С начала суток враг восемь раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, ранены двое украинских воинов, - Минобороны

С начала текущих суток, по состоянию на 12:30, российско-оккупационные войска открывали огонь уже 8 раз.

Как информирут Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Миноборорны.

Так, на луганском направлении противник после 6 утра выпустил 35 мин 120-мм калибра, применил станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие в районе Орехово.

Около 7 часов утра на позициях украинских сил возле Хутора Вильный разорвались 4 мины калибра 82 мм, тут же враг вел огонь из пулемета.

"В связи с угрозой собственной жизни и здоровью воины Объединенных сил были вынуждены отреагировать на эти обстрелы интенсивным огнем из дежурных огневых средств", - сказно в сообщении.

На донецком направлении ночью недалеко от населенного пункта Чермалык зафиксирована активность вражеского снайпера.

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В утренние часы оккупанты дважды из станковых противотанковых и автоматических гранатометов обстреляли защитников Марьинки, а по опорным пунктам подразделений Объединенных сил вблизи Новотроицкого открывали огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

На позициях ВСУ возле Гнутово разорвались 5 мин калибра 82 мм, выпущенных противником со стороны Верхнешироковского.

Кроме того, оккупанты вновь применяли БПЛА для сброса выстрела ВОГ-17, на этот раз в районе Павлополя.

"По имеющейся на данный момент информации, в результате сегодняшних вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что подразделения Объединенных сил на агрессию противника ответили огнем из штатного вооружения и надежно удерживают ситуацию под контролем.

Потери противника уточняются.