Представитель Луганска в ТКГ Либстер об особом статусе Донбасса: Если в минских договоренностях написано - мы должны это делать

Украина должна решить вопрос с особым статусом Донбасса, поскольку это прописано в минских соглашениях.

Об этом в интервью LIGA.net заявил представитель Луганска в трехсторонней контактной группе, врач-травматолог и вынужденный переселенец из Донбасса Константин Либстер, передает Цензор.НЕТ.

"Если бы мы жили в счастливой стране – назовем ее страной счастья Украина – то событий 2014 года не было бы. Счастливому человеку нужно воевать? Нет, не нужно. Это произошло только потому, что у нас было очень мало счастливых людей. И произошло то, что произошло. И я убежден, что сильная Украина не нужна никому: ни на востоке, ни на западе. Понятно, что это все Россия, и это безапелляционно. Но Россия говорит, что это ваш внутренний конфликт. Они политически грамотно подводят к тому, что они тут не при чем. Для меня лично там сейчас замороженный конфликт, который поддерживается Российской Федерацией. И не все люди, живущие на той территории, могли сделать выбор. Выбор был сделан за них. Очень много людей не могли уехать физически. Я хочу спокойно ездить на ту территорию. Я хочу, чтобы не было унижения на пунктах пропуска. Я хочу, чтобы было железнодорожное сообщение. Потому что общение (в рамках ТКГ. – Ред.) показало мне глубину процессов. Все течет очень латентно. Нельзя, конечно, по одной встрече понимать, чем это все закончится. Но я понимаю, что это закончится очень нескоро", - заявил Либстер.

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"Россия – инициатор и сторона, которая принимает активное участие в конфликте на Донбассе. Но когда наши ребята с Донецка сказали, что Россия – агрессор, это единственное, что возбудило Грызлова. Он сказал: давайте говорить словами минского формата, где нет такого слова. Мой посыл – мир. И мир может быть только тогда, когда мы можем слышать людей", - добавил представитель Луганска в ТКГ.

"Украина должна стать страной счастливых людей. Когда в Украине каждый будет ходить на работу, делать свое дело честно, не воровать и не обманывать. Нужно показать, что есть жизнь, которая намного лучше, чем та, которая есть у людей. Когда человек это увидит, он будет искать теплое место", - рассказал Либстер.

"Украина – это унитарное государство? А как в унитарном государстве может быть Автономная республика Крым? Значит мы были не до конца унитарным государством. Мы должны провести детальный анализ того, что такое автономия, что такое федерализация и что такое унитарное государство. Украина пошла по пути децентрализации, то есть предоставления полномочий на места. То есть человек на месте лучше разберется. Если у нас в минских договоренностях написано о законе об особом статусе, то мы должны это делать. Все европейские страны сказали, что это единственный путь решения вопроса", - ответил Либстер на вопрос об особом статусе Донбасса.

"Там (в ОРДЛО. - Ред.) живут люди, граждане Украины, которые имеют право на социальные выплаты и многие вещи, которые Украина должна им предоставить. Человек отработал. Он имеет право на пенсию? У нас нет фильтра, ты хороший/плохой, ты за/против Украины. Я надеюсь, у органов есть понятие, кто брал автомат, кто воевал, кто убивал. Но много людей страдает", - акцентировал Либстер.

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"Путин живет в другой жизненной реалии, потому что он уже много лет летает в космосе. Поэтому сложно сказать, как поведет себя Путин на переговорах один на один с нашим президентом. Нужно иметь свою программу и позицию. Если она достойная и ты уверен в себе, то нужно идти на прямые переговоры с Путиным. Я думаю, скоро мы можем пойти на переговоры, если президент решит. Конечно, для того чтобы конфликт на Донбассе решился, Россия должна этого захотеть", - рассказал он.