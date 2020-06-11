Президентский рейтинг: 37,6% - за Зеленского, 16,2% - Порошенко, 13,2% - Бойко, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Если бы выборы президента Украины проходили в конце мая-начале июня 2020 года, то 37,6% украинцев проголосовали бы за действующего главу государства Владимира Зеленского.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

Если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился (собственно, именно эти показатели ближайшие к возможным результатам выборов, если бы они проводились в конце мая-начале июня), за Владимира Зеленского проголосовали бы 37,6% опрошенных, за пятого президента Петра Порошенко - 16,2%, за Юрия Бойко - 13,2%, а за Юлию Тимошенко - 8,7%.

Опрос, проведенный в конце мая-начале июня, состоял из двух независимых выборок (2000 респондентов в каждой выборке), которые реализовывались последовательно: по первой выборке опрос был проведен в течение 24-31 мая, по второй выборок - в течение 31 мая-4 июня . Это позволяет анализировать рейтинги кандидатов отдельно для каждой из этих выборок.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 1,7% для показателей близких к 50%, 1,5% - для показателей близких к 25%, 1% - для показателей близких к 10%, 0,8% - для показателей, близких к 5%, 0,4% - для показателей близких к 1%.

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