Слухи об отставке есть всегда и на всех политических уровнях, спокойно к ним отношусь, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с большинством нардепов фракции "Слуга народа" у него конструктивное сотрудничество.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

Шмыгаль отметил, что слухи об отставке есть всегда и на всех политических уровнях.

"Есть разные политические интересы и амбиции. Такие политические интриги наверное есть в каждой стране мира. Это элемент большой политики, спокойно отношусь к слухам. Чувствую поддержку и президента, и большинства фракции (Слуга народа. - Ред.) на сегодняшний день", - рассказал Шмыгаль.

По его словам с большинством фракции "Слуга народа" у него конструктивное сотрудничество.

"Министры на своих местах. Мы молодое правительство, нам 100 дней сегодня и на самом деле, я считаю, что ошибки есть и будут, потому что не ошибается тот, кто ничего не делает. Право оступиться есть у каждого, главное, чтобы это не были какие-то умышленные вещи, когда ты делаешь что-то нехорошее для страны", - подчеркнул Шмыгаль.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, фракция "Голос" призывает нардепов "Слуги народа" подписать проект постановления об отставке министра внутренних дел Авакова и министра здравоохранения Степанова.

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