Уголь для "Центрэнерго" покупали по цене существенно превышающей "Роттердам+", но это не интересует НАБУ и САП, - экс-глава НКРЭКУ Вовк
Уголь для "Центрэнерго" покупали по цене существенно превышающей индикатив "Роттердам+"
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк, передает Цензор.НЕТ.
"Как сломался счетчик коррупционной ренты Роттердам+. Все подзабыли - до всех свежих залетов Андрей Герус свою публичность получил ежедневно критикуя якобы зловещий "Роттердам+". Был даже изобретен вечный двигатель - счетчик коррупционной ренты. Однако после смены власти настройки счетчика поменял Коломойский - отныне все, что выше цены Роттердам+ уже не коррупционная рента, а прибыль с государственного "Центрэнерго", - заявил он.
"Быстро стало публичным из расследования Цензор ➡️84% объема продаж связанным промышленным предприятиям и трейдерам Коломойского; ➡️15% скидка от биржевой рыночной цены эквивалентная под US$10 млн/месяц (поэтому с ноября 2019 "Центрэнерго" вынужденно перешел на РДН); ➡️покупка угля по цене существенно превышающей индикатив "Роттердам+", - пояснил Вовк.
"Андрей Михайлович Герус осенью 2019 чуть начал суетился, громогласно заявив: "Власть будет реагировать". Но вместе с настройками счетчика Коломойский отобрал у Геруса и дар речи на тему "Центрэнерго". Стыдливо спрятали глаза и "антикоррупционные" НАБУ/САП - оказалось их задача расследовать только до уровня Роттердам+, а то что сейчас выше "не заказывали". Спустя 8 месяцев вышли еще 2 расследования - где много интересного, но поскромничали посчитать самое сокровенное - насколько дороже индикатива "Роттердам+" покупал уголь главный инициатор "расследования Роттердам+", - резюмировал он.
"Полный собрание сочинений:
- Як Коломойский використовує Центренерго. Статья Цензор. 25 октября 2019.
- Страна мечты. Расследование Радио Свобода. 04 июля 2020.
- Російське вугілля від Коломойського: як олігарх "проторгував" патріотизм.Расследование Наші гроші. 08 июля 2020", - добавил Вовк.
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или зебилы знают, но "не верят" что беня и вислюк оманский наживают на крови украинцев - покупая уголь и э/. втридорога в рашке...
после выборов: ротердам+ это самая выгодная цена!
год после выборов: ротердам + это слишком дешево, давай брать подороже, не бедные люди в конце концов!
Роттердам+ плохо, потому, что Порох, Свинарчуки, Мальдивы и Липецк.
Поставки на Центренерго из параши по ценам выше Ротердама+ - это все правильно, потому что светлейший.
Зелебобы, правильно?