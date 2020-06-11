Зеленский объяснил, почему Саакашвили не стал вице-премьером: Отношение к этому во фракции "Слуги народа" было резкое и разное

Президент Владимир Зеленский предложил бывшему главе Одесской ОГА и экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили должность советника по реформам, однако тот отказался, а к идее о назначении его вице-премьер-министром во фракции "Слуги народа" отнеслись по-разному.

Об этом глава государства сообщил в интервью "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

"Мы встретились с Михеилом Николозовичем, он сказал: "Я хочу помогать". Встреч было несколько, и он несколько раз приходил с различными советами. Он спросил: "Где вы меня видите?" И я ему сказал: "Я хочу, чтобы вы сами подумали, определили свой статус". Я ему предложил: "Можете идти ко мне советником по реформам". Он говорит: "Это не мой уровень", - сообщил Зеленский.

По словам Зеленского, Саакашвили позже сам сказал, что видит себя в правительстве, в должности вице-премьер-министра по реформам.

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"Я ему ответил: "Вице-премьер так вице-премьер, но я поговорю с Премьер-министром, как оно будет и как вы сможете работать", - отметил президент.

В то же время он подчеркнул, что Саакашвили не стал вице-премьер-министром, потому что во фракции "Слуга народа" было разное отношение: "Не стал, потому что отношение было разное - и резкое, и разное в нашей фракции".

После этого, учитывая желание Саакашвили заниматься реформами, Зеленский предложил ему другую должность: "Он хочет заниматься реформами? Вот реальность, в которой он может это делать".

Напомним, 7 мая президент Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии, бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

Напомним, о планах назначить Саакашвили вице-премьером ранее рассказала заместитель главы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук. Позже информацию подтвердил и сам Саакашвили. Он заявил, что готов работать и вскоре представит план.

Сообщалось, что Рада может голосовать за назначение экс-президента Грузии и бывшего председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили на должность вице-премьер-министра по вопросам реформ во вторник или среду, 28-29 апреля.

28 апреля стало известно, что Кабмин отозвал из Верховной Рады представление на назначение Михеила Саакашвили вице-премьер-министром по реформам. Назначение Михеила Саакашвили во фракции "Слуга народа" заблокировано.