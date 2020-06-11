Зеленский: У меня нет особых отношений с Ахметовым, а Коломойский иногда может написать СМСку
Президент Украины Владимир Зеленский заявляет об отсутствии у него каких-либо особых отношений с бизнесменом Ринатом Ахметовым и доказательств того, что и.о. министра энергетики Ольга Буславец лоббирует его интересы в энергетической сфере.
"У меня нет особых каких-то отношений с Ринатом Ахметовым. Мы назначили Буславец, потому что она человек Ахметова? У меня нет доказательств, что она - человек Ахметова. Я слышал об этом на "плюсах", читал об этом в Facebook, слышал об этом от Геруса (депутат от "Слуги народа", глава комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус. - Ред.) лично. У меня нет доказательств, что она работает на Рината Ахметова, но действительно есть много слухов. И если будет какое-то доказательство, что она лоббирует что-то, уверен, премьер-министр должен ее уволить", - сказал он в интервью "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.
Говоря об Игоре Коломойском, Зеленский отметил: можно понять, какие у него отношения с этим бизнесменом после принятия необходимого для сотрудничества с МВФ закона о регулировании банковской деятельности.
"Они работали, чтобы этот закон не был принят. Я знаю точно, что его группа, имею в виду группу "Приват", и он действительно считает, что это неправильный закон", - сказал он.
Зеленский рассказал, что Коломойский может иногда написать ему смс-сообщение, например, "обратите внимание на энергетическую ситуацию в стране", "надо что-то сделать с тарифами".
"Ну, такой он (Коломойский. - Ред.) есть. Он не согласен с одним, со вторым, с третьим. Он человек холерического склада. У него свое мнение, такой он человек, влиятельный человек. В Украине у него есть предприятия, понятно, что он уже там 20-30 лет, я не знаю, сколько в бизнесе. А у нас бизнес и политика - это вещи, которые, к сожалению, друг без друга не могут жить. Причем, к сожалению, мне кажется, это в каждой стране", - подчеркнул он.
По словам Зеленского, во фракции "Слуга народа" есть депутаты, которые в хороших отношениях с Коломойским, и это создает определенные сложности и риски.
"Я знаю этих людей... Ну вот, Саня Дубинский – он с канала "1+1", у них давние отношения, и это понятно. Есть вещи, мне кажется, которые они делают очень неправильно - я об этом говорил. Угроза только единственная: когда они начинают ссориться и рубиться внутри партии "Слуга народа". И это очень неправильно, это самое главное. Есть ли в этом угроза? Думаю, риск есть", - пояснил он.
Пожалуйста, подождите...
что он может даже шевелить губами Янелоха...
Мы https://www.pravda.com.ua/articles/2019/05/23/7215942/ записываем разговор с Коломойским уже больше часа.
...
- Вы же общаетесь со всеми олигархами. Интересно услышать ваш инсайд: кого https://www.pravda.com.ua/articles/2018/12/7/7200495/ олигархи поддерживали на этих выборах?
- В душе все - Зеленского. А публично тоже многие Зеленского, но уже в зависимости…
- Ахметов тоже Зеленского поддерживал?
- Да (смеется). Материально он не поддерживал, естественно, и публично он ничего не сказал. Но учитывая, что он стал больше появляться на ТРК - да. Все начали поддерживать, но чуть позже, чуть раньше.
Кстати, Ахметов сказал мне о том, что Зеленский будет президентом, еще в 2016-ом году. После первого выпуска "Слуги народа". В 2016-ом году! Не в 2017-ом, не в 2018-ом. Я
(с)
Тип нордический, в связях замечен не был..©
🤣
хлеба купи!
...
- Вы же общаетесь со всеми олигархами. Интересно услышать ваш инсайд: кого https://www.pravda.com.ua/articles/2018/12/7/7200495/ олигархи поддерживали на этих выборах?
- В душе все - Зеленского. А публично тоже многие Зеленского, но уже в зависимости…
- Ахметов тоже Зеленского поддерживал?
- Да (смеется). Материально он не поддерживал, естественно, и публично он ничего не сказал. Но учитывая, что он стал больше появляться на ТРК - да. Все начали поддерживать, но чуть позже, чуть раньше.
Кстати, Ахметов сказал мне о том, что Зеленский будет президентом, еще в 2016-ом году. После первого выпуска "Слуги народа". В 2016-ом году! Не в 2017-ом, не в 2018-ом. Я
Скажи прямо, Каломойша - "холера"
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- я об*срався...
ЗЄвиборець:
- петя об*срався...
вся суть ЗЄлядства
по сути в настоящее время у шмаркли лишь два союзника - видосики и корона.