заметают следы...
показать весь комментарий
11.06.2020 09:57 Ответить
Все эти "пам'ятки" оккупацционного режима нужно сносить. Как увидел екатерининский кирпич - вcё, под снос.
показать весь комментарий
11.06.2020 10:05 Ответить
Только мусор не строительный, а разрушительный?
показать весь комментарий
11.06.2020 10:12 Ответить
 
 