За 10 дней работы системы автофиксации количество нарушений скоростного режима снизилось вдвое, - Аваков. ИНФОГРАФИКА
Количество нарушений скоростного режима снизилось вдвое благодаря работе системы автофиксации.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, об этом заявил глава ведомства Арсен Аваков.
"Количество нарушений снизилось вдвое, оплачено 7399 штрафов, на счет Госказначейства перечислено 1 431 000 грн - итог 10 дней работы системы автофиксации нарушений скоростного режима в Киеве и Киевской области", - отметил глава министерства внутренних дел.
"Давайте поддерживать тренд безопасности на дороге и спасать жизни", - призывает Аваков.
Топ комментарии
+2 Vadym Tsyrkalyuk
показать весь комментарий11.06.2020 12:43
+1 Vadym Tsyrkalyuk
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+1 Igor Lyashenko 37b3b0fe
показать весь комментарий11.06.2020 12:46
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Навіть в Польщі в центрі міста обмеження 30 км/год.
Навіть кацапи додумались взяти цей досвід і розширили пішохідну частину в москві.
Я люблю автотранспорт і сам люблю їздити, але авто і місто речі важкосумісні.
Адже заради зменшення аварійності все і затівалось, чи ні?
Мета повинна бути зниження кількості ДТП та жерт а не збирання рекордних штрафів