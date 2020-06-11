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Грузия (3175) МИД (6810) Саакашвили (3210)

МИД Грузии вызовет украинского посла из-за заявления Саакашвили о борьбе против "уничтожения" страны

МИД Грузии вызовет украинского посла из-за заявления Саакашвили о борьбе против

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани откликнулся на заявление бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили и отметил, что существовало именно то ожидание, что Саакашвили продолжит вмешиваться во внутреннюю политику Грузии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Грузия.Online.

По словам главы МИД страны Давида Залкалиани, недавнее решение отозвать посла Грузии в Украине связано с "вмешательством во внутреннюю политику Грузии".

"Это как раз тот вопрос, который побудил нас к очень серьезному подходу, из-за чего мы отозвали посла для консультаций. Именно об этом мы предупреждали наших украинских коллег - человек, назначенный на одну из высоких должностей, находящийся в розыске, которого грузинское правосудие хочет привлечь к ответственности по четырем независимым делам, продолжает вмешиваться во внутреннюю политику Грузии.

Естественно, заявление, которое мы услышали вчера, является прямым вмешательством во внутренние дела другой страны и прямым вмешательством гражданина Украины в процесс выборов", - заявил Залкалиани, добавив, что в МИД для разъяснений будет вызван посол.

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Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявил: "я не собираюсь спокойно смотреть на разрушение и окончательное уничтожение Грузии. Я действительно буду на передней линии борьбы".

Напомним, 7 мая президент Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии, бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

Позже стало известно, что Грузия отзывает посла из Украины для консультаций в связи с назначением Саакашвили.
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Топ комментарии
+20
Балабол- д.о.л.б.о.е.б. еще много наговорит. Достойный представитель команды зеленского
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11.06.2020 14:14
+12
Карлсон на службе у клоунов - добра не будет....
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11.06.2020 14:23
+10
Оманський брехун ще пошкодує що взяв його до себе.
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11.06.2020 14:38
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Балабол- д.о.л.б.о.е.б. еще много наговорит. Достойный представитель команды зеленского
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11.06.2020 14:14 Ответить
"Это человек, который умеет воплощать идеи в жизнь и изменил всю страну (Грузию. - Ред.) - в направлении прозрачности, эффективности, антикоррупционности, привлечения новых инвесторов ... - которого я хочу видеть в Украине", - сказал Порошенко.
Президент назвал Михаила Саакашвили "большим другом Украины" и сказал, что знает его со студенческих лет.
https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2015/05/150530_ru_s_saakashvili_appointment_odesa
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11.06.2020 14:39 Ответить
А кто тогда знал, что єтот товарищ карлсон ничпуя не сделает, только обсерит всех? Зелебобик назначал Саакашвилли уже зня все его выкрутасы
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11.06.2020 15:15 Ответить
Смешно. Человек, который на практике в кратчайшие сроки сделал из Грузии страну, которая стала просто образцом для подражания, для вас карлсон. Наверное, ваш муж гораздо 'красивее и умнее'
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11.06.2020 16:47 Ответить
Саакашвілі в Грузії із своєю командою і великою грошовою допомогою США - це людина, яку знав Порошенко і сподівався на нього. Але виявилось, що сам по собі він - нуль, а, може, і мінус. Він заважав Україні в найважчі часи агресії. Він не карлсон, він - негідник, якому плювати на всіх і все, окрім себе самого.
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11.06.2020 18:27 Ответить
Не выдумывайте
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11.06.2020 18:31 Ответить
таки похоже на правду
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12.06.2020 00:54 Ответить
Что поделаешь, в условиях кадрового голода и на безрыбья рак рыба. Как бы этот рак не поставил кого-то раком.
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11.06.2020 15:40 Ответить
Пример неудачный в отношении Саакашвили. Это. , наоборот, топовый политик и реформатор , каких считанные единицы в мире
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11.06.2020 16:48 Ответить
Буду рад, если этому теляте удастся волка съесть, время покажет.
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11.06.2020 18:33 Ответить
блажен кто верует....
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12.06.2020 00:55 Ответить
Карлсон на службе у клоунов - добра не будет....
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11.06.2020 14:23 Ответить
Ну. Моника аж паравозом прет во внешнюю политику. Влезло в выборы в Грузии, в США. В дела королевской семьи Великобритании не планирует всунуть свой шнобель для пущего комфорта?
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11.06.2020 14:25 Ответить
Моніка шукає Еріку. Шоб убить
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11.06.2020 15:16 Ответить
Марионетки кремля в Грузии ядом дышат против Саакашвили. Следят за его выступлениями, ловят каждое слово политика. Хотят надавить на Зе, чтобы он уволил Михаила. Такие люди на вес золота, будет Саакашвили ещё и президентом Грузии, как минимум
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11.06.2020 14:36 Ответить
Каким образом он будет президентом? Саакашвили не является гражданином Грузии. Он её предал в 2015 г., отказавшись от гражданства. Кроме того, на нем висит ряд уголовных дел на бывшей родине, а там в президенты преступников не берут.
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11.06.2020 14:49 Ответить
и как могут, одновременно ,восхищать зеленые марионетки кремля в своей стране и возмущать марионетки кремля в чужой... как и кацапов, умом зебобиков не понять
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11.06.2020 14:56 Ответить
Оманський брехун ще пошкодує що взяв його до себе.
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11.06.2020 14:38 Ответить
Это те которые пригласиои кацапа в парламент Грузии? Тогда можете отзывать своего посла😷
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11.06.2020 14:39 Ответить
Через цього імбИцила ще втратимо підтримку Грузії
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11.06.2020 14:40 Ответить
Сторонники Пу и По превратились в Пи... моржовую- повьілазили хаять Саака.Картина маслом.
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11.06.2020 14:50 Ответить
соц. опитування: Чи вважаєте Ви, що в даному абзаці не коректне перше слово?
людина, призначена на одну з високих посад, що перебуває в розшуку, яку грузинське правосуддя хоче притягнути до відповідальності за чотирма незалежними справами, продовжує втручатися у внутрішню політику Грузії.Джерело: https://censor.net/ua/n3201386
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11.06.2020 15:01 Ответить
Щось у лісі здохло,або бояться Саакашвілі,бо корумповані.https://www.youtube.com/watch?v=eJzC_L7NdfY
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11.06.2020 15:08 Ответить
Цього гризлюка потрібно видати його країні і нехай там з ним розбираються!
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11.06.2020 15:32 Ответить
Та да, а тебя в твою отправить в один конец
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11.06.2020 16:42 Ответить
краще такі всі статті та коментарі повидаляти звідусіль, та зовсім не звертать увагу на сракашвілі, він її не заслуговує, бо набридло вже слухать весь його отой пердеж невгамовний
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11.06.2020 16:26 Ответить
Так он реформы собирается проводить или помогать зелебобу просирать последние остатки международного имиджа Украины?
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11.06.2020 16:41 Ответить
много букофф
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12.06.2020 00:56 Ответить
 
 