На Тернопольщине после празднования дня рождения в столовой выявили 28 случаев заболевания COVID-19: проводится проверка, - полиция
Правоохранители проверяют причины вспышки коронавирусной инфекции в Великогаевской объединенной территориальной громаде (ОТГ) Тернопольской области, где подтверждено уже 28 случаев заболевания COVID-19.
"Сотрудники Тернопольского отделения полиции получили информацию, что 22 мая в селе Баворов местный предприниматель громко праздновал свой день рождения, куда были приглашены 60 гостей. Действо происходило в арендованном помещении столовой. К тому времени, согласно карантинным нормам, проводить такие мероприятия было запрещено", - сказано в сообщении полиции области, передает Цензор.НЕТ.
Так, вспышка коранавирусной инфекции зафиксирована в селах Заствье, Баворов, Прошова, Дичков. В то же время отмечается, что полицейские устанавливают, связан ли всплеск заболеваемости с празднованием.
Сведения внесены в журнал Единого учета заявлений и сообщений. Проводится проверка.
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коЗЕленского
Вот из-за таких уродов карантин никакого эффекта и НЕ ДАЛ!
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- "природа найдёт выход" (с)..(