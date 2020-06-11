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Бойко (922) Зеленский (19064) Порошенко (19479) рейтинг (1558) КМИС (317)

Президентский рейтинг: 37,6% - за Зеленского, 16,2% - Порошенко, 13,2% - Бойко, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Президентский рейтинг: 37,6% - за Зеленского, 16,2% - Порошенко, 13,2% - Бойко, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Если бы выборы президента Украины проходили в конце мая-начале июня 2020 года, то 37,6% украинцев проголосовали бы за действующего главу государства Владимира Зеленского.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

Если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился (собственно, именно эти показатели ближайшие к возможным результатам выборов, если бы они проводились в конце мая-начале июня), за Владимира Зеленского проголосовали бы 37,6% опрошенных, за пятого президента Петра Порошенко - 16,2%, за Юрия Бойко - 13,2%, а за Юлию Тимошенко - 8,7%.

Опрос, проведенный в конце мая-начале июня, состоял из двух независимых выборок (2000 респондентов в каждой выборке), которые реализовывались последовательно: по первой выборке опрос был проведен в течение 24-31 мая, по второй выборок - в течение 31 мая-4 июня . Это позволяет анализировать рейтинги кандидатов отдельно для каждой из этих выборок.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 1,7% для показателей близких к 50%, 1,5% - для показателей близких к 25%, 1% - для показателей близких к 10%, 0,8% - для показателей, близких к 5%, 0,4% - для показателей близких к 1%.

Также читайте: 50% украинцев считает запрет российских соцсетей ошибкой, - опрос КМИС

Президентский рейтинг: 37,6% - за Зеленского, 16,2% - Порошенко, 13,2% - Бойко, - опрос КМИС 01

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Топ комментарии
+68
Еще надо годик, слишком много дебилов выжило!
ЗЕЛЯ! ЗЕЛЯ! ЗЕЛЯ!
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11.06.2020 11:49
+39
Ну во-первых не треть населения, а треть избирателей, а во-вторых реальный рейтинг уже ниже 30% КМИС подигрывает ослу, это общеизвестно.
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11.06.2020 11:58
+36
16% патріотів
13% ворогів
37% довбодятлів
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11.06.2020 11:57
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Страница 4 из 4
М.Забродский -герой войны, который не подал руку кловану во время его инаугурации,сейчас депутат ВР от ЕС. Украине сейчас действительно нужна сильная рука военного человека, у которого есть честь и совесть, чтобы установить прочную проукраинскую власть и порядок в стране.
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11.06.2020 19:54 Ответить
Якщо до 37% приплюсувати 13% за Бойка,ще 4% за Шарія,пару процекнтів за Вілкула і інших негідників,то стає очевидним що придурків в Україні набагато більше,ніж нормальних. З таким недонародом я не бачу майбутнього в України...Хохлобидло...На жаль...
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11.06.2020 16:48 Ответить
прикольно , кто то верит в этот говнорейтинг?
хотя в это стране "чудес" может быть все что угодно ))))
количество имбецилов на квадратный километр территории просто зашкаливает )))))
сорри кого обидел, но правду никуда не денешь. ))))
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11.06.2020 17:37 Ответить
Інвалідизовані Зеленським мігрують до Бойка.
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11.06.2020 19:11 Ответить
Вот если б прямо щас были выборы то КМИС,.. сис,..МИС...
сказал то так оно бы и было...но выборов не будет - о предсказатели!
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11.06.2020 20:02 Ответить
Никогда,это население хорошо не жило и жить не будет-потому,что Дураков 80%.
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11.06.2020 20:04 Ответить
Порох Президент Украинцев-остальные Президенты,для шутов,хохлов и ватников.
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11.06.2020 20:06 Ответить
у нас в Украине все рейтинги дутые .и это все знают разве кроме тех кто голосовал за *****.....ще
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11.06.2020 20:10 Ответить
На президента Порошенка народ України не заслуговував, помилочка вийшла. А от на зеленського - повністю. Бидло тяжіє до бидла.
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11.06.2020 20:30 Ответить
За що украiнський народ не голосував? Вiн нем голосував за таку полiтичну систему,яка пропонуэ вибирати мiж кланово-олiгархiчними полiтичними партiями.Украiнський народ не голосував за полiтичних лiдерiв, як беспосередньо олiгархiв(Порошенко,Бойко) ,так i за наймитiв олiгархiв та латифундистiв( Вiлкул,Ляшко,Вакрчук).Украiнський народ не проголосував за стару,корумповану та бездарну полiтичну елiту,вiн вимагаэ оновлення полiтичноi елiти.Це великий позитив украiнського народу.Як можна не розумiти i не любити такий украiнський народ? А за те, що проголосували за Зеленського,вина,в першу чергу, лежить на украiнськiй полiтичнiй елiтi .Критики украiнського народу,ще й не в ладах з логiкою :вони перепутали причину зi слiдством,тобто, у них з розумом не все гаразд.
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11.06.2020 21:37 Ответить
невже стільки овечок? не вірю
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11.06.2020 21:43 Ответить
Так часто рейтинги президента, это к чему?
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11.06.2020 22:02 Ответить
мабуть Майдан-3 назріває, а він явно не буде мирним і нацполіція не врятує....
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12.06.2020 07:48 Ответить
37,6% украинцев проголосовали бы за действующего главу государства Владимира Зеленского.
Де ви такі беретеся???
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11.06.2020 22:16 Ответить
А ще 13% за Бойка... Хай Бог милує. Безпросвітне майбутнє...
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12.06.2020 07:54 Ответить
Бойко VS Порошенко.
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11.06.2020 22:18 Ответить
Порошенко без варіантів
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12.06.2020 01:42 Ответить
Зеленского уже можно сбрасывать со счетов, войдёт в историю Украины тупым посмешищем.
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11.06.2020 22:20 Ответить
.......тупым посмешищем - "Ослом Оманским"
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12.06.2020 01:41 Ответить
Проблема в том, что вместе с пархатым бубочкой мы можем потерять и страну и все идет именно к этому.
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12.06.2020 02:50 Ответить
Как люди не понимают что Смешко кандидат от России, его пропихивает колаборант Гордон.
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11.06.2020 22:22 Ответить
Это техничный кандидат что бы забрать голоса в проукраинских политиков.
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11.06.2020 22:34 Ответить
А почему Гордона в списке нет?
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11.06.2020 22:29 Ответить
Ладно Зебылы понятно , еще не наелись , урина терапия плохо работает А за Бойко почему , ну это надо быть полными дебилами . Ну не будет хорошо если придет Бойко , Украина вся превратиться в Лугандон , ну не ужели это не понятно
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11.06.2020 22:47 Ответить
Ну так ваты у нас полно, просто зебилы оттянули на себя ее часть и судя по телодвижениям зебилов с языковым законом и квотами на ТВ, преследованию Стерненко, сдачу территорий и т.д., то зебилы как раз на предстоящих выборах решили сделать ставку на именно на вату.
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12.06.2020 02:49 Ответить
Вам понятно....
И им понятно,что Бойко приведёт Украину прямо в лапы Параши
А им зтого и надо.
Расклад сил,пока, не очень..
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12.06.2020 04:06 Ответить
Опрос от кмис - фигня!!!Я дома провел опрос и коты проголосовали бы за любого кто предложил бы им первый вискас,а собаке на улице вообще похер,потому что она грызла косточку...
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11.06.2020 23:06 Ответить
кто стряпает эту туфту...?! Цензор ! напечатай голосовалку с этими фамилиями и мы покликаем сами.
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11.06.2020 23:27 Ответить
Лично я бы отдал свой голос за Елену Зеркаль...достойный кандидат в президенты Украины.
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12.06.2020 01:29 Ответить
Рейтинг Зе такой же, как и в первом туре. За год не упал.
Превосходит всех троих оппонентов в сумме.
Полный разром.
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12.06.2020 02:38 Ответить
Полный разром разума.
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12.06.2020 10:08 Ответить
точно. полный разгром твоего отсутствующего разума.
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12.06.2020 19:24 Ответить
Блин, народ у нас реально быдло, потому что даже дерибан ЗЕМЛИ протянутый бандами зельцмана и вальцмана почти никак не повлиял на их рейтинг, при этом если верить той же самой социологии 70-75% украинцев категорически против дерибана земли в любом виде.
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12.06.2020 02:45 Ответить
Есть брехня, есть супер-брехня и есть опросы КМИС по президентскому рейтингу!
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12.06.2020 04:01 Ответить
не зрозумів, наша країна геть не лікується?? Які 37% це ОРДЛО, Крим та його Кривий Ріг? Так там немає такого населення....
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12.06.2020 07:47 Ответить
Бойко на 3м месте и даже выше Тимошенко! С этим рейтингом все ясно.
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12.06.2020 08:30 Ответить
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