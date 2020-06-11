Второй этап медреформы будет продолжаться, ошибки в ней будут исправлены, - Шмыгаль

Второй этап медицинской реформы будет продолжаться и уже в следующем году украинцы смогут почувствовать обновление медицины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Второй этап медецинской реформы будет продолжаться, законопроекта о его отсрочке не будет", - отметил премьер.

По словам главы правительства сейчас Кабмин пересчитывает тарифы НСЗУ, там были ошибки и неправильные расчеты стоимости определенных пакетов медуслуг, а многие из них были занижеными.

"Мы хотим изменений в медицинской отрасли, хотим, чтобы она была лучше. Но от реформ должен выиграть и пациент и медработник", - подчеркнул Шмыгаль.

Премьер отметил, что в этом году все ошибки исправят, и в следующем году украинцы смогут почувствовать обновление медицины.

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