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СБУ (19472) убийство (6360) Стерненко (393) самооборона (26)

Стерненко нанес удар ножом в сердце напавшему на него Кузнецову, когда тот убегал и жизни активиста уже ничего не угрожало, - СБУ. ИНФОГРАФИКА

Стерненко нанес удар ножом в сердце напавшему на него Кузнецову, когда тот убегал и жизни активиста уже ничего не угрожало, - СБУ. ИНФОГРАФИКА

Сегодня, учитывая материалы дела и проведенные экспертизы, по согласованию с Офисом Генерального прокурора Сергею Стерненко было сообщено о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч.2 Уголовного кодекса Украины (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения).

Как информирует Цензор.НЕТ, в связи с этим СБУ официально сообщает:

"Расследование "дела Стерненко" давно перешло из сугубо юридической плоскости в политико-информационную. Поэтому, учитывая общественный резонанс, Служба безопасности Украины отмечает, что беспристрастно подходит к расследованию любых преступлений и руководствуется исключительно нормами законодательства.

Действительно, как свидетельствуют материалы дела, можно говорить о том, что И.Кузнецов и О.Исайкул имели целью запугать и нанести телесные повреждения С.Стерненко. Поэтому действия нападающих следователями были квалифицированы по ст. 296 ч. 4 УК.

Защищаясь, общественный активист левой рукой прикрывался от ударов, а правой - наносил удары ножом. Как следствие, О.Исайкул получил резаную рану передней брюшной стенки, а И.Кузнецов - проникающее колото-резаное ранение живота. Отмечаем, что такие действия С. Стерненко могут соответствовать понятию необходимая оборона.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия

Однако его дальнейшие действия ставят под сомнение вышеупомянутую версию. Поскольку И.Кузнецов скрылся с места происшествия, нападение на Стерненка считается законченным - его жизни и здоровью уже ничего не угрожало. Однако Стерненко побежал за Кузнецовым, догнал его и нанес нескольких ранений, в частности, удар ножом в сердце, который и привел к смерти.

Тело И.Кузнецова было найдено почти в 100 метрах от места первой схватки. То есть заявления о том, что С.Стерненко ранил И.Кузнецова во время самообороны, а впоследствии никаких ран не наносил, не соответствуют действительности. Проведенная во время досудебного расследования экспертиза засвидетельствовала версию об умышленном убийстве.

Также сомнительно выглядят слова С.Стерненко, что он нанес смертельные ранения ножом, который якобы отобрал у И.Кузнецова и О.Исайкула. Сергей лично подтвердил принадлежность ему ножа на собственной онлайн трансляции в сети Facebook с места происшествия.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Если эта власть хочет последовать примеру Януковича, она должна будет последовать ему до конца, - Стерненко под главком СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Учитывая вышесказанное, сообщение о подозрении в совершении преступления является требованием закона, который действует независимо от информационных кампаний и политических убеждений тех, кто его нарушил. Так же, как и ни одно расследование не можете быть остановлено из-за патриотических взглядов его фигурантов. Вместе с тем напоминаем, что лицо является виноватым в случае, если его вина доказана в суде", - заявили в СБУ.

Стерненко нанес удар ножом в сердце напавшему на него Кузнецову, когда тот убегал и жизни активиста уже ничего не угрожало, - СБУ 01
Стерненко нанес удар ножом в сердце напавшему на него Кузнецову, когда тот убегал и жизни активиста уже ничего не угрожало, - СБУ 02
Стерненко нанес удар ножом в сердце напавшему на него Кузнецову, когда тот убегал и жизни активиста уже ничего не угрожало, - СБУ 03
Стерненко нанес удар ножом в сердце напавшему на него Кузнецову, когда тот убегал и жизни активиста уже ничего не угрожало, - СБУ 04
Стерненко нанес удар ножом в сердце напавшему на него Кузнецову, когда тот убегал и жизни активиста уже ничего не угрожало, - СБУ 05

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

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Топ комментарии
+61
Быдло решили кормить картинками? СБУшникам уже стыдно лгать вжывую?
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11.06.2020 14:05
+61
почему СБУ занимается бытовухой а не медведчуков ловить ? СБУ вы ничего не путаете или это тест сколько чел прийдет на митинг что б водометы мусоров испытать еще азировские
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11.06.2020 14:08
+55
а то что эти два "трухановских активиста" пришли на место с целью убить Стерненко?!
а то что был заказ Труханова на убийство Стерненко?!
а то что против Стерненко действовала организованная группа, с целью убийства Стерненко?!
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это все СБУ просто выносит за скобки и подтасовывает материалы уголовного дела..
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11.06.2020 14:07
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Можете попробувати, якщо потім десь по п'янці не ляпнете. Бо, потім вже важко буде зіслатися на ст.36
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12.06.2020 09:07 Ответить
Лет 10 посидит.....
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11.06.2020 19:27 Ответить
будемо ми потім всією країною виплачувати йому компенсацію з бюджету по рішенню ЄСПЛ.
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12.06.2020 09:08 Ответить
Да блин, государство не состоялось - частная лавочка Ассоциации бизнесменов на территории бывшей УССР.
Как нагло соучастник покушения превращается в свидетеля, чтобы потом проще протянуть обвинение в превышении.
По наглости это соизмеримо с делом об убийстве Шеремета и как это мука по-украински когда дебилы следователи превращают срок следствия в тюремный срок на крытой.
Блин, слава богу у меня жизнь заканчивается, а вот молодые еще говна нажруться по самые не хочу.
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11.06.2020 16:17 Ответить
Пойду достану самогоночки, а то без валидола новости читать нельзя...
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11.06.2020 16:19 Ответить
фСБ(у) як завжди "косять під дурників". А може нападник не тікав, а побіг до машини за вогнепальною зброєю? Цілком можливо, що так воно і було. Напав - означає ВИННИЙ. Стерненко НЕ нападав, він захищався. А вже як захищався - то його справа. Бо одеські менти відмовили Стерненку в охороні три рази (!!!). Чому фСБ(у)шники до тих ментів не йдуть, ті ж навмисно порушували Закон?
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11.06.2020 17:06 Ответить
...оце так телепні...як добираються до влади,весь мозок витікає серез дупу...готуйтеся та гуртуйтесь!
Стерненко завдав удару ножем у серце Кузнецову, який напав на нього, коли той тікав і життю активіста вже нічого не загрожувало, - СБУ - Цензор.НЕТ 7857
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11.06.2020 17:20 Ответить
Если бы там был удар в сердце он бы столько не корчился, пока не приехала скорая, а сдох почти сразу. Да и сказали бы об этом в первый же экспертизе.
Дебилы, вы достойны именно такого мусоргского государства. Жри-ТЕ!
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11.06.2020 17:49 Ответить
Позеры они и халявщики долбодятлы 73 пробы,им советский рай подай шоб всем поровну остальное им пох..
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11.06.2020 18:05 Ответить
Стерненко - патріот України а хто такий Стерненко завдав удару ножем у серце Кузнецову, який напав на нього, коли той тікав і життю активіста вже нічого не загрожувало, - СБУ - Цензор.НЕТ 4616Абзал Байкумашев?
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11.06.2020 18:10 Ответить
Якщо народ не відстоїть своє право на самозахист , то влада і надалі буде на боці рецидивістів , зеків , найманих убивць і маньяків .
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11.06.2020 18:39 Ответить
Не подам руки жодному сбушнику… Нічого у цих гебістів не змінилось...
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11.06.2020 18:44 Ответить
Если тот убегал то как он получил удар ножом в сердце?
Логичней был бы удар ножом в спину.
Или он его догнал, оббежал вокруг, прицелился.и нанёс удар в сердце?
Так тока наши сбушники могут. Бо у них же целый лейтенант начальник!
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11.06.2020 19:04 Ответить
самоназванный,Бубочкой коронованный
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11.06.2020 23:27 Ответить
Посадить суку!
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11.06.2020 19:24 Ответить
И чурку Ашасова!
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11.06.2020 20:29 Ответить
а що він помер від поранення в спину?
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11.06.2020 21:34 Ответить
прям в сєрце - в лєвую ягодіцу
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11.06.2020 22:21 Ответить
Пусть доказывают, что бывший десантник Кузнецов убегал от Стерненко, спасая свою ватную жизнь. Тем более, что нападавших было двое! Может драка растянулась на почти 100 метров. https://fishki.net/1262556-doblest-vyshe-smerti--32-shaga-bez-golovy.html История знает случай, когда обезглавленный человек сделал 32 шага.
К тому же, рана в сердце ножом, так и не признанным холодным оружием ни одной экспертизой, не могла быть настолько серьезной, как тут подают СБУ.
Много вещей на которые следстви епросто закрывает глаза. То, что нападавших подвозили на машине ближайшего помощника мера Одессы, то, что второго нападавшего просто отпустили. 2 предыдущих нападения не расследуются на поиск Заказчика!
Стерненко молодец, что выжил и уничтожил врага! Украине нужны такие парни.
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11.06.2020 22:03 Ответить
Тоді були справжні королі і дворяни, яки знали ціну данного слова.
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12.06.2020 09:12 Ответить
Правильно сделал Стерненко - правильно. Двое на одного это стопудовая угроза жизни, а значит отбиваться человек обязан любыми методами, а раз убил нападавшего значит нейрализовал угрозу и спас себе жизнь. Чистая самозащита и самооборона - другое решение не справедливо априори.
А ещё это тупое запугивание тупой власти народа на сопротивление власти, но дело в том, что когда наступает Майдан, то ему становится наплевать на законы власти и её холуёв, ибо народ выходит на Майдан за справедливостью, чтоб уничтожать антинародную власть и её холуёв. И кто не захавается я не виноват.
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11.06.2020 22:31 Ответить
Відомо точно, що парашна сєпарня у фсбу, прокурватурі і мусарні використовує будь-який привід для репресій проти українців. Що наприкінці 2013, що у 2014-2019, що зараз.
І випадок зі Стерненком тому чергове підтвердження.
Мямляння сєпарів-конторщиків про те, що "ми дєлаєм па закону" і "єта фсьо бєндєрафская прапаганда" спростовується бездіяльністю щодо злочинів сєпарів.
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12.06.2020 12:05 Ответить
Я підтримую Стерненка, бо українці мають право на самозахист!!!
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12.06.2020 13:43 Ответить
Правдолюбы из СБУ, отрабатывают методички из фсб. Про дно уже сказано . А где позиция настоящих Офицеров СБУ?
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12.06.2020 14:18 Ответить
Пусть дадут телефон горячей линии СБУ, что бы консультироваться что делать когда нападут бандюки. Что карманы зашивать перед выходом на улицу я уже понял.
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12.06.2020 14:29 Ответить
чогось два роки велося слідство ніяких повідомлень про поранення в серце не було. а тут, тільки вернувся портнов і зелений шаріков поставив ручну шавку-прокурора, почалось...
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12.06.2020 15:07 Ответить
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