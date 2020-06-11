РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4570 посетителей онлайн
Новости
1 544 15
Кабмин (13507) таможня (1925) Нефьодов (236) Государственная таможенная служба (163)

Проект программы Кабмина, касающийся таможни, - набор общих фраз: ни слова о борьбе с коррупцией, о переаттестации и об увеличении сборов, - Нефьодов

Проект программы Кабмина, касающийся таможни, - набор общих фраз: ни слова о борьбе с коррупцией, о переаттестации и об увеличении сборов, - Нефьодов

Обновленная программа действий Кабинета Министров, касающаяся таможни, не предусматривает увеличения сборов в госбюджет.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил экс-глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов, информирует Цензор.НЕТ.

Нефьдов заявил, что обновленный проект программы правительства, касающийся таможни это "просто набор общих фраз".

"Вместо "установим Х новых сканеров и весов" - "развитие институциональной способности в части применения технических средств таможенного контроля". Ни слова о реконструкции пунктов пропуска (ну да, бюджет же таможни на реконструкцию пунктов теперь НОЛЬ). Ни слова о новом IT. Ни слова о возможности самостоятельного оформления посылок и авто. Ни слова о кадрах вообще - ни о переаттестации, ни о контрактах, ни о новых зарплатах. Ни слова о борьбе с коррупцией. Ни слова о конкурсах. Ни слова о совместном контроле с ЕС на границе. Ни слова о посттаможенном аудите. Ни слова о едином юрлице на таможне и функциональных изменениях (я так понимаю, после получения первого транша МВФ об условиях меморандума уже не будем вспоминать)", - говорится в сообщении.

Он отметил, что единственная конкретика - продолжать выполнение законов о АЭО (авторизованном экономическом операторе) и о NCTS (общем транзите).

"И самое смешное. Нашу команду увольняли под призывы, что реформе не время, надо ею пожертвовать ради ручного увеличения сборов в бюджет, которое реализуют "опытные кадры". Угадайте, о чем нет ни слова в "ожидаемых результатах"? ПРАВИЛЬНО! Ни слова об увеличении сборов в бюджет!" - подытожил Нефьодов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин выделил 2,7 млрд грн на доплаты пограничникам из-за COVID-19, а работающие рядом таможенники денег не получат, - Нефьодов

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+4
Коррупции, как и контрабанды, при преЗЕденте уже давно нет...
показать весь комментарий
11.06.2020 12:12
+3
А вы хотите, чтобы зеленые рептилии проектировали что-то насущное и полезное? Никогда.
показать весь комментарий
11.06.2020 12:16
+3
Такие ж саме бла-бла як і вся діяльність ЗЕкоМанди.
показать весь комментарий
11.06.2020 12:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Коррупции, как и контрабанды, при преЗЕденте уже давно нет...
показать весь комментарий
11.06.2020 12:12 Ответить
Безсистемність рішень Зеленського призведе до кризи і погіршення економічної ситуації! Влада має мати системний підхід. Те що Зеленський то призначає реформаторів, то звільняє їх без причини це показник неспроможності Зеленського та його команди виробити правильний підхід до проблеми! Видно що Зеленський просто призначає людей щоб вони розібрались і налагодили роботу - це принцип тупого керівництва радянського періода, коли преставників номенклатури посилали керувати то одним заводом, то іншим, без знання специфіки виробництва і такі кадри завалювали всю роботу, їх знімали і посилали на новий завод, знову керівником! Для радянської влади найбільш важливою була політична лояльність номенклатури, а професійні якості були на другому місці! Так само і команда Зеленського підходить до вирішення проблем та призначення керівників за старим і тупим радянським принципом, який довів СРСР до банкрутства і розвалу - призначають політично лояльних людей на керівні посади, на яких вони не є фахівцями та експертами! Нефьодова призначили керівником митниці - якого куя, він що був митником, знає особливості роботи митниці? Ні, Нефьодов був політично лояльним до команди Зеленьского і не був в списках політичних конкурентів, які б у випадку вдалих реформ на митниці могли записати цю перемогу собі в політичне портфоліо! Звичайно що Нефьодов був непоганим керівником, але не міг тримати руку на пульсі, бо не мав досвіду десятків років роботи в митниці і не розумів всіх підводних течій і кримінальних схем! Тепер коли Нефьодов розібрався за кілька місяців і почав реально наступати на кримінальні схеми контрабандної мафії - його звільнили по надуманим причинам! Це вища форма ідіотизму в державній та кадровій політиці! Того хто запропонував призначити Нефьодова на митницю і тих хто запропонував зняти Нефьодова з митниці в процесі впровадження реформ - потрібно позначити як ворогів України і бажано посадити, бо вони системно пропонують катастрофічні рішення під виглядом допомоги!
показать весь комментарий
11.06.2020 12:43 Ответить
А вы хотите, чтобы зеленые рептилии проектировали что-то насущное и полезное? Никогда.
показать весь комментарий
11.06.2020 12:16 Ответить
Да они сраную адвокатскую монопольку не одолели, а тут на "таможню с Анти-Верещагиными" замахнулись ивовым прутиком...
показать весь комментарий
11.06.2020 16:21 Ответить
Такія усє вумния...потом..
Корита лишитися -вумнєє??
🤣🤣🤣
показать весь комментарий
11.06.2020 12:18 Ответить
Что фрик, это точно. А вообще пусть говорит, потешный.
показать весь комментарий
11.06.2020 12:28 Ответить
Это твои «янелохи» - фрики все ,как один
показать весь комментарий
11.06.2020 12:49 Ответить
Тому що на зміну тупим хапугам прийшли такі ж самі тупі хапуги!
показать весь комментарий
11.06.2020 12:21 Ответить
Самі прийшли, чи їх обрав мудрий нарід?
показать весь комментарий
11.06.2020 12:25 Ответить
Калозелкные🤡🤢🎪💩👃🏻🎹🤢🤢🤢🤢🤢🤑🤑🤑🤑🤑Чтобы ее победить - надо ее возглавить !
показать весь комментарий
11.06.2020 12:45 Ответить
Эти гораздо наглее ! Клоуны и маму родную продадут за пять шекелей
показать весь комментарий
11.06.2020 12:47 Ответить
Такие ж саме бла-бла як і вся діяльність ЗЕкоМанди.
показать весь комментарий
11.06.2020 12:24 Ответить
Программа кабмина - набор общих фраз. Нет бы как у меня всё четко и понятно - и про диджитализацию постпродкшена и про маркетинг девелопмента и даже про ковёркинг вапорайзинга.
показать весь комментарий
11.06.2020 12:24 Ответить
Ну что же ты НеФедя НиДядя раскукарекался. Ну пробовали по всякому и выходили только на себя. Ну не получается у козлов петь по человечески - только БЕ БЕ БЕ.
показать весь комментарий
11.06.2020 15:37 Ответить
 
 