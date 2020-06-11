На Тернопольщине после празднования дня рождения в столовой выявили 28 случаев заболевания COVID-19: проводится проверка, - полиция

Правоохранители проверяют причины вспышки коронавирусной инфекции в Великогаевской объединенной территориальной громаде (ОТГ) Тернопольской области, где подтверждено уже 28 случаев заболевания COVID-19.

"Сотрудники Тернопольского отделения полиции получили информацию, что 22 мая в селе Баворов местный предприниматель громко праздновал свой день рождения, куда были приглашены 60 гостей. Действо происходило в арендованном помещении столовой. К тому времени, согласно карантинным нормам, проводить такие мероприятия было запрещено", - сказано в сообщении полиции области, передает Цензор.НЕТ.

Так, вспышка коранавирусной инфекции зафиксирована в селах Заствье, Баворов, Прошова, Дичков. В то же время отмечается, что полицейские устанавливают, связан ли всплеск заболеваемости с празднованием.

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Сведения внесены в журнал Единого учета заявлений и сообщений. Проводится проверка.