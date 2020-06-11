Готов взять Стерненко на поруки, на следствие по его делу было давление, - "слуга народа" Лерос

Нардеп "Слуги народа" Гео Лерос пришел поддержать активиста Сергея Стерненко, которому в Главном управлении СБУ в Киеве могут вручить уведомление о подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо".

Лерос сказал, что готов ходатайствовать о взятии Стерненко на поруки во время суда об избрании меры пресечения.

Также нардеп подтвердил, что было давление на следствие.

"Когда под стенограмму проводилось заседание ВСК, дали показания Трепак и Венедиктова. И те показания, которые они дали в ВСК, предельно отличались друг от друга. Мы на следующей неделе, во время сессионной недели дадим огласку каким-то деталям, связанным с ВСК. Давление на следствие было", - отметил Лерос.

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Сегодня активисту Сергею Стерненко вручили постановление суда о принудительном приводе в Службу безопасности Украины.

Позже Стерненко прибыл в Главное управление СБУ в Киеве, где ему должны вручить подозрение.

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

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