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Новости Агрессия России против Украины
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Минобороны (9046) обстрел (25795) Донбасс (26950) операция Объединенных сил (6766)

С начала суток враг восемь раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, ранены двое украинских воинов, - Минобороны

С начала суток враг восемь раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, ранены двое украинских воинов, - Минобороны

С начала текущих суток, по состоянию на 12:30, российско-оккупационные войска открывали огонь уже 8 раз.

Как информирут Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Миноборорны.

Так, на луганском направлении противник после 6 утра выпустил 35 мин 120-мм калибра, применил станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие в районе Орехово.

Около 7 часов утра на позициях украинских сил возле Хутора Вильный разорвались 4 мины калибра 82 мм, тут же враг вел огонь из пулемета.

"В связи с угрозой собственной жизни и здоровью воины Объединенных сил были вынуждены отреагировать на эти обстрелы интенсивным огнем из дежурных огневых средств", - сказно в сообщении.

На донецком направлении ночью недалеко от населенного пункта Чермалык зафиксирована активность вражеского снайпера.

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В утренние часы оккупанты дважды из станковых противотанковых и автоматических гранатометов обстреляли защитников Марьинки, а по опорным пунктам подразделений Объединенных сил вблизи Новотроицкого открывали огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

На позициях ВСУ возле Гнутово разорвались 5 мин калибра 82 мм, выпущенных противником со стороны Верхнешироковского.

Кроме того, оккупанты вновь применяли БПЛА для сброса выстрела ВОГ-17, на этот раз в районе Павлополя.

"По имеющейся на данный момент информации, в результате сегодняшних вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что подразделения Объединенных сил на агрессию противника ответили огнем из штатного вооружения и надежно удерживают ситуацию под контролем.

Потери противника уточняются.
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С начала суток враг восемь раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, ранены двое украинских воинов, - Минобороны - Цензор.НЕТ 5205
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11.06.2020 13:25 Ответить
Главное об этом не рассказывать зелёному главкому, а то он скоро заявит, что хотел быть раненым, но ему не позволил это сделать бакланов, шифер и дерьмак!
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11.06.2020 13:29 Ответить
Одужання нашим хлопцям
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11.06.2020 13:36 Ответить
Від початку доби ворог вісім разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, поранено двох українських воїнів, - Міноборони - Цензор.НЕТ 7420

...

не заключай с кацапом договор!
проверь оружие - взведи затвор!
будь начеку , готовься воевать..
на договоры те… не стоит уповать...

увидишь скрепного - спускай курок!
и помни исторический урок :
там где кацап - война, террор...
не заключайте с ними договор!
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11.06.2020 13:54 Ответить
 
 