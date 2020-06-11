Уголь для "Центрэнерго" покупали по цене существенно превышающей "Роттердам+", но это не интересует НАБУ и САП, - экс-глава НКРЭКУ Вовк

Уголь для "Центрэнерго" покупали по цене существенно превышающей индикатив "Роттердам+"

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк, передает Цензор.НЕТ.

"Как сломался счетчик коррупционной ренты Роттердам+. Все подзабыли - до всех свежих залетов Андрей Герус свою публичность получил ежедневно критикуя якобы зловещий "Роттердам+". Был даже изобретен вечный двигатель - счетчик коррупционной ренты. Однако после смены власти настройки счетчика поменял Коломойский - отныне все, что выше цены Роттердам+ уже не коррупционная рента, а прибыль с государственного "Центрэнерго", - заявил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Фирмы Коломойского поставляют российский уголь для "Центрэнерго", - Bihus.Info. ВИДЕО

"Быстро стало публичным из расследования Цензор ➡️84% объема продаж связанным промышленным предприятиям и трейдерам Коломойского; ➡️15% скидка от биржевой рыночной цены эквивалентная под US$10 млн/месяц (поэтому с ноября 2019 "Центрэнерго" вынужденно перешел на РДН); ➡️покупка угля по цене существенно превышающей индикатив "Роттердам+", - пояснил Вовк.

"Андрей Михайлович Герус осенью 2019 чуть начал суетился, громогласно заявив: "Власть будет реагировать". Но вместе с настройками счетчика Коломойский отобрал у Геруса и дар речи на тему "Центрэнерго". Стыдливо спрятали глаза и "антикоррупционные" НАБУ/САП - оказалось их задача расследовать только до уровня Роттердам+, а то что сейчас выше "не заказывали". Спустя 8 месяцев вышли еще 2 расследования - где много интересного, но поскромничали посчитать самое сокровенное - насколько дороже индикатива "Роттердам+" покупал уголь главный инициатор "расследования Роттердам+", - резюмировал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В схемы Коломойского на "Центрэнерго" вошла государственная "Укрнафта", - расследование "Радио Свобода"

"Полный собрание сочинений:

- Як Коломойский використовує Центренерго. Статья Цензор. 25 октября 2019.

- Страна мечты. Расследование Радио Свобода. 04 июля 2020.

- Російське вугілля від Коломойського: як олігарх "проторгував" патріотизм.Расследование Наші гроші. 08 июля 2020", - добавил Вовк.



