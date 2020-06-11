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горсовет (667) Днепр город (3934) журналистика (3254) 1+1 (167)

Днепровский горсовет требует от "1+1" опровержения информации о недобросовестном проведении тендеров в городе

Днепровский горсовет требует от

Днепровский городской совет направил телеканалу "1+1" требование опровергнуть недостоверную информацию. В сюжете под названием "Скандальная реконструкция" журналисты озвучили тезисы, которые не соответствуют действительности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

"В частности, в материале утверждалось, что чиновникам горсовета безразлично, кто участвует в тендерах, поскольку репутация подрядчиков - не их дело. Однако Закон Украины четко определяет порядок проверки заказчиками участников тендера", - говорится в сообщении.

Также авторы сюжета использовали непроверенную информацию о стоимости запроектированных лавок на площади Шевченко, сделав неправильные выводы относительно их рыночной стоимости. В эфире была озвучена и ложная информация о компании, которая выиграла тендер. Как отмечают в горсовете, это является намеком на коррупционные действия должностных лиц.

В связи с этим Днепровский городской совет требует от телеканала "1+1" опровергнуть распространенную недостоверную информацию, а также предоставить право на ответ.

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Топ комментарии
+3
Эту медведчуковскую помойку давно пора мокнуть мордой в унитаз!
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11.06.2020 11:17
+3
опровергать Г+Г єто как забивать запах сельского сортира ароматной свечкой)
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11.06.2020 11:22
+2
знову колояйсько-ведмедчуківська помийка обісралася
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11.06.2020 11:20
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В частности, в материале утверждалось, что чиновникам горсовета безразлично, кто участвует в тендерах, поскольку репутация подрядчиков - как это безразлично когда там все родные люди работают.
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11.06.2020 11:09 Ответить
- Присаживайтесь, - ласково предложил фельдкурат. - Мы как раз кончаем ужинать. Только что ели омара и лососину, а теперь перешли к яичнице с ветчиной. Почему не кутнуть, когда на свете есть люди, одалживающие нам деньги, правда Швейк?
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11.06.2020 13:29 Ответить
Боря ты ли, че ли.
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11.06.2020 13:40 Ответить
Эту медведчуковскую помойку давно пора мокнуть мордой в унитаз!
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11.06.2020 11:17 Ответить
Зелена помийка, точніше. Воюють з Філатовим звичними для них методами - брехня і маніпуляціїє
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11.06.2020 20:59 Ответить
знову колояйсько-ведмедчуківська помийка обісралася
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11.06.2020 11:20 Ответить
Откуда взялось выражение : * п***ит, как Троцкий*?
А вот из этого видео. На первой секунде видео , на хлопушке , надпись мелом, 1+1. И это в 1939 году. Совпадение? Не думаю.
https://www.youtube.com/watch?v=J2g1yhntWgc
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11.06.2020 11:22 Ответить
опровергать Г+Г єто как забивать запах сельского сортира ароматной свечкой)
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11.06.2020 11:22 Ответить
судитися з *пречесними* плюсами в українських судах всеодно що вступити в гівно
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11.06.2020 11:37 Ответить
какие склочные и мелкие людишки в горсовете Днепра, ничего о них, прям, и не скажи самым честным журналистам самого честного телеканала, принадлежащего двум наичестнейшим людям капитала - сразу обижаются и брехунами обзываются
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11.06.2020 11:52 Ответить
Офигеть сколько тролей набежало. Вы хоть какое-то отношение к Днепру имеете?
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11.06.2020 11:55 Ответить
ну всем известно что плюсы канал каломойши, великой редкостной гниды )))))
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11.06.2020 12:37 Ответить
атака на мэров перед выборами.
таких "репортажей" будет только больше
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11.06.2020 12:43 Ответить
Потрібно слати листи прямо Медведчуку. А як розкручували перед виборами історію про зв*язок Порошенко і Медведчука, а виходить, що Медведчук цілуються в засос із Беніком і Зеліком і разом збирають брехню на Порошенко. Ну що зеболіки? Як вам?
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11.06.2020 15:26 Ответить
 
 