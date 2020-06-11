Методы лечения COVID-19 должны пройти клинические исследования прежде, чем мы внесем их в наш стандарт лечения, - Степанов. ВИДЕО
Все новые методы лечения коронавируса должны тщательно исследоваться для внедрения их в протоколы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в ходе брифинга в Киеве в четверг.
"Для того чтобы дать разрешение и внедрить тот или иной метод лечения, должны проходить клинические испытания, соответствующие исследования, чтобы мы могли внести это в принятый у нас стандарт лечения. Сейчас такие исследования осуществляются. В том числе, этой проблематикой (переливанием плазмы здоровых людей больным. – Ред.) занимаются наши ведущие институты, специалисты. Когда будет соответствующий вывод наших специалистов, в том числе на основе мировых исследований, тогда мы сможем говорить о возможности использовать такой метод лечения, и он может быть внесен в наш стандарт лечения. Все, что касается процессов лечения, должны разрабатывать врачи и специалисты, а не по гуглю", - подчеркнул Степанов.
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***************** по 455 контактам бессимптомного инфицированного nCoV.
Проверены члены семьи, врачи, другие пациенты. Длительность контактов - несколько дней.
Количество инфицированных в эпидокружении (по результатам ПЦР) - ноль.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpubmed.ncbi.nlm.nih.gov%2F32405162%2F https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32405162/
еще б тесты, на основании которых получена эта впечатляющая статистика, не были фальшивыми
еще бы не было преступной мотивации врачей деньгами, чтобы любое ОРВИ списывать на коронавирус
еще бы кто-то привел хотя бы одно научное доказательство того, что Сарс-Ков-2 является возбудителем хоть какой-то болезни человека
Шо це було??