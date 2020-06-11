В ВСУ за сутки зафиксировано 25 новых случаев COVID-19, всего болеет 159 человек, - Командование Медсил

В ВСУ за прошедшие сутки по состоянию на утро 11 июня подтверждено 25 новых случаев заболевания коронавирусом, 15 из которых - у военнослужащих из Киевской области

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ в Facebook.

По состоянию на 10 утра 11 июня в Вооруженных Силах Украины болеет 159 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Всего за время пандемии выздоровели - 158 человек, летальных случаев - 4.

На изоляции (в том числе самоизоляция) в настоящее время находятся 598 человек. Количество военнослужащих у которых заканчивается изоляция ближайших трое суток - 123 человека.

За прошедшие сутки зарегистрировано 25 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Из них в учреждениях здравоохранения находятся 18 человек.

"15 военнослужащих находятся в изоляторе одной из воинских частей (Киевская область). Пациенты с 5 июня находились на изоляции в связи с контактом с больным острой респираторной болезнью COVID-19. Результаты проведенного ПЦР тестирования дали положительный результат.

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Сейчас состояние здоровья военнослужащих удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют. В военной части продолжаются противоэпидемические мероприятия: проводится текущая дезинфекция объектов, установлено усиленное наблюдение за личным составом. В Национальном военно-медицинском клиническом центре "ГВКГ" и Военно-медицинском клиническом центре Западного региона находятся по одному военнослужащему. Один работник ВС Украины находится на стационарном лечений в инфекционной больнице города Днепр. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение", - говорится в сообщении.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 7 человек (Киевская, Харьковская, Винницкая, Ивано-Франковская область ˗ по одному военнослужащему, Львовская область ˗ два военнослужащих, Днепропетровская область ˗ один работник ВС Украины).

"Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания", - добавили в пресс-службе.



