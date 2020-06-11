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Открытие детских оздоровительных лагерей лучше не разрешить, чем потом ликвидировать последствия, - Ляшко

Открытие детских оздоровительных лагерей лучше не разрешить, чем потом ликвидировать последствия, - Ляшко

Для принятия правительством решения об открытии детских оздоровительных лагерей местные власти должны гарантировать медицинскую помощь не только по COVID-19, но и по другим нозологиям.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом в ходе "круглого стола" в ТПП Украины заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"В организованных коллективах, кроме капельного пути передачи (инфекции. - Ред.), ежегодно возникают вспышки кишечной инфекции. Сегодня никто не даст 100% гарантии, что их не будет. Даже если кто-то даст гарантию, то эта гарантия будет развеяна - мы это проходили и с транспортниками, и с другими… Будет нагрузка на определенный регион, потому что все поедут отдыхать к морю или в Карпаты. Мы должны быть уверены, что местные больницы смогут оказать медпомощь не только в случае с COVID-19, но и в случае возникновения других инфекционных заболеваний", - рассказал он.

Ляшко отметил необходимость учитывать, что детский организованный отдых в курортных регионах должен быть обеспечен соответствующими мощностями медучреждений именно в этих регионах.

При этом он подчеркнул, что непосредственно детские оздоровительные учреждения не в состоянии в таком случае оказать медпомощь на должном уровне.

"Мы сдерживаем открытие детских лагерей, потому что может быть наслоение разных инфекций: когда мы привозим детский организованный коллектив, возникает та же ротавирусная инфекция. Мы не понимаем, это коронавирус или кишечная группа инфекций, но мы должны всех госпитализировать, всех контактных изолировать. Это будет огромная нагрузка на учреждение, которое их приняло", - отметил Ляшко.

Ляшко поддержал идею формирования перечня обязательных требований, которые должны соблюдать детские оздоровительные учреждения в текущем оздоровительном сезоне с учетом эпидемии COVID-19.

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В то же время он подчеркнул, что для областных администраций также должны быть разработаны требования, учитывающие что клиники в курортных регионах смогут оказать медпомощь не только при COVID-19, но и при иных инфекционных заболеваниях, вспышки которых обычно происходят в местах организованного отдыха детей.

По его словам, если область инициирует принятие детских групп, то ОГА должны рассчитать маршруты всех пациентов и гарантировать им медпомощь.

Ляшко отметил, что разрешение на принятие отдыхающих взрослыми санаториями не означает, что детские лагеря также готовы к этому. В связи с этим на примере работы гостиниц и санаториев для взрослых изучаются возможности соблюдения эпидбезопасности в условиях эпидемии COVID-19.

"Санатории для взрослых - это индивидуальный или семейный отдых. Они закрылись семьей, изолировались в номере, заказывают еду в номер. Мы можем выписать требования к лагерям, но в случае вспышки кто будет нести ответственность? У нас привыкли, что органы местного самоуправления сами открывают (учреждения. - Ред.), но если вспышка, то они говорят: разрешил санитарный врач. Мне лучше не разрешить, чем потом ликвидировать последствия, потому что это - дети", - подытожил Ляшко.

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Топ комментарии
+3
Ляшко, клоун ты конченый, что значит ликвидировать последствия? Как ты ликвидируешь, например, смерть ребенка от ковида?
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11.06.2020 12:25
+3
ляшко прілєжно ісполняєт роль говорящєго барана.
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11.06.2020 12:28
+3
им проще изгадить нам жизнь запретами... это всё, что надо знать про эту власть
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11.06.2020 12:30
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Ляшко, клоун ты конченый, что значит ликвидировать последствия? Как ты ликвидируешь, например, смерть ребенка от ковида?
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11.06.2020 12:25 Ответить
ляшко прілєжно ісполняєт роль говорящєго барана.
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11.06.2020 12:28 Ответить
Бред..Маячня..
Оздоровлення??
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11.06.2020 12:29 Ответить
сторонники теории заговора говорят, что биллу и мелинде здоровые люди не нужны - они плохо покупают продукцию фарм. фирм
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11.06.2020 12:32 Ответить
Боюсь, что земной шар - желтый дом Вселенной...

))
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11.06.2020 12:37 Ответить
им проще изгадить нам жизнь запретами... это всё, что надо знать про эту власть
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11.06.2020 12:30 Ответить
.https://kirillovka.ks.ua/webcam-respect/ А на морі зараз кльово. Вебкамера.
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11.06.2020 12:30 Ответить
Ни турЫстов, ни кишечной палочки и холеры.
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11.06.2020 12:36 Ответить
Через зомбоящик .Андрію. Боже .як же ж приємно прочитати пост здоровомислячої людини! Тисну Вам руку!
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11.06.2020 12:37 Ответить
хто підкаже .у цього дебіла Ляшка є діти? напевно .якщо є. то явно він їх не в квартирі маринує .а десь відпочивають на Лазуровому узбережжі.
Памятаю своє дитинство в Артеку. ще за часів здохлого "совка" і лозунг "сонце воздух і вода наші лутшиє друзья".
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11.06.2020 12:57 Ответить
Этот ... ляшко только и может - не разрешить да запретить.Это легче всего.только просидели 3 месяца на голодном карантине а эти ляшки и компания бабки заколачивали.Надо найти безопасный способ оздоровить детей.Летом в городе на асфальте дети быстрее этот вирус подцепят.Кто хочет работать тот ищет способ а не причину шо б не работать.Запретил уже зе в Хмельницком в кафе погулять.Ни грамма доверия таким ляшкам.
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11.06.2020 15:21 Ответить
 
 