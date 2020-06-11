РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4832 посетителя онлайн
Новости
8 707 60
Ахметов (1888) Зеленский (19064) Коломойский (1773) Герус (184) Дубинский Александр (429) Буславец Ольга (71)

Зеленский: У меня нет особых отношений с Ахметовым, а Коломойский иногда может написать СМСку

Зеленский: У меня нет особых отношений с Ахметовым, а Коломойский иногда может написать СМСку

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет об отсутствии у него каких-либо особых отношений с бизнесменом Ринатом Ахметовым и доказательств того, что и.о. министра энергетики Ольга Буславец лоббирует его интересы в энергетической сфере.

"У меня нет особых каких-то отношений с Ринатом Ахметовым. Мы назначили Буславец, потому что она человек Ахметова? У меня нет доказательств, что она - человек Ахметова. Я слышал об этом на "плюсах", читал об этом в Facebook, слышал об этом от Геруса (депутат от "Слуги народа", глава комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус. - Ред.) лично. У меня нет доказательств, что она работает на Рината Ахметова, но действительно есть много слухов. И если будет какое-то доказательство, что она лоббирует что-то, уверен, премьер-министр должен ее уволить", - сказал он в интервью "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

Говоря об Игоре Коломойском, Зеленский отметил: можно понять, какие у него отношения с этим бизнесменом после принятия необходимого для сотрудничества с МВФ закона о регулировании банковской деятельности.

"Они работали, чтобы этот закон не был принят. Я знаю точно, что его группа, имею в виду группу "Приват", и он действительно считает, что это неправильный закон", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уголь для "Центрэнерго" покупали по цене существенно превышающей "Роттердам+", но это не интересует НАБУ и САП, - экс-глава НКРЭКУ Вовк

Зеленский рассказал, что Коломойский может иногда написать ему смс-сообщение, например, "обратите внимание на энергетическую ситуацию в стране", "надо что-то сделать с тарифами".

"Ну, такой он (Коломойский. - Ред.) есть. Он не согласен с одним, со вторым, с третьим. Он человек холерического склада. У него свое мнение, такой он человек, влиятельный человек. В Украине у него есть предприятия, понятно, что он уже там 20-30 лет, я не знаю, сколько в бизнесе. А у нас бизнес и политика - это вещи, которые, к сожалению, друг без друга не могут жить. Причем, к сожалению, мне кажется, это в каждой стране", - подчеркнул он.

По словам Зеленского, во фракции "Слуга народа" есть депутаты, которые в хороших отношениях с Коломойским, и это создает определенные сложности и риски.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Считаю Шмыгаля человеком Ахметова, это заметно по ситуации в энергетике, - "слуга народа" Лерос

"Я знаю этих людей... Ну вот, Саня Дубинский – он с канала "1+1", у них давние отношения, и это понятно. Есть вещи, мне кажется, которые они делают очень неправильно - я об этом говорил. Угроза только единственная: когда они начинают ссориться и рубиться внутри партии "Слуга народа". И это очень неправильно, это самое главное. Есть ли в этом угроза? Думаю, риск есть", - пояснил он.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+31
Зеленський: У мене немає особливих відносин з Ахметовим, а Коломойський іноді може написати СМСку - Цензор.НЕТ 4028
показать весь комментарий
11.06.2020 10:47
+27
после таких смсок бубочка внепланово сдаёт анализы))
показать весь комментарий
11.06.2020 10:27
+27
Рука Коломойши так глубоко сидит в дупе Зеленского
что он может даже шевелить губами Янелоха...
показать весь комментарий
11.06.2020 10:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
после таких смсок бубочка внепланово сдаёт анализы))
показать весь комментарий
11.06.2020 10:27 Ответить
Рука Коломойши так глубоко сидит в дупе Зеленского
что он может даже шевелить губами Янелоха...
показать весь комментарий
11.06.2020 10:35 Ответить
Да. Беня - мужик влиятельный и в отличие от вашего Рината, о котором вы, порохоботье, предпочитаете помалкивать, ещё и умный и хитрый. Как он классически двинул Свыню с Банковой! А ведь Мародер уже праздновал победу над Йулькой, зная что сможет сфальсифицировать процентов 10-15. А нет тут то было. За это вы его и ненавидите. Правда и Клован отбился от рук и предпочитает злыгаться с вашими поросяче-ахметовскими хозяевами, но это не от большого ума. Беня ещё раз станцует на позеленевшей свинотуше
показать весь комментарий
11.06.2020 10:46 Ответить
Вот ты махровый заповедный длбб,такие только на рф водятся...
показать весь комментарий
11.06.2020 11:21 Ответить
такого тупого зебила как ты - еще поискать нужно))
Мы https://www.pravda.com.ua/articles/2019/05/23/7215942/ записываем разговор с Коломойским уже больше часа.
...
- Вы же общаетесь со всеми олигархами. Интересно услышать ваш инсайд: кого https://www.pravda.com.ua/articles/2018/12/7/7200495/ олигархи поддерживали на этих выборах?
- В душе все - Зеленского. А публично тоже многие Зеленского, но уже в зависимости…
- Ахметов тоже Зеленского поддерживал?
- Да (смеется). Материально он не поддерживал, естественно, и публично он ничего не сказал. Но учитывая, что он стал больше появляться на ТРК - да. Все начали поддерживать, но чуть позже, чуть раньше.
Кстати, Ахметов сказал мне о том, что Зеленский будет президентом, еще в 2016-ом году. После первого выпуска "Слуги народа". В 2016-ом году! Не в 2017-ом, не в 2018-ом. Я

(с)
показать весь комментарий
11.06.2020 11:39 Ответить
Кому о чем. пэдрофилу об анализах.. Любимая тема
показать весь комментарий
11.06.2020 10:36 Ответить
Таски шо? Нарик сдал?
показать весь комментарий
14.06.2020 22:14 Ответить
и что пишет, мало вова дай еще заработать??????????
показать весь комментарий
11.06.2020 10:28 Ответить
У меня нет особых отношений с Ахметовым, а Коломойский иногда может написать СМСку, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3416
показать весь комментарий
11.06.2020 10:28 Ответить
Конечно может. Хозяин может делать все что хочет со своей куклой
показать весь комментарий
11.06.2020 10:29 Ответить
сцыкливое зечмо
У меня нет особых отношений с Ахметовым, а Коломойский иногда может написать СМСку, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7974
показать весь комментарий
11.06.2020 10:29 Ответить
Так это и есть суть порохобота: кацапский мат-перемат и тявканье о сексуальных извращениях. Но народ Украины вам дякує, что вы своей агрессивностью помогли похоронить это жадное ничтожество: Пэдру Мальдивского! ДЯКУЄМО!!!
показать весь комментарий
11.06.2020 10:39 Ответить
У вас знову марення? Прийміть пігулку. Може попустить
показать весь комментарий
11.06.2020 10:44 Ответить
Точно + ще тема наркотиків.. забув додати
показать весь комментарий
11.06.2020 10:44 Ответить
Вам видніше
показать весь комментарий
11.06.2020 11:25 Ответить
Зеленський: У мене немає особливих відносин з Ахметовим, а Коломойський іноді може написати СМСку - Цензор.НЕТ 7785
показать весь комментарий
11.06.2020 10:46 Ответить
Ты фуфел , ещё не видел нас порохоботов , действительно - агрессивных . Это что сейчас , так - цветочки . .
показать весь комментарий
11.06.2020 10:47 Ответить
а что ж тебя ,кацапа, слово "сцыкливое" сразу навело на мысль о сексуальных извращениях ?
показать весь комментарий
11.06.2020 10:49 Ответить
Агггаа...
Тип нордический, в связях замечен не был..©
🤣
показать весь комментарий
11.06.2020 10:29 Ответить
Вова гудок тебя отбени не спасет. Он тебя так же будет использовать. Ты зачем слил своих людей?
показать весь комментарий
11.06.2020 10:30 Ответить
смс:
хлеба купи!
показать весь комментарий
11.06.2020 10:30 Ответить
"Надо еще 2-3 лярда до конца месяца..."...
показать весь комментарий
11.06.2020 10:31 Ответить
Одна СМСка може коштувати Україні дуже дорого.
показать весь комментарий
11.06.2020 10:31 Ответить
Зеленський: У мене немає особливих відносин з Ахметовим, а Коломойський іноді може написати СМСку - Цензор.НЕТ 4028
показать весь комментарий
11.06.2020 10:47 Ответить
Содержание СМС-ок огласите, пожалуйста!
показать весь комментарий
11.06.2020 10:31 Ответить
смс от Бени: "Вова! Ты тупая казлина безрогая"
показать весь комментарий
11.06.2020 10:34 Ответить
Нет. "Вова Ты мне все еще должен"
показать весь комментарий
11.06.2020 10:39 Ответить
это ближе к истине )
показать весь комментарий
11.06.2020 10:46 Ответить
Особые отношения - это какие? Половые?
показать весь комментарий
11.06.2020 10:32 Ответить
Зеленский: У меня нет особых отношений с Ахметовым, а Коломойский иногда может написать СМСку - Цензор.НЕТ 345
показать весь комментарий
11.06.2020 10:34 Ответить
У меня на стоянке шлагбаум который с помощью SMS открывается.
показать весь комментарий
11.06.2020 10:34 Ответить
Говоря на сленге. - Дешевый фраер, за базар не отвечает
Зеленский: У меня нет особых отношений с Ахметовым, а Коломойский иногда может написать СМСку - Цензор.НЕТ 6922
показать весь комментарий
11.06.2020 10:37 Ответить
"бизнес и политика - это вещи, которые, к сожалению, друг без друга не могут жить"(с) - это и называется олигархия, и "зе-оффшорчик" их верный слуга.
показать весь комментарий
11.06.2020 10:37 Ответить
В СМСках есть приличные слова? Или там одни пи-пи-пи....?
показать весь комментарий
11.06.2020 10:38 Ответить
скорее всего
показать весь комментарий
11.06.2020 10:52 Ответить
Зеленский-кандидат в президенты.Коломойский: Приват отдашь?-Отдам. Земельку, заводики отдашь? -Отдам. Зеленский- президент: А зачем оно тебе?
показать весь комментарий
11.06.2020 10:40 Ответить
Зеленый бред
показать весь комментарий
11.06.2020 10:40 Ответить
Скоро будут - отношения сношения, причем со всеми сразу..
показать весь комментарий
11.06.2020 10:44 Ответить
Зеленский рассказал, что Коломойский может иногда написать ему смс-сообщение, Источник: https://censor.net/n3201316 вот интересно бы узнать!!во сколько ярдов обходится государству(читай налогоплательщикам)каждая из ,,столь,,РЕДКИХ SMS""(как у них всё гладенько и как бы по феншую)
показать весь комментарий
11.06.2020 10:45 Ответить
"Ну, такой он (Коломойский. - Ред.) есть. Он не согласен с одним, со вторым, с третьим. Он человек холерического склада". Представляю, какие там матюки. Если Беня услужливого Ткаченко матюкал...
показать весь комментарий
11.06.2020 10:53 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=nvzD3EOrm6g Зеленский и Квартал 95 просят денег у Коломойского
Зеленський: У мене немає особливих відносин з Ахметовим, а Коломойський іноді може написати СМСку - Цензор.НЕТ 2403
показать весь комментарий
11.06.2020 10:54 Ответить
Мы https://www.pravda.com.ua/articles/2019/05/23/7215942/ записываем разговор с Коломойским уже больше часа.
...
- Вы же общаетесь со всеми олигархами. Интересно услышать ваш инсайд: кого https://www.pravda.com.ua/articles/2018/12/7/7200495/ олигархи поддерживали на этих выборах?

- В душе все - Зеленского. А публично тоже многие Зеленского, но уже в зависимости…
- Ахметов тоже Зеленского поддерживал?
- Да (смеется). Материально он не поддерживал, естественно, и публично он ничего не сказал. Но учитывая, что он стал больше появляться на ТРК - да. Все начали поддерживать, но чуть позже, чуть раньше.
Кстати, Ахметов сказал мне о том, что Зеленский будет президентом, еще в 2016-ом году. После первого выпуска "Слуги народа". В 2016-ом году! Не в 2017-ом, не в 2018-ом. Я
показать весь комментарий
11.06.2020 10:57 Ответить
Зеля ты полный идиот !!! Какой нах беня влиятельный ? На кого ? На тебя ?!!! Он первый мошенник,вор и преступник 99% жителей страны его ненавидят,включая сотрудников его фирм !!!
показать весь комментарий
11.06.2020 11:03 Ответить
Зеленський: У мене немає особливих відносин з Ахметовим, а Коломойський іноді може написати СМСку - Цензор.НЕТ 6697
показать весь комментарий
11.06.2020 12:55 Ответить
очередной брехливый бред от нарко Шута, а халуй ахмета шмигель откуда появился, который отстаивает интересы рыжего(отключение атомок и трехсменная работа тец) ???? а прощение миллионных долгов бени перед Украиной, а торговля углем с ПИД...рашей в угоду пархатого, а электричество из ПИД,,,раши для бени, а полный контроль очистки воды в Украине для него же и т.д дегенерат думает что в Украине все ***....тые, такие кто за него голосовал......
показать весь комментарий
11.06.2020 11:09 Ответить
Риторика зеленского в отношении олигархов поменялась очень кардинально в худшую сторону. Было , мы покончим с олигархами. заставим работать на страну. А сейчас я не я, и хата не моя. Видимо ему четко сказали эти олигархи , не лезь не в свое дело. Сидишь в кибинете, сиди наслаждайся , пока. И что дальше?
показать весь комментарий
11.06.2020 11:10 Ответить
У меня как человека женатого, тоже нет отношений на стороне, а кума может иногда написать СМСку
показать весь комментарий
11.06.2020 11:10 Ответить
Дурак....ой дурак.... признаться в том, что тебе, президенту, кто-то (кроме жены) может написать смс-ку или позвонить - это трижды дурак. Недоумок.
показать весь комментарий
11.06.2020 11:14 Ответить
Бубочка думає, що косити під лоха - то нефігове алібі. От тільки чи допоможе?
показать весь комментарий
11.06.2020 11:19 Ответить
Зеленський: У мене немає особливих відносин з Ахметовим, а Коломойський іноді може написати СМСку - Цензор.НЕТ 4073
показать весь комментарий
11.06.2020 11:39 Ответить
"...Он человек холерического склада..."

Скажи прямо, Каломойша - "холера"
показать весь комментарий
11.06.2020 11:40 Ответить
отношения говорят сами ,без говоруна "зеленого"
показать весь комментарий
11.06.2020 11:47 Ответить
СМСку???
"Схемы": За пару лет Зеленский 13 раз летал в города, где живет Коломойский

В течение двух последних лет шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский одиннадцать раз летал в Женеву, когда там жил олигарх Игорь Коломойский, а после его переезда в Израиль летом 2018-го, Зеленский еще дважды слетал в Тель-Авив.
показать весь комментарий
11.06.2020 12:12 Ответить
Зато у Пети с Ринатом отличные отношения, хорошо поимели лохов.
показать весь комментарий
11.06.2020 12:27 Ответить
ЗЄля:
- я об*срався...
ЗЄвиборець:
- петя об*срався...
вся суть ЗЄлядства
показать весь комментарий
11.06.2020 13:08 Ответить
у криворожского осла, которого дергает за ниточки с одной стороны бородатая баба каломойша, а с другой - гэбня, имеющая на шмарклю кучу компромата еще с начала его КВН-ой деятельности, ни с кем из них нет никаких отношений, ага, осел Оманский очень самостоятельный и умный, аж страшно.)

по сути в настоящее время у шмаркли лишь два союзника - видосики и корона.

Зеленський: У мене немає особливих відносин з Ахметовим, а Коломойський іноді може написати СМСку - Цензор.НЕТ 3996
показать весь комментарий
11.06.2020 12:53 Ответить
нема нема....а олігархи за Зе будуть процвітати.
показать весь комментарий
11.06.2020 12:54 Ответить
Ніхто брехуну не збирається вірити. Кожне слово визиває огиду!
показать весь комментарий
11.06.2020 15:33 Ответить
Всё верно. Зе- молодец.
показать весь комментарий
11.06.2020 17:54 Ответить
 
 