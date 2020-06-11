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Киев (24773) Кожара (336) Апелляционный суд (407)

Апелляционный суд Киева отменил решение об уменьшении суммы залога экс-министру Кожаре и арестовал его

Апелляционный суд Киева отменил решение об уменьшении суммы залога экс-министру Кожаре и арестовал его

Киевский апелляционный суд рассмотрел жалобу прокуратуры на уменьшение суммы залога экс-министру Леониду Кожаре, подозреваемому в убийстве бизнесмена Старицкого, и удовлетворил ее.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ со ссылкой на адвоката семьи погибшего Эльвиру Лазаренко.

Таким образом, принятое ранее Шевченковским районным судом Киева решение об уменьшении суммы залога Кожаре с 14 млн до 2 млн утратило силу. 

Кожару арестовали в зале суда с возможностью выхода под залог в 14 млн.

Читайте также: Подозреваемый в убийстве Старицкого экс-министр-"регионал" и сторонник РФ Кожара живет на вилле, а ветеран АТО Антоненко без прямых улик в деле уже более шести месяцев в СИЗО, - Бутусов

Напомним, полиция Киевcкой области сообщила, что 21 февраля в селе Чайки Киево-Святошинского района в доме покончил жизнь самоубийством мужчина, который приехал в гости из столицы.

По информации СМИ, от огнестрельного ранения в Киевской области умер предприниматель Сергей Старицкий. Факт гибели мужчины подтвердили в Atlantic Group, где он работал гендиректором.

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Брат пошибшего Юрий Воловик сообщил, что экспертиза установила, что Старицкого застрелили с трех метров.

25 марта экс-министра иностранных дел Леонид Кожара, в доме которого месяц назад был убит бизнесмен Сергей Старицкий, задержали правоохранители.

Шевченковский районный суд Киева 27 марта избрал Кожаре меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в сумме 14 млн 83 тыс. 400 грн. Позже судья снизил размер залога для Кожары до 2 млн грн. 21 мая он вышел под залог.

10 апреля супруге экс-главы МИД Кожары сообщено о подозрении за ложные показания в качестве свидетеля. Ее отпустили под личное обязательство.
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Топ комментарии
+5
15 лямов - 500 тыс долларов))) думаю для этой семейки это не проблема - возьмут 5 см. из стопки стодолларовых купюр в верхней шухлядки тумбочки...
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11.06.2020 14:19
+4
"с возможностью выхода под залог в 14 млн"
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11.06.2020 14:26
+3
да я пошутил) но все равно сути вопроса не меняет, если он предлагали родственникам погибшего 1 лям зелени сразу , чтоб закрыть вопрос, не считая затрат на взятки ментам, судьям и прокурорам...
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11.06.2020 14:27
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Оба-на... А некоторые уже зраду разгоняли...
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11.06.2020 14:17 Ответить
"с возможностью выхода под залог в 14 млн"
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11.06.2020 14:26 Ответить
Вот это правильно -- эта гнида должна сидеть
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11.06.2020 15:24 Ответить
15 лямов - 500 тыс долларов))) думаю для этой семейки это не проблема - возьмут 5 см. из стопки стодолларовых купюр в верхней шухлядки тумбочки...
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11.06.2020 14:19 Ответить
та вряд ли, 500 тысяч баксов весит 5 кг, 50 пачек)) но в сумку Louis Vuitton точно влезет
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11.06.2020 14:21 Ответить
да я пошутил) но все равно сути вопроса не меняет, если он предлагали родственникам погибшего 1 лям зелени сразу , чтоб закрыть вопрос, не считая затрат на взятки ментам, судьям и прокурорам...
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11.06.2020 14:27 Ответить
позитивчик.. в июле-августе в Лукьяновском СИЗО душно и воняет табаком, парашей и плесенью..
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11.06.2020 14:20 Ответить
ти відстав від життя: зараз є платні камери, хотель "НаРА"
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11.06.2020 14:42 Ответить
в Лукьяне все платные СИЗО уже выкулены.. есть только коммуналки на 40 человек и спать через сутки..
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11.06.2020 14:51 Ответить
за ради такого фараона якусь соплю виселять.
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11.06.2020 14:53 Ответить
https://journalist.today/uk/u-holovnomu-slidchomu-upravlinni-natspolitsii-zhorila-kimnata-rechdokiv/ У Головному слідчому управлінні Нацполіціі згоріла кімната речдоків
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11.06.2020 14:36 Ответить
та невже? шось у лісі здохло.
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11.06.2020 14:41 Ответить
Это с Кожары пытаются последнюю "шкуру" содрать. Как ни как, но телец солидный.
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11.06.2020 15:32 Ответить
 
 