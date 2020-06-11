Киев и восемь областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на 11 июня Киев и восемь областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.
Согласно данным, не отвечают критериям для ослаблению карантина Киев (показатель инцидентности 15,23 при необходимых менее 12,00), Волынская (показатель инцидентности 27,15 при необходимых менее 12,00), Житомирская (показатель инцидентности 13,17 при необходимых менее 12,00), Закарпатская (показатель инцидентности 17,07 при необходимых менее 12,00), Киевская (показатель инцидентности 13,81 при необходимых менее 12,00), Львовская (показатель инцидентности 19,87 при необходимых менее 12,00), Ривненская (показатель инцидентности 23,42 при необходимых менее 12,00), Тернопольская (показатель инцидентности 12,43 при необходимых менее 12,00) и Черновицкая (показатель инцидентности 34,62 при необходимых менее 12,00) области.
Невозможность переходить на следующий этап снятия карантина в этих областях объясняется высокой инцидентностью (общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения), большой загруженностью койко-мест в медучреждениях и низким охватом населения ПЦР-тестированием на коронавирус.
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Ну, вот и всё...
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Ну, что голосовавшие за Зеленского, можете ржать, прикольно же.......
Де мишине гімно ?