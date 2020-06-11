За 10 дней работы системы автофиксации количество нарушений скоростного режима снизилось вдвое, - Аваков. ИНФОГРАФИКА

Количество нарушений скоростного режима снизилось вдвое благодаря работе системы автофиксации.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, об этом заявил глава ведомства Арсен Аваков.

"Количество нарушений снизилось вдвое, оплачено 7399 штрафов, на счет Госказначейства перечислено 1 431 000 грн - итог 10 дней работы системы автофиксации нарушений скоростного режима в Киеве и Киевской области", - отметил глава министерства внутренних дел.

"Давайте поддерживать тренд безопасности на дороге и спасать жизни", - призывает Аваков.

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