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Новости Агрессия России против Украины
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переговоры (4781) путин (30489) россия (93025) Донбасс (26950) Трехсторонняя контактная группа (842) Либстер Константин (1)

Представитель Луганска в ТКГ Либстер об особом статусе Донбасса: Если в минских договоренностях написано - мы должны это делать

Представитель Луганска в ТКГ Либстер об особом статусе Донбасса: Если в минских договоренностях написано - мы должны это делать

Украина должна решить вопрос с особым статусом Донбасса, поскольку это прописано в минских соглашениях.

Об этом в интервью LIGA.net заявил представитель Луганска в трехсторонней контактной группе, врач-травматолог и вынужденный переселенец из Донбасса Константин Либстер, передает Цензор.НЕТ.

"Если бы мы жили в счастливой стране – назовем ее страной счастья Украина – то событий 2014 года не было бы. Счастливому человеку нужно воевать? Нет, не нужно. Это произошло только потому, что у нас было очень мало счастливых людей. И произошло то, что произошло. И я убежден, что сильная Украина не нужна никому: ни на востоке, ни на западе. Понятно, что это все Россия, и это безапелляционно. Но Россия говорит, что это ваш внутренний конфликт. Они политически грамотно подводят к тому, что они тут не при чем. Для меня лично там сейчас замороженный конфликт, который поддерживается Российской Федерацией. И не все люди, живущие на той территории, могли сделать выбор. Выбор был сделан за них. Очень много людей не могли уехать физически. Я хочу спокойно ездить на ту территорию. Я хочу, чтобы не было унижения на пунктах пропуска. Я хочу, чтобы было железнодорожное сообщение. Потому что общение (в рамках ТКГ. – Ред.) показало мне глубину процессов. Все течет очень латентно. Нельзя, конечно, по одной встрече понимать, чем это все закончится. Но я понимаю, что это закончится очень нескоро", - заявил Либстер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Казанский о заседании ТКГ: Часть представителей ОРДЛО от РФ хамят и перебивают, Грызлов на 30-40 минут опаздывает. Детский сад

"Россия – инициатор и сторона, которая принимает активное участие в конфликте на Донбассе. Но когда наши ребята с Донецка сказали, что Россия – агрессор, это единственное, что возбудило Грызлова. Он сказал: давайте говорить словами минского формата, где нет такого слова. Мой посыл – мир. И мир может быть только тогда, когда мы можем слышать людей", - добавил представитель Луганска в ТКГ.

"Украина должна стать страной счастливых людей. Когда в Украине каждый будет ходить на работу, делать свое дело честно, не воровать и не обманывать. Нужно показать, что есть жизнь, которая намного лучше, чем та, которая есть у людей. Когда человек это увидит, он будет искать теплое место", - рассказал Либстер.

"Украина – это унитарное государство? А как в унитарном государстве может быть Автономная республика Крым? Значит мы были не до конца унитарным государством. Мы должны провести детальный анализ того, что такое автономия, что такое федерализация и что такое унитарное государство. Украина пошла по пути децентрализации, то есть предоставления полномочий на места. То есть человек на месте лучше разберется. Если у нас в минских договоренностях написано о законе об особом статусе, то мы должны это делать. Все европейские страны сказали, что это единственный путь решения вопроса", - ответил Либстер на вопрос об особом статусе Донбасса.

"Там (в ОРДЛО. - Ред.) живут люди, граждане Украины, которые имеют право на социальные выплаты и многие вещи, которые Украина должна им предоставить. Человек отработал. Он имеет право на пенсию? У нас нет фильтра, ты хороший/плохой, ты за/против Украины. Я надеюсь, у органов есть понятие, кто брал автомат, кто воевал, кто убивал. Но много людей страдает", - акцентировал Либстер.

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"Путин живет в другой жизненной реалии, потому что он уже много лет летает в космосе. Поэтому сложно сказать, как поведет себя Путин на переговорах один на один с нашим президентом. Нужно иметь свою программу и позицию. Если она достойная и ты уверен в себе, то нужно идти на прямые переговоры с Путиным. Я думаю, скоро мы можем пойти на переговоры, если президент решит. Конечно, для того чтобы конфликт на Донбассе решился, Россия должна этого захотеть", - рассказал он.

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Топ комментарии
+65
шота быстро вскрылись консервы...
особый статус за сепаратизм нельзя давать
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11.06.2020 14:53
+63
Представитель Луганска в ТКГ Либстер об особом статусе Донбасса: Если в минских договоренностях написано - мы должны это делать - Цензор.НЕТ 3070
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11.06.2020 15:04
+54
Ничем. Это легализация кацапской клоаки для набора своих людей в правительстве, ВРУ и т.д., для влияния на страну. С такими же темпами я требую особый статус на территории моей дачи.
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11.06.2020 14:57
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Там написано? Ну, это смотря как читать...
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11.06.2020 15:52 Ответить
Пропоную всіх російських загарбників і їх посібників просто вбити... Зразу проблеми з окупованими територіями зникнуть
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11.06.2020 15:53 Ответить
Ти вбивати будеш...язиком?
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12.06.2020 13:55 Ответить
Все ясно. Берем для вида одного-два патриота, и разбавляем вот таким говном для разнообразия. Плюс с другой стороны - кацапы. И того - кацапов и их сторонников большенство
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11.06.2020 15:53 Ответить
-
Деякі обов'язкові пункти цієї злочинної мінської змови для особливого порядку самоврядування в країні ОРДЛО включають таке:
- вибори за законами держави длнр - лугандоніі (під дулами автоматів російських фашистів окупантів) наглядає ворожа нам ОБСЄ.
- звільнення від покарання, переслідування і дискримінації всіх осіб, (кривавих нелюдей, вбивць, бандитів, фашистів, терористів) пов'язаних з подіями (окупацією), що мали місце на Донбасі (окупована кремлем бандитська резервація (ордло);
- право на мовне самовизначення (повне знищення української і заміна на мову кривавого ворога - окупанта);
- участь органів місцевого самоврядування (з кривавих бандитів сепаратистів, терористів) в призначенні окупантами бандитських глав органів, силових структур, прокуратури і судів;
- держава надає беззастережну підтримку (від пуза годує вбивць - терористів, кремлевских- колаборантів, бандитів - сепаратистів) соціально-економічного розвитку;
- визнання з боку центральних органів влади транскордонного співробітництва (повністю відкритий кордон з проклятої ворожої фашистської РФ);
-представники депутатів вбивць -бандитів з окупованої кремлем ордло у Верховній Раді можуть накладати вето на будь-які рішення і навіть про вступ України в ЄС і НАТО.
- офіційну згоду на створення терористичний загонів (з кривавих убивць бандитів - бойовиків) народної міліції і всього силового блоку за рішенням місцевих бандитських рад; - повноваження депутатів місцевих рад та посадових осіб, обраних на їх бандитських виборах (будь-якої прокремлівської бандитської зграї), призначених цим законом, ні ким не можуть бути достроково припинені (навіть за найстрашніші важкі злочини) .........
І це вже все приїхали, далі вже нікуди, це кінцева. Тепер тільки протестний Майдан або повне знищення державності України? НА НАШ ВИБІР !
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11.06.2020 15:54 Ответить
Пурга якась!...... Ніякого особливого статусу! Тут взагалі немає про що балакати! І що це за аргумент - так написано в мінських угодах! Так в Будапештському меморандамі взагалі більш важливі речі прописані - і що з того? Я вже не кажу що пишуть на заборі! Треба ж мати здоровий глузд та відстоювати українські інтереси!!!!!!!!!!!
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11.06.2020 15:55 Ответить
Мінські договорняки це що-якийсь закон України??? Чи в Конституції ця муйня якось прописана? Нє??? Так про що мова? Вони з ким були домовлені-з Порошенком? Порошенко вже не президент-значить мінські домовленості не дійсні.Або з Порошенком і домовляйтеся!
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11.06.2020 22:50 Ответить
Не все просто. Президент Украины подписал.
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12.06.2020 13:34 Ответить
И ни одна подстилка Петина не написала- Петя нафига ты это прописал в договоре?
Ротоширинка на замке.
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11.06.2020 15:56 Ответить
Украина - это унитарное государство? А как в унитарном государстве может быть Автономная республика Крым? Источник: https://censor.net.ua/n3201401
Хоть один человек может внятно объяснить, как такое возможно?!?
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11.06.2020 16:04 Ответить
Вот только у самих украинцев забывают спросить, согласны ли они жить с этими дегенератами в одной стране, восстанавливать то что те разворовали, еще и наделять их особыми привелегиями. Вот не хочу быть рабом даунбасят, и жить в своей стране, ПОД ИХ ДИКТОВКУ
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11.06.2020 16:05 Ответить
забывают спросить....Можно конечно Референдум. Вы будете подписи собирать или ФБ посты строчить?
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12.06.2020 13:37 Ответить
"угоды", написанные какими то уродами со стороны, мало того - в Моксве - выше Конституции?
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11.06.2020 16:14 Ответить
Лугандонам особливий статут має бути - "больненькі на голову". Без права голосу, займати керівні держпосади, працювати силовиками, суддями, вихователями, вчителями молодших класів.
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11.06.2020 16:16 Ответить
А який статус має бути у виборців ЗЕ?
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11.06.2020 16:20 Ответить
Зелененькі на голову
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11.06.2020 22:29 Ответить
Ермак всетаки "пропхал" свой сценарий, теперь Казанского через пару недель или месяцев уберут из ТКГ и на его место зайдет еще один Либстер или Сивохо....и все дело сделано"Особый статус для ОРДЛО и прочие "ништяки" за счет Украины...
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11.06.2020 16:19 Ответить
Точно, "мудрий нарід"- пєресєльонци сказав "дайош особий статус", винь да полож. Єрмак не дурак.
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11.06.2020 16:28 Ответить
А может общими усилиями выпхаем Либстеров из ТКГ?....может у Кремля откроется глаза на реальную поддержку на Донбассе и не надо будет отвоевывать. Если будет ответ - предложу план
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12.06.2020 13:40 Ответить
Переселенец, который уехал из ОРДЛО по идеологическим мотивам НИКОГДА не подпишется под легализацией этих бандитских образований....
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11.06.2020 16:28 Ответить
Лібстер получаєца колбасний перєсєльонєц і Єрмак таких назбирає більшість.І знову всю Україну розведуть демократично, апелюючи до волі "мудрого народу". Охлократія рулить.
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11.06.2020 16:31 Ответить
Есть https://www.facebook.com/nikolay.grekov.92?hc_location=ufi Николай Греков - законоизбранный мер Александровска. У него так точно больше прав представлять Луганщину в ТКГ
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12.06.2020 13:24 Ответить
Как переселенец,участник боевых действий,говорю:-,,Я е...у этого лобстЭра и прочую продажную шваль!,,Где вы твари набрались на нашу голову,лобстэры,кацманы,шефиры и прочие ермаки? Ох не злите нас,не доводите до греха,падлы!
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11.06.2020 17:36 Ответить
Уехать из Луганска что бы не дышать одним воздухом с российскими бандюками и не видеть как деградирует твой город , а потом легализовать "особым статусом" !?!? Тут как говорится-- "или крестик сними , или трусы одень"
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11.06.2020 16:33 Ответить
На твоем заборе каракулями написано. Харькали мы соплями на ваши сраные соглашения. Ты такой же особый пень на опушке леса как и остальные.
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11.06.2020 16:54 Ответить
"Чьих будешь,холоп!"-актуально и сейчас.Пупин,Пидро,Шмеркель...-кукловоды,а зестадо и пороскот пойдут только туда-куда их поведут их феодалы.Самостоятельно мыслить при олигархате невозможно,но есть возможность уехать,поэтому умные уезжают,а ни рыба-ни мясо остаются на растерзание феодалам.УКРы(УноКиевоРус)уже почти тысячу лет на словах унитарны,но де-факто Унию украла речь посполита,а Русь украла московия.Зачемь ещё и Киев раздирать?
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11.06.2020 16:58 Ответить
Уехал и ....уехал....Без некоторых освободим
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12.06.2020 13:42 Ответить
Лібстера геть із ТГК !
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11.06.2020 17:07 Ответить
Я хочу спокойно ездить на ту территорию. Я хочу, чтобы не было унижения на пунктах пропуска. https://censor.net/n3201401 А я бажаю шоб нікого з лугандону не випускали. А ти пи,дуй туди і не повертайся **** ватна, коли ви всі подохнете
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11.06.2020 17:09 Ответить
колаборация с оккупантами никогда ни к чему хорошему не приводила. для населения оккупантов в том числе.
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11.06.2020 17:27 Ответить
Статус повинен мати назву "Теріторія деокупації(ТД)"
1 Статус ТД набувається на строк не менший аніж термін російської окупації.
2 Протягом терміну деокупації усі громадяни України які знаходилися на території російської окупації отримують тимчасовий документ негромадянина. Документ негромадянина дає право
3 Громадяни інших країн мають пройти перевірку, і в разі якщо не буде доказів про їх участь в структурах терористичних організацій ордло мають бути депортовані на довгий термін.
4 Усі негромадяни протягом терміну деокупації мають проходити регулярні тренінги та перевірки, які у разі провалу відтерміновують набування повноцінного українського громадянства. Кожен хто має бажання набути повноцінне українське громадянство має публічно визнати росією ворогом, та подати на росію до міжнародного суду на відшкодування матерільних та моральних збитків.
5 Протягом терміну деокупації за кошти держави проводиться добровільна депортація негромадян, бажаючих виїхати в росію.
6 Заборонити виїзд із ТД на на строк деокупації, за виключенням виїзду в росії із позбавленням громадянства України та права набувати громадянство України на строк 99 років.
7 Після завершення терміну деокупації та у разі вдалої здачі контрольних точок, на ТД має пройти аттестація усіх на знання української мови та української історії. Якщо атестація пройдена, то особа набуває повноцінне українське громадянство. Якщо ні, особа отримує постійний документ негромадянина.
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11.06.2020 17:39 Ответить
Не Вам учить нас плану деоккупации...Мы точно не забудем, не простим
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12.06.2020 13:44 Ответить
"Я хочу спокойно ездить на ту территорию. Я хочу, чтобы не было унижения на пунктах пропуска..."

А я в 2014 році хотіла, щоб не було того "референдуму" в травні а потім "виборів" в листопаді, а також не хотіла, щоб не було мітингів з плакатами типу "ни тонни угля Украине" і "Донбасс не слишат" "путин введи...". Взагалі не хотіла війни!
Мутний цей доктор.
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11.06.2020 17:45 Ответить
6 лет даунбас вместе с Крымом, у особливому статусі! Будет конечно у особый статус, во время зачистки территорий от лишнехромосомных свинособак!
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11.06.2020 18:11 Ответить
І багато таких представників серед решти 60?
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11.06.2020 18:14 Ответить
решта 60 - ? От переселенцев Донетчины - Гармаш(ostro.org) и Казанский(реалии Донбасса радио Свобода). А вот от Луганщины некий Горан и этот Либстер
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12.06.2020 13:31 Ответить
-
Так що трагічна історія України знову повторюється? Ми «Самі себе звоювали», так раніше з гіркотою писав і говорив про зраду частини продажної української старшини Великий патріот України гетьман Іван Мазепа.
Так ось цей злочинний статус особливого окупованого кремлем бандитского Донбасу ( федералізація - лугандонії ) він чітко вказує на особливий порядок формування місцевої окупаційної кремлівської бандитської влади з терористів -колаборантів. І його маніакально хоче узаконити екс- кловун продажний кремлівський ...резидент ЗЕ..капітулянт. Він вже маніакально хоче своєю ручною продажною анти-українською ЗРадою затвердити щоб ця злочинна норма стала навіть частиною Української Конституції. А це для того щоб в недалекому майбутньому коли а точно що винесуть цю продажну про-кремлівську тимчасову владу проклятих ЗЕбілів - капітулянтів. То тоді щоб скасувати цей злочинний Закон, знову доведеться шукати і 300 голосами відновлювати спотворену і понівечену ЗЕбілами виродками Українську Конституцію.
__Так що виходить як і раніше, ми знову самі себе звоюємо і згубимо Вкраїну???__
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11.06.2020 18:16 Ответить
Если ничего не делать и стенать....загубемо...Перший крок - Гармаш та Казанский..Кремль побачив , що не всі танцюють під дудку. Треба і від Луганщини щоб були авторитетні патріоти.
Есть https://www.facebook.com/nikolay.grekov.92?hc_location=ufi Николай Греков - законоизбранный мер Александровска. У него так точно больше прав представлять Луганщину в ТКГ
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12.06.2020 13:48 Ответить
Только идиот может не понимать того , что получив особый статус лугандония станет троянским конем тормозящим развитие страны !
Так что куй вам на воротник доктор ! Ничего личного
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11.06.2020 18:21 Ответить
Вот для это и создавалась группа зебобиков в ТКГ. Сейчас Либерманы, Либстеры и другая подтанцовка расскажут как дальше жить Украине. Они уже не просят, а требуют особый статус для российских манкуртов. И очень скоро - "Идя навстречу требованиям народа...".
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11.06.2020 18:41 Ответить
Ну Гармаш и Казанский не из описанной группы...
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12.06.2020 13:33 Ответить
Ще один "щирий українець" вказує українцям як їм жити..А чому б в Ізраілі, братам своїм, не порекомендувати таким же чином владнати арабсько-єврейське протистояння?
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11.06.2020 19:14 Ответить
Надати особливий статус лугандону потрібно обов'язково..у вигляді резервації відділеної від України парканом з спіраллю Бруно, кулеметними вежами і мінними полями.
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11.06.2020 19:17 Ответить
Навкруги себе збудуй....а ми вільними будемо
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12.06.2020 13:50 Ответить
Представник Луганська в ТКГ Лібстер про особливий статус Донбасу: Якщо в Мінських домовленостях написано - ми маємо це робити - Цензор.НЕТ 426 ОСОБИЙ СТАТУС
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11.06.2020 19:34 Ответить
Уникальный долб.** или феноменальный засланец?
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11.06.2020 19:39 Ответить
"Либстер" - гарна українська ХВамилiя.
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11.06.2020 19:54 Ответить
ПНХ!
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11.06.2020 20:45 Ответить
Тато цього Лібстера https://myrotvorets.center/criminal/libster-sergej-borisovich/
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11.06.2020 21:18 Ответить
дурь от лобстера
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11.06.2020 22:24 Ответить
Лібстер знає число "1"(припинення обстрілів), чи він такий же хитрож..., як і ті, що хочуть українських грошей і "Путін, ввєді!" одночасно? Приперлось сюди, а хоче туди! То їдь!
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12.06.2020 00:33 Ответить
Якщо так, то я спокійний. Тому що нема в "мінських" ніякого особливого статусу для Донецької і Луганської. Потрібно тільки пошукати їх в Інеті і почитати.
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12.06.2020 00:35 Ответить
Представник Луганська в ТКГ Лібстер про особливий статус Донбасу: Якщо в Мінських домовленостях написано - ми маємо це робити - Цензор.НЕТ 8861
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12.06.2020 00:50 Ответить
Вы все уже давно умерли, пиндосы))))
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12.06.2020 09:25 Ответить
Есть https://www.facebook.com/nikolay.grekov.92?hc_location=ufi Николай Греков - законоизбранный мер Александровска. У него так точно больше прав представлять Луганщину в ТКГ
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12.06.2020 13:25 Ответить
На 14.00 12.06.2020 все прочел ...Ни одного поста в поддержку Либстера...Нужно это довести Либстеру(и заменить его в ТКГ) , Резникову, Ермаку, Зеленскому
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12.06.2020 14:00 Ответить
Як ви це не уточнюйте, а всеодно виходить державна зрада України...
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17.06.2020 20:19 Ответить
Фуй вам а не особый статус, сепары ипаные
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17.06.2020 20:37 Ответить
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