Оснований для отмены проведения государственной итоговой аттестации 11 классов в Киеве нет, - Мандзий

Решение об отмене итоговой аттестации может принять только Верховная Рада или Кабинет Министров на основании определенной эпидемиологической ситуации.

Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" заявила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий, информирует Цензор.НЕТ.

"Это единственный процесс, который предусмотрен, - государственная итоговая аттестация в форме ВНО, 47 статья закона о полном общем среднем образовании это предполагает. Поэтому важно понять, что это обязательный процесс, который должен происходить. Бесспорно, с учетом эпидемиологической ситуации. Сейчас есть требования главного государственного санитарного врача, их надо обеспечить и оснований для непроведения государственной итоговой аттестации нет", - отметил и.о. министра образования.

По словам Мандзий, решение об отмене итоговой аттестации может принять только Верховная Рада или Кабинет Министров на основании определенной эпидемиологической ситуации.

"Поэтому мы готовимся к проведению государственной итоговой аттестации в форме ВНО и делаем все от нас зависящее, чтобы обеспечить и создать надлежащие условия", - подытожила и.о. главы Минобразования.

Напомним, ранее сообщалось, что учеников школ Киева, которые завершают получение полного общего среднего образования, освободили от прохождения государственной итоговой аттестации.

Министерство образования заявило, что решение киевских властей является незаконным и не подлежит выполнению.

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