Апелляционный суд Киева отменил решение об уменьшении суммы залога экс-министру Кожаре и арестовал его

Киевский апелляционный суд рассмотрел жалобу прокуратуры на уменьшение суммы залога экс-министру Леониду Кожаре, подозреваемому в убийстве бизнесмена Старицкого, и удовлетворил ее.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ со ссылкой на адвоката семьи погибшего Эльвиру Лазаренко.

Таким образом, принятое ранее Шевченковским районным судом Киева решение об уменьшении суммы залога Кожаре с 14 млн до 2 млн утратило силу.

Кожару арестовали в зале суда с возможностью выхода под залог в 14 млн.

Читайте также: Подозреваемый в убийстве Старицкого экс-министр-"регионал" и сторонник РФ Кожара живет на вилле, а ветеран АТО Антоненко без прямых улик в деле уже более шести месяцев в СИЗО, - Бутусов

Напомним, полиция Киевcкой области сообщила, что 21 февраля в селе Чайки Киево-Святошинского района в доме покончил жизнь самоубийством мужчина, который приехал в гости из столицы.

По информации СМИ, от огнестрельного ранения в Киевской области умер предприниматель Сергей Старицкий. Факт гибели мужчины подтвердили в Atlantic Group, где он работал гендиректором.

Также читайте: Расследование убийства Старицкого тормозится, и это дает основания полагать, что кто-то мешает правоохранителям действовать, - адвокаты

Брат пошибшего Юрий Воловик сообщил, что экспертиза установила, что Старицкого застрелили с трех метров.

25 марта экс-министра иностранных дел Леонид Кожара, в доме которого месяц назад был убит бизнесмен Сергей Старицкий, задержали правоохранители.

Шевченковский районный суд Киева 27 марта избрал Кожаре меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в сумме 14 млн 83 тыс. 400 грн. Позже судья снизил размер залога для Кожары до 2 млн грн. 21 мая он вышел под залог.

10 апреля супруге экс-главы МИД Кожары сообщено о подозрении за ложные показания в качестве свидетеля. Ее отпустили под личное обязательство.