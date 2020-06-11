Мне все труднее верить в образ Зеленского, которого обманывает его окружение: все он хорошо понимает, - Шабунин

Глава общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин заявил, что сомневается в том, что Президент Украины Владимир Зеленский честный и очень хочет перемен, но не все понимает, поэтому его обманывают.

Об этом сообщил в Фейсбуке глава общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Мне все труднее верить в образ, который рисуют Зеленскому. Мол, он честный и очень хочет перемен, но не все понимает, поэтому его обманывают. Что можно не понимать с Аваковым или Дубинским? Мне все больше кажется, что все Зеленский хорошо понимает", - заявил Шабунин.

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