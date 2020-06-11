Больная коронавирусом пациентка во Львове начала дышать самостоятельно после 33 дней на ИВЛ

Во Львовской областной инфекционной больнице отключили от аппарата искусственной вентиляции легких 51-летнюю женщину с коронавирусной болезнью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Zaxid.net.

Отмечается, что женщину госпитализировали с тяжелой пневмонией больше месяца назад и в критическом состоянии подключили к аппарату ИВЛ. На вентиляции легких она пробыла 33 дня, а 10 июня начала дышать самостоятельно.

По словам заместителя директора больницы Игоря Берника, это хорошая новость не только для конкретной пациентки, но и для всех больных, у которых диагностировали COVID-19.

Заведующий отделением интенсивной терапии и реанимации Виктор Токарев рассказал, что это первый случай столь долгого пребывания пациентки на ИВЛ в этой больнице. Некоторые пациенты тоже долго были на искусственной вентиляции легких, но 51-летняя львовянка - дольше.

"Сначала женщину госпитализировали в больницу, где начали лечение, но через пять дней ее состояние не улучшилось, и пациентку перевели в реанимацию. Стабилизировать состояние не удавалось, и через день ее перевели на ИВЛ. В течение двух недель состояние пациентки было критическое, а потом она начала медленно выходить из этого состояния", - рассказал Токарев.

По его словам, сейчас женщина в сознании, самостоятельно дышит, но пока остается в отделении интенсивной терапии. Врачи опасаются, чтобы тяжелая пневмония не дала других осложнений, поэтому наблюдают за пациенткой.

Сейчас в инфекционной больнице есть 181 больной: 128 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 и 53 - с подозрением. В отделении интенсивной терапии семеро больных, на ИВЛ - одна пациентка.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Такого антирекорда по COVID-19 у нас еще не было: будут определенные меры, - Степанов