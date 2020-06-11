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НАБУ (4183) Коломойский (1773) энергетика (2469) Вовк Дмитрий (126) САП (2037) Центрэнерго (114) Герус (184)

Уголь для "Центрэнерго" покупали по цене существенно превышающей "Роттердам+", но это не интересует НАБУ и САП, - экс-глава НКРЭКУ Вовк

Уголь для

Уголь для "Центрэнерго" покупали по цене существенно превышающей индикатив "Роттердам+"

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк, передает Цензор.НЕТ.

"Как сломался счетчик коррупционной ренты Роттердам+. Все подзабыли - до всех свежих залетов Андрей Герус свою публичность получил ежедневно критикуя якобы зловещий "Роттердам+". Был даже изобретен вечный двигатель - счетчик коррупционной ренты. Однако после смены власти настройки счетчика поменял Коломойский - отныне все, что выше цены Роттердам+ уже не коррупционная рента, а прибыль с государственного "Центрэнерго", - заявил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Фирмы Коломойского поставляют российский уголь для "Центрэнерго", - Bihus.Info. ВИДЕО

"Быстро стало публичным из расследования Цензор ➡️84% объема продаж связанным промышленным предприятиям и трейдерам Коломойского; ➡️15% скидка от биржевой рыночной цены эквивалентная под US$10 млн/месяц (поэтому с ноября 2019 "Центрэнерго" вынужденно перешел на РДН); ➡️покупка угля по цене существенно превышающей индикатив "Роттердам+", - пояснил Вовк.

"Андрей Михайлович Герус осенью 2019 чуть начал суетился, громогласно заявив: "Власть будет реагировать". Но вместе с настройками счетчика Коломойский отобрал у Геруса и дар речи на тему "Центрэнерго". Стыдливо спрятали глаза и "антикоррупционные" НАБУ/САП - оказалось их задача расследовать только до уровня Роттердам+, а то что сейчас выше "не заказывали". Спустя 8 месяцев вышли еще 2 расследования - где много интересного, но поскромничали посчитать самое сокровенное - насколько дороже индикатива "Роттердам+" покупал уголь главный инициатор "расследования Роттердам+", - резюмировал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В схемы Коломойского на "Центрэнерго" вошла государственная "Укрнафта", - расследование "Радио Свобода"

"Полный собрание сочинений:
- Як Коломойский використовує Центренерго. Статья Цензор. 25 октября 2019.

- Страна мечты. Расследование Радио Свобода. 04 июля 2020.

- Російське вугілля від Коломойського: як олігарх "проторгував" патріотизм.Расследование Наші гроші. 08 июля 2020", - добавил Вовк.

Уголь для Центрэнерго покупали по цене существенно превышающей Роттердам+, но это не интересует НАБУ и САП, - экс-глава НКРЭКУ Вовк 01
Уголь для Центрэнерго покупали по цене существенно превышающей Роттердам+, но это не интересует НАБУ и САП, - экс-глава НКРЭКУ Вовк 02

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Топ комментарии
+29
зебилам провели очередной сеанс уринотерапии?
или зебилы знают, но "не верят" что беня и вислюк оманский наживают на крови украинцев - покупая уголь и э/. втридорога в рашке...
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11.06.2020 10:21
+24
до выборов: ротердам+ это грабеж!
после выборов: ротердам+ это самая выгодная цена!
год после выборов: ротердам + это слишком дешево, давай брать подороже, не бедные люди в конце концов!
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11.06.2020 10:25
+21
Не только НАБУ и САП, но и политических хвойд, оравших о плохом Роттердаме годами.
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11.06.2020 10:17
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Правила форума Совет форумчан
зебилам провели очередной сеанс уринотерапии?
или зебилы знают, но "не верят" что беня и вислюк оманский наживают на крови украинцев - покупая уголь и э/. втридорога в рашке...
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11.06.2020 10:21 Ответить
Какая разница!!!
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11.06.2020 10:23 Ответить
Уголь для "Центрэнерго" покупали по цене существенно превышающей "Роттердам+", но это не интересует НАБУ и САП, - экс-глава НКРЭКУ Вовк - Цензор.НЕТ 2102
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11.06.2020 10:28 Ответить
"..... .. ..." ((c) А. Полтава)
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11.06.2020 10:23 Ответить
Правильно, зелебобик. В первую очередь нужно обгавкать того, кто попер против хозяина. А прав он или не прав - абсолютно неважно.
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11.06.2020 10:37 Ответить
Не только НАБУ и САП, но и политических хвойд, оравших о плохом Роттердаме годами.
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11.06.2020 10:17 Ответить
Это кто говорит? Давйте еще у Ревы спросим😷
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11.06.2020 10:18 Ответить
№43
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11.06.2020 10:21 Ответить
О соевый дурачек, давно не было видно 😷
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11.06.2020 10:23 Ответить
это вообще срака какое оно зесцикливое и убогое
Уголь для "Центрэнерго" покупали по цене существенно превышающей "Роттердам+", но это не интересует НАБУ и САП, - экс-глава НКРЭКУ Вовк - Цензор.НЕТ 680
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11.06.2020 10:18 Ответить
Такие характеристики бывшим одноклассникам зря не дают и такими прозвищами не зря награждают
Вугілля для "Центренерго" купували за ціною, яка істотно перевищує "Роттердам+", але це не цікавить НАБУ і САП, - ексглава НКРЕКП Вовк - Цензор.НЕТ 9979
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11.06.2020 11:25 Ответить
Спонсоров трогать нельзя...
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11.06.2020 10:24 Ответить
до выборов: ротердам+ это грабеж!
после выборов: ротердам+ это самая выгодная цена!
год после выборов: ротердам + это слишком дешево, давай брать подороже, не бедные люди в конце концов!
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11.06.2020 10:25 Ответить
То тІлІвІзору сказали, що "Ротердам+", це погано. Г+Г коломойського-мертвечука брехати "не" буде
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11.06.2020 10:25 Ответить
Канешно енто пльохо,а вот намного дороже,это оно ,зельоное.
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11.06.2020 11:18 Ответить
зе дно
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11.06.2020 10:26 Ответить
Прислуга урода возродила видимо старые схемы овоща с откатами при госзакупках угля, ротердам+ не позволяет столько воровать как раньше
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11.06.2020 10:26 Ответить
Вы не врубаетесь.
Роттердам+ плохо, потому, что Порох, Свинарчуки, Мальдивы и Липецк.
Поставки на Центренерго из параши по ценам выше Ротердама+ - это все правильно, потому что светлейший.
Зелебобы, правильно?
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11.06.2020 10:27 Ответить
Коземко и Сагиру привет!!!! НАБУ ждет!!!
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11.06.2020 10:41 Ответить
 
 