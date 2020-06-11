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Стерненко (393) Венедиктова (726) Лерос Гео (378)

Готов взять Стерненко на поруки, на следствие по его делу было давление, - "слуга народа" Лерос

Готов взять Стерненко на поруки, на следствие по его делу было давление, -

Нардеп "Слуги народа" Гео Лерос пришел поддержать активиста Сергея Стерненко, которому в Главном управлении СБУ в Киеве могут вручить уведомление о подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо".

Лерос сказал, что готов ходатайствовать о взятии Стерненко на поруки во время суда об избрании меры пресечения.

Также нардеп подтвердил, что было давление на следствие.

"Когда под стенограмму проводилось заседание ВСК, дали показания Трепак и Венедиктова. И те показания, которые они дали в ВСК, предельно отличались друг от друга. Мы на следующей неделе, во время сессионной недели дадим огласку каким-то деталям, связанным с ВСК. Давление на следствие было", - отметил Лерос.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Активисты пришли под главк СБУ поддержать Стерненко: "Будет жарко, будет гореть. Очень ху#во будет, если Сергея закроют". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня активисту Сергею Стерненко вручили постановление суда о принудительном приводе в Службу безопасности Украины.

Позже Стерненко прибыл в Главное управление СБУ в Киеве, где ему должны вручить подозрение.

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

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Топ комментарии
+4
Може і піар, але тебе там чомусь не було, то і хрюкати не треба.
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11.06.2020 13:41
+3
И этот тут как тут, пиар дело такое. Узнать бы еще на кого работает Лерос.
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11.06.2020 13:22
+3
Готов взять на поруки... Так тебя самого скоро закроют!
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11.06.2020 13:31
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И этот тут как тут, пиар дело такое. Узнать бы еще на кого работает Лерос.
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11.06.2020 13:22 Ответить
Може і піар, але тебе там чомусь не було, то і хрюкати не треба.
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11.06.2020 13:41 Ответить
А ты там был, что хрюкаешь?
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11.06.2020 13:44 Ответить
А тебе кацапомовного хто питав? Тут до козлорилих ніхто не звертався і думка окупанта нікому не цікава.ПТН-ПНХ
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11.06.2020 19:14 Ответить
То шо ти - на шмарія, то ясна річ.
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11.06.2020 13:43 Ответить
Ото я і розумію що пора патріотам на сцену,
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11.06.2020 13:22 Ответить
Стерненко так боялся шоб его не посадил Порошенко...
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11.06.2020 13:23 Ответить
Лерос в полном адеквате.
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11.06.2020 13:26 Ответить
- «В награду за то, что в боях денщик проявлял необычайную доблесть и отвагу, пренебрегал своей жизнью и не отходил ни на шаг от своего командира под сильным огнём наступающего противника…», а тот в это время обчищал курятники в тылу. (с)
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11.06.2020 13:26 Ответить
Меня терзают смутные сомнения, Гео наверное на мерское кресло замахнулся.
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11.06.2020 13:27 Ответить
Не всі вихідці з зеленошлюх падлюки! На відміну від песівців!
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11.06.2020 13:28 Ответить
Готов взять на поруки... Так тебя самого скоро закроют!
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11.06.2020 13:31 Ответить
да, Зе уже дал команду...
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11.06.2020 13:34 Ответить
Гео возьми Пепу . ему ссыкотней .
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11.06.2020 13:33 Ответить
Готов взять на поноги!
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11.06.2020 13:33 Ответить
под тему короновируса можно творить небесный шабаш
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11.06.2020 13:36 Ответить
проясните за "взять на поруки". Я не могу в толк взять - что сие означает в УК? Уже который год в новостях подобное читаю. Чем и как ответит взявший "на поруки", если вдруг подозреваемый сбежит?
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11.06.2020 13:41 Ответить
Готовий взяти Стерненка на поруки, на слідство у його справі був тиск, - "слуга народу" Лерос - Цензор.НЕТ 1783

Ксіву про підозру читає слідчий у наморднику - кагебнюк Дмітрій КувачовЪ.
Поруч стоїть прокурВор Нікалай Бозовуляк.
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11.06.2020 13:46 Ответить
Лерос, які поруки, вони ж і тебе посадять. Що, не знаєш у яку шоблу вліз.
P.S. Будете мурали із Стерненком на честь Зеленського в СІЗО малювати. Цар же гарний, бояри погані
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11.06.2020 13:49 Ответить
Лерос - в любой жопе затычка) Только жопы подавай!
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11.06.2020 16:31 Ответить
Вставляй Лерос зендону палки в лесипед ,хорошее дело.
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11.06.2020 18:08 Ответить
 
 