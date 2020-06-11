Проект программы Кабмина, касающийся таможни, - набор общих фраз: ни слова о борьбе с коррупцией, о переаттестации и об увеличении сборов, - Нефьодов

Обновленная программа действий Кабинета Министров, касающаяся таможни, не предусматривает увеличения сборов в госбюджет.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил экс-глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов, информирует Цензор.НЕТ.

Нефьдов заявил, что обновленный проект программы правительства, касающийся таможни это "просто набор общих фраз".

"Вместо "установим Х новых сканеров и весов" - "развитие институциональной способности в части применения технических средств таможенного контроля". Ни слова о реконструкции пунктов пропуска (ну да, бюджет же таможни на реконструкцию пунктов теперь НОЛЬ). Ни слова о новом IT. Ни слова о возможности самостоятельного оформления посылок и авто. Ни слова о кадрах вообще - ни о переаттестации, ни о контрактах, ни о новых зарплатах. Ни слова о борьбе с коррупцией. Ни слова о конкурсах. Ни слова о совместном контроле с ЕС на границе. Ни слова о посттаможенном аудите. Ни слова о едином юрлице на таможне и функциональных изменениях (я так понимаю, после получения первого транша МВФ об условиях меморандума уже не будем вспоминать)", - говорится в сообщении.

Он отметил, что единственная конкретика - продолжать выполнение законов о АЭО (авторизованном экономическом операторе) и о NCTS (общем транзите).

"И самое смешное. Нашу команду увольняли под призывы, что реформе не время, надо ею пожертвовать ради ручного увеличения сборов в бюджет, которое реализуют "опытные кадры". Угадайте, о чем нет ни слова в "ожидаемых результатах"? ПРАВИЛЬНО! Ни слова об увеличении сборов в бюджет!" - подытожил Нефьодов.

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