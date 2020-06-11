Ухудшение ситуации с COVID-19 в 10 и более областях будет поводом для усиления карантина, - Шмыгаль

Критическое ухудшение с коронавирусом в 10 и более областях может стать поводом для возврату к жесткому карантину/

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции на тему "100 дней правительства", передает Цензор.НЕТ.

"Если в критическом количестве областей (10 и более) будет критический рост, это будет поводом для возврата к усиленному карантину", - сказал Шмыгаль .

Он также допустил, что в случае ухудшения ситуации правительство может перенести местные выборы, которые должны пройти в октябре.

Читайте также: Мы взяли коронавирус под контроль, но угроза остается актуальной, - Шмыгаль