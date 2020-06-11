С начала суток враг восемь раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, ранены двое украинских воинов, - Минобороны
С начала текущих суток, по состоянию на 12:30, российско-оккупационные войска открывали огонь уже 8 раз.
Как информирут Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Миноборорны.
Так, на луганском направлении противник после 6 утра выпустил 35 мин 120-мм калибра, применил станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие в районе Орехово.
Около 7 часов утра на позициях украинских сил возле Хутора Вильный разорвались 4 мины калибра 82 мм, тут же враг вел огонь из пулемета.
"В связи с угрозой собственной жизни и здоровью воины Объединенных сил были вынуждены отреагировать на эти обстрелы интенсивным огнем из дежурных огневых средств", - сказно в сообщении.
На донецком направлении ночью недалеко от населенного пункта Чермалык зафиксирована активность вражеского снайпера.
В утренние часы оккупанты дважды из станковых противотанковых и автоматических гранатометов обстреляли защитников Марьинки, а по опорным пунктам подразделений Объединенных сил вблизи Новотроицкого открывали огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
На позициях ВСУ возле Гнутово разорвались 5 мин калибра 82 мм, выпущенных противником со стороны Верхнешироковского.
Кроме того, оккупанты вновь применяли БПЛА для сброса выстрела ВОГ-17, на этот раз в районе Павлополя.
"По имеющейся на данный момент информации, в результате сегодняшних вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что подразделения Объединенных сил на агрессию противника ответили огнем из штатного вооружения и надежно удерживают ситуацию под контролем.
Потери противника уточняются.
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