В Днепропетровской области запретили посещение лесов из-за высокого уровня пожарной опасности, - ОГА
В Днепропетровской области запретили посещение лесов и въезд в них на автомобилях в связи с высоким уровнем пожарной опасности.
Об этом сообщает управление гражданской защиты областной государственной администрации, передает Цензор.НЕТ
"В Днепропетровской области - жара. Из-за этого - высокий уровень пожарной опасности. К беде может привести малейшая искра. Поэтому по распоряжению главы Днепропетровской ОГА Александра Бондаренко ввели в лесах ограничения", - пояснили в управлении.
Отмечается, что в Днепропетровской области - пятый, самый высокий класс пожарной опасности.
Так, в регионе запретили посещение лесов и въезд в них на машинах, кроме движения по транзитным путям. За этим будут следить лесники, спасатели и полицейские. Также ведется и видеонаблюдение с наблюдательных вышек.
Всего с апреля 2020 года в лесах Днепропетровской области произошло 47 пожаров на площади 15,95 га.
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Им до лампочки ваши запреты и ограничения.