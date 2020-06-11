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Новости Санкции против России
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россия (93025) США (24862) терроризм (18644)

Республиканцы в США предложили признать РФ спонсором терроризма и ввести за это "самые жесткие" санкции

Республиканцы в США предложили признать РФ спонсором терроризма и ввести за это

Республиканцы Палаты представителей Конгресса США выступили с предложением введения беспрецедентно жестких санкций в отношении России, Китая и Ирана.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, это предложение содержится в опубликованном в среду, 10 июля, докладе "Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам", опубликованном влиятельным партийным комитетом, в который входит около 150 конгрессменов.

Россия, Китай и Иран были причислены к "самым агрессивным противникам Америки", против них предлагается ввести "самые жесткие санкции, когда-либо предложенные Конгрессом".

В частности, в докладе Россию предлагают признать государством - спонсором терроризма, ввести санкции в отношении нефтегазовых проектов, российского суверенного долга и подконтрольных России лиц за рубежом. Кроме этого, планируется разработать стратегию обращения напрямую к российскому народу и поддержке его в стремлении к демократии, минуя российские власти.

Читайте также: Конгресс США рассмотрит предложение о новых санкциях против России, КНР и Ирана
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Топ комментарии
+57
Вот это по-взрослому!!! США, давите рашистскую гадину вместе с ее фюрером Путлером!!! GOOD LUCK !!!!
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11.06.2020 10:46
+35
Республиканцы в США предложили признать РФ спонсором терроризма и ввести за это "самые жесткие" санкции - Цензор.НЕТ 3563
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11.06.2020 10:56
+31
Республиканцы молодцы.
Только Трамп стремный со своей любовью к Пу.
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11.06.2020 10:47
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God!
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11.06.2020 10:45 Ответить
Трампушка будет против
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11.06.2020 10:55 Ответить
С чего бы?Таки родные республиканцы, а не ненавистные демократы предлагают.
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11.06.2020 10:59 Ответить
республиканцы всегда имели зуб на комуняк. Даже больше, чем демократы.
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11.06.2020 13:07 Ответить
Россия, Китай и Иран по численности населения в 2 раза больше чем США и остальные члены блока НАТО вместе взятые
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11.06.2020 11:23 Ответить
Та хоть в 100
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11.06.2020 12:22 Ответить
10 пулеметов "максим" уничтожили армию зулусов в 60000 тысяч за пол дня. Бедные зулусы еще 100 лет дергались вспоминая этот день.
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11.06.2020 12:34 Ответить
Этот чувак из-за паребрика. У них другое мерило побед. Они не слыхали о Пирре.
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11.06.2020 12:42 Ответить
Пирр хоть победил, а эти к вечеру разбежались.
Один из тех, что разбежались при просьбе вспомнить, что было вподал в ступор и издавал только звук подражая пулемету.
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11.06.2020 12:51 Ответить
то й шо?
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11.06.2020 12:23 Ответить
И это в эпоху развития технического прогресса ничего не значит.Наглядным примером тому есть уничтожение банды вагнеровцев идущих отжимать нефтезавод у курдов в Сирии .Американцы разгромили их со счетом 300:1
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11.06.2020 12:26 Ответить
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11.06.2020 13:51 Ответить
Good!
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11.06.2020 10:58 Ответить
good or God?
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11.06.2020 11:05 Ответить
"Отличный тост!" (с)......
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11.06.2020 10:45 Ответить
так воно й є: лаптєстанська ******** - країна-терорист!
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11.06.2020 10:45 Ответить
Путирастия по аналогии с джахэрией.
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11.06.2020 12:36 Ответить
Нарешті дійшло.
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11.06.2020 10:45 Ответить
Интерес ответ демократов. И реакция Трампа. Если Закон пройдет, хотя вряд ли, расеи не поздоровится
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11.06.2020 10:46 Ответить
Вот это по-взрослому!!! США, давите рашистскую гадину вместе с ее фюрером Путлером!!! GOOD LUCK !!!!
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11.06.2020 10:46 Ответить
Внутрипартийная фракция под названием «Комитет республиканских исследований» предлагает ввести новые санкции против российских компаний и исключить Россию из системы SWIFT
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11.06.2020 10:46 Ответить
Республиканцы молодцы.
Только Трамп стремный со своей любовью к Пу.
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11.06.2020 10:47 Ответить
Звідки така впевненість у "любові" пана Трампа до путлєра?
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11.06.2020 11:00 Ответить
Таке враження створює хронічне, непереборне бажання Трампа зустрічатись з пуйлом.
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11.06.2020 11:05 Ответить
Європа сюськається позаочі з ****** то ж, Трамп хоче посадити їх один проти одного і спитати: то як?
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11.06.2020 12:25 Ответить
Він САМ зустрічається з ним наодинці, якщо не рахувати перекладачів.
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11.06.2020 12:27 Ответить
Трамп хоче стати імператором Америки, в том аспекті йому пуйло дуже привабливий. По-друге, чомусь є сумніви, що фсб не має компромату на Трампа, ну якби наприклад відео його гулянки з хрюцькими проститутками та щось таке. По-третє, Трампу на всіх насрать окрім себе, улюбленого Трампа. По-четверте, ветерани першого трампівського призову в Білий Дім майже всі вважали Трампа кліничним ідіотом, і це може бути не на користь Україні.
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11.06.2020 20:34 Ответить
Передвиборні хитрощі від республіканців?
Трамп не допустить введення таких санкцій проти свого друга Валодьї.
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11.06.2020 10:47 Ответить
Дай Бог, щоб їхній парламент проголосував цю ініціативу, у всякому разі щодо Росії.
Ну, а наша Верховна Рада - Імпотент?
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11.06.2020 10:48 Ответить
Республиканцы в США предложили признать РФ спонсором терроризма и ввести за это "самые жесткие" санкции - Цензор.НЕТ 2043
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11.06.2020 10:49 Ответить
ІмПєрєц
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11.06.2020 10:52 Ответить
офигенно алкаш нашампурился
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11.06.2020 11:04 Ответить
Пацак обыкновенный, жареный на шампуре
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11.06.2020 12:23 Ответить
моцна гума в його трусєлях.
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11.06.2020 12:26 Ответить
Распятый мальчик в трусиках?
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12.06.2020 07:05 Ответить
Якісна руцофобія!
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11.06.2020 10:50 Ответить
Прежде , чем душить террористов за океаном , нужно сначала у себя дома придушить друга террористов .
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11.06.2020 10:50 Ответить
Республиканцы в США предложили признать РФ спонсором терроризма и ввести за это "самые жесткие" санкции - Цензор.НЕТ 2829
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11.06.2020 10:52 Ответить
вот только не звиздеть нужно, а признавать и вводить 💡 .. семь лет один только писдёш
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11.06.2020 10:52 Ответить
"Санкции" - это термин беспринципных БАРЫГ И МЕЩАН современного мира Мамоны!
Люди свободные и ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ говорили в таких случаях, если не ВОЙНА,то БОЙКОТ и БЛОКАДА (в том числе против тех, кто нарушает этот бойкот и блокаду)!
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11.06.2020 10:53 Ответить
Это нужно было сделать ( как минимум) еще в 2008 в момент нападения РФ на Грузию. ( если не раньше) и возможно последующих трагедий удалось бы избежать. Но и сейчас ( пока) это только разговоры и глубокая озабоченность. История к сожалению ни чему не научила. Так же пытались умиротворить Гитлера постоянными уступками, Саарская обл 1935, Рейнская область 1936, аншлюс Австрии 1938, раздел Чехословакии 1938, первая половина 1939 отторжение у Литвы Мемельского края ( Клайпеды).. И только 1 сентября 1939 началась мировая война. А могли сломать хребет фашизму еще в 1936. и мировая история пошла бы со всем по другому. Точно так и с путинизмом ( наследием Гитлера - Сталина) .
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11.06.2020 10:55 Ответить
Республиканцы в США предложили признать РФ спонсором терроризма и ввести за это "самые жесткие" санкции - Цензор.НЕТ 3563
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11.06.2020 10:56 Ответить
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10 25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10

https://twitter.com/herooftheday10


https://twitter.com/herooftheday10 Драка бухих паРашкинцев...

Николаевка, Севастополь, городской пляж, нашествие нищебродов из рф. Похорошел Крым при рф))

https://twitter.com/i/status/1270946120047288320
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11.06.2020 11:03 Ответить
Бухик кацапские самки ведут сведскую беседу))
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11.06.2020 11:08 Ответить
Звичайний відпочинок козломордих. Алкоголь, жара, розваги. Головне щоб без біндєравцев.
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11.06.2020 12:31 Ответить
Do not stop! Just do it!
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11.06.2020 11:03 Ответить
Республіканці у США запропонували визнати РФ спонсором тероризму і запровадити за це "найжорсткіші" санкції - Цензор.НЕТ 9542
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11.06.2020 11:07 Ответить
Республіканці у США запропонували визнати РФ спонсором тероризму і запровадити за це "найжорсткіші" санкції - Цензор.НЕТ 6061
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11.06.2020 11:14 Ответить
Это конец , шеф все пропало ! пучхе это не жопа - а дырка от нее , закройте свифт !
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11.06.2020 11:14 Ответить
ФСБ террорестическая организация которая устраивает теракты и у себя и у других, в пример рязанский сахар, Литвиненко, Скрипали, россия финансирует эту групировку, значит является пособником террористов. Это всем уже давно понятно что рашка является крупнейшей в мире базой террористов
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11.06.2020 11:17 Ответить
Раз ***** все равно в бункер от вируса спряталсь, то нехрен ему на белый свет вылазить. Передайте ему туда Кабаеву, пару ампул яда и ржавый пистолет из немкцкого музея.
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11.06.2020 11:17 Ответить
Кацапов (мокселей) давно нужно отключить от системы "SWIFT" и поставить мразей на колени.
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11.06.2020 11:17 Ответить
Щось тут ********** смердить.
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11.06.2020 11:35 Ответить
Раньше, когда не было Свифта, нефть и газ как покупали?
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11.06.2020 12:55 Ответить
Точно так же как ты договаривался о встрече, когда не было мобил...да и стационарный тоже был не у всех...
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14.06.2020 22:44 Ответить
Співали р@шисти: "гудбай Америка" .... а буде "Гудбай р@шистія" . Американці не пробачають втручання в їх внутрішні справи.
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11.06.2020 11:19 Ответить
а що пропонує зелене попундополо?! заглядати в риб'ячі очі і знаходити там бажання до миру?!
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11.06.2020 11:24 Ответить
Байдануті Антифи будуь проти.
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11.06.2020 11:30 Ответить
да не переживай ты так, лишнехромосомный. ***** сказало же, что тебе все только на пользу.
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11.06.2020 11:42 Ответить
лед тронулся?
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11.06.2020 11:32 Ответить
Шел шестой год пуйловской агрессии. Штаты психанули и решили вслед за "жесткими санкциями" ввести "самые жесткие санкции"

Республіканці у США запропонували визнати РФ спонсором тероризму і запровадити за це "найжорсткіші" санкції - Цензор.НЕТ 2457
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11.06.2020 11:32 Ответить
Республиканцы в США предложили признать РФ спонсором терроризма и ввести за это "самые жесткие" санкции

Давно пора! РФ это новый "Третий Рейх" а Путин это реинкарнация Адольфа Гитлера!
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11.06.2020 11:35 Ответить
Республиканцы в США предложили признать РФ спонсором терроризма и ввести за это "самые жесткие" санкции

Вы республиканцы только говорите, но ничего не делаете, а Воффка только наглеет от безнаказанности
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11.06.2020 11:37 Ответить
6 лет уже обещают и безрезультатно.
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11.06.2020 11:49 Ответить
Там долго запрягают, а потом быстро едут. Ирак выгреб зведюлей за Кувейт только через год.
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11.06.2020 12:33 Ответить
Ну наконец то 😊
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11.06.2020 11:39 Ответить
Голосую за республиканцев!
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11.06.2020 11:41 Ответить
То файно,схвалюю
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11.06.2020 11:41 Ответить
Старые добрые республиканцы.
Вот это по Рейгански.
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11.06.2020 11:43 Ответить
Дави Российскую гадину!! Слава США!!
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11.06.2020 12:00 Ответить
Трамп в разстроених чуйствах наложит на себя руки, бо делать бльно своему любимому это више его сил
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11.06.2020 12:25 Ответить
та не парся ти так, Трамп і є республіканці.
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11.06.2020 12:34 Ответить
Наконец то созрели, а то трампуша сильно симпатизировал кремлевскому бесу, завидовал его безграничной власти.
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11.06.2020 12:35 Ответить
Схвалюю!
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11.06.2020 12:40 Ответить
Якщо Трамп не підтримає,то від якої ж тоді партії він піде на вибори?
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11.06.2020 13:18 Ответить
Російських окупантів вже давно треба було знищити! Скільки вони ще мають вбити людей? Скільки вони ще мають збити пасажирських літаків щоб їх нарешті почали знищувати як тарганів, як колорадських жуків???
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11.06.2020 13:41 Ответить
С добрым, ******, утречком...Считаем террор в Ичкерии внутренней разборкой, т.е, начиная с агрессии в Грузии, вы спокойно дрыхли с 2008 года. И кормили монстра мясом невинных жертв. Теперь просто обязаны придумать шо-то такое изуитски изощренное, шоб русня аж завизжала.
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11.06.2020 13:58 Ответить
Макс, если завизжит, то санкции не даром. (***, как я жду визга свинособак!)
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11.06.2020 14:05 Ответить
У Рыжего на столе лежит аж 6 пакетов санкций, одобренных обеими палатами Конгресса, которые оно всеми способами тормозит. Мне все это напоминает https://www.youtube.com/watch?v=cvi40ROu7qo школу бальных танцев Соломона Пляра
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11.06.2020 14:20 Ответить
"Шаг вперод и две назад"?
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11.06.2020 17:28 Ответить
Пожалуй, лучшая новость сегодня..
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11.06.2020 15:14 Ответить
Нормально. Так і має бути, бо це правда. А визнають зараз, чи пізніше, але обов*язково визнають, бо з них будуть кури сміятися, як вони цього не зроблять. Московити навіть не ховаються і бакланять по всьому світу своїми ржавими літаками і танками.
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11.06.2020 15:32 Ответить
Давно пора - признать и раз-бать.
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11.06.2020 15:41 Ответить
God bless America 🇺🇸
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11.06.2020 16:17 Ответить
Слипый казав - побачимо!
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11.06.2020 16:33 Ответить
Давно назріло
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11.06.2020 20:20 Ответить
 
 