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Зеленский (19064) Шабунин (524)

Мне все труднее верить в образ Зеленского, которого обманывает его окружение: все он хорошо понимает, - Шабунин

Мне все труднее верить в образ Зеленского, которого обманывает его окружение: все он хорошо понимает, - Шабунин

Глава общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин заявил, что сомневается в том, что Президент Украины Владимир Зеленский честный и очень хочет перемен, но не все понимает, поэтому его обманывают.

Об этом сообщил в Фейсбуке глава общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Мне все труднее верить в образ, который рисуют Зеленскому. Мол, он честный и очень хочет перемен, но не все понимает, поэтому его обманывают. Что можно не понимать с Аваковым или Дубинским? Мне все больше кажется, что все Зеленский хорошо понимает", - заявил Шабунин.

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Мне все труднее верить в образ Зеленского, которого обманывает его окружение: все он хорошо понимает, - Шабунин 01

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Топ комментарии
+48
Царь хороший. Бояре плохие.
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11.06.2020 12:10
+33
Любому нормальному человеку тупость и ограниченность осла были видны сразу...еще до выборов...
Оно же без бумажки двух слов связать не может...что в голову вкинут то и озвучивает...как попка...
И что самое печальное...так это то что начинает свято верить в то что ему в голову вкидывают...
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11.06.2020 12:19
+32
_Идиотом требуется быть чтобы верить будто 3Енукович руководствуется интересами украинского народа и Украины. Либо же быть настолько наивным, что для взрослого человека это уже психическое отклонение, недоразвитость.
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11.06.2020 12:17
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Мені дедалі важче вірити в образ Зеленського, якого обманює його оточення: все він добре розуміє, - Шабунін - Цензор.НЕТ 7599
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12.06.2020 01:10 Ответить
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