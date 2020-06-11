Днепровский горсовет требует от "1+1" опровержения информации о недобросовестном проведении тендеров в городе

Днепровский городской совет направил телеканалу "1+1" требование опровергнуть недостоверную информацию. В сюжете под названием "Скандальная реконструкция" журналисты озвучили тезисы, которые не соответствуют действительности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

"В частности, в материале утверждалось, что чиновникам горсовета безразлично, кто участвует в тендерах, поскольку репутация подрядчиков - не их дело. Однако Закон Украины четко определяет порядок проверки заказчиками участников тендера", - говорится в сообщении.

Также авторы сюжета использовали непроверенную информацию о стоимости запроектированных лавок на площади Шевченко, сделав неправильные выводы относительно их рыночной стоимости. В эфире была озвучена и ложная информация о компании, которая выиграла тендер. Как отмечают в горсовете, это является намеком на коррупционные действия должностных лиц.

В связи с этим Днепровский городской совет требует от телеканала "1+1" опровергнуть распространенную недостоверную информацию, а также предоставить право на ответ.

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