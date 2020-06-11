Наемники РФ сбросили с беспилотника гранату над позициями ВСУ, ранен один воин, - штаб ОС

Сегодня российско-оккупационные войска в очередной раз обстреляли наших защитников вблизи населенного пункта Павлополь.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает штаб операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

Противник с беспилотного летательного аппарата сбросил гранату (вероятно ВОГ-17) над позициями Объединенных сил. В результате взрыва один украинский военнослужащий получил ранения.

Воин оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему была оказана надлежащая медицинская помощь.

Такие действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали захватчикам адекватный ответ. Потери противника уточняются.

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