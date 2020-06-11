РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4570 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
5 675 7
карантин (16728) Минздрав (4883) статистика (2310) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

Киев и восемь областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Киев и восемь областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 11 июня Киев и восемь областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

Согласно данным, не отвечают критериям для ослаблению карантина Киев (показатель инцидентности 15,23 при необходимых менее 12,00), Волынская (показатель инцидентности 27,15 при необходимых менее 12,00), Житомирская (показатель инцидентности 13,17 при необходимых менее 12,00), Закарпатская (показатель инцидентности 17,07 при необходимых менее 12,00), Киевская (показатель инцидентности 13,81 при необходимых менее 12,00), Львовская (показатель инцидентности 19,87 при необходимых менее 12,00), Ривненская (показатель инцидентности 23,42 при необходимых менее 12,00), Тернопольская (показатель инцидентности 12,43 при необходимых менее 12,00) и Черновицкая (показатель инцидентности 34,62 при необходимых менее 12,00) области.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Такого антирекорда по COVID-19 у нас еще не было: будут определенные меры, - Степанов. ВИДЕО

Невозможность переходить на следующий этап снятия карантина в этих областях объясняется высокой инцидентностью (общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения), большой загруженностью койко-мест в медучреждениях и низким охватом населения ПЦР-тестированием на коронавирус.

Киев и восемь областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав 01
Киев и восемь областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав 02

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А что разве в Киеве еще карантин не сняли? А почему тогда толпы людей особенно подростков и детей тусуются вместе возле рыгаловок, в парках и на пляжах?
показать весь комментарий
11.06.2020 12:32 Ответить
Потрібна медична сертифікація а не карантин. Карантин вбиває економіку, а медична сертифікація дозволяє масово проводити ПЛР тести і вчасно ізолювати хворих на коронавірус.
показать весь комментарий
11.06.2020 12:32 Ответить
Українська влада готова обговорити питання особливого статусу Криму та Донбасу в межах України.
Українська влада готова йти на компроміси для повернення окупованих територій Донбасу та Криму, зокрема вона готова обговорити питання особливого статусу цих територій в межах України - Кулеба.

Киев и восемь областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1093

Ну, вот и всё...
Все убитые, искалеченные, потерявшие родных - всё это, оказывается, было напрасно.
Ну, что голосовавшие за Зеленского, можете ржать, прикольно же.......
показать весь комментарий
11.06.2020 12:35 Ответить
Якщо миші з'їли 2700 вагонів зерна, має десь бути хоча б 1350 вагонів гімна.

Де мишине гімно ?

Киев и восемь областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав - Цензор.НЕТ 352
показать весь комментарий
11.06.2020 12:39 Ответить
 
 