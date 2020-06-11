Представитель Луганска в ТКГ Либстер об особом статусе Донбасса: Если в минских договоренностях написано - мы должны это делать
Украина должна решить вопрос с особым статусом Донбасса, поскольку это прописано в минских соглашениях.
Об этом в интервью LIGA.net заявил представитель Луганска в трехсторонней контактной группе, врач-травматолог и вынужденный переселенец из Донбасса Константин Либстер, передает Цензор.НЕТ.
"Если бы мы жили в счастливой стране – назовем ее страной счастья Украина – то событий 2014 года не было бы. Счастливому человеку нужно воевать? Нет, не нужно. Это произошло только потому, что у нас было очень мало счастливых людей. И произошло то, что произошло. И я убежден, что сильная Украина не нужна никому: ни на востоке, ни на западе. Понятно, что это все Россия, и это безапелляционно. Но Россия говорит, что это ваш внутренний конфликт. Они политически грамотно подводят к тому, что они тут не при чем. Для меня лично там сейчас замороженный конфликт, который поддерживается Российской Федерацией. И не все люди, живущие на той территории, могли сделать выбор. Выбор был сделан за них. Очень много людей не могли уехать физически. Я хочу спокойно ездить на ту территорию. Я хочу, чтобы не было унижения на пунктах пропуска. Я хочу, чтобы было железнодорожное сообщение. Потому что общение (в рамках ТКГ. – Ред.) показало мне глубину процессов. Все течет очень латентно. Нельзя, конечно, по одной встрече понимать, чем это все закончится. Но я понимаю, что это закончится очень нескоро", - заявил Либстер.
"Россия – инициатор и сторона, которая принимает активное участие в конфликте на Донбассе. Но когда наши ребята с Донецка сказали, что Россия – агрессор, это единственное, что возбудило Грызлова. Он сказал: давайте говорить словами минского формата, где нет такого слова. Мой посыл – мир. И мир может быть только тогда, когда мы можем слышать людей", - добавил представитель Луганска в ТКГ.
"Украина должна стать страной счастливых людей. Когда в Украине каждый будет ходить на работу, делать свое дело честно, не воровать и не обманывать. Нужно показать, что есть жизнь, которая намного лучше, чем та, которая есть у людей. Когда человек это увидит, он будет искать теплое место", - рассказал Либстер.
"Украина – это унитарное государство? А как в унитарном государстве может быть Автономная республика Крым? Значит мы были не до конца унитарным государством. Мы должны провести детальный анализ того, что такое автономия, что такое федерализация и что такое унитарное государство. Украина пошла по пути децентрализации, то есть предоставления полномочий на места. То есть человек на месте лучше разберется. Если у нас в минских договоренностях написано о законе об особом статусе, то мы должны это делать. Все европейские страны сказали, что это единственный путь решения вопроса", - ответил Либстер на вопрос об особом статусе Донбасса.
"Там (в ОРДЛО. - Ред.) живут люди, граждане Украины, которые имеют право на социальные выплаты и многие вещи, которые Украина должна им предоставить. Человек отработал. Он имеет право на пенсию? У нас нет фильтра, ты хороший/плохой, ты за/против Украины. Я надеюсь, у органов есть понятие, кто брал автомат, кто воевал, кто убивал. Но много людей страдает", - акцентировал Либстер.
"Путин живет в другой жизненной реалии, потому что он уже много лет летает в космосе. Поэтому сложно сказать, как поведет себя Путин на переговорах один на один с нашим президентом. Нужно иметь свою программу и позицию. Если она достойная и ты уверен в себе, то нужно идти на прямые переговоры с Путиным. Я думаю, скоро мы можем пойти на переговоры, если президент решит. Конечно, для того чтобы конфликт на Донбассе решился, Россия должна этого захотеть", - рассказал он.
Пожалуйста, подождите...
Деякі обов'язкові пункти цієї злочинної мінської змови для особливого порядку самоврядування в країні ОРДЛО включають таке:
- вибори за законами держави длнр - лугандоніі (під дулами автоматів російських фашистів окупантів) наглядає ворожа нам ОБСЄ.
- звільнення від покарання, переслідування і дискримінації всіх осіб, (кривавих нелюдей, вбивць, бандитів, фашистів, терористів) пов'язаних з подіями (окупацією), що мали місце на Донбасі (окупована кремлем бандитська резервація (ордло);
- право на мовне самовизначення (повне знищення української і заміна на мову кривавого ворога - окупанта);
- участь органів місцевого самоврядування (з кривавих бандитів сепаратистів, терористів) в призначенні окупантами бандитських глав органів, силових структур, прокуратури і судів;
- держава надає беззастережну підтримку (від пуза годує вбивць - терористів, кремлевских- колаборантів, бандитів - сепаратистів) соціально-економічного розвитку;
- визнання з боку центральних органів влади транскордонного співробітництва (повністю відкритий кордон з проклятої ворожої фашистської РФ);
-представники депутатів вбивць -бандитів з окупованої кремлем ордло у Верховній Раді можуть накладати вето на будь-які рішення і навіть про вступ України в ЄС і НАТО.
- офіційну згоду на створення терористичний загонів (з кривавих убивць бандитів - бойовиків) народної міліції і всього силового блоку за рішенням місцевих бандитських рад; - повноваження депутатів місцевих рад та посадових осіб, обраних на їх бандитських виборах (будь-якої прокремлівської бандитської зграї), призначених цим законом, ні ким не можуть бути достроково припинені (навіть за найстрашніші важкі злочини) .........
І це вже все приїхали, далі вже нікуди, це кінцева. Тепер тільки протестний Майдан або повне знищення державності України? НА НАШ ВИБІР !
Ротоширинка на замке.
Хоть один человек может внятно объяснить, как такое возможно?!?
1 Статус ТД набувається на строк не менший аніж термін російської окупації.
2 Протягом терміну деокупації усі громадяни України які знаходилися на території російської окупації отримують тимчасовий документ негромадянина. Документ негромадянина дає право
3 Громадяни інших країн мають пройти перевірку, і в разі якщо не буде доказів про їх участь в структурах терористичних організацій ордло мають бути депортовані на довгий термін.
4 Усі негромадяни протягом терміну деокупації мають проходити регулярні тренінги та перевірки, які у разі провалу відтерміновують набування повноцінного українського громадянства. Кожен хто має бажання набути повноцінне українське громадянство має публічно визнати росією ворогом, та подати на росію до міжнародного суду на відшкодування матерільних та моральних збитків.
5 Протягом терміну деокупації за кошти держави проводиться добровільна депортація негромадян, бажаючих виїхати в росію.
6 Заборонити виїзд із ТД на на строк деокупації, за виключенням виїзду в росії із позбавленням громадянства України та права набувати громадянство України на строк 99 років.
7 Після завершення терміну деокупації та у разі вдалої здачі контрольних точок, на ТД має пройти аттестація усіх на знання української мови та української історії. Якщо атестація пройдена, то особа набуває повноцінне українське громадянство. Якщо ні, особа отримує постійний документ негромадянина.
А я в 2014 році хотіла, щоб не було того "референдуму" в травні а потім "виборів" в листопаді, а також не хотіла, щоб не було мітингів з плакатами типу "ни тонни угля Украине" і "Донбасс не слишат" "путин введи...". Взагалі не хотіла війни!
Мутний цей доктор.
Так що трагічна історія України знову повторюється? Ми «Самі себе звоювали», так раніше з гіркотою писав і говорив про зраду частини продажної української старшини Великий патріот України гетьман Іван Мазепа.
Так ось цей злочинний статус особливого окупованого кремлем бандитского Донбасу ( федералізація - лугандонії ) він чітко вказує на особливий порядок формування місцевої окупаційної кремлівської бандитської влади з терористів -колаборантів. І його маніакально хоче узаконити екс- кловун продажний кремлівський ...резидент ЗЕ..капітулянт. Він вже маніакально хоче своєю ручною продажною анти-українською ЗРадою затвердити щоб ця злочинна норма стала навіть частиною Української Конституції. А це для того щоб в недалекому майбутньому коли а точно що винесуть цю продажну про-кремлівську тимчасову владу проклятих ЗЕбілів - капітулянтів. То тоді щоб скасувати цей злочинний Закон, знову доведеться шукати і 300 голосами відновлювати спотворену і понівечену ЗЕбілами виродками Українську Конституцію.
__Так що виходить як і раніше, ми знову самі себе звоюємо і згубимо Вкраїну???__
Есть https://www.facebook.com/nikolay.grekov.92?hc_location=ufi Николай Греков - законоизбранный мер Александровска. У него так точно больше прав представлять Луганщину в ТКГ
Так что куй вам на воротник доктор ! Ничего личного