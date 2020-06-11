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Количество активных больных COVID-19 за сутки выросло в Киеве и 16 областях Украины, - СНБО

Количество активных больных COVID-19 за сутки выросло в Киеве и 16 областях Украины, - СНБО

Количество выздоровевших от коронавирусной болезни COVID-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки в 6 из 24 областей Украины, еще в двух украинских областях число заболевших не изменилось.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Больше всего новых случаев заболевания CОVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области, где достигло рекордного показателя – 125 человек. Также значительное количество новых случаев заражения выявлены в Киеве - 91, в Киевской - 54, Ривненской – 53 и Волынской области - 52 инфицированных.

Всего за минувшие сутки:

- в Винницкой области подтверждено 44 новых случая заболевания Covid-19 и 41 - выздоровления, сейчас в области болеет 408 человек (на 3 больше за сутки);

- в Волынской области - 52 случая заболевания, 1 – смерти и 20 - выздоровления, сейчас болеет 898 человек (на 31 больше за сутки);

- в Днепропетровской области 8 случаев заболевания и 22 - выздоровления, сейчас болеет 264 человека (на 14 меньше за сутки);

- в Донецкой области 23 человека заболели, 1 - выздоровел, сейчас болеет 141 человек (на 22 больше за сутки);

- в Житомирской области 19 новых случаев заболевания и 19 – выздоровления, сейчас, как и сутки ранее, болеет 455 человек;

- в Закарпатской области 23 человека заболели, 2 умерли и 6 выздоровели, сейчас болеет 802 человека (на 15 больше за сутки);

- в Запорожской области 8 человек заболели и 7 выздоровели, сейчас болеет 192 человека (на 1 больше за сутки);

Читайте также: В столице рекорд суточной заболеваемости COVID-19: зафиксирован 91 новый случай, среди них пять медиков, четыре человека умерли. КАРТА

- в Ивано-Франковской области 27 человек заболели, 1 умер, сейчас болеет 567 человек (на 26 больше за сутки);

- в Киеве подтверждено 91 новый случай заболевания Covid-19, 4 случая смерти и 68 - выздоровления, сейчас в столице болеет 2 534 человека (на 19 больше за сутки);

- в Киевской области 54 человека заболели и 21 выздоровел, сейчас болеет 1 265 человек (за сутки на 33 больше);

- в Кировоградской области 1 случай заболевания и 24 - выздоровления, сейчас болеет 86 человек (на 23 меньше за сутки);

- в Луганской области новых случаев заболевания, и смерти не было, 1 человек выздоровел, сейчас болеет 10 человек (на 1 меньше за сутки);

- во Львовской области 125 новых случаев заболевания, 10 - смерти и 32 - выздоровления, сейчас болеет 1 738 человек (на 83 больше за сутки);

- в Николаевской области 2 человек заболели и 4 выздоровели, сейчас болеет 101 человек (на 2 больше за сутки);

- в Одесской области 17 человек заболели и 3 выздоровели, сейчас болеет 606 человек (на 14 больше за сутки);

- в Полтавской области новых случаев заболевания, смерти и выздоровления за сутки не выявлено, сейчас, как и сутки ранее, болеет 7 человек;

- в Ривненской области 53 новых случая заболевания и 49 - выздоровления, сейчас болеют 966 человек (на 4 больше за сутки);

- в Сумской области 5 человек заболели, новых случаев смерти и выздоровления не было, сейчас болеют 39 человек (на 5 больше за сутки);

- в Тернопольской области 36 новых случаев заболевания 8 выздоровевших, сейчас болеет 328 человек (на 28 больше за сутки);

Читайте: Заражение коронавирусом через кондиционер невозможно, - ЦОЗ

- в Харьковской области 36 новых случаев заболевания, 1 - смерти и 31 – выздоровления, сейчас болеет 662 человека (за сутки на 4 больше);

- в Херсонской области новых случаев заболевания и смерти не было, 1 человек выздоровел, сейчас болеет 3 человека (на 1 меньше за сутки);

- в Хмельницкой области 3 человека заболели и 7 выздоровели, сейчас болеет 154 человека (на 4 меньше за сутки);

- в Черкасской области 5 человек заболели, 2 - выздоровели, сейчас болеет 139 человек (на 3 больше за сутки);

- в Черновицкой области подтверждено 36 новых случаев заболевания Covid-19, 2 - смерти и 5 случаев выздоровления, сейчас в области болеет 2 458 человек (на 29 больше, чем днем ранее);

- в Черниговской области 21 новый случай заболевания, новых случаев выздоровления и смерти не было, сейчас болеет 252 человек (на 21 больше за сутки).

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ВОЗ опровергли свое заявление о редкости передачи коронавируса носителями без симптомов

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Топ комментарии
+4
Це навіть не недолугість - це і є геноцид: і економіку країни загнали в дупу, і людей, і вірус не побороли, а навпаки... Наша держава разом з нами кинута в загон.
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11.06.2020 10:07
+2
ЗЕ Перемога!
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11.06.2020 09:56
+1
Что происходит вообще?
Обратно на карантин нас готовят?
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11.06.2020 10:00
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ЗЕ Перемога!
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11.06.2020 09:56 Ответить
Что происходит вообще?
Обратно на карантин нас готовят?
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11.06.2020 10:00 Ответить
дык... он вроде и не кончался...
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11.06.2020 10:04 Ответить
я про жесткий, с которого вышли месяц назад
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11.06.2020 10:06 Ответить
Хотят конечно. Но теперь это у них вряд-ли получится - будут бунты!!! Джин из бутылки уже выпущен
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11.06.2020 10:58 Ответить
Це навіть не недолугість - це і є геноцид: і економіку країни загнали в дупу, і людей, і вірус не побороли, а навпаки... Наша держава разом з нами кинута в загон.
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11.06.2020 10:07 Ответить
вони вивчили графік інфекційних захворювань та інформують нас... як на конференції....пік-спад-пік спад- пік-спад -спад
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11.06.2020 10:12 Ответить
А Ви помітили, що легким порухом руки ПАНДЕМІЯ у ВООЗ перетворилась на "спалах"?
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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11.06.2020 10:16 Ответить
КНР, провинция Гуанчжоу.
***************** по 455 контактам бессимптомного инфицированного nCoV.
Проверены члены семьи, врачи, другие пациенты. Длительность контактов - несколько дней.
Количество инфицированных в эпидокружении (по результатам ПЦР) - ноль.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpubmed.ncbi.nlm.nih.gov%2F32405162%2F https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32405162/

еще б тесты, на основании которых получена эта впечатляющая статистика, не были фальшивыми
еще бы не было преступной мотивации врачей деньгами, чтобы любое ОРВИ списывать на коронавирус
еще бы кто-то привел хотя бы одно научное доказательство того, что Сарс-Ков-2 является возбудителем хоть какой-то болезни человека
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11.06.2020 10:26 Ответить
Я давно Вам писал, что бессимптомные - это результат обнаружения РНК мертвых вирусов. Заразить ими кого-то невозможно.
https://censor.net/user/95229

...
Вирус ковида вне организма живет пару часов. Как думаешь, что будет, если человеку на слизистую будут попадать мертвые частицы вируса?
...
https://censor.net/comments/locate/3200556/019214**-76ab-719c-b6be-292eeff39de1
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11.06.2020 10:53 Ответить
Что будет?! Смотря сколько попало...если достаточно много, то возможно вырабатывание иммунитета - многие вакцины основаны на введении ослабленного/мертвого возбудителя
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11.06.2020 11:02 Ответить
Да, я в той ветке, что сослался выше, эту же мысль высказывал
https://censor.net/user/95229

Ну, могли бы догадаться, что при попадании мертвых вирусов в организм человека происходит пассивная иммунизация прмерно так же как при попадании пыльцы или шерсти животных вызывает выработку антител к ним. Или Вы думаете, что часть аллергиков бессимтомно переболела котами?
https://censor.net/comments/locate/3200556/019214**-76ac-704a-b321-893c399ab256Правда, мой собеседник ставил под сомнение выработку антител на мертвые вирусы

https://censor.net/user/174338

cтолько же, сколько ты про антитела от мертвых вирусов
https://censor.net/comments/locate/3200556/019214**-76ad-736b-8018-dbc7f0518ffb
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11.06.2020 11:07 Ответить
если "бессимптомные - это результат обнаружения РНК мертвых вирусов", зачем ВСЕХ, и симптомных, и бессимптомных, сажать в карантин да еще и с такими катастрофическими последствиями?
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11.06.2020 11:10 Ответить
По ПЦР не видно жизнеспособный вирус или нет. Можно взять пробу у человека через несколько часов или через день-два после заражения, когда симптомов еще нет.
В некоторых странах на самоизоляцию сажают даже уже переболевших ковидом, если они были в контакте с активно болеющим.
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11.06.2020 11:26 Ответить
С ПЦР все понятно. А "это давно известный коронавирус, один их тех, которые открыли еще 55 лет назад" то это быстро выяснили бы с привлечением баз данных международного депозитария штаммов ATCC.

По поводу лапши. Цитируйте полностью
The statistics on deaths reported daily on the dashboard refer to individuals reported as having had a positive result for SARS-COV2 within 28 days of the death, whether or not COVID-19 was the cause of death. These focus mainly, but not exclusively, on hospital-based deaths.

И это подход и данные только Северной Ирландии, а не всей Великобритании.
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11.06.2020 12:42 Ответить
пипец, я фигею, оказывается все ученные медики в мире дебилы, а шалупень цензоровская просто самородки в области создания вакцины. таки чуваки сходите в больницу, сделайте тест на ковид19. по последним данным этот вирус поражает мозг и человек несет всякую фигню. судя по вашим высерам, у вас проблемы))))
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11.06.2020 13:06 Ответить
 
 