Второй этап медреформы будет продолжаться, ошибки в ней будут исправлены, - Шмыгаль
Второй этап медицинской реформы будет продолжаться и уже в следующем году украинцы смогут почувствовать обновление медицины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Второй этап медецинской реформы будет продолжаться, законопроекта о его отсрочке не будет", - отметил премьер.
По словам главы правительства сейчас Кабмин пересчитывает тарифы НСЗУ, там были ошибки и неправильные расчеты стоимости определенных пакетов медуслуг, а многие из них были занижеными.
"Мы хотим изменений в медицинской отрасли, хотим, чтобы она была лучше. Но от реформ должен выиграть и пациент и медработник", - подчеркнул Шмыгаль.
Премьер отметил, что в этом году все ошибки исправят, и в следующем году украинцы смогут почувствовать обновление медицины.
Пожалуйста, подождите...
Врачи говорят НЕ РЕФОРМА А ЖОПА!
Выходит ШМЫГАЛЬ и говорит А НАМ ПОСРАТЬ! РЕФОРМА БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА (жопа продолжается)!! НАМ ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ ВРАЧИ И ПАЦИЕНТЫ БЫЛИ ДОВОЛЬНЫ!
Эй ШМАГАЛЬ а посмотреть что тебе говорят врачи и пациенты не?!! типа не вижу не слышу!!!
Тобто-скорочення мережі закладів.
Семейные врачи и их пациенты претензий к этому уровню не имеют.
Второй этап реформы, больничный, должен был начаться и начался с 1 апреля 2020 года.
Когда он планировался и просчитывался, был другой президент, другое правительство и в казне были деньги.
Зелёные гении, выбранные мудрым наридом, казну опустошили за полгода своего правления.
На мед.реформу, естественно, денег уже тоже не было.
Но с упорством идиотов они таки начали второй этап реформы без денег.
Соответственно, результат - это сокращение медработников и закрытие больниц.
Супрун и её команда ведь не могли представить, когда планировали реформу, что новые лица оставят за полгода страну без денег.
Ну а хорошая или плохая Супрун, решите сами.
Шота я не понял, пересчитать тарифы НСЗУ - это полгода? А почему не год? Или не 10?
Блин, больницы, чтобы снизить себестоимость услуги, за которую платит НСЗУ, чтобы не вылететь в трубу, уже сейчас сокращают персонал. А шо будет через полгода?
Источник: https://censor.net/n3201420
и пусть за 55 км съездит на принём к врачу
/это плоды ,,реформы,,/
так званые региональные поликлиники