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Зеленский (19064) назначение (2144) Саакашвили (3210) Слуга народа (2620)

Зеленский объяснил, почему Саакашвили не стал вице-премьером: Отношение к этому во фракции "Слуги народа" было резкое и разное

Зеленский объяснил, почему Саакашвили не стал вице-премьером: Отношение к этому во фракции

Президент Владимир Зеленский предложил бывшему главе Одесской ОГА и экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили должность советника по реформам, однако тот отказался, а к идее о назначении его вице-премьер-министром во фракции "Слуги народа" отнеслись по-разному.

Об этом глава государства сообщил в интервью "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

"Мы встретились с Михеилом Николозовичем, он сказал: "Я хочу помогать". Встреч было несколько, и он несколько раз приходил с различными советами. Он спросил: "Где вы меня видите?" И я ему сказал: "Я хочу, чтобы вы сами подумали, определили свой статус". Я ему предложил: "Можете идти ко мне советником по реформам". Он говорит: "Это не мой уровень", - сообщил Зеленский.

По словам Зеленского, Саакашвили позже сам сказал, что видит себя в правительстве, в должности вице-премьер-министра по реформам.

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"Я ему ответил: "Вице-премьер так вице-премьер, но я поговорю с Премьер-министром, как оно будет и как вы сможете работать", - отметил президент.

В то же время он подчеркнул, что Саакашвили не стал вице-премьер-министром, потому что во фракции "Слуга народа" было разное отношение: "Не стал, потому что отношение было разное - и резкое, и разное в нашей фракции".

После этого, учитывая желание Саакашвили заниматься реформами, Зеленский предложил ему другую должность: "Он хочет заниматься реформами? Вот реальность, в которой он может это делать".

Напомним, 7 мая президент Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии, бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ

Напомним, о планах назначить Саакашвили вице-премьером ранее рассказала заместитель главы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук. Позже информацию подтвердил и сам Саакашвили. Он заявил, что готов работать и вскоре представит план.

Сообщалось, что Рада может голосовать за назначение экс-президента Грузии и бывшего председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили на должность вице-премьер-министра по вопросам реформ во вторник или среду, 28-29 апреля.

28 апреля стало известно, что Кабмин отозвал из Верховной Рады представление на назначение Михеила Саакашвили вице-премьер-министром по реформам. Назначение Михеила Саакашвили во фракции "Слуга народа" заблокировано.

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Топ комментарии
+4
Бо майже всі маски давно продали. Або миші згризли...
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11.06.2020 11:48
+3
Зеленский объяснил, почему Саакашвили не стал вице-премьером: Отношение к этому во фракции "Слуги народа" было резкое и разное - Цензор.НЕТ 9732
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11.06.2020 11:45
+2
А де свідки секти св.Міхо?
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11.06.2020 11:48
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Знатные "борцы" антикоррупционеры!
Зеленский объяснил, почему Саакашвили не стал вице-премьером: Отношение к этому во фракции "Слуги народа" было резкое и разное - Цензор.НЕТ 5190
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11.06.2020 11:44 Ответить
Чому без масок?
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11.06.2020 11:46 Ответить
Бо майже всі маски давно продали. Або миші згризли...
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11.06.2020 11:48 Ответить
- В сумашедшем доме - там такая свобода, которая социалистам и не снилась. Там можно выдавать себя и за бога, и за божью матерь, и за папу римского, и за английского короля, и за государя императора, и за святого Вацлава. Там каждый мог говорить все, что взбредет ему в голову, словно в парламенте.(с)
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11.06.2020 13:15 Ответить
Саакашвілі не став віце-прем'єром бо розвалилась фракція Слуга Народу і вже немає більшості в парламенті і тому потрібно проводити позачергові вибори до ВРУ та позачергові вибори Президента!
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11.06.2020 13:28 Ответить
Зеленский объяснил, почему Саакашвили не стал вице-премьером: Отношение к этому во фракции "Слуги народа" было резкое и разное - Цензор.НЕТ 8086
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11.06.2020 11:45 Ответить
Балабол.
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11.06.2020 11:47 Ответить
он только это и умеет. не Россия - угроза, оказывается, а "рехформы" . В Прибалтике и Польше рехформы шли 15-20 лет, и они уже начались у нас даже в условиях войны! 5 лет назад. пришло зеленое, целый год, и хде они, рехформы?
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11.06.2020 13:09 Ответить
Зеленский объяснил, почему Саакашвили не стал вице-премьером: Отношение к этому во фракции "Слуги народа" было резкое и разное - Цензор.НЕТ 9732
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11.06.2020 11:45 Ответить
Бе-бе-бе вообще-то говорил Сабаков...
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11.06.2020 12:20 Ответить
попундополо навіть у власній стайні не користується повагою!
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11.06.2020 11:46 Ответить
А де свідки секти св.Міхо?
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11.06.2020 11:48 Ответить
Саакашвили уже высказывался по поводу тарифов для населения.

Реформы, это дальнейший геноцид населения, поэтому хорошо, что Саакашвили не взяли.
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11.06.2020 11:55 Ответить
А когда мы увидим первые законодательные инициативы? Может им принтер нужно подарить чтоб распечатать закон например "о провокации взятки"? Это назначение Саакашвили уже смахивает на переливание из пустого в порожнее...
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11.06.2020 12:02 Ответить
уже месяц прошел, ничего не видно пока
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11.06.2020 13:05 Ответить
Зеленский объяснил, почему Саакашвили не стал вице-премьером/ Хозяин кодлана приказал. Коломойский сравнил Саакашвили с собакой. "Когда собака без намордника кого-то кусает, нужно наказывать и собаку, и, что важно, ее хозяина. Собак в таких случаях усыпляют.", - сказал Коломойский.
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11.06.2020 12:12 Ответить
просто зелесрань боится, что у них заберут потоки левого бабла для ахетова-каломойши-мертведчука, если саака станет премьером.
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11.06.2020 12:24 Ответить
А що таке?За владним кланом спостерігати-це все одно,що іншу пьєсу в театрі подивитися.Але таким лохам,що Майдан відали в 14-му поросятам саме скот в хаті і потрібний,щоб бикував,а його годували.
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11.06.2020 12:29 Ответить
Набрал прохвостов и прикрывается их мнением. Глупо выглядишь, Вова.
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11.06.2020 12:44 Ответить
Тільки не в очах свого елєкторату.
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11.06.2020 20:33 Ответить
"разное и резкое"

Зеленое и жидкое.
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11.06.2020 12:56 Ответить
Перелік імен колишніх та нинішніх нардепів - готова копіпаста в проскрипційні списки
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11.06.2020 23:07 Ответить
 
 