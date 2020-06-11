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Новости Агрессия России против Украины
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обстрел (25795) ранение (3359) Донбасс (26950) наемники рф (2053) операция Объединенных сил (6766)

Наемники РФ сбросили с беспилотника гранату над позициями ВСУ, ранен один воин, - штаб ОС

Наемники РФ сбросили с беспилотника гранату над позициями ВСУ, ранен один воин, - штаб ОС

Сегодня российско-оккупационные войска в очередной раз обстреляли наших защитников вблизи населенного пункта Павлополь.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает штаб операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

Противник с беспилотного летательного аппарата сбросил гранату (вероятно ВОГ-17) над позициями Объединенных сил. В результате взрыва один украинский военнослужащий получил ранения.

Воин оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему была оказана надлежащая медицинская помощь.

Такие действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали захватчикам адекватный ответ. Потери противника уточняются.

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Топ комментарии
+4
Враг не стоит на месте. ***** сделал выводы из недавних сирийских событий где получил п***ды от турецких беспилотников и сейчас армия РФ закупает и разрабатывает беспилотные летательные аппараты с еще большим размахом, явно не для мирных целей. К сожалению Украина продолжает жевать сопли и надеется на мир, вместо бросить все ресурсы на производство и закупку беспилотной авиации и средств борьбы с беспилотниками.
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11.06.2020 11:12
+2
Путин по-прежнему не разрешает украинским фельдмаршалам применять ударные беспилотники. Максимум - учения во Львовской области.
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11.06.2020 10:43
+2
Надо просто больше убивать русских ублюдков!
Найманці РФ скинули з безпілотника гранату над позиціями ЗСУ, поранено одного воїна, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9001
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11.06.2020 11:31
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о беспилотниках/Украинские пограничники сбили российский беспилотник "Застава", он же израильский "Bird Eye 400″, стоимостью в $2 миллиона
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11.06.2020 10:28 Ответить
Враг не стоит на месте. ***** сделал выводы из недавних сирийских событий где получил п***ды от турецких беспилотников и сейчас армия РФ закупает и разрабатывает беспилотные летательные аппараты с еще большим размахом, явно не для мирных целей. К сожалению Украина продолжает жевать сопли и надеется на мир, вместо бросить все ресурсы на производство и закупку беспилотной авиации и средств борьбы с беспилотниками.
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11.06.2020 11:12 Ответить
Невозможно. Все ресурсы брошены (как рекомендовали военспецы с "ЦензорНет") на разработку атомной бомбы. Вы записывайтесь в очередь на второй транш.
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11.06.2020 11:16 Ответить
А зачем нам беспилотники, если мы нацелены "просто перестать стрелять" и стоять, как придурки, где-то посередине? Обычно при таком стоянии получают в "дыню" с обоих сторон.
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11.06.2020 11:26 Ответить
Путин по-прежнему не разрешает украинским фельдмаршалам применять ударные беспилотники. Максимум - учения во Львовской области.
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11.06.2020 10:43 Ответить
Такие действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали захватчикам адекватный ответ. Потери противника уточняются
Потери противника из беспилотника?
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11.06.2020 11:08 Ответить
И он заказал прекрасный универсальный штамп, над текстом которого трудился несколько дней. Это была дивная резиновая мысль, которую Полыхаев мог приспособить к любому случаю жизни. Помимо того, что она давала возможность немедленно откликаться на события, она также освобождала его от необходимости каждый раз мучительно думать. Штамп был построен так удобно, что достаточно было лишь заполнить оставленный в нем промежуток, чтобы получилась злободневная резолюция:
В ответ на…………….
мы, геркулесовцы, как один человек, ответим:
Пунктирный промежуток Полыхаев заполнял лично, по мере надобности, сообразуясь с требованиями текущего момента.
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11.06.2020 11:13 Ответить
Особо снимок с места событий соответствует. У нас сегодня прохладно 32. вчера было 34. Но раненый в маске.
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11.06.2020 11:09 Ответить
Надо просто больше убивать русских ублюдков!
Найманці РФ скинули з безпілотника гранату над позиціями ЗСУ, поранено одного воїна, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9001
показать весь комментарий
11.06.2020 11:31 Ответить
 
 