Президентский рейтинг: 37,6% - за Зеленского, 16,2% - Порошенко, 13,2% - Бойко, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
Если бы выборы президента Украины проходили в конце мая-начале июня 2020 года, то 37,6% украинцев проголосовали бы за действующего главу государства Владимира Зеленского.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.
Если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился (собственно, именно эти показатели ближайшие к возможным результатам выборов, если бы они проводились в конце мая-начале июня), за Владимира Зеленского проголосовали бы 37,6% опрошенных, за пятого президента Петра Порошенко - 16,2%, за Юрия Бойко - 13,2%, а за Юлию Тимошенко - 8,7%.
Опрос, проведенный в конце мая-начале июня, состоял из двух независимых выборок (2000 респондентов в каждой выборке), которые реализовывались последовательно: по первой выборке опрос был проведен в течение 24-31 мая, по второй выборок - в течение 31 мая-4 июня . Это позволяет анализировать рейтинги кандидатов отдельно для каждой из этих выборок.
Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 1,7% для показателей близких к 50%, 1,5% - для показателей близких к 25%, 1% - для показателей близких к 10%, 0,8% - для показателей, близких к 5%, 0,4% - для показателей близких к 1%.
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хотя в это стране "чудес" может быть все что угодно ))))
количество имбецилов на квадратный километр территории просто зашкаливает )))))
сорри кого обидел, но правду никуда не денешь. ))))
сказал то так оно бы и было...но выборов не будет - о предсказатели!
Де ви такі беретеся???
И им понятно,что Бойко приведёт Украину прямо в лапы Параши
А им зтого и надо.
Расклад сил,пока, не очень..
Превосходит всех троих оппонентов в сумме.
Полный разром.