Шкарлет остается одним из кандидатов, которые потенциально могут возглавить Минобразования, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что ректор Черниговского национального технологического университета Сергей Шкарлет остается одним из кандидатов, которые потенциально могут возглавить министерство образования и науки.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

По словам премьера, он знаком с Шкарлетом и уже общались.

"Ректор Черниговского национального технологического университета на сегодня остается одним из тех кандидатов, которые потенциально могут получить должность министра образования. Абсолютно, скажем так, полон сил, профессиональный мужчина, которого уважает научная и ректорская среда", - отметил Шмыгаль.

Глава правительства отметил, что Шкарлет есть в том пуле, которые премьер рассматривает как возможных кандидатов.

Напомним, 3 июня комитет Верховной Рады провел собеседование с ректором Черниговского национального технологического университета Сергеем Шкарлетом, претендующим на должность министра образования и науки.

Верховная Рада планирует рассмотреть вопрос назначения министра образования на следующей пленарной неделе.

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