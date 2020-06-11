В Днепропетровской области запретили посещение лесов из-за высокого уровня пожарной опасности, - ОГА

В Днепропетровской области запретили посещение лесов и въезд в них на автомобилях в связи с высоким уровнем пожарной опасности.

Об этом сообщает управление гражданской защиты областной государственной администрации, передает Цензор.НЕТ

"В Днепропетровской области - жара. Из-за этого - высокий уровень пожарной опасности. К беде может привести малейшая искра. Поэтому по распоряжению главы Днепропетровской ОГА Александра Бондаренко ввели в лесах ограничения", - пояснили в управлении.

Отмечается, что в Днепропетровской области - пятый, самый высокий класс пожарной опасности.

Так, в регионе запретили посещение лесов и въезд в них на машинах, кроме движения по транзитным путям. За этим будут следить лесники, спасатели и полицейские. Также ведется и видеонаблюдение с наблюдательных вышек.

Всего с апреля 2020 года в лесах Днепропетровской области произошло 47 пожаров на площади 15,95 га.

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