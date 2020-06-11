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Новости Коронавирус и карантин
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Ухудшение ситуации с COVID-19 в 10 и более областях будет поводом для усиления карантина, - Шмыгаль

Ухудшение ситуации с COVID-19 в 10 и более областях будет поводом для усиления карантина, - Шмыгаль

Критическое ухудшение с коронавирусом в 10 и более областях может стать поводом для возврату к жесткому карантину/

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции на тему "100 дней правительства", передает Цензор.НЕТ.

"Если в критическом количестве областей (10 и более) будет критический рост, это будет поводом для возврата к усиленному карантину", - сказал Шмыгаль .

Он также допустил, что в случае ухудшения ситуации правительство может перенести местные выборы, которые должны пройти в октябре.

Читайте также: Мы взяли коронавирус под контроль, но угроза остается актуальной, - Шмыгаль
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Топ комментарии
+4
Вопрос для смышлёных. Почему так навязчиво пропагандируют маски и при этом практически нет пропаганды ношения очков? А ведь глаза - это тоже слизистая, через которую...
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11.06.2020 14:49
+4
Олег з московською зозулею, в кафе Ухудшение ситуации с COVID-19 в 10 и более областях будет поводом для усиления карантина, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6806
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11.06.2020 14:49
+4
Наверное , протестные настроения в обществе повышаются, потому нужен карантин. А вируса уже почти все перестали бояться, маски носят по инерции. Будет весело.
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11.06.2020 15:09
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Вопрос для смышлёных. Почему так навязчиво пропагандируют маски и при этом практически нет пропаганды ношения очков? А ведь глаза - это тоже слизистая, через которую...
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11.06.2020 14:49 Ответить
Олег з московською зозулею, в кафе Ухудшение ситуации с COVID-19 в 10 и более областях будет поводом для усиления карантина, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6806
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11.06.2020 14:49 Ответить
А чей-то они с термосом сидят. Со своим самогоном пришли?! 😂😂😂
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11.06.2020 14:50 Ответить
Можливо бояться, що отруять, тому зі своїм. Або там чай з коксом
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11.06.2020 15:05 Ответить
А що то за зозуля?
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11.06.2020 15:31 Ответить
Біля Ляшка на стільці піджопник чи інкасаторський мішок?)]) схожість велика
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11.06.2020 15:39 Ответить
какое усиление, вы взяли вирус под контроль
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11.06.2020 14:50 Ответить
Це жах. Економіка не просяде, вона впаде до рівня 90-х.
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11.06.2020 15:05 Ответить
Наверное , протестные настроения в обществе повышаются, потому нужен карантин. А вируса уже почти все перестали бояться, маски носят по инерции. Будет весело.
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11.06.2020 15:09 Ответить
будет весело, когда будет по 1000 в день. Быдло неисправимо.
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11.06.2020 16:29 Ответить
пусть попробует но только по закону. Орган котрый публично с апонентами обоснует свою истерию и заказ хазяев масок. И вперед. Хватит исподтешка дурить и пугать несвидомых. Обуснуй научно эпимдемиологический по нормам права, по прецендентам на примере Швеци своим апонентам.
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11.06.2020 15:34 Ответить
А что, млять, вы хотите?
Вчера вечером, полдесятого, проходил через сквер Шевченко...
Набережная Адлера 1985 год!
Вечереет, на всех скамейках мест нет, шляются толпы, гремит оркестр, у фонтана выплясывают самбу, за столиками не осталось мест не только шахматистам, но и картёжникам - токо мОлодёж с бутылочками разных форматов...
И как вы догадываетесь - все до единого в масках!
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11.06.2020 15:36 Ответить
Якщо карантин посилять,будуть протести,ніхто в нас влітку вже вдома не буде сидіти.
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11.06.2020 15:42 Ответить
Так и работать надо, на дачу ездить
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11.06.2020 16:25 Ответить
намордник надень и протестуй, сколько влезет
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11.06.2020 16:30 Ответить
Еще одно повышение "херантина" и озверевшие люди, на части порвут этого шмыгу.
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11.06.2020 18:59 Ответить
 
 