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Ухудшение ситуации с COVID-19 в 10 и более областях будет поводом для усиления карантина, - Шмыгаль
Критическое ухудшение с коронавирусом в 10 и более областях может стать поводом для возврату к жесткому карантину/
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции на тему "100 дней правительства", передает Цензор.НЕТ.
"Если в критическом количестве областей (10 и более) будет критический рост, это будет поводом для возврата к усиленному карантину", - сказал Шмыгаль .
Он также допустил, что в случае ухудшения ситуации правительство может перенести местные выборы, которые должны пройти в октябре.
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