Шмыгаль об отставке Авакова: В кризисной ситуации, в которой мы пребываем, нельзя размениваться на политические вещи
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что министр внутренних дел Арсен Аваков в управлении кризисами демонстрирует хороший опыт и хорошие качества.
Об этом Шмыгаль заявил на пресс-конференции на тему "100 дней правительства" в четверг, отвечая на вопрос, при каких условиях он готов внести представление на увольнение Авакова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"По состоянию на сегодняшний день Верховная Рада приняла отчет министра Авакова, замечаний народные депутаты не высказали. Я вижу необходимость работы этого министерства сегодня в сложных условиях для обеспечения стабильности в Украине… Поэтому в кризисной ситуации, в тех процессах, которых мы пребываем, я сегодня абсолютно понимаю, что нельзя размениваться на политические вещи, нам необходимо управлять кризисами, которые у нас сегодня возникли. Аваков в управлении кризисами демонстрирует хороший опыт и хорошие качества", - сказал премьер.
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Троянського коняОманського оосла поставили на пост президента під час війни, чому запліснявілого міністра МВС не можна поміняти?
ПС: клочки газеток, прилипшие к твоей жопе, как доказательства - не предъявлять!
А вообще отмазка авакова точь-в-точь уровня ватника "если не Путин, то кто?"))
Как-то никто, кроме зели и шмыгаля этих качеств не замечает. Может мы разные качества имеем ввиду?
Накеровали кризис и теперь их гнать не смей потому-что кризис)
зеленые врут все , от первого до последнего слова