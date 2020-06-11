МИД Грузии вызовет украинского посла из-за заявления Саакашвили о борьбе против "уничтожения" страны

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани откликнулся на заявление бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили и отметил, что существовало именно то ожидание, что Саакашвили продолжит вмешиваться во внутреннюю политику Грузии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Грузия.Online.

По словам главы МИД страны Давида Залкалиани, недавнее решение отозвать посла Грузии в Украине связано с "вмешательством во внутреннюю политику Грузии".

"Это как раз тот вопрос, который побудил нас к очень серьезному подходу, из-за чего мы отозвали посла для консультаций. Именно об этом мы предупреждали наших украинских коллег - человек, назначенный на одну из высоких должностей, находящийся в розыске, которого грузинское правосудие хочет привлечь к ответственности по четырем независимым делам, продолжает вмешиваться во внутреннюю политику Грузии.

Естественно, заявление, которое мы услышали вчера, является прямым вмешательством во внутренние дела другой страны и прямым вмешательством гражданина Украины в процесс выборов", - заявил Залкалиани, добавив, что в МИД для разъяснений будет вызван посол.

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Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявил: "я не собираюсь спокойно смотреть на разрушение и окончательное уничтожение Грузии. Я действительно буду на передней линии борьбы".

Напомним, 7 мая президент Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии, бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

Позже стало известно, что Грузия отзывает посла из Украины для консультаций в связи с назначением Саакашвили.