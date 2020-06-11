За три года "безвиза" украинцы оформили более 11,5 млн биометрических загранпаспортов, - ГМС

В течение трех лет действия безвизового режима украинцы оформили более 11,5 млн биометрических паспортов для выезда за границу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Государстенной миграционной службы Украины.

"За три года "безвиза" подразделениями Миграционной службы было оформлено более 11,5 млн паспортов гражданина Украины для выезда за границу. В целом же, с момента введения в Украине биометрических загранпаспортов (январь 2015 года) оформлено уже 15 млн таких документов", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в последние месяцы, в связи с введением в Украине карантина, Миграционной службой наблюдался некоторый спад количества оформленных загранпаспортов, поскольку в этот период предоставления данной государственной услуги осуществлялось ГМС только в исключительных случаях. Однако после ослабления карантинных мероприятий количество желающих оформить паспорт гражданина Украины для выезда за границу снова растет.

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Напомним, 11 мая 2017 Совет ЕС одобрил предоставление безвизового режима для граждан Украины, которые являются владельцами биометрических загранпаспортов, а уже через месяц - 11 июня 2017 - украинцы официально получили возможность путешествовать в Евросоюз без виз.

По данным Госпогранслужбы, с начала действия безвизового режима украинцы совершили почти 49 млн поездок в страны Европейского Союза