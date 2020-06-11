Республиканцы в США предложили признать РФ спонсором терроризма и ввести за это "самые жесткие" санкции

Республиканцы Палаты представителей Конгресса США выступили с предложением введения беспрецедентно жестких санкций в отношении России, Китая и Ирана.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, это предложение содержится в опубликованном в среду, 10 июля, докладе "Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам", опубликованном влиятельным партийным комитетом, в который входит около 150 конгрессменов.

Россия, Китай и Иран были причислены к "самым агрессивным противникам Америки", против них предлагается ввести "самые жесткие санкции, когда-либо предложенные Конгрессом".

В частности, в докладе Россию предлагают признать государством - спонсором терроризма, ввести санкции в отношении нефтегазовых проектов, российского суверенного долга и подконтрольных России лиц за рубежом. Кроме этого, планируется разработать стратегию обращения напрямую к российскому народу и поддержке его в стремлении к демократии, минуя российские власти.

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