Укравтодор хочет легализовать дорожные поборы, избежав сопротивления бизнеса, - директор по правовым вопросам Группы компаний "Новая почта" Хомич
Директор по правовым вопросам Группы компаний "Новая почта" утверждает, что организованный Укравтодором круглый стол на тему "Платные дороги для иностранных перевозчиков" проведен "для галочки".
Об этом Инна Хомич написала в своей авторской колонке на портале "Лига.Бизнес", комментируя запущенный Укравтодором процесс обсуждения с бизнесом двух уже зарегистрированных в парламенте законопроектов №№ 3544 и 3545 о внесении изменений в законодательные акты и Бюджетный кодекс о введении платы за автомобильные дороги общего пользования с грузоперевозчиков.
По словам Хомич, обсуждение темы взимания платы исключительно с иностранных компаний вызывает недоумение, так как в законопроектах речь идет о всех без исключения операторах рынка автомобильных грузоперевозок. Переходные положения законопроектов, в которых упоминаются иностранцы, могут быть изменены либо вообще исчезнуть в ходе обсуждения соответствующих законов в Верховной Раде, так как Украина едва ли рискнет нарушить собственное и европейское законодательство, запрещающее дискриминацию перевозчиков по месту регистрации.
"Если государство декларирует прозрачность, должно было бы быть по-другому: вначале обсуждение инициатив с бизнесом, а потом – разработка законопроектов с учетом мнения перевозчиков. Почему вышло так, как вышло – ответ в сопроводительных документах к законопроектам. В них прямо говорится, что они могут вызвать сопротивление со стороны бизнеса, поэтому необходимо организовать и провести круглые столы. То-есть, для галочки. Если все же власть рискнет нарушить собственное законодательство и соответствующую Директиву ЕС, ответ Украине будет мгновенным: Европа тоже повысит тарифы для украинских перевозчиков, а также ограничит квоты на международные перевозки. Я не думаю, что наша власть рискнет сделать такой шаг. Просить у ЕС кредиты и при этом кусать кормящую руку? Не уверена", - говорит Хомич.
Автор акцентирует внимание, что в законопроектах нет обоснованных расчетов поступления средств от иностранных перевозчиков. Более того, на законодательном уровне нет критериев определения статуса иностранных перевозчиков.
Представитель "Новой почты" предупреждает, что в случае принятия столь сомнительных законов, за дороги в конечном итоге заплатит каждый украинец: "Большой бизнес вообще не пострадает, поскольку все затраты войдут в себестоимость услуг и товаров. Плата за дороги будет в каждой буханке хлеба, в каждой бутылке молока".
А вот сделать украинские дороги европейскими власть такими методами не сможет. Ведь только на ремонты всех автомагистралей, не говоря уже о строительстве современных многополосных автобанов, необходимо минимум 1 трлн грн. В 2020 году, в госбюджете предусмотрено 100 млрд грн, что сопоставимо по стоимости строительству трети новой окружной дороги вокруг Киева.
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А ми ще гірші, ніж жиди,
Ми продали дідівську славу,
Жиди ж «в ярмо нас запрягли»Т Г Шевченко
-ВИ "СУДАРЬ"НЕ ТІЛЬКИ "НЄВЄЖА"ВИ ЩЕ Й МАЛЬОХУ ТУПОВАТ БУДЕТЕ!
-іа!заправся автогазом та попроси касовий чек!?
-узнаєш різницю в оподаткувані бензину та автогазу ото потім мекай...