Мне все труднее верить в образ Зеленского, которого обманывает его окружение: все он хорошо понимает, - Шабунин
Глава общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин заявил, что сомневается в том, что Президент Украины Владимир Зеленский честный и очень хочет перемен, но не все понимает, поэтому его обманывают.
Об этом сообщил в Фейсбуке глава общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.
"Мне все труднее верить в образ, который рисуют Зеленскому. Мол, он честный и очень хочет перемен, но не все понимает, поэтому его обманывают. Что можно не понимать с Аваковым или Дубинским? Мне все больше кажется, что все Зеленский хорошо понимает", - заявил Шабунин.
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esperansa002014
показать весь комментарий12.06.2020 01:10 Ответить Мне нравится 0
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Оно же без бумажки двух слов связать не может...что в голову вкинут то и озвучивает...как попка...
И что самое печальное...так это то что начинает свято верить в то что ему в голову вкидывают...