Днепровский горсовет требует от "1+1" опровержения информации о недобросовестном проведении тендеров в городе
Днепровский городской совет направил телеканалу "1+1" требование опровергнуть недостоверную информацию. В сюжете под названием "Скандальная реконструкция" журналисты озвучили тезисы, которые не соответствуют действительности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.
"В частности, в материале утверждалось, что чиновникам горсовета безразлично, кто участвует в тендерах, поскольку репутация подрядчиков - не их дело. Однако Закон Украины четко определяет порядок проверки заказчиками участников тендера", - говорится в сообщении.
Также авторы сюжета использовали непроверенную информацию о стоимости запроектированных лавок на площади Шевченко, сделав неправильные выводы относительно их рыночной стоимости. В эфире была озвучена и ложная информация о компании, которая выиграла тендер. Как отмечают в горсовете, это является намеком на коррупционные действия должностных лиц.
В связи с этим Днепровский городской совет требует от телеканала "1+1" опровергнуть распространенную недостоверную информацию, а также предоставить право на ответ.
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А вот из этого видео. На первой секунде видео , на хлопушке , надпись мелом, 1+1. И это в 1939 году. Совпадение? Не думаю.
https://www.youtube.com/watch?v=J2g1yhntWgc
таких "репортажей" будет только больше