Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия

Служба Безопасности Украины сообщил активисту Сергею Стерненко о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Мне сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 и ч. 2 ст. 263 - умышленное убийство и "незаконное" ношение холодного оружия. Несмотря на то, что: 1. Не было убийства, а была необходимая оборона, что следователь ранее сам и признал, когда сообщил о подозрениях нападающим. 2. По ножу есть несколько экспертиз устанавливающие что он не является холодным оружием", - говорится в сообщении.

Позже Стерненко написал: "Они говорят, что это я сам себя порезал специально!".

Сегодня активисту Сергею Стерненко вручили постановление суда о принудительном приводе в Службу безопасности Украины.

Стерненко прибыл в Главное управление СБУ в Киеве, где ему должны вручить подозрение.

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

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