Стерненко нанес удар ножом в сердце напавшему на него Кузнецову, когда тот убегал и жизни активиста уже ничего не угрожало, - СБУ. ИНФОГРАФИКА

Сегодня, учитывая материалы дела и проведенные экспертизы, по согласованию с Офисом Генерального прокурора Сергею Стерненко было сообщено о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч.2 Уголовного кодекса Украины (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения).

Как информирует Цензор.НЕТ, в связи с этим СБУ официально сообщает:

"Расследование "дела Стерненко" давно перешло из сугубо юридической плоскости в политико-информационную. Поэтому, учитывая общественный резонанс, Служба безопасности Украины отмечает, что беспристрастно подходит к расследованию любых преступлений и руководствуется исключительно нормами законодательства.

Действительно, как свидетельствуют материалы дела, можно говорить о том, что И.Кузнецов и О.Исайкул имели целью запугать и нанести телесные повреждения С.Стерненко. Поэтому действия нападающих следователями были квалифицированы по ст. 296 ч. 4 УК.

Защищаясь, общественный активист левой рукой прикрывался от ударов, а правой - наносил удары ножом. Как следствие, О.Исайкул получил резаную рану передней брюшной стенки, а И.Кузнецов - проникающее колото-резаное ранение живота. Отмечаем, что такие действия С. Стерненко могут соответствовать понятию необходимая оборона.

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Однако его дальнейшие действия ставят под сомнение вышеупомянутую версию. Поскольку И.Кузнецов скрылся с места происшествия, нападение на Стерненка считается законченным - его жизни и здоровью уже ничего не угрожало. Однако Стерненко побежал за Кузнецовым, догнал его и нанес нескольких ранений, в частности, удар ножом в сердце, который и привел к смерти.

Тело И.Кузнецова было найдено почти в 100 метрах от места первой схватки. То есть заявления о том, что С.Стерненко ранил И.Кузнецова во время самообороны, а впоследствии никаких ран не наносил, не соответствуют действительности. Проведенная во время досудебного расследования экспертиза засвидетельствовала версию об умышленном убийстве.

Также сомнительно выглядят слова С.Стерненко, что он нанес смертельные ранения ножом, который якобы отобрал у И.Кузнецова и О.Исайкула. Сергей лично подтвердил принадлежность ему ножа на собственной онлайн трансляции в сети Facebook с места происшествия.

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Учитывая вышесказанное, сообщение о подозрении в совершении преступления является требованием закона, который действует независимо от информационных кампаний и политических убеждений тех, кто его нарушил. Так же, как и ни одно расследование не можете быть остановлено из-за патриотических взглядов его фигурантов. Вместе с тем напоминаем, что лицо является виноватым в случае, если его вина доказана в суде", - заявили в СБУ.











Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.