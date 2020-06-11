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На Тернопольщине после празднования дня рождения в столовой выявили 28 случаев заболевания COVID-19: проводится проверка, - полиция

На Тернопольщине после празднования дня рождения в столовой выявили 28 случаев заболевания COVID-19: проводится проверка, - полиция

Правоохранители проверяют причины вспышки коронавирусной инфекции в Великогаевской объединенной территориальной громаде (ОТГ) Тернопольской области, где подтверждено уже 28 случаев заболевания COVID-19.

"Сотрудники Тернопольского отделения полиции получили информацию, что 22 мая в селе Баворов местный предприниматель громко праздновал свой день рождения, куда были приглашены 60 гостей. Действо происходило в арендованном помещении столовой. К тому времени, согласно карантинным нормам, проводить такие мероприятия было запрещено", - сказано в сообщении полиции области, передает Цензор.НЕТ.

Так, вспышка коранавирусной инфекции зафиксирована в селах Заствье, Баворов, Прошова, Дичков. В то же время отмечается, что полицейские устанавливают, связан ли всплеск заболеваемости с празднованием.

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Сведения внесены в журнал Единого учета заявлений и сообщений. Проводится проверка.

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Топ комментарии
+6
Мы все президенты !
На Тернопольщине после празднования дня рождения в столовой выявили 28 случаев заболевания COVID-19: проводится проверка, - полиция - Цензор.НЕТ 7678

На Тернопольщине после празднования дня рождения в столовой выявили 28 случаев заболевания COVID-19: проводится проверка, - полиция - Цензор.НЕТ 1955
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11.06.2020 13:14
+5
Скоро в тому ж кафе будуть і поминки відзначати.
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11.06.2020 13:13
+5
На Тернопільщині після святкування дня народження в їдальні виявили 28 випадків захворювання на COVID-19: проводиться перевірка, - поліція - Цензор.НЕТ 5084
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11.06.2020 13:46
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Правила форума Совет форумчан
После застолья раньше отравления обнаруживали.))
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11.06.2020 13:12 Ответить
это классика ))) а коронавирус - бонусом пошел
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11.06.2020 14:05 Ответить
Премію Дарвіна. Кожному!
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11.06.2020 13:12 Ответить
Скоро в тому ж кафе будуть і поминки відзначати.
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11.06.2020 13:13 Ответить
60 козлов нужно еще и оштрафовать на 17 тысяч каждого, как

коЗЕленского
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11.06.2020 13:56 Ответить
ЗЄмалороса чому туди не запросили на банкет? Він би не відмовив би, бо хотів "прочувствавать" коронавірус на собі.
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11.06.2020 13:12 Ответить
славно побухали...
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11.06.2020 13:13 Ответить
Мы все президенты !
На Тернопольщине после празднования дня рождения в столовой выявили 28 случаев заболевания COVID-19: проводится проверка, - полиция - Цензор.НЕТ 7678

На Тернопольщине после празднования дня рождения в столовой выявили 28 случаев заболевания COVID-19: проводится проверка, - полиция - Цензор.НЕТ 1955
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11.06.2020 13:14 Ответить
і це істи на!!!
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11.06.2020 13:20 Ответить
Власть скрывает! ручки дверей в инфекционках содержат витамины! Достаточно один раз лизнуть и оздоровишься на три с половиной года! Власть специально придумала сказки про коронавирус, чтоб отпугнуть простой народ от дверных ручек с витаминами! Не слушайте их! Вперёд и вместе за здоровьем!
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11.06.2020 13:33 Ответить
А что полицаи Авакова сделали с постоянными шабашами Мацковского Пархата во время карантина?
Вот из-за таких уродов карантин никакого эффекта и НЕ ДАЛ!
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11.06.2020 13:28 Ответить
На Тернопільщині після святкування дня народження в їдальні виявили 28 випадків захворювання на COVID-19: проводиться перевірка, - поліція - Цензор.НЕТ 5084
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11.06.2020 13:46 Ответить
На Тернопільщині після святкування дня народження в їдальні виявили 28 випадків захворювання на COVID-19: проводиться перевірка, - поліція - Цензор.НЕТ 5286

...
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11.06.2020 14:11 Ответить
а як же перекриття доріг, шабаші з кадилами?! придурки барни!
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11.06.2020 14:09 Ответить
так держать!
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11.06.2020 14:12 Ответить
Ідіоти...
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11.06.2020 14:24 Ответить
успешные жлобы, на 73% избиратели нелоха, таки умеют гулять..
- "природа найдёт выход" (с)..(
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11.06.2020 14:48 Ответить
 
 