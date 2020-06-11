Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия
Служба Безопасности Украины сообщил активисту Сергею Стерненко о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.
Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Мне сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 и ч. 2 ст. 263 - умышленное убийство и "незаконное" ношение холодного оружия. Несмотря на то, что: 1. Не было убийства, а была необходимая оборона, что следователь ранее сам и признал, когда сообщил о подозрениях нападающим. 2. По ножу есть несколько экспертиз устанавливающие что он не является холодным оружием", - говорится в сообщении.
Позже Стерненко написал: "Они говорят, что это я сам себя порезал специально!".
Сегодня активисту Сергею Стерненко вручили постановление суда о принудительном приводе в Службу безопасности Украины.
Стерненко прибыл в Главное управление СБУ в Киеве, где ему должны вручить подозрение.
Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.
Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".
В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.
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Бубочка - ************, чи патріот?
Цьому посту вже більше року:
а для задержания гиркина и прочую кацапскую мразь у них кишка тонка. ))))
не научены такому да и сцари не приказывают))) оно ж безопасней своих гражданских прессовать))
пойди глянь в зеркало)))))
"еврей Корбан создал частную армию и шел захватывать Одессу, разжигать гражданскую войну." - пипец, чувак ты какую дурь в косяк забиваешь?))))
ты даже не полезный идиот, ты просто идиот обыкновенный. иногда лучше промолчать, сойдешь за умного))))
Почему СБУ расследует и вручает подозрения?
=і якби не барига та його банкірша то і нині більше 20 за доляр гривня не просіла...
По друге, так прописаний наш Закон, що це все ж таки вбивство, а не самооборона.
Доганяти і вбивати, це злочин. Але я би не кваліфікував по 115й, скоріше Стаття 118. Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця.
Із 263 взагалі незрозуміло, якщо дійсно є експертиза, що ніж не холодна зброя, то як вони тоді кваліфікують?
-мвд не справились чи тирчать вуха фсб!?
як на рахунок слідчих мвд які є агентами фсб і т.д.))))
-хто ви такий щоб указувати що має розслідувати сбу коли ви далі свого носа незнаєте)))
предатели уже даже не прячутся.
они купили с потрохами клоуна и вертят им, как хотят.
-як ото проффффесссссіанальний пгокугог-кум югік заливайський "наложив" так що сєпаратисці штепі Україна повина компенсацію через європейський суд..
https://www.youtube.com/watch?v=haXvxJvjjsA
это вопрос МВД, если уж рассматривать чисто юридически... или Рюкзаков решил не мараться? очень странное поведение наших силовых структур...
"Не можна йти проти влади.
А якщо пішов, і тебе замовили - не відбивайся, дай себе спокійно вбити, як вбили Сашка Білого, Лісника, Катерину Гандзюк та інших. Бо якщо навіть відіб'єшся, ми тебе посадимо і вб'ємо в тюрмі."
Когда квартал-95 называешь своими именами, а именно: реваншем, то все пазлы складываются в одну цельную картину очевидности.
1/ Не знаю почему, но я вспомнил Сашу Белого. Убили.
2/ Потом был Дмитрий Ярош. Сейчас не вижу его в политикуме. Почему? Его ушли? Может быть, сам ушел из политикума? Не знаю. Саша Белый, думаю, не ушел бы. Враги боялись обоих.
3/ Сейчас вижу Сергея Стерненко. Достойный человек и патриот Украины, равный двум первым и боятся его не меньше. Поэтому и хотят его уйти.
Круто, когда СБУ, МВД и Генпрокурор, а еще шарики, имеют одну цель доказать виновность невиновного. Как их много и как они дружны. Примерно наказать, чтобы другим неповадно было? Интересно, что по этому поводу думает оппозиция? Как я понимаю к ней относится только ЕС с Порохом и, в какой-то мере, может быть, бывшие националисты. Почему бывшие? Потому что настоящих нет: не видно и не слышно. Президент Зе, с кем он? Странные вещи творятся в датском королевстве.
Что говорят пазлы? Ожидаемо, что следующими будут оппозиция. С чего мы начали? С одного слова - реванш.