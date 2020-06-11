Республиканцы в США предложили признать РФ спонсором терроризма и ввести за это "самые жесткие" санкции
Республиканцы Палаты представителей Конгресса США выступили с предложением введения беспрецедентно жестких санкций в отношении России, Китая и Ирана.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, это предложение содержится в опубликованном в среду, 10 июля, докладе "Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам", опубликованном влиятельным партийным комитетом, в который входит около 150 конгрессменов.
Россия, Китай и Иран были причислены к "самым агрессивным противникам Америки", против них предлагается ввести "самые жесткие санкции, когда-либо предложенные Конгрессом".
В частности, в докладе Россию предлагают признать государством - спонсором терроризма, ввести санкции в отношении нефтегазовых проектов, российского суверенного долга и подконтрольных России лиц за рубежом. Кроме этого, планируется разработать стратегию обращения напрямую к российскому народу и поддержке его в стремлении к демократии, минуя российские власти.
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Один из тех, что разбежались при просьбе вспомнить, что было вподал в ступор и издавал только звук подражая пулемету.
Только Трамп стремный со своей любовью к Пу.
Трамп не допустить введення таких санкцій проти свого друга Валодьї.
Ну, а наша Верховна Рада - Імпотент?
Люди свободные и ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ говорили в таких случаях, если не ВОЙНА,то БОЙКОТ и БЛОКАДА (в том числе против тех, кто нарушает этот бойкот и блокаду)!
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https://twitter.com/herooftheday10 25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל
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https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10 Драка бухих паРашкинцев...
Николаевка, Севастополь, городской пляж, нашествие нищебродов из рф. Похорошел Крым при рф))
https://twitter.com/i/status/1270946120047288320
Давно пора! РФ это новый "Третий Рейх" а Путин это реинкарнация Адольфа Гитлера!
Вы республиканцы только говорите, но ничего не делаете, а Воффка только наглеет от безнаказанности
Вот это по Рейгански.