За три года "безвиза" украинцы оформили более 11,5 млн биометрических загранпаспортов, - ГМС
В течение трех лет действия безвизового режима украинцы оформили более 11,5 млн биометрических паспортов для выезда за границу.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Государстенной миграционной службы Украины.
"За три года "безвиза" подразделениями Миграционной службы было оформлено более 11,5 млн паспортов гражданина Украины для выезда за границу. В целом же, с момента введения в Украине биометрических загранпаспортов (январь 2015 года) оформлено уже 15 млн таких документов", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в последние месяцы, в связи с введением в Украине карантина, Миграционной службой наблюдался некоторый спад количества оформленных загранпаспортов, поскольку в этот период предоставления данной государственной услуги осуществлялось ГМС только в исключительных случаях. Однако после ослабления карантинных мероприятий количество желающих оформить паспорт гражданина Украины для выезда за границу снова растет.
Напомним, 11 мая 2017 Совет ЕС одобрил предоставление безвизового режима для граждан Украины, которые являются владельцами биометрических загранпаспортов, а уже через месяц - 11 июня 2017 - украинцы официально получили возможность путешествовать в Евросоюз без виз.
По данным Госпогранслужбы, с начала действия безвизового режима украинцы совершили почти 49 млн поездок в страны Европейского Союза
Пожалуйста, подождите...
Сиділи би дома, чи в мордор, на роботу, їздили б. На відпочинок, в окупований крим. Єдналися б, з "братським нарідом"
бегу оформлять...
У Страсбурзі 5-й президент Петро Порошенко і тодішній голова Європарламенту Антоніо Таяні підписали угоду про безвізовий режим України з ЄС. Українці отримали право подорожувати майже всіма країнами ЄС, окрім Великої Британії та Ірландії. А також до Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії, які входять до Шенгенської зони.
Тоді, у червні 2017-го, знімальна група "5 каналу" зафільмувала українку, яка з родиною та друзями рівно опівночі першою перетнула кордон із Польщею.
Про подробиці того особливого дня Анна згадує і нині. Каже: поїздку до Варшави спланували на 11 червня навмисне, щоби перевірити, чи працює безвіз. І таких цікавих на кордоні виявилося чимало.
"Коли ми приїхали на кордон, дійсно була величезна черга. Прикордонники побачили, що я вагітна і я була втомлена за кермом, мені так зручніше було їхати. Вони кажуть: все давайте, ми вас пропустимо, щоб ви вже не стояли в черзі. І так співпало, що дійсно ми були самі перші", - розповідає туристка Анна Рудник.
Відтоді біометричний паспорт Анни поповнився десятком нових позначок про поїздки. Але дату 11 червня мандрівниця називає особливою для всієї країни. Пригадує, що саме різкий розворот від Європи президента-втікача Януковича вивів сотні тисяч людей на Революцію Гідності. У переломний для країни період Анна з чоловіком були волонтерами на Майдані.
У Держприкордонслужбі нарахували, що торік кордон з Європою перетнули понад 18,5 мільйонів українців. А за чотири місяці цього року - лише 4 мільйони. Подорожувати завадив коронавірус - Україна, як і більшість країн світу, закрила авіасполучення. Відновити його можуть з 15 червня. Один із найпопулярніших напрямків для українців - Польща - нині доступний для виїзду на трьох пунктах автопропуску - Ягодин, Краковець та Рава Руська.
Тим часом авіакомпанії вже почали продавати квитки до Європи. Наприклад, вітчизняна "МАУ" пропонує летіти в другій половині червня. А з липня - до Туреччини, Грузії та Греції. У МЗС тим часом радять українцям не поспішати купувати квитки, бо перемови з країнами ще тривають. Поки що йдеться про 5 напрямків - Болгарія, Туреччина, Грузія, Кіпр та Азербайджан.
"Успіх перемовин залежить від епідемічної ситуації, як у країнах, з якими ми ведемо перемовини, так і в Україні. А також у тому режимі в'їзду-виїзду іноземців, який буде встановлений на взаємній основі між відповідними державами", - повідомляє заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.
Тож регулярні прямі рейси відновлюватимуть поступово. Спраглим до подорожей українцям радять почекати і в Держприкордонслужбі. А ще - принагідно просять не зловживати безвізом, адже він діє лише для туризму. Щоби легально працювати або навчатися - потрібно спеціальна віза. https://www.5.ua/suspilstvo/bezviz-tse-svoboda-iak-3-roky-tomu-pershi-ukraintsi-peretnuly-kordon-za-biometrychnym-pasportom-217010.html Ганна Рибалка, Юрій Гончаренко та Анна Кудрявцева, "5 канал"
Дивіться у четвер, 11 червня, з 20:00 до 22:00
Скептики твердили: "Його неможливо отримати!", "Україна ніколи не буде такою близькою до Європи!". Але статистика - річ уперта. Ним уже скористалися мільйони українців. Він успішно працює уже 3 роки.
У четвер, 11 червня, з 20:00 до 22:00 дивіться спільний проєкт трьох телеканалів: "5 каналу", "Прямого" та "Еспресо" - марафон "3 роки безвізу". Спеціальний гість - п'ятий президент Петро Порошенко.