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Новости Коронавирус и карантин
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Число заболевших COVID-19 в России превысило 500 тыс., за прошедшие сутки 8,7 тыс. новых случаев

Число заболевших COVID-19 в России превысило 500 тыс., за прошедшие сутки 8,7 тыс. новых случаев

За последние сутки в РФ выявлено еще 8 779 инфицированных коронавирусом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Всего в РФ 502 436 заболевших. Россия на третьем месте в мире по числу заболевших. Как и прежде, на втором месте Бразилия (772 тыс.), а на первом - США, где число заболевших перевалило за два миллиона (сейчас 2,00 млн).

Новые эпизоды выявлялись в 84 регионах. За последние сутки в Москве зарегистрированы 1 436 новых случаев инфицирования, их общее число достигло 201 221.

За последние 24 часа скончались от заболевания 174 человека. Общее число жертв COVID-19 достигло 6 532.

Поправились и выписаны за весь период 261 150 пациентов. Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 234 754.

Также читайте: Республиканцы в США предложили признать РФ спонсором терроризма и ввести за это "самые жесткие" санкции

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Даже не интересно. Пусть даже информативно, но ПО-БАРАБАНУ! Пусть хоть все сдохнут, начиная с того, что зашкерился в бункере!
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11.06.2020 11:30 Ответить
Та звиздеж полный эта статистика: там в одной мацкве уже давно было 3 млн инфицированных.
Предлагаю ознакомиться всех с источником происхождения этого дерьма cv19:
https://www.youtube.com/watch?v=-DbmcxZqg-c
Тиражируйте это видео, все должны знать с чем мы имеем дело и не вестись на пропаганду рахи "про фейк cv19" и на этом форуме в т.ч.
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11.06.2020 13:46 Ответить
24-го все на ПАРАД!!!! 1-го июля все НА РЕХФЕРЕНДУМ!!!! дарахие рассияне!!!! Можно без масок!!!
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11.06.2020 11:32 Ответить
Россия вперед! Вперед россиюшка! Покажи всем кузькину мать! Будь первой!
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11.06.2020 11:33 Ответить
Очень хорошо! Господь, не зупиняйся!
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11.06.2020 12:17 Ответить
Кількість хворих на COVID-19 у Росії перевищила 500 тис., за минулу добу 8,7 тис. нових випадків - Цензор.НЕТ 8481
ниипьот. все на парад! ура, *****....
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11.06.2020 12:21 Ответить
Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил (https://www.interfax.ru/russia/712702), что он не совсем понимает причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом в России, исходя из количества населения страны.
"Это, конечно, необычно, что количество смертей относительно количества подтвержденных случаев является очень низким".
Райан оценил высокий уровень тестирования людей на наличие COVID-19 в России, однако подчеркнул, что российские власти должны объяснить, какой метод они используют, заявляя о причинах смерти больных с коронавирусом.
"Важно, чтобы власти предоставили метод, по которому проводится подтверждение причин смертей для того, чтобы удостовериться, что они точно и должным образом подтверждают их".
По словам Райана, в европейском регионе, где наблюдается высокая смертность, системы здравоохранения схожи с российской с точки зрения развитости и доступности.

Порада..Воз читати блоги російських медиків..
Котрі пояснюють цю ситуацію -у них є методичка МОЗ ЗАПИСУВАТИ ВСІХ ПОМЕРЛИХ з Ковід - як померлих від "супутніх хвороб" -від пневмонії до хронічного гастриту...
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11.06.2020 13:10 Ответить
до голосувалки за "обнулення " в росії статистика буде лише оптимістична...

РОзнарядка,як це зробити -спущена по регіонах..
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11.06.2020 13:12 Ответить
БРЕХНЯ!!!
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11.06.2020 14:46 Ответить
 
 