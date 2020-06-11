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Аваков (3444) МВД (9154) нарушения (947) ПДД (532) скорость (98)

За 10 дней работы системы автофиксации количество нарушений скоростного режима снизилось вдвое, - Аваков. ИНФОГРАФИКА

Количество нарушений скоростного режима снизилось вдвое благодаря работе системы автофиксации.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, об этом заявил глава ведомства Арсен Аваков.

"Количество нарушений снизилось вдвое, оплачено 7399 штрафов, на счет Госказначейства перечислено 1 431 000 грн - итог 10 дней работы системы автофиксации нарушений скоростного режима в Киеве и Киевской области", - отметил глава министерства внутренних дел.

"Давайте поддерживать тренд безопасности на дороге и спасать жизни", - призывает Аваков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Камеры автофиксации зарегистрировали очередные антирекорды нарушений ПДД: 45 автомобилей неслись со скоростью 170 км/ч, один - 209 км/ч, - МВД. ФОТО

За 10 дней работы системы автофиксации количество нарушений скоростного режима снизилось вдвое, - Аваков 01

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Топ комментарии
+2
я не против ограничений скорости на проблемных участках, но ездить как беременный везде в большом городе - это бред. вещайте знак, камеру, но везде же...
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11.06.2020 12:43
+1
это пока народ не выучил расположение всех камер
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11.06.2020 12:42
+1
Потрібно збільшувати дозволену швидкість на дорогах міста, якщо всі водії їдуть швидше дозволеної швидкості! Краще дозволити швидкість 120 км на годину і побудувати надземні пішоходні переходи та різнорівневі дорожні розв'язки без світлофорів, ніж стояти в пробках цілий день!
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11.06.2020 12:46
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это пока народ не выучил расположение всех камер
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11.06.2020 12:42 Ответить
Потрібно збільшувати дозволену швидкість на дорогах міста, якщо всі водії їдуть швидше дозволеної швидкості! Краще дозволити швидкість 120 км на годину і побудувати надземні пішоходні переходи та різнорівневі дорожні розв'язки без світлофорів, ніж стояти в пробках цілий день!
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11.06.2020 12:46 Ответить
Ніхто цим шляхом не йде. Це тупик. Всі видавлюють зайвий автотранспорт з міста. Кажу вам як автовласник до речі. Ніяких ні надземних, ні підземних переходів - тільки звичайні. І цілі пішохідні зони - як колись Хрещатик по вихідним.

Навіть в Польщі в центрі міста обмеження 30 км/год.
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11.06.2020 13:19 Ответить
Тоді потрібно переносити столицю з Києва і робити обмеження до 30км на годину, щоб туристам було зручно і безпечно ходити групами! Але про Київ - діловий, фінансовий та промисловий центр потрібно забути! ******* місто має мати ******* інфраструктуру! Не дебільні пішохідні мостики зі склом і не дебільні житлові хмарочоси, а багаторівневі дорожні розв'язки по всьому місту, естакади, шляхопроводи, тонелі, паркінги, надземки, метро, швидкісні трамваї, залізничні швидкісні потяги - без цього немає ********* міста. І в нас немає!
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11.06.2020 13:24 Ответить
Немає в Європі багаторівневих дорожніх розв'язок по місту - піші зони, вузькі незручні для авто вулички і повний (свідомий) паркінговий колапс в центрі і поблизу.

Навіть кацапи додумались взяти цей досвід і розширили пішохідну частину в москві.
Я люблю автотранспорт і сам люблю їздити, але авто і місто речі важкосумісні.
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11.06.2020 13:31 Ответить
Київ це не європейське село, не потрібно порівнювати Київ з районними центрами Швейцарії чи Бельгії. Київ це ******* східно-європейське місто і дорожна інфраструктура має будуватись в першу чергу, щоб не було жахливих кількагодинних заторів! Без цього не буде ані бізнесу ані розвитку!
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11.06.2020 13:44 Ответить
ти впевнений, що немає?
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11.06.2020 20:45 Ответить
я не против ограничений скорости на проблемных участках, но ездить как беременный везде в большом городе - это бред. вещайте знак, камеру, но везде же...
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11.06.2020 12:43 Ответить
Сделайте фиксацию идиотов без масок-может тоже поможет
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11.06.2020 13:06 Ответить
судя по улице, идиотов большинство. или посыл неверный
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11.06.2020 13:08 Ответить
А як аварійність, зменшилась чи ні?
Адже заради зменшення аварійності все і затівалось, чи ні?
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11.06.2020 12:46 Ответить
от і мені цікаво.
Мета повинна бути зниження кількості ДТП та жерт а не збирання рекордних штрафів
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11.06.2020 20:47 Ответить
В целом єто положительно. Но можно написать что база для штрафообложения и поступлений в бюджет уменьшилась вдвоє
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11.06.2020 12:48 Ответить
можна знову розширити знизивши швидкість до 30, а не допоможе то і до 10
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11.06.2020 20:48 Ответить
Разогнать гаишников и только тексты в новости писать!
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11.06.2020 12:49 Ответить
Не прошло и 6 лет Авакова на должности... Он еще в 2014-м обещал запустить эту систему.
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11.06.2020 13:13 Ответить
Зниження швидкісного режиму - це "пробки" і ями на дорогах.
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11.06.2020 15:00 Ответить
Да пускай все пешком ходят и нафик та система - ни тебе штрафов ни аварий. А сколько поступит в казну от сдачи в лом авто - так это не в сказке сказать ни пером не описать. Так и про дороги можно забыть, они тоже нафик не нужны. Вот только одно беспокоит - если казна луснет - откель бабки красть будут.
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11.06.2020 15:32 Ответить
 
 