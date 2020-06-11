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Шкарлет остается одним из кандидатов, которые потенциально могут возглавить Минобразования, - Шмыгаль

Шкарлет остается одним из кандидатов, которые потенциально могут возглавить Минобразования, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что ректор Черниговского национального технологического университета Сергей Шкарлет остается одним из кандидатов, которые потенциально могут возглавить министерство образования и науки.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

По словам премьера, он знаком с Шкарлетом и уже общались.

"Ректор Черниговского национального технологического университета на сегодня остается одним из тех кандидатов, которые потенциально могут получить должность министра образования. Абсолютно, скажем так, полон сил, профессиональный мужчина, которого уважает научная и ректорская среда", - отметил Шмыгаль.

Глава правительства отметил, что Шкарлет есть в том пуле, которые премьер рассматривает как возможных кандидатов.

Напомним, 3 июня комитет Верховной Рады провел собеседование с ректором Черниговского национального технологического университета Сергеем Шкарлетом, претендующим на должность министра образования и науки.

Верховная Рада планирует рассмотреть вопрос назначения министра образования на следующей пленарной неделе.

Также читайте: Кандидатуру сторонника Партии регионов Шкарлета на место главы Минобразования продвигают ректоры, стремящиеся отменить ряд неудобных реформ, - экс-министр Новосад

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Топ комментарии
+6
Рыга на образование? Ото буде и мова, и патріотичне виховання и кава з молоком. Будуть діточки вчити про Маресьєва, та 28 панфіловців.
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11.06.2020 15:32
+4
Шкарлєт о'Хара
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11.06.2020 15:22
+4
Не там нормальный шкарлет - "денеер, руски мир. путен введи". Самое оно на министра образования...
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11.06.2020 15:31
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Шкарлєт о'Хара
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11.06.2020 15:22 Ответить
Шкарлєт О'харя🐸
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11.06.2020 15:37 Ответить
переклад: пика хоч прикурюй
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11.06.2020 17:46 Ответить
Положительный персонаж. Правда её ветром унесло. Но то таке
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11.06.2020 15:47 Ответить
Там у вас у всех такие хфамилии???)))
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11.06.2020 15:23 Ответить
ну так же ж реформаторська нація має такі прізвища))
Як казав один знайомий: немає такої назви, яка не могла б бути прізвищем єврея..
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11.06.2020 15:34 Ответить
шкарлєт - той, що хворів на скарлатину
шарлат - це пурпур, колір королівських мантій і скарлатинової висипки
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11.06.2020 17:38 Ответить
Оця Шкарлет?

Шкарлет остается одним из кандидатов, которые потенциально могут возглавить Минобразования, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 454
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11.06.2020 15:25 Ответить
Не там нормальный шкарлет - "денеер, руски мир. путен введи". Самое оно на министра образования...
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11.06.2020 15:31 Ответить
Це її шепелявий байстрюк🐸
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11.06.2020 15:36 Ответить
Эту Шкарлетт нельзя показывать, т.к. это со вчерашнего дня считается расизмом и романтизацией рабовладения.
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11.06.2020 15:39 Ответить
Шкарлет і буде.
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11.06.2020 15:25 Ответить
Шмыгаль , Шкарлет ... Совпадение ?
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11.06.2020 15:26 Ответить
ніт, тому що мудрий нарІд мовчить, як стадо баранів
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11.06.2020 15:32 Ответить
Шкарлет це Скарлет, який шепелявить😄
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11.06.2020 15:33 Ответить
є думка, що цей "шмарлєт" є прихильником "*********".. Як можна таке ставити на державну посаду?!! Чи вони дійсно вирішили до осені роздмухати справжню громадянську війну?
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11.06.2020 15:36 Ответить
Вони їїроздмухують вже давно, але результатів нема. Мабуть ***** їм не заплатив 🧐
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11.06.2020 15:39 Ответить
Это значит, что подбором кадров в Зе!команду занимается не Зе!, ведь он гундосый, а министров явно подбирает шепелявый.
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11.06.2020 15:44 Ответить
Шкарлет остается одним из кандидатов, которые потенциально могут возглавить Минобразования, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 765
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11.06.2020 15:27 Ответить
Рыга на образование? Ото буде и мова, и патріотичне виховання и кава з молоком. Будуть діточки вчити про Маресьєва, та 28 панфіловців.
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11.06.2020 15:32 Ответить
очередное новое лицо подающее надежды. попытка номер 5
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11.06.2020 15:37 Ответить
Шкарлетт Йоханссон?
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11.06.2020 15:39 Ответить
4-е поколение совковых охмурителей и засирателей мозгов.
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11.06.2020 15:39 Ответить
Шкарлет = табачник, а впрочем какая разница для зебанутых
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11.06.2020 15:43 Ответить
Прожили полгода без министра и нормально! Може ну его , этого министра? И министерство перевести в отдел министерства культуры или экологии....
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11.06.2020 15:46 Ответить
Все вам, порохоботам, не так. Что вам не нравится? Во-первых, ценный кадр Табачника. Во-вторых, фанат Партии регионов. В-третьих, ватник и совок. В-четвертых, сплагиатил диссертацию. До фига у человека достоинств!!!! Чего вам еще надо, порохоботы проклятые?!
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11.06.2020 16:06 Ответить
А думаю весной!
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11.06.2020 16:14 Ответить
слуга всех господ это шкарлет
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11.06.2020 18:53 Ответить
Рыговская шобла не может быть нормальным человеком в принципе,я не говорю о министре и т.д. Я не понимаю зачем куда-то назначать патологических воров и проходимцев?
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11.06.2020 20:37 Ответить
 
 