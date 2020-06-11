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дороги (2472) Укравтодор (663)

Укравтодор хочет легализовать дорожные поборы, избежав сопротивления бизнеса, - директор по правовым вопросам Группы компаний "Новая почта" Хомич

Укравтодор хочет легализовать дорожные поборы, избежав сопротивления бизнеса, - директор по правовым вопросам Группы компаний

Директор по правовым вопросам Группы компаний "Новая почта" утверждает, что организованный Укравтодором круглый стол на тему "Платные дороги для иностранных перевозчиков" проведен "для галочки".

Об этом Инна Хомич написала в своей авторской колонке на портале "Лига.Бизнес", комментируя запущенный Укравтодором процесс обсуждения с бизнесом двух уже зарегистрированных в парламенте законопроектов №№ 3544 и 3545 о внесении изменений в законодательные акты и Бюджетный кодекс о введении платы за автомобильные дороги общего пользования с грузоперевозчиков.

По словам Хомич, обсуждение темы взимания платы исключительно с иностранных компаний вызывает недоумение, так как в законопроектах речь идет о всех без исключения операторах рынка автомобильных грузоперевозок. Переходные положения законопроектов, в которых упоминаются иностранцы, могут быть изменены либо вообще исчезнуть в ходе обсуждения соответствующих законов в Верховной Раде, так как Украина едва ли рискнет нарушить собственное и европейское законодательство, запрещающее дискриминацию перевозчиков по месту регистрации.

"Если государство декларирует прозрачность, должно было бы быть по-другому: вначале обсуждение инициатив с бизнесом, а потом – разработка законопроектов с учетом мнения перевозчиков. Почему вышло так, как вышло – ответ в сопроводительных документах к законопроектам. В них прямо говорится, что они могут вызвать сопротивление со стороны бизнеса, поэтому необходимо организовать и провести круглые столы. То-есть, для галочки. Если все же власть рискнет нарушить собственное законодательство и соответствующую Директиву ЕС, ответ Украине будет мгновенным: Европа тоже повысит тарифы для украинских перевозчиков, а также ограничит квоты на международные перевозки. Я не думаю, что наша власть рискнет сделать такой шаг. Просить у ЕС кредиты и при этом кусать кормящую руку? Не уверена", - говорит Хомич.

Автор акцентирует внимание, что в законопроектах нет обоснованных расчетов поступления средств от иностранных перевозчиков. Более того, на законодательном уровне нет критериев определения статуса иностранных перевозчиков.

Представитель "Новой почты" предупреждает, что в случае принятия столь сомнительных законов, за дороги в конечном итоге заплатит каждый украинец: "Большой бизнес вообще не пострадает, поскольку все затраты войдут в себестоимость услуг и товаров. Плата за дороги будет в каждой буханке хлеба, в каждой бутылке молока".

А вот сделать украинские дороги европейскими власть такими методами не сможет. Ведь только на ремонты всех автомагистралей, не говоря уже о строительстве современных многополосных автобанов, необходимо минимум 1 трлн грн. В 2020 году, в госбюджете предусмотрено 100 млрд грн, что сопоставимо по стоимости строительству трети новой окружной дороги вокруг Киева.
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Топ комментарии
+5
Жиди погані правлять нами!
А ми ще гірші, ніж жиди,
Ми продали дідівську славу,
Жиди ж «в ярмо нас запрягли»Т Г Шевченко
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11.06.2020 15:09
+3
Если реально, то грузовики стирают дорогу в десятки раз интенсивнее легковушек. Особо в жару это видно явно.
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11.06.2020 15:14
+3
Что ты будешь делать. Ездят 60 тонные зерновозы которые разбивают дороги и делают из них стиральную доску. Абсолютно правильное решение государства брать из них плату за это в дорожный фонд... но нет, судя по комментариям и тут ЗРАДА
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11.06.2020 15:53
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Жиди погані правлять нами!
А ми ще гірші, ніж жиди,
Ми продали дідівську славу,
Жиди ж «в ярмо нас запрягли»Т Г Шевченко
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11.06.2020 15:09 Ответить
Даже уже и не обсуждается. Мы ваши все..
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11.06.2020 15:12 Ответить
ееееееееееееееееееееееееее-це який шевченко написяв?-той що на американці-єврейці женився??
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11.06.2020 15:38 Ответить
ні то й що похований в Каневі )))
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11.06.2020 19:03 Ответить
то ти ще й безпросвітно недоучка))))
Укравтодор хоче легалізувати дорожні побори, уникнувши опору бізнесу, - директорка з правових питань Групи компаній "Нова пошта" Хомич - Цензор.НЕТ 4169
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11.06.2020 22:58 Ответить
это вам за поддержку - зебила на выборах - хотя маловато будет))
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11.06.2020 15:11 Ответить
Если реально, то грузовики стирают дорогу в десятки раз интенсивнее легковушек. Особо в жару это видно явно.
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11.06.2020 15:14 Ответить
та які дороги,їх ніколи не буде,гроші йдуть в основном на ямковий ремонт де важко проконтролювати "освоєння" так через пару місяців там знову потрібно латати і так по колу..
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11.06.2020 15:18 Ответить
это двойное налогооблажение, покупаем бензин, в нем акциз на дороги и плюс сделают платные дороги))) во всем повторяем рашу
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11.06.2020 15:37 Ответить
так ви же на путінсьнськофашистському автогазі(60%)-а там ніякого податку на дороги))))
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11.06.2020 15:40 Ответить
ну если бы ты было адекватное то понимало бы что на сжиженный газ то же самое что и на бензин))
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11.06.2020 16:02 Ответить
а шо ото за сленг:"ну если бы ты было адекватное то понимало бы"
-ВИ "СУДАРЬ"НЕ ТІЛЬКИ "НЄВЄЖА"ВИ ЩЕ Й МАЛЬОХУ ТУПОВАТ БУДЕТЕ!
-іа!заправся автогазом та попроси касовий чек!?
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11.06.2020 17:16 Ответить
а как с зеленым болваном малолетним, непонятного пола разговаривать?))) ты должно быть счастливо что с тобой вообще разговаривают
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11.06.2020 21:36 Ответить
казел тебя нюхнул и подох)))
-узнаєш різницю в оподаткувані бензину та автогазу ото потім мекай...
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11.06.2020 22:50 Ответить
Что ты будешь делать. Ездят 60 тонные зерновозы которые разбивают дороги и делают из них стиральную доску. Абсолютно правильное решение государства брать из них плату за это в дорожный фонд... но нет, судя по комментариям и тут ЗРАДА
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11.06.2020 15:53 Ответить
в украине максимально допустимый груз 40 тонн, может бубочка со своими силовиками прекратят бегать за порохом и начнут сажать коррупционеров из укртрансбезпеки?
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11.06.2020 16:06 Ответить
іа!як на рахунок самосвал,фура і т.д...але ж нагрузка по осям то вже для тебе мабудь дуже важко)))))
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11.06.2020 17:19 Ответить
шибанутое, максимальная нагрузка на ось до 8 тонн, но общая масса авто не более 40 т
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11.06.2020 19:16 Ответить
...у мене сусід на самосвалі має нарахування у декілька тисяч евро ...але ж ти недалеке)))))
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11.06.2020 22:53 Ответить
Ви погано читали статтю і мабуть не знаєте що таке собівартість і ціноутворення. Або ви вважаєте що у українців дуже високі прибутки і вони можуть віддати лишні гроші в кишені політиків.
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11.06.2020 17:38 Ответить
А шо денег на дороги, которые вложены в стоимость топлива стало мало?
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11.06.2020 16:23 Ответить
Коли вже почнуться стягнення з автодору, гребана викслужба не працює ніхрена(((
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11.06.2020 16:32 Ответить
Хтось звертав увагу що колії більші в лівих полосах дороги.
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11.06.2020 17:47 Ответить
 
 