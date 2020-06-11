Число заболевших COVID-19 в России превысило 500 тыс., за прошедшие сутки 8,7 тыс. новых случаев
За последние сутки в РФ выявлено еще 8 779 инфицированных коронавирусом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
Всего в РФ 502 436 заболевших. Россия на третьем месте в мире по числу заболевших. Как и прежде, на втором месте Бразилия (772 тыс.), а на первом - США, где число заболевших перевалило за два миллиона (сейчас 2,00 млн).
Новые эпизоды выявлялись в 84 регионах. За последние сутки в Москве зарегистрированы 1 436 новых случаев инфицирования, их общее число достигло 201 221.
За последние 24 часа скончались от заболевания 174 человека. Общее число жертв COVID-19 достигло 6 532.
Поправились и выписаны за весь период 261 150 пациентов. Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 234 754.
Пожалуйста, подождите...
Предлагаю ознакомиться всех с источником происхождения этого дерьма cv19:
https://www.youtube.com/watch?v=-DbmcxZqg-c
Тиражируйте это видео, все должны знать с чем мы имеем дело и не вестись на пропаганду рахи "про фейк cv19" и на этом форуме в т.ч.
ниипьот. все на парад! ура, *****....
"Это, конечно, необычно, что количество смертей относительно количества подтвержденных случаев является очень низким".
Райан оценил высокий уровень тестирования людей на наличие COVID-19 в России, однако подчеркнул, что российские власти должны объяснить, какой метод они используют, заявляя о причинах смерти больных с коронавирусом.
"Важно, чтобы власти предоставили метод, по которому проводится подтверждение причин смертей для того, чтобы удостовериться, что они точно и должным образом подтверждают их".
По словам Райана, в европейском регионе, где наблюдается высокая смертность, системы здравоохранения схожи с российской с точки зрения развитости и доступности.
Порада..Воз читати блоги російських медиків..
Котрі пояснюють цю ситуацію -у них є методичка МОЗ ЗАПИСУВАТИ ВСІХ ПОМЕРЛИХ з Ковід - як померлих від "супутніх хвороб" -від пневмонії до хронічного гастриту...
РОзнарядка,як це зробити -спущена по регіонах..