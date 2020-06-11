РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4655 посетителей онлайн
Новости
747 14
Зеленский (19064) отставка (3146) Слуга народа (2620) Шмыгаль Денис (2596)

Слухи об отставке есть всегда и на всех политических уровнях, спокойно к ним отношусь, - Шмыгаль

Слухи об отставке есть всегда и на всех политических уровнях, спокойно к ним отношусь, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с большинством нардепов фракции "Слуга народа" у него конструктивное сотрудничество.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

Шмыгаль отметил, что слухи об отставке есть всегда и на всех политических уровнях.

"Есть разные политические интересы и амбиции. Такие политические интриги наверное есть в каждой стране мира. Это элемент большой политики, спокойно отношусь к слухам. Чувствую поддержку и президента, и большинства фракции (Слуга народа. - Ред.) на сегодняшний день", - рассказал Шмыгаль.

По его словам с большинством фракции "Слуга народа" у него конструктивное сотрудничество.

"Министры на своих местах. Мы молодое правительство, нам 100 дней сегодня и на самом деле, я считаю, что ошибки есть и будут, потому что не ошибается тот, кто ничего не делает. Право оступиться есть у каждого, главное, чтобы это не были какие-то умышленные вещи, когда ты делаешь что-то нехорошее для страны", - подчеркнул Шмыгаль.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, фракция "Голос" призывает нардепов "Слуги народа" подписать проект постановления об отставке министра внутренних дел Авакова и министра здравоохранения Степанова.

Также читайте: Мне все труднее верить в образ Зеленского, которого обманывает его окружение: все он хорошо понимает, - Шабунин

Автор: 
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
Слухи об отставке есть всегда и на всех политических уровнях, спокойно к ним отношусь, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 235
показать весь комментарий
11.06.2020 15:54
+2
Слухи об отставке есть всегда и на всех политических уровнях, спокойно к ним отношусь, - Шмыгаль

Сказал. что уже спи2дил столько, что внукам хватит. Так что, если что, то шо ж?.. Уйду.
показать весь комментарий
11.06.2020 15:59
+1
Две недели ?
показать весь комментарий
11.06.2020 15:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слухи об отставке есть всегда и на всех политических уровнях, спокойно к ним отношусь, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 235
показать весь комментарий
11.06.2020 15:54 Ответить
Две недели ?
показать весь комментарий
11.06.2020 15:55 Ответить
Слухи об отставке есть всегда и на всех политических уровнях, спокойно к ним отношусь, - Шмыгаль

Бо я уже готов слинять, понимаю, что не справляюсь
показать весь комментарий
11.06.2020 15:56 Ответить
И что остается порохоботам в ближайшие 9 лет? Правильно! Обсуждать, будет отставка, или не будет отставки. Пикейные жилеты
показать весь комментарий
11.06.2020 16:05 Ответить
А тобі вже недовго залишилося.
показать весь комментарий
11.06.2020 16:09 Ответить
То таке.. переживу скарги патомствєнних стукачєй
показать весь комментарий
11.06.2020 16:12 Ответить
І це також чергова брехня, від сім'ї брехунів!
показать весь комментарий
11.06.2020 16:17 Ответить
Знайди мене в скаргах, а потім перевір себе там само, стукачок
показать весь комментарий
11.06.2020 16:20 Ответить
У мене один рік, а у вас ботоферма. Тому те, що ви з цього ніку не пишете нічого не означає. Окрім того на кацапів та іншу вашу ботоферма треба писати. Можу довести іншу вашу брехню.
показать весь комментарий
11.06.2020 16:23 Ответить
Один нік.
показать весь комментарий
11.06.2020 16:24 Ответить
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с большинством нардепов фракции "Слуга народа" у него конструктивное сотрудничество. Источник: https://censor.net.ua/n3201429
ТОБТО УРЯД ШМИГАЛЯ НЕ ДЛЯ ВСІЄЇ УКРАЇНИ, А ЛИШЕ ДЛЯ СЛУГ НАРОДУ.
показать весь комментарий
11.06.2020 15:58 Ответить
Слухи об отставке есть всегда и на всех политических уровнях, спокойно к ним отношусь, - Шмыгаль

Сказал. что уже спи2дил столько, что внукам хватит. Так что, если что, то шо ж?.. Уйду.
показать весь комментарий
11.06.2020 15:59 Ответить
Ты суслика видишь? А он есть! Слухи...слухи...А он реально понимает что ОН -НИЧТО!
показать весь комментарий
11.06.2020 16:05 Ответить
Сегодня что,- беняфис Шмыгаля?
показать весь комментарий
11.06.2020 16:38 Ответить
 
 