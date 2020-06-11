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Больная коронавирусом пациентка во Львове начала дышать самостоятельно после 33 дней на ИВЛ

Больная коронавирусом пациентка во Львове начала дышать самостоятельно после 33 дней на ИВЛ

Во Львовской областной инфекционной больнице отключили от аппарата искусственной вентиляции легких 51-летнюю женщину с коронавирусной болезнью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Zaxid.net.

Отмечается, что женщину госпитализировали с тяжелой пневмонией больше месяца назад и в критическом состоянии подключили к аппарату ИВЛ. На вентиляции легких она пробыла 33 дня, а 10 июня начала дышать самостоятельно.

По словам заместителя директора больницы Игоря Берника, это хорошая новость не только для конкретной пациентки, но и для всех больных, у которых диагностировали COVID-19.

Заведующий отделением интенсивной терапии и реанимации Виктор Токарев рассказал, что это первый случай столь долгого пребывания пациентки на ИВЛ в этой больнице. Некоторые пациенты тоже долго были на искусственной вентиляции легких, но 51-летняя львовянка - дольше.

"Сначала женщину госпитализировали в больницу, где начали лечение, но через пять дней ее состояние не улучшилось, и пациентку перевели в реанимацию. Стабилизировать состояние не удавалось, и через день ее перевели на ИВЛ. В течение двух недель состояние пациентки было критическое, а потом она начала медленно выходить из этого состояния", - рассказал Токарев.

По его словам, сейчас женщина в сознании, самостоятельно дышит, но пока остается в отделении интенсивной терапии. Врачи опасаются, чтобы тяжелая пневмония не дала других осложнений, поэтому наблюдают за пациенткой.

Сейчас в инфекционной больнице есть 181 больной: 128 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 и 53 - с подозрением. В отделении интенсивной терапии семеро больных, на ИВЛ - одна пациентка.

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Топ комментарии
+4
Слава Богу!
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11.06.2020 11:33
+3
Притворялась. нет никакой короны. Спросите у любого и вирусолога на улице.
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11.06.2020 11:38
+1
Странный случай, все равно никто дотошно и научно разбираться с ним не будет, правды и причин мы так и не узнаем!
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11.06.2020 12:17
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Слава Богу!
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11.06.2020 11:33 Ответить
Нюююю.. Нє паймьош, пока туда нє пападьош...
😳
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11.06.2020 11:37 Ответить
Притворялась. нет никакой короны. Спросите у любого и вирусолога на улице.
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11.06.2020 11:38 Ответить
не кричи. тут никого нет
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11.06.2020 15:57 Ответить
согласен...
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11.06.2020 16:32 Ответить
Это стеб был такой, над идиотами, не верующими.
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11.06.2020 16:59 Ответить
ОК. я не врубился...
Спасибо за стёб...
Но врядли ОНИ поймут.
За "идиота" извини...
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11.06.2020 17:12 Ответить
Маска и перчатки и вправду не помогают. Носи респиратор с клапаном и антисептик. Не три руками нос и глаза. Подождем вакцину. Осталось 5-6 мес. Сейчас не стебусь. А там Дарвин разберется, кто был не прав.
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11.06.2020 17:21 Ответить
Странный случай, все равно никто дотошно и научно разбираться с ним не будет, правды и причин мы так и не узнаем!
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11.06.2020 12:17 Ответить
У меня соседка тоже больше месяца пролежала в стационаре. Тоже говорила что выруса нет никакого. Пасху пошла святить в церковь, Кстати заядлая прихожанка РПЦ. Но как только заболела не к попу КГБшному побежала свечку ставить, а в больницу лечиться за государственый счет.
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11.06.2020 12:28 Ответить
После ИВЛ только 15% выживают и живут не долго ибо КОВИ19 легкие "сжирает" почти полностью....
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11.06.2020 14:58 Ответить
Майже правда, тільки не 15 відсотків, а 13, і не після, а під час ШВЛ, бо знаходяться під постійним наркозом, їх потрібно тримати на животі, та перевертати двічі на день від пролежнів, від чого соски стираються, якщо їх не заклеїти пластирем, від пролежнів додаткова інфекція, постійно потрібно відкачувати рідину з легенів, потрібний експертний апарат ШВЛ, а не звичайний оксигенатор, від якого такі хворі гинуть. Потрібні вливання плазми крову для піднняття рівню гемоглобину, спеціальні дороговартісні ліки та антибіотики, та ще чого забагато. Та хто таке витримає? Даже з родичів. Хто з персоналу на таке здатен? Тільки справжні віддані справі лікарі, яких зараз замало, або потрібні дуже великі гроші, щоб там не казали про безкоштовне лікування ковідних хворих. І як багато дурнів, що кажуть, що вірус це брехня. Хоч багато смертей хворих на судинні розлади, це для ний майже вирок на смерть, але і молоді люди, і діти теж не застраховані від ковідної смерті. Бо ще залежить від дуже багатьох факторів, що з вами станеться, як ви захворієте тією гидотою. Тобто, люди, будьте обережними, не наражайте себе і близких на дуже велику небезпеку, носіть маски, це обов'язково, а в крамницях та в транспорті користуйтеся хоч би одноразовими перчатками.
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11.06.2020 19:39 Ответить
Крім того є ще одна дуже погана новина. За останніми дослідами встановлено доказово, що більшисть безсимптомних перехворівших носіїв, або що хворіли в легкій формі, не отримують довготривалого імунітету від ковіду-19, бо в них не генеруються антитіла, а організм справляється з вірусом за рахунок внутрішніх імуноглобулінів, які не є невичерпними, тобто дуже ймовірно і повторне захворювання, що так просто вже не минеться. На рахунок респіраторів з клапанами, то це захист для лікарів. Для звичайних людей потрібно носити не клапанні респіратори, а фільтруючі маски. Маска потрібна не для вашого захисту, а для захисту оточуючих, якщо ви носій інфекції, бо клапан не фільтрує ваш видох, в якому буде дуже велика інфекційна доза, якщо ви є носієм. Користуйтеся звичайними хірургічними масками, та не наближуйтесь до тих, хто такой маски не носить.
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11.06.2020 19:56 Ответить
спасибо!
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19.06.2020 06:47 Ответить
спасибо
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19.06.2020 06:48 Ответить
 
 